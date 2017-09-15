شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر.. جمال طبيعي!

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صحيفة المرصد:أظهرت الصور الأولى الرسمية للمتسابقات فى مسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2017، miss Egypt world 2017، يرتدين الفساتين التي تباينت ألوانها بين الكافيه الأقرب إلى الذهبى، والزهرى، وإحدى درجات اللون الأخضر، لتكون تلك الصور هى الرسمية للمسابقة والتى يكون التصويت على المتسابقات من خلالها وذلك عن طريق الحصول على أعلى نسبة إعجاب لها على الصفحة الرسمية للمسابقة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

وبلغ عدد المتسابقات 21 متسابقة وأسمائهن كالآتى: “أشرقت عمر الشريف، وآية أشرف، وجنا جمال، وخلود سرحان، ومروة طلعت، ودنيا زغلول، وفاطيمة عمر، وفرح شعبان، وفرح صدقى، وفرح كمال، وفلورين أشرف، ولمياء فتحى، وميرنا حسنى، ونادين الشناوى، ونانسى هلال، ونهى ممدوح، ونيرمين علاء الدين، وهبة أحمد، وهدير طارق، وياسمين فهمى.

وتتجول المرشحات الآن في عدد من المعالم السياحية بمدينة الإسكندرية منها مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباى، والمنتزه لتصلن مساء إل مدينة القاهرة، إستعدادًا لـ”Miss Elegant” وتدريبات الأكاديمية التى تتولى تدريب سلوكيات وطريقة ومفاهيم جميع المتسابقات .

من المقرر إقامة الحفل النهائى للمسابقة يوم الأحد 24 سبتمبر الجارى، بأحد فنادق القاهرة بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة .

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