«الهيئة» تضبط أحد مدعي الرقية الشرعية وتحيله لجهة الاختصاص
صحيفة المرصد:تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض من ضبط أحد مدعي الرقية الشرعية، إثر ارتكابه مخالفات شرعية ونظامية، واستخدامه لوسائل غير شرعية في الرقيةوأحالته لجهة الاختصاص.
ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر: إنه في إطار جهود اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة الأشخاص الذين يزاولون الرقية والطب الشعبي تم إيقاف أحد مدعي الرقية الشرعية من جنسية عربية، وإحالته لجهة الاختصاص.
وأكد متحدث هيئة الرياض أن اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة والطب الشعبي مشَكَّلة من عدة جهات، وتقوم بمتابعة وملاحظة عمل الرقاة والرقية والطب الشعبي ورصد جميع المخالفات الشرعية والنظامية من خلال حصر الرقاة والمعالجين بالطب الشعبي والأعشاب، ومن ثم الرفع بالتوصيات حيالها لمقام إمارة المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.
الجدير بالذكر أن اللجنة الميدانية تحظى باهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – لمتابعة عمل الرقاة والطب الشعبي، وتلافي المخالفات الشرعية والنظامية، وإيقاف من يلزم إيقافه ومحاسبته وفق النظام.
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التعليقات
سبحان الذي يحي العظام وهي رميم
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امسكوا الي يعملوا اعلانات في الصحف الصغيره الاسبوعيه ويدعون بانهم رقاه شرعيين وهم كاذبين
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المرأه لا تفعل ذلك الرجال يفعلونها ناقصين عقل وناقصين دين
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ياحبي لهالشعار وفقكم الله ياحماة الفضيلة وسفينة نجاة المجتمع ♥️🕋🇸🇦
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امال احنا بلد عربي ازاي إنتوا يالسعوديين تيجوا عندنا بمصر معززين مكرمين كانكوا أبناء البلد ماحدش يقولك حاجه ابد وانتوا بتعامونا اجانب كده مايصحش
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الرقيه الشرعيه سارت تجاره كذابين مدلسين اللي من رحم ربي كل واحد يقدر يرقي نفسه
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﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
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ت4 نتمنى ان تعرف أن هذه شؤون داخلية ليس لك الحق في الخوض فيها ولاتعنيك هذه أشياء خاصه بالوطن والمواطن
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طيب قولوا اسمه ولا اهجدوا ؟
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بعض الوافدين يتصرف ويعمل أشياء لايمكن عملها في بلده استغلوا طيبت وكرم أهل الوطن واستغفال البعض بطريقه علانيه دون خوف من بعض الجهات الرقابيه التى من المفترض ان تطبق عليهم المخالفات بصرامه ودفع الغرمات
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يعني عشانه وافد بس امال ايه
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ازاي الهيئه تضبط ما هم دورهم ابلاغ رجال الامن فقط المفروض يحققوا بالمسألة
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وافد راقي شرعي من اجازه ومن سمح له بمزاولات هذا العمل يحب كشف الفساد والمفسدين ومعاقبتهم وفضح كل مايقومون به وتسفير اي وافد يقوم بأي مخالفه قانونيه مهما كانت وليس تعهد تطبيق القانون على الجميع الحل
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أسود الميدان .. حفظكم الله
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