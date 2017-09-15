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شاهد.. حجاج يزورون مقر “حليمة السعدية” مرضعة “الرسول” ويجمعون حجارة للتبرّك بها !
صحيفة المرصد:أقدم الكثير من الزوّار القادمين من خارج المملكة على التوافد إلى قرية الشوحطة بمركز بني سعد في محافظة ميسان؛ لزيارة ما قيل إنه الموقع الذي أرضعت فيه حليمة السعدية الرسول -صلى الله عليه وسلم.-
وأظهر مقطع فيديو متداول عدة حافلات تنقل مئات الزوّار للموقع، حيث يؤدي الزوّار الصلوات هناك، ويجمعون حجارة للتبرّك بها عند عودتهم إلى بلدانهم.
وأكد مواطنون من محافظة ميسان أن الزوّار يحرصون على تحديد مواعيد زيارتهم لموقع إرضاع الرسول قبيل حلول موسم الحج وبعده بأيام.
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التعليقات
26 - مواطن يحب الهياط2017-09-15 11:37:10
نضع انفسنا في موقع المقرر اين الصح واين الخطأ .. تدخلنا بشأن الآخرين مشكلة .. يتبركون او لا يتبركون هذا ليس شأننا .. هم احرار بتصرفاتهم وعباداتهم .. كما نحن احرار بتصرفاتنا وعباداتنا
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25 - حسن2017-09-15 11:33:13
بلادنا والحمد لله ليس فيها هذه الضلالات والتبرك بالاحجار والقبور .انصحوا هولاء القادمين من الخارج بخطا فعلهم لانريد ان نكون يوما مثلهم
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24 -2017-09-15 11:32:27
اهل البدع من الصوفية و دعمهم لشركيات في بلاد الحرمين التبرك بالناس و الحصى و الشجر و القبور كل هذه شرك بالله. لاكن المشكلة في الشؤون الاسلامية والامربالمعروف و الحج بعدم وجود مرشد ديني لكل حملة
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23 - زائر من الكواكب2017-09-15 11:31:25
لو يودونهم منتزه البيضاء لمشاهدة عالم الجن هناك..
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22 - مسفر2017-09-15 11:30:37
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21 - فهد2017-09-15 11:30:12
اللي يصلي بهم سعودي .. من المفترض منعهم بلدنا قام على العقيده الصحيحه يجب عدم تلويثه بالجهل والبدع والخرافات
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20 - ابو نورة2017-09-15 11:13:14
ههههههههه اتوقع انه احد التجار او المنتفعين هو من اعطاهم هذا المكان الوهمي .. حتى خبراء التاريخ لم يستطيعوا تحديد المكان .. كيف استطاع هذا المنتفع إقناعهم !!!
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19 - فيصل2017-09-15 11:01:42
هذا هو اعداء الاسلام يبتتدعون البدع للتنفير المسلمين من دينهم شف من هي الجهه والاجنده الجديده في تشتييت المسلمين في بدع مانزل الله بها من سلطان باصات ونقل ترتيب غريب لم نسمع به من قبل...
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18 -2017-09-15 10:49:30
هذا والله من جهلهم وقلت دينهم .. ولم يفعل هذا احدا من الصحابة ولا التابعين .
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17 - بن جبل2017-09-15 10:45:42
السلام عليكم = المسؤول الاول هو جهة الاختصاص من هيئة الامر بالمعروف والامارة التابعه لها هذه القرية لمنع المكتسبين من هؤلاء ضعاف الفقه والعلم --- حتى الحبيب عليه الصلاة والسلام استئذن لزيارة قبر امه8
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16 - الحياة حلوة2017-09-15 10:45:00
نسيت. الحريم. كل. مناسبة. لبس.جديد. الاسواق تغث. بالساعات. عشان. فستان ،،،،الموقع جدير. بالزيارة. للتعرف وتذكر. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولايمنع من الاحتفاظ ببعض الموجودات من المكان
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15 - أبو سحاااب2017-09-15 10:40:36
لو يودونهم خيبر في المدينة مكان اليهود يرجمون المكان ويرجعون ويورونهم الباب اللي كسره وفتحه علي بن أبي طالب . أصلح باحث في السياحة الدينيه .
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14 - Waleed الوليد2017-09-15 10:38:59
الله يكتب لهم الخير على نواياهم. هن يعبدون الله ولايشركون به شيئا وانما يعظمون الارض التي مشى عليها خير البشر. ونحن مغيبون عن هذا الخير بحكم انها بدع.
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13 - الحياة حلوة2017-09-15 10:38:43
رقم9اللي يسأل مايتوه المهم الهدف يتحقق نحن مشغولون. بالدنياوهم انشغلو بالآخرةأهم شيئ عندناالمطعم الفلاني. أحسن السيارة الفلاني كويسةلاالسوق هذاك فيه تخفيضات لالا آيفون أفضل جوال نجد الكنب😳
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12 - أبو سحاااب2017-09-15 10:37:38
يا راجل يضحكون عليهم سواقين التكاسي والحافلات من أجل المشاوير ويدونهم لأماكن يمكن ماهي هي المهم السياحة الدينية تكفلوا بها سواقين التكاسي
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11 - جنب الحيط2017-09-15 10:37:32
اللهم صل و سلم على محمد و على اله و صحبه و سلم .
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10 - العلم عندي2017-09-15 10:30:29
هذا معلم تاريخي اين هيئة السياحه
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9 - عبد الرحمن2017-09-15 10:27:16
كيف عرفو المكان واحنا اهل البلد ما عرفنا
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8 - موج البحر2017-09-15 10:23:01
ليست الأولى دائماً ما يحضرون إلى نفس المكان
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7 - الباحث عن الحقيقة2017-09-15 10:13:41
جهل الشعوب بالاسلام جعلهم يشدون الرحال للبدع وليس هناك من يرشدهم للصواب بالحسنى والله المستعان
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6 - البيضفاعي2017-09-15 10:10:22
لغرب يقدس العلم والعلماء العلما الغير دينيين لو كان لنا اهتمام لرابنا هذه الفتاه على صدر صحفنا
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5 - صدقة جارية2017-09-15 10:08:36
جهل وعوام نعذرهم لأننا مقصرون عن وعظهم بان هذا العمل بدعه وقد نهانا الرسول ص عن فعل هذةالأمور اين الوعاظ اين وزارة الحج والدعوةوهم المعنيين استقبلوهم رحبو فيهم بدون قسوةعليهم ودعوهم بالحسناوبرفق
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4 - زائر من الكواكب2017-09-15 10:08:28
اللَّهَ يلعن الجهل
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3 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-15 10:07:50
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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2 - اسماء2017-09-15 10:00:27
خرابيط
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1 - حقاني2017-09-15 09:58:32
رجالا صدقوا ما عاهدوا الله..نعم هذه مبادئ الاسلام وحب خير من مشى على الارض محمد صَل الله عليه وسلم.
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آخر تعليق
بواسطة : ليبرالي يحب العلمانية
دائما الحرية تعطي دافع للابداع .. اما في امريكا فالمبدع يحلق في سماء النجومية ....
بواسطة : ابوفهد
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بواسطة : ابو نواف
سمعا وطاعة تحت راية سيدي الملك سلمان...
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