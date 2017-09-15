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الرئيسية / شاهد.. حجاج يزورون مقر “حليمة السعدية” مرضعة “الرسول” ويجمعون حجارة للتبرّك بها !

شاهد.. حجاج يزورون مقر “حليمة السعدية” مرضعة “الرسول” ويجمعون حجارة للتبرّك بها !

شاهد.. حجاج يزورون مقر “حليمة السعدية” مرضعة “الرسول” ويجمعون حجارة للتبرّك بها !
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المرصد 26 2٬005 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أقدم الكثير من الزوّار القادمين من خارج المملكة على التوافد إلى قرية الشوحطة بمركز بني سعد في محافظة ميسان؛ لزيارة ما قيل إنه الموقع الذي أرضعت فيه حليمة السعدية الرسول -صلى الله عليه وسلم.-

وأظهر مقطع فيديو متداول عدة حافلات تنقل مئات الزوّار للموقع، حيث يؤدي الزوّار الصلوات هناك، ويجمعون حجارة للتبرّك بها عند عودتهم إلى بلدانهم.

وأكد مواطنون من محافظة ميسان أن الزوّار يحرصون على تحديد مواعيد زيارتهم لموقع إرضاع الرسول قبيل حلول موسم الحج وبعده بأيام.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - مواطن يحب الهياط
2017-09-15 11:37:10
نضع انفسنا في موقع المقرر اين الصح واين الخطأ .. تدخلنا بشأن الآخرين مشكلة .. يتبركون او لا يتبركون هذا ليس شأننا .. هم احرار بتصرفاتهم وعباداتهم .. كما نحن احرار بتصرفاتنا وعباداتنا
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25 - حسن
2017-09-15 11:33:13
بلادنا والحمد لله ليس فيها هذه الضلالات والتبرك بالاحجار والقبور .انصحوا هولاء القادمين من الخارج بخطا فعلهم لانريد ان نكون يوما مثلهم
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24 -
2017-09-15 11:32:27
اهل البدع من الصوفية و دعمهم لشركيات في بلاد الحرمين التبرك بالناس و الحصى و الشجر و القبور كل هذه شرك بالله. لاكن المشكلة في الشؤون الاسلامية والامربالمعروف و الحج بعدم وجود مرشد ديني لكل حملة
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23 - زائر من الكواكب
2017-09-15 11:31:25
لو يودونهم منتزه البيضاء لمشاهدة عالم الجن هناك..
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22 - مسفر
2017-09-15 11:30:37
تعليق مخالف
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21 - فهد
2017-09-15 11:30:12
اللي يصلي بهم سعودي .. من المفترض منعهم بلدنا قام على العقيده الصحيحه يجب عدم تلويثه بالجهل والبدع والخرافات
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20 - ابو نورة
2017-09-15 11:13:14
ههههههههه اتوقع انه احد التجار او المنتفعين هو من اعطاهم هذا المكان الوهمي .. حتى خبراء التاريخ لم يستطيعوا تحديد المكان .. كيف استطاع هذا المنتفع إقناعهم !!!
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19 - فيصل
2017-09-15 11:01:42
هذا هو اعداء الاسلام يبتتدعون البدع للتنفير المسلمين من دينهم شف من هي الجهه والاجنده الجديده في تشتييت المسلمين في بدع مانزل الله بها من سلطان باصات ونقل ترتيب غريب لم نسمع به من قبل...
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18 -
2017-09-15 10:49:30
هذا والله من جهلهم وقلت دينهم .. ولم يفعل هذا احدا من الصحابة ولا التابعين .
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17 - بن جبل
2017-09-15 10:45:42
السلام عليكم = المسؤول الاول هو جهة الاختصاص من هيئة الامر بالمعروف والامارة التابعه لها هذه القرية لمنع المكتسبين من هؤلاء ضعاف الفقه والعلم --- حتى الحبيب عليه الصلاة والسلام استئذن لزيارة قبر امه8
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16 - الحياة حلوة
2017-09-15 10:45:00
نسيت. الحريم. كل. مناسبة. لبس.جديد. الاسواق تغث. بالساعات. عشان. فستان ،،،،الموقع جدير. بالزيارة. للتعرف وتذكر. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولايمنع من الاحتفاظ ببعض الموجودات من المكان
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15 - أبو سحاااب
2017-09-15 10:40:36
لو يودونهم خيبر في المدينة مكان اليهود يرجمون المكان ويرجعون ويورونهم الباب اللي كسره وفتحه علي بن أبي طالب . أصلح باحث في السياحة الدينيه .
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14 - Waleed الوليد
2017-09-15 10:38:59
الله يكتب لهم الخير على نواياهم. هن يعبدون الله ولايشركون به شيئا وانما يعظمون الارض التي مشى عليها خير البشر. ونحن مغيبون عن هذا الخير بحكم انها بدع.
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13 - الحياة حلوة
2017-09-15 10:38:43
رقم9اللي يسأل مايتوه المهم الهدف يتحقق نحن مشغولون. بالدنياوهم انشغلو بالآخرةأهم شيئ عندناالمطعم الفلاني. أحسن السيارة الفلاني كويسةلاالسوق هذاك فيه تخفيضات لالا آيفون أفضل جوال نجد الكنب😳
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12 - أبو سحاااب
2017-09-15 10:37:38
يا راجل يضحكون عليهم سواقين التكاسي والحافلات من أجل المشاوير ويدونهم لأماكن يمكن ماهي هي المهم السياحة الدينية تكفلوا بها سواقين التكاسي
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11 - جنب الحيط
2017-09-15 10:37:32
اللهم صل و سلم على محمد و على اله و صحبه و سلم .
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10 - العلم عندي
2017-09-15 10:30:29
هذا معلم تاريخي اين هيئة السياحه
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9 - عبد الرحمن
2017-09-15 10:27:16
كيف عرفو المكان واحنا اهل البلد ما عرفنا
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8 - موج البحر
2017-09-15 10:23:01
ليست الأولى دائماً ما يحضرون إلى نفس المكان
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7 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-15 10:13:41
جهل الشعوب بالاسلام جعلهم يشدون الرحال للبدع وليس هناك من يرشدهم للصواب بالحسنى والله المستعان
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6 - البيضفاعي
2017-09-15 10:10:22
لغرب يقدس العلم والعلماء العلما الغير دينيين لو كان لنا اهتمام لرابنا هذه الفتاه على صدر صحفنا
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5 - صدقة جارية
2017-09-15 10:08:36
جهل وعوام نعذرهم لأننا مقصرون عن وعظهم بان هذا العمل بدعه وقد نهانا الرسول ص عن فعل هذةالأمور اين الوعاظ اين وزارة الحج والدعوةوهم المعنيين استقبلوهم رحبو فيهم بدون قسوةعليهم ودعوهم بالحسناوبرفق
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4 - زائر من الكواكب
2017-09-15 10:08:28
اللَّهَ يلعن الجهل
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3 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-15 10:07:50
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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2 - اسماء
2017-09-15 10:00:27
خرابيط
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1 - حقاني
2017-09-15 09:58:32
رجالا صدقوا ما عاهدوا الله..نعم هذه مبادئ الاسلام وحب خير من مشى على الارض محمد صَل الله عليه وسلم.
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آخر تعليق
بواسطة : ليبرالي يحب العلمانية

دائما الحرية تعطي دافع للابداع .. اما في امريكا فالمبدع يحلق في سماء النجومية ....
بواسطة : ابوفهد

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بواسطة : ابو نواف

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