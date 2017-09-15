«الهيئة» تضبط أحد مدعي الرقية الشرعية وتحيله لجهة الاختصاص

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صحيفة المرصد:تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض من ضبط أحد مدعي الرقية الشرعية، إثر ارتكابه مخالفات شرعية ونظامية، واستخدامه لوسائل غير شرعية في الرقيةوأحالته لجهة الاختصاص.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر: إنه في إطار جهود اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة الأشخاص الذين يزاولون الرقية والطب الشعبي تم إيقاف أحد مدعي الرقية الشرعية من جنسية عربية، وإحالته لجهة الاختصاص.

وأكد متحدث هيئة الرياض أن اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة والطب الشعبي مشَكَّلة من عدة جهات، وتقوم بمتابعة وملاحظة عمل الرقاة والرقية والطب الشعبي ورصد جميع المخالفات الشرعية والنظامية من خلال حصر الرقاة والمعالجين بالطب الشعبي والأعشاب، ومن ثم الرفع بالتوصيات حيالها لمقام إمارة المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.

الجدير بالذكر أن اللجنة الميدانية تحظى باهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – لمتابعة عمل الرقاة والطب الشعبي، وتلافي المخالفات الشرعية والنظامية، وإيقاف من يلزم إيقافه ومحاسبته وفق النظام.

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