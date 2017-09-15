شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر.. جمال طبيعي!
صحيفة المرصد:أظهرت الصور الأولى الرسمية للمتسابقات فى مسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2017، miss Egypt world 2017، يرتدين الفساتين التي تباينت ألوانها بين الكافيه الأقرب إلى الذهبى، والزهرى، وإحدى درجات اللون الأخضر، لتكون تلك الصور هى الرسمية للمسابقة والتى يكون التصويت على المتسابقات من خلالها وذلك عن طريق الحصول على أعلى نسبة إعجاب لها على الصفحة الرسمية للمسابقة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .
وبلغ عدد المتسابقات 21 متسابقة وأسمائهن كالآتى: “أشرقت عمر الشريف، وآية أشرف، وجنا جمال، وخلود سرحان، ومروة طلعت، ودنيا زغلول، وفاطيمة عمر، وفرح شعبان، وفرح صدقى، وفرح كمال، وفلورين أشرف، ولمياء فتحى، وميرنا حسنى، ونادين الشناوى، ونانسى هلال، ونهى ممدوح، ونيرمين علاء الدين، وهبة أحمد، وهدير طارق، وياسمين فهمى.
وتتجول المرشحات الآن في عدد من المعالم السياحية بمدينة الإسكندرية منها مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباى، والمنتزه لتصلن مساء إل مدينة القاهرة، إستعدادًا لـ”Miss Elegant” وتدريبات الأكاديمية التى تتولى تدريب سلوكيات وطريقة ومفاهيم جميع المتسابقات .
من المقرر إقامة الحفل النهائى للمسابقة يوم الأحد 24 سبتمبر الجارى، بأحد فنادق القاهرة بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة .
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التعليقات
69 - واحد من الحكام , قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ )
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الصوره السابعه هي ملكة الجمال خدوني معاكم دنا اوخكم الصوغير
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يا ابناء الاسلام يا ابناء الحرمين يا قدوة شباب المسلمين اتقوا الله وغضوا ابصاركم امتثالا لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ) واستعدوا لصلاة الجمعه هدانا الله واياكم وجميع ابناء المسلمين
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لايوجد بينهم من تستحق ان يطلق عليها جميلة.
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يذهب كل شي ويبقى الاعمال الصالحات ربي خلقنا لعبادته والإقبال على الطاعات وقل سبحانه وتعالى ..( لاتغرنكم الحياة الدنيا ) أين الفاتنات السابقات اين هم الْيَوْمَ سراب ذوبان الملح في الماء
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هو ايه يعني شوشه منفوشه ماحدش عارف
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كتير من اخوتنا الخليجيين ما يعرفوش مصر قد ايه المصريين جدعان ديا بلد فيها مائة مليون
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إنتوا مساكين فاهمين مصر خطأ البنت المصريه مهرها غالي ماتتصورش قد ايه انا أتكلم عن الجواز مش**** اللي بتروحوا ليه اذا رحتوا لأي بلد
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اهم حاقة لحمة بتلو طازة ما يهمش الوش و التناسق كتير.
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حسبي الله عليهم وش ذي الملابس فضيحة ماعاد فيهم حياء لا وكل وحدة منهم طموحها 🐑 ثري
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ام ريان ازاي كده انتي ماتعرفيش صفاء ابو السعود و جيهان نصر وميار الببلاوي وفيفي عبده وغاده عبد الرازق وغيرهم كثير متجوزين سعوديين وأنجبوا منهم
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ردي ع المقيم مصر خليك مؤدب انصحك شغل ***هذا انتهى جالس تمدح المصريات نعرف المصريات انهم حلوين ولكن شكلك ما تعرف انه غير صالحه للخليجي وفهم يا فهيم
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تغطي يامره انتي واياه تغطي عيب بلا قلة حياء الله ياخذش وياخذ من صورش
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مصر ياعيني عليكي يابلدي
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اهم لابسات بلايز ولا قمصان نوم جمال ايش الجمال فخوذ عاريه اتحدى سعودي يقدم على خطبة وحدة منهم بها الشكل اللهم استر بنات السعوديه واستر من يريد الستر من بنات المسلمين وادم نعمة الامن والامان يارب
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وين الستر الله يستر علينا وعلى بناتنا من الفتن والمنكرات ماظهر منها ومابطن
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أنا صحيح مصري بس كسيب مش عوطلي متل البعص
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معليش نسيت النأط يعني ايه ام شوشه منفوشه
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منجى مصري يبلونين مشمش حلبي ولبناني بيخزي العين حضارة الفراعنة موغلة في التاريخ لا احد ينكر ذلك اقدم حضارة بالتاريخ قبل خمسة الآف عام كانو افضل من كثير من الشعوب في وقتهم الحالي كعلوم ومعرفة
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يوم الجمعة ذنوب تُغفر، حاجات تُقضى، هبات تُعطى،أمنيات تتحقق .. فأسألوا اللّه من فضله ..-🌥🌸 صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام و لا تنسوا الكهف
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يا ام سوسه المنفوسه هو ايه يعني منفوسه
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البنت المصريه لهلوبه وفاهمه الحياة ولسانها حلو وشكلها حلو وتخلي زوجها يحلو
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ت 39 تسلم يا باشا
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مصر والسعوديه واحد لكن الجمال المصري جمال غير
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مستر بن ازيك وامتى جيت من لندن
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والله مصر احلوت بزيادة .
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دحنا المصريين علمنا الدول العربيه كيف يمسكوا القلم
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وع يامقيم مصري معرفوين حريمكم ***وراجالهم مسوي نفسهم فتوه
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لهم ***اهمً شي فلوس امال امال
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ت33 انتبه لا تسوي فتن وبلبله ترى حركاتك قديمه ومعروفه ومكشوفه فلا تحاول تسوي فتن بين ابناء وبنات الوطن ، نظف قلبك وعقلك يا مسكين
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الفقر يخليكم تسوون اكثر من كذا الحدلله الذي عافانا مما ابتلاكم به
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معليش دالقهر مالي قلوبكن منهن عشان معندكوش اللي عندهن مصريه حلوه ولذيذه
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اللي عاوز يتهنى بحياته يتجوز مزه مصريه دلع وجمال
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١٨ واياكم ❀..تِـسْــــَڵِمۭـَـۢ..❀ ين احسنت ي 😂 مقطعة حسب جنسك
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اللهم اجعل هذه الجمعه فرج لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابه لكل دعاء ورحمه لكل أموات المسلمين فانت على كل شي قدير
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بص على الحلاوه وبس وماتبصش للي حولك علشان ما ***
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قله حياااء ودين اش ذا اللبس مصر ماكانت تستعرض كذا💔
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بنت مصريه جمال وخفة دم وحلاوه بالطحينيه مش زي بنات بعض الناس شكلها يجيب الهم ووجع الضرس
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ع احد المواقع شاب يمدح مسلسل محلي وطاير فيهم ويهاجم ال ينتقدونه قلت له ماعندك مانع اخـ تشارك معهم اذن وهي تقوم قيامته علي ماخلى ولا بقى واخـ شريفة يا ويا ويهدد 🤣😂 كأنه يقول ال بالمسلسل ماهن ....
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مزبله
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الجمال المصري وبس بنت نظيفه وحلوه ورشيقه******
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الحمد لله والله يا عندنا جمال يقولهم كخ عليكم استريحي يا ينات مصر الجمال هنا والاحلى انه مومكشوف لكل من هب ودب👅
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اذا ماتت الغيرة مات الحياء😔
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الجمال المصري هو ده ****
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الله يخلي لنا السعوديات تاج على رؤسنا بحشمتهن ودينهن حتى دلعهن غييير قال ملكات جمال قال والله الجمال عندنا سعودي وبس
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16 الله يوفقك ويحفظك ويكثر من امثالك
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ام الدنيا السعودية ال فيها كل الجنسيات وفاتحه بيوت برى
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عند الليبرالي والليبراليات هذا تقدم وحظارة ورقي وضد التشدد 🤣🤣🤣 تخيل ويقولك انا اصيل وولد قبيلة ****ويعارض زواجها من ****الله وكيلك عقد متأصلة وتوهان وضياع وتخبط وتناقضات عجيبة
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المفروض يسمون المسابقة. 🏳ملكة أجمل 《عصاقيل》😂
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يعني ماذا يريدون هل يريدون ان تتمرد المسلمه لتصبح مثلهن ام ماذا بالضبط بل المصيبه لهن معجبين ولو قلت له أترضاه لاختك أترضاه لابنتك لثارت غيرته وقام بمهاجمتك!!هل ماتت الغيرة على اعراض المسلمات ام ماذا
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🌴🇸🇦بس أربع فساتين تتبادلون لبسها مالت عليكم ؟؟!؟يارب نحمدك على نعمة الستر والعافية وتستر علينا وبنات المسلمين في الدنيا والآخرة ولاحول ولاقوة إلا بالله .🇸🇦🌴
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اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد
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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ارزق نسائنا ونساء المسلمين الحشمة والعفاف ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن المسل
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قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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***نحن اليوم يوم جمعه أسأل الله الستر والحشمه والحياء والعفه لبنات المسلمين امين
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عليهم من الله مايستحقون مع اني اشك كثيرا ان اصولهم مصريه ...
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الحلوى المكشوفة ما تعنس !
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عندنا سعوديات احلي من هالي في الصور مليون مره
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مناظر محزنه ومؤسفه .. اين الحجاب .. اين الحشمه .. اين الغيرة .. اين الغيرة على الدين
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روووعه ،،، صدق من سماها بآم الدنيا
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بنات السيسي دوللي مو بنات مصر
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قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
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والله ما فيهم من الجمال ذرة
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