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شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر.. جمال طبيعي!

شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر.. جمال طبيعي!
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المرصد 70 3٬308 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أظهرت الصور الأولى الرسمية للمتسابقات فى مسابقة ملكة جمال مصر للعالم 2017، miss Egypt world 2017، يرتدين الفساتين التي تباينت ألوانها بين الكافيه الأقرب إلى الذهبى، والزهرى، وإحدى درجات اللون الأخضر، لتكون تلك الصور هى الرسمية للمسابقة والتى يكون التصويت على المتسابقات من خلالها وذلك عن طريق الحصول على أعلى نسبة إعجاب لها على الصفحة الرسمية للمسابقة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

وبلغ عدد المتسابقات 21 متسابقة وأسمائهن كالآتى: “أشرقت عمر الشريف، وآية أشرف، وجنا جمال، وخلود سرحان، ومروة طلعت، ودنيا زغلول، وفاطيمة عمر، وفرح شعبان، وفرح صدقى، وفرح كمال، وفلورين أشرف، ولمياء فتحى، وميرنا حسنى، ونادين الشناوى، ونانسى هلال، ونهى ممدوح، ونيرمين علاء الدين، وهبة أحمد، وهدير طارق، وياسمين فهمى.

وتتجول المرشحات الآن في عدد من المعالم السياحية بمدينة الإسكندرية منها مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباى، والمنتزه لتصلن مساء إل مدينة القاهرة، إستعدادًا لـ”Miss Elegant” وتدريبات الأكاديمية التى تتولى تدريب سلوكيات وطريقة ومفاهيم جميع المتسابقات .

من المقرر إقامة الحفل النهائى للمسابقة يوم الأحد 24 سبتمبر الجارى، بأحد فنادق القاهرة بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

70 - اللهم اهد ضال المسلمين
2017-09-15 11:31:06
69 - واحد من الحكام , قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ )
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69 - واحد من الحكام
2017-09-15 11:26:03
الصوره السابعه هي ملكة الجمال خدوني معاكم دنا اوخكم الصوغير
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68 - رحماك ربي
2017-09-15 11:24:19
يا ابناء الاسلام يا ابناء الحرمين يا قدوة شباب المسلمين اتقوا الله وغضوا ابصاركم امتثالا لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ) واستعدوا لصلاة الجمعه هدانا الله واياكم وجميع ابناء المسلمين
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67 - الصراحة
2017-09-15 11:22:48
لايوجد بينهم من تستحق ان يطلق عليها جميلة.
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66 - ارض الحرمين 🌹❤️
2017-09-15 11:21:14
يذهب كل شي ويبقى الاعمال الصالحات ربي خلقنا لعبادته والإقبال على الطاعات وقل سبحانه وتعالى ..( لاتغرنكم الحياة الدنيا ) أين الفاتنات السابقات اين هم الْيَوْمَ سراب ذوبان الملح في الماء
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65 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 11:21:12
هو ايه يعني شوشه منفوشه ماحدش عارف
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64 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 11:19:51
كتير من اخوتنا الخليجيين ما يعرفوش مصر قد ايه المصريين جدعان ديا بلد فيها مائة مليون
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63 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 11:17:16
إنتوا مساكين فاهمين مصر خطأ البنت المصريه مهرها غالي ماتتصورش قد ايه انا أتكلم عن الجواز مش**** اللي بتروحوا ليه اذا رحتوا لأي بلد
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62 - حنفي
2017-09-15 11:14:55
اهم حاقة لحمة بتلو طازة ما يهمش الوش و التناسق كتير.
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61 -
2017-09-15 11:11:24
حسبي الله عليهم وش ذي الملابس فضيحة ماعاد فيهم حياء لا وكل وحدة منهم طموحها 🐑 ثري
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60 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 11:08:43
ام ريان ازاي كده انتي ماتعرفيش صفاء ابو السعود و جيهان نصر وميار الببلاوي وفيفي عبده وغاده عبد الرازق وغيرهم كثير متجوزين سعوديين وأنجبوا منهم
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59 - بريال عيش حب
2017-09-15 11:08:09
ردي ع المقيم مصر خليك مؤدب انصحك شغل ***هذا انتهى جالس تمدح المصريات نعرف المصريات انهم حلوين ولكن شكلك ما تعرف انه غير صالحه للخليجي وفهم يا فهيم
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58 - ام شوشه منفوشه
2017-09-15 11:06:06
تعليق مخالف
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57 - ام شوشه منفوشه
2017-09-15 11:03:59
تعليق مخالف
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56 - ابو فواز
2017-09-15 11:03:47
تغطي يامره انتي واياه تغطي عيب بلا قلة حياء الله ياخذش وياخذ من صورش
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55 - ام شوشه منفوشه
2017-09-15 11:03:35
تعليق مخالف
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54 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 11:03:00
مصر ياعيني عليكي يابلدي
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53 - ام شوشه منفوشه
2017-09-15 11:02:44
تعليق مخالف
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52 - ام ريان
2017-09-15 11:01:58
اهم لابسات بلايز ولا قمصان نوم جمال ايش الجمال فخوذ عاريه اتحدى سعودي يقدم على خطبة وحدة منهم بها الشكل اللهم استر بنات السعوديه واستر من يريد الستر من بنات المسلمين وادم نعمة الامن والامان يارب
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51 - سلطان
2017-09-15 11:01:47
وين الستر الله يستر علينا وعلى بناتنا من الفتن والمنكرات ماظهر منها ومابطن
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50 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 11:01:25
أنا صحيح مصري بس كسيب مش عوطلي متل البعص
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49 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:59:02
معليش نسيت النأط يعني ايه ام شوشه منفوشه
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48 - طريخم تركستاني
2017-09-15 10:58:29
منجى مصري يبلونين مشمش حلبي ولبناني بيخزي العين حضارة الفراعنة موغلة في التاريخ لا احد ينكر ذلك اقدم حضارة بالتاريخ قبل خمسة الآف عام كانو افضل من كثير من الشعوب في وقتهم الحالي كعلوم ومعرفة
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47 -
2017-09-15 10:58:11
يوم الجمعة ذنوب تُغفر، حاجات تُقضى، هبات تُعطى،أمنيات تتحقق .. فأسألوا اللّه من فضله ..-🌥🌸 صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام و لا تنسوا الكهف
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46 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:58:05
يا ام سوسه المنفوسه هو ايه يعني منفوسه
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45 - كداد العرب
2017-09-15 10:56:12
تعليق مخالف
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44 -
2017-09-15 10:55:40
تعليق مخالف
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43 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:54:14
البنت المصريه لهلوبه وفاهمه الحياة ولسانها حلو وشكلها حلو وتخلي زوجها يحلو
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42 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:52:48
ت 39 تسلم يا باشا
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41 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:52:06
مصر والسعوديه واحد لكن الجمال المصري جمال غير
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40 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:51:16
مستر بن ازيك وامتى جيت من لندن
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39 - بسيط.
2017-09-15 10:50:51
والله مصر احلوت بزيادة .
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38 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:49:45
دحنا المصريين علمنا الدول العربيه كيف يمسكوا القلم
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37 - زائر
2017-09-15 10:49:26
وع يامقيم مصري معرفوين حريمكم ***وراجالهم مسوي نفسهم فتوه
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36 - فيصل
2017-09-15 10:47:59
لهم ***اهمً شي فلوس امال امال
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35 - مستر بن
2017-09-15 10:47:24
ت33 انتبه لا تسوي فتن وبلبله ترى حركاتك قديمه ومعروفه ومكشوفه فلا تحاول تسوي فتن بين ابناء وبنات الوطن ، نظف قلبك وعقلك يا مسكين
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34 - قمر
2017-09-15 10:44:58
الفقر يخليكم تسوون اكثر من كذا الحدلله الذي عافانا مما ابتلاكم به
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33 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:41:18
معليش دالقهر مالي قلوبكن منهن عشان معندكوش اللي عندهن مصريه حلوه ولذيذه
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32 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:39:37
اللي عاوز يتهنى بحياته يتجوز مزه مصريه دلع وجمال
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
31 - م
2017-09-15 10:38:51
١٨ واياكم ❀..تِـسْــــَڵِمۭـَـۢ..❀ ين احسنت ي 😂 مقطعة حسب جنسك
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30 -
2017-09-15 10:38:38
اللهم اجعل هذه الجمعه فرج لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابه لكل دعاء ورحمه لكل أموات المسلمين فانت على كل شي قدير
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29 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:38:08
بص على الحلاوه وبس وماتبصش للي حولك علشان ما ***
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28 - قمر
2017-09-15 10:37:59
قله حياااء ودين اش ذا اللبس مصر ماكانت تستعرض كذا💔
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27 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:36:44
بنت مصريه جمال وخفة دم وحلاوه بالطحينيه مش زي بنات بعض الناس شكلها يجيب الهم ووجع الضرس
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26 - م
2017-09-15 10:35:46
ع احد المواقع شاب يمدح مسلسل محلي وطاير فيهم ويهاجم ال ينتقدونه قلت له ماعندك مانع اخـ تشارك معهم اذن وهي تقوم قيامته علي ماخلى ولا بقى واخـ شريفة يا ويا ويهدد 🤣😂 كأنه يقول ال بالمسلسل ماهن ....
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25 - ام شوشه منفوشه
2017-09-15 10:35:28
مزبله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
24 - ام شوشه منفوشه
2017-09-15 10:35:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
23 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:34:58
الجمال المصري وبس بنت نظيفه وحلوه ورشيقه******
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22 - سيراييفو
2017-09-15 10:33:52
الحمد لله والله يا عندنا جمال يقولهم كخ عليكم استريحي يا ينات مصر الجمال هنا والاحلى انه مومكشوف لكل من هب ودب👅
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21 - زائر
2017-09-15 10:32:47
اذا ماتت الغيرة مات الحياء😔
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20 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:32:47
الجمال المصري هو ده ****
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
19 - بدر
2017-09-15 10:32:35
الله يخلي لنا السعوديات تاج على رؤسنا بحشمتهن ودينهن حتى دلعهن غييير قال ملكات جمال قال والله الجمال عندنا سعودي وبس
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
18 -
2017-09-15 10:31:41
16 الله يوفقك ويحفظك ويكثر من امثالك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - م
2017-09-15 10:27:01
ام الدنيا السعودية ال فيها كل الجنسيات وفاتحه بيوت برى
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
16 - لو قلت خل اخـ تطلع زيهم يجيه الاستشراف وتتخانق معه
2017-09-15 10:24:51
عند الليبرالي والليبراليات هذا تقدم وحظارة ورقي وضد التشدد 🤣🤣🤣 تخيل ويقولك انا اصيل وولد قبيلة ****ويعارض زواجها من ****الله وكيلك عقد متأصلة وتوهان وضياع وتخبط وتناقضات عجيبة
لا يعجبني(2) اعجبني(19)
15 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-15 10:13:03
المفروض يسمون المسابقة. 🏳ملكة أجمل 《عصاقيل》😂
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
14 - الله يصلح الحال
2017-09-15 10:12:21
يعني ماذا يريدون هل يريدون ان تتمرد المسلمه لتصبح مثلهن ام ماذا بالضبط بل المصيبه لهن معجبين ولو قلت له أترضاه لاختك أترضاه لابنتك لثارت غيرته وقام بمهاجمتك!!هل ماتت الغيرة على اعراض المسلمات ام ماذا
لا يعجبني(4) اعجبني(10)
13 - 🇸🇦المُزن🇸🇦
2017-09-15 10:06:12
🌴🇸🇦بس أربع فساتين تتبادلون لبسها مالت عليكم ؟؟!؟يارب نحمدك على نعمة الستر والعافية وتستر علينا وبنات المسلمين في الدنيا والآخرة ولاحول ولاقوة إلا بالله .🇸🇦🌴
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12 - ...........
2017-09-15 10:06:07
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد
لا يعجبني(2) اعجبني(16)
11 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-15 10:03:56
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ارزق نسائنا ونساء المسلمين الحشمة والعفاف ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن المسل
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10 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-15 10:03:02
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
9 - حمد
2017-09-15 10:02:01
***نحن اليوم يوم جمعه أسأل الله الستر والحشمه والحياء والعفه لبنات المسلمين امين
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
8 - هلا هيل
2017-09-15 09:57:34
عليهم من الله مايستحقون مع اني اشك كثيرا ان اصولهم مصريه ...
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
7 - راي
2017-09-15 09:56:40
الحلوى المكشوفة ما تعنس !
لا يعجبني(8) اعجبني(5)
6 - ابو حاتم
2017-09-15 09:55:36
عندنا سعوديات احلي من هالي في الصور مليون مره
لا يعجبني(3) اعجبني(7)
5 - لا حول ولا قوة الا بالله
2017-09-15 09:55:17
مناظر محزنه ومؤسفه .. اين الحجاب .. اين الحشمه .. اين الغيرة .. اين الغيرة على الدين
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
4 - احمد
2017-09-15 09:55:01
روووعه ،،، صدق من سماها بآم الدنيا
لا يعجبني(8) اعجبني(5)
3 - ابو كرشه
2017-09-15 09:52:47
بنات السيسي دوللي مو بنات مصر
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
2 - قَالَ الله تَعَالَى
2017-09-15 09:51:53
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - ...........
2017-09-15 09:51:01
والله ما فيهم من الجمال ذرة
لا يعجبني(15) اعجبني(19)

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بواسطة : ليبرالي يحب العلمانية

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بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

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تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

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“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

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