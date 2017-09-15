شاهد.. حجاج يزورون مقر “حليمة السعدية” مرضعة “الرسول” ويجمعون حجارة للتبرّك بها !

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صحيفة المرصد:أقدم الكثير من الزوّار القادمين من خارج المملكة على التوافد إلى قرية الشوحطة بمركز بني سعد في محافظة ميسان؛ لزيارة ما قيل إنه الموقع الذي أرضعت فيه حليمة السعدية الرسول -صلى الله عليه وسلم.-

وأظهر مقطع فيديو متداول عدة حافلات تنقل مئات الزوّار للموقع، حيث يؤدي الزوّار الصلوات هناك، ويجمعون حجارة للتبرّك بها عند عودتهم إلى بلدانهم.

وأكد مواطنون من محافظة ميسان أن الزوّار يحرصون على تحديد مواعيد زيارتهم لموقع إرضاع الرسول قبيل حلول موسم الحج وبعده بأيام.

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