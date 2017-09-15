الرئيسية / هذه الفئة لن تستطيع الحصول على وحدة ضمن مشروع “سكني” الجديد.. وهذا ما طالبته “الاسكان” بشأنهم!
هذه الفئة لن تستطيع الحصول على وحدة ضمن مشروع “سكني” الجديد.. وهذا ما طالبته “الاسكان” بشأنهم!
صحيفة المرصد: أكد المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بندر، أن الوزارة رفعت تشريعات خاصة إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، لمعالجة إشكالية رفض طلبات الأزواج من المنتجات السكنية بسبب وجود عقارات بأسماء زوجاتهم، وفقًا لـ “الوطن”.
الجدير بالاشارة أن وزارة الإسكان قد أعلنت، أمس، عن الدفعة الثامنة من حملة سكني والتي تضمنت نحو 28.5 ألف مستفيد لقروض تمويل ووحدات سكنية وأراض بدون مقابل.
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التعليقات
22 - ملكي2017-09-15 17:03:07
انتظرنا الارض عشرون سنة ثم قالوا روحوا للإسكان وانتظرنا قرض البنك العقاري خمسة عشر سنة ثم قالوا روحوا للبنوك التجارية .والى يومك هذا لم نحصل على أرض ولاقرض .ياليت نرجع الى النظام القديم المنح والبنك
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21 - ارررركد فديتك2017-09-15 16:50:05
ياناس انا. مقدم طلب 1426 وكان الطلب عندي. قرض بوجود ارض. يوم وصلني السراء قالوا لايستحق لوجد صك باسمك. والحل
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20 - مسمار2017-09-15 16:48:51
ت9 نعم اذا فاتورة الكهرباء بأسمك فهذا يعني انك صاحب ملك وبالتالي لايحق لك المطالبه بوحده سكنيه فهناك من هو احق منك بالسكن هذا للتوضيح ولست مفوضا طبعا لكن هذا هو النظام في التملك!!
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19 - رؤية 20602017-09-15 16:48:42
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18 - مواطن ذروق2017-09-15 16:48:21
ليالي العيد تبان من عصاريها .... ولو فيه شمس كان بدت من امس ... والنيه مطيه ... مير ماخذينا طقطقه ... واحد يثبت والثاني يشوت ... كم بقي من العمر ؟؟؟ الله الغني عنكم وعن سكنكم
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17 -2017-09-15 16:20:32
تعليق مخالف
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16 - بريال عيش حب2017-09-15 16:09:21
يا بنك عطو ابنا وطني فرضهم وتركوالافكار حقتكم خلاص خلوها مثل ايّام اجدادنا كل واحد يوصل رقمه يصرفون له وننهي الموضوع آش رأيكم تبون النظام هذا يا ابنا وطني العزيز
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15 -2017-09-15 16:03:41
هههههههه
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14 - صابر2017-09-15 15:59:58
ونهاية هالمهزلة متى ؟!!
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13 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-15 15:50:06
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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12 -2017-09-15 15:45:30
يبغالكم زي ***
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11 - مستأجر مؤبد2017-09-15 15:44:17
أين الاراضي يانااااس وهذا أساس مشكلة الاسكان لو أعطيت الاراضي للمطورين بأسعار رمزية مع توفير الخدمات واشتراطات سعرية ومواصفات، كان أصبحنا أرخص بلد لتملك السكن. لكنها ذهبت لكم واحد في النهاية
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10 - سؤال بسيط2017-09-15 15:41:08
هل نشر اخبار منتجات وإعلانات الاسكان حرام! وتعاون على الاثم والتضليل على المسلمين لان الجميع يعلم انها غير صحيحة ومبالغ جدا فيها!!
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9 - أبو خالد من جيزان2017-09-15 15:33:53
آنا ماحصلت على منتج سكني ولما استفسرت قالوا بسبب فاتورة الكهرباء باسمك لا أعلم صحة المعلومةهل فعلا من لديه فاتورة كهرباء باسمه يحرم من الأرض أونحوها أفيدونا
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8 - الحقباني2017-09-15 15:31:25
علم 1 - فايز الشيباني السلام و عليك م ورحمة الله وبركاتة
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7 - تامر2017-09-15 15:30:35
احلق شنبي اذا احد طال شي ولا سكن من ابو فكر
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6 - مفسر أحلام2017-09-15 15:26:38
والله انكم مثل حساب المواطن نسمع جعجعه ولا نرى طحنا" رساله إلی مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه تكفی يابو فهد أعد لنا الصندق العقاري والغي وزارة الإسكان
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5 - سعود2017-09-15 15:21:39
الشعب يطلب الرجوع لنظام البنك العقاري السابق ويرفض المدعوم مع البنوك التجاريه الي تستغل الشعب
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4 -2017-09-15 15:20:13
تعليق مخالف
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3 - ابولمى2017-09-15 15:16:23
الله يعوضنا حسبي الله عليكم
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2 - خالد علي2017-09-15 15:16:16
نسمع جعجعة ولا نرى طحنا
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1 - فايز الشيباني2017-09-15 15:13:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة مساءكم خيرات وبركات وعسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد علم 💐🌼🌻🌺🌹🏵💮🌸🌵🌴🌳🌲🌱⚘🌷🍃🍂🍁🍀☘🌿🌾🔫🔪🗡هذه لمن لعب في عكرته يا تعرف نفسك زين انت توحي..........
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