لماذا وصف “الجيش الأمريكي” السعودية مشاعل الشميمري بـ”النموذج الملهم للنساء”!
صحيفة المرصد-CNN: أشاد الجيش الأمريكي بالمهندسة السعودية، مشاعل الشميمري، واصفا إياها بـ”النموذج الملهم للنساء،” وذلك باعتبارها أول سعودية تلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية أو ما يُعرف بـ”ناسا.” اء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية بالجيش الأمريكية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: “طموحات المهندسة السعودية مشاعل الشميمري.. كأول سعودية تلتحق بالعمل في وكالة الفضاء الأمريكية ’ناسا‘.. نموذج ملهم للنساء.”
ويشار على أن الشميمري أول فتاة سعودية تعمل في مجال تصميم الصواريخ النووية وتلتحق بوكالة ناسا الأمريكية لدراسات الفضاء، وتعمل على تطوير أبحاث خاصة في هذا المجال، وحصلت على شهادة البكالوريوس في هندسة الطيران من معهد فلوريدا التقني في ملبورن، كما حصلت أيضا على شهادة البكالوريوس في الرياضيات التطبيقية من ذات المعهد. ثم قدمت وكالة ناسا لها منحة لتحصل على درجة الماجستير في هندسة الطيران نظيرا لتميزها.
طموحات المهندسة #السعودية🇸🇦مشاعل #الشميمري .. كأول سعودية تلتحق بالعمل في وكالة الفضاء الأمريكية🇺🇸"ناسا" .. نموذج ملهم للنساء.@L9arami pic.twitter.com/V7bGSXwnZe
— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
المبدعون الأجانب بالغرب ، وخاصتا أمريكا 🏳لا يرجعون إلى بلدانهم ، يخيرون بين الجنسية الامريكي او التابوت 🏳نصيحة لك يا مشاعل خذي الجنسية ، لا يوجد خيار آخر ملحوظة: إذا رجعتي لبلدك فأن 《المطبخ》 ينتظرك
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ههههههههه تعليق 13 هذا اللي همك ياحبكم للمظاهر
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اين حجابها!
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صروخ
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الله يوفقها
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🌴🇸🇦مررررة الأمريكان يحبون لغيرهم مايحبون لأنفسهم!! والدليل بيعلمونك كيف تطورين صاروخ نووي وتعودين لوطنك بنجاح !؟ الله يرحم البروفسورة السعودية د. سامية الميمني ويغفرلها. 🇸🇦🌴
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في هذا الموضوع سوف تشاهدون غيرة الرجال منها 😂 هجوم الرجل على انثى ناجحة دليل على غيرته منها لانها اثبتت تفوقها عليه 😂 الرجل بطبعه يغار من المراة المتفوقة والناجحة ويخاف من المراة القوية والذكية😂
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ماشاء الله تبارك الله الاخت مشاعل نفتخر فيها جميعا
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نجم وسرعان مايختفي اهداف الغرب وخططه معروفة يجيب اي فتاة سعودية ويجعلها ملهمة ونموذج يحتذى واذا شاف ماحد حولها قال ماعليه فشلت الخطة والله يستر عليك ازعجناك البنات ما اقتدوا فيك ارجعي السعودية !
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(((( عبسى الحساوي تنباء قبل تصريح الجيش الامريكي عندما غنى وقال دوك اربع صور صوروها الانسات من فوق سطح القمر ))))
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((((لدينا رائد فضاء ومهندسة ولكن لانملك صاروخا ولاحتى معمل فضاء ولا منصة اطلاق صاروخ ))))
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فديت هالوجه المشرق الله يوفقها حقا انها نموذج مشرف لبنات الوطن ترفع الراس ونفتخر بشباب وبنات الوطن امثالها حفظها الله
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