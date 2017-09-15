هذه الفئة لن تستطيع الحصول على وحدة ضمن مشروع “سكني” الجديد.. وهذا ما طالبته “الاسكان” بشأنهم!

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صحيفة المرصد: أكد المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بندر، أن الوزارة رفعت تشريعات خاصة إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، لمعالجة إشكالية رفض طلبات الأزواج من المنتجات السكنية بسبب وجود عقارات بأسماء زوجاتهم، وفقًا لـ “الوطن”.

الجدير بالاشارة أن وزارة الإسكان قد أعلنت، أمس، عن الدفعة الثامنة من حملة سكني والتي تضمنت نحو 28.5 ألف مستفيد لقروض تمويل ووحدات سكنية وأراض بدون مقابل.

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