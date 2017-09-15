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«الهيئة» تضبط أحد مدعي الرقية الشرعية وتحيله لجهة الاختصاص

«الهيئة» تضبط أحد مدعي الرقية الشرعية وتحيله لجهة الاختصاص
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المرصد 15 591 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض من ضبط أحد مدعي الرقية الشرعية، إثر ارتكابه مخالفات شرعية ونظامية، واستخدامه لوسائل غير شرعية في الرقيةوأحالته لجهة الاختصاص.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر: إنه في إطار جهود اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة الأشخاص الذين يزاولون الرقية والطب الشعبي تم إيقاف أحد مدعي الرقية الشرعية من جنسية عربية، وإحالته لجهة الاختصاص.

 

وأكد متحدث هيئة الرياض أن اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة والطب الشعبي مشَكَّلة من عدة جهات، وتقوم بمتابعة وملاحظة عمل الرقاة والرقية والطب الشعبي ورصد جميع المخالفات الشرعية والنظامية من خلال حصر الرقاة والمعالجين بالطب الشعبي والأعشاب، ومن ثم الرفع بالتوصيات حيالها لمقام إمارة المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.

 

الجدير بالذكر أن اللجنة الميدانية تحظى باهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – لمتابعة عمل الرقاة والطب الشعبي، وتلافي المخالفات الشرعية والنظامية، وإيقاف من يلزم إيقافه ومحاسبته وفق النظام.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-15 11:40:48
سبحان الذي يحي العظام وهي رميم
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14 - الغامدي
2017-09-15 11:30:36
تعليق مخالف
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13 - مسفر
2017-09-15 11:28:30
امسكوا الي يعملوا اعلانات في الصحف الصغيره الاسبوعيه ويدعون بانهم رقاه شرعيين وهم كاذبين
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12 - زائره
2017-09-15 11:18:44
المرأه لا تفعل ذلك الرجال يفعلونها ناقصين عقل وناقصين دين
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( عدد التعليقات 10,857 )
11 - العنيد
2017-09-15 11:15:21
ياحبي لهالشعار وفقكم الله ياحماة الفضيلة وسفينة نجاة المجتمع ♥️🕋🇸🇦
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10 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 11:13:09
امال احنا بلد عربي ازاي إنتوا يالسعوديين تيجوا عندنا بمصر معززين مكرمين كانكوا أبناء البلد ماحدش يقولك حاجه ابد وانتوا بتعامونا اجانب كده مايصحش
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9 - بريال عيش حب
2017-09-15 11:00:58
الرقيه الشرعيه سارت تجاره كذابين مدلسين اللي من رحم ربي كل واحد يقدر يرقي نفسه
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8 - الفارس
2017-09-15 11:00:30
﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ‏
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7 - القناص2
2017-09-15 10:56:22
ت4 نتمنى ان تعرف أن هذه شؤون داخلية ليس لك الحق في الخوض فيها ولاتعنيك هذه أشياء خاصه بالوطن والمواطن
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6 - بنت الجنوب
2017-09-15 10:54:35
طيب قولوا اسمه ولا اهجدوا ؟
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5 - القناص2
2017-09-15 10:49:10
بعض الوافدين يتصرف ويعمل أشياء لايمكن عملها في بلده استغلوا طيبت وكرم أهل الوطن واستغفال البعض بطريقه علانيه دون خوف من بعض الجهات الرقابيه التى من المفترض ان تطبق عليهم المخالفات بصرامه ودفع الغرمات
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4 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:47:52
يعني عشانه وافد بس امال ايه
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3 - مصري مقيم بالسعوديه
2017-09-15 10:44:22
ازاي الهيئه تضبط ما هم دورهم ابلاغ رجال الامن فقط المفروض يحققوا بالمسألة
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2 - القناص2
2017-09-15 10:44:04
وافد راقي شرعي من اجازه ومن سمح له بمزاولات هذا العمل يحب كشف الفساد والمفسدين ومعاقبتهم وفضح كل مايقومون به وتسفير اي وافد يقوم بأي مخالفه قانونيه مهما كانت وليس تعهد تطبيق القانون على الجميع الحل
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1 - سيطرة ✴
2017-09-15 10:33:57
أسود الميدان .. حفظكم الله
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آخر تعليق
بواسطة : ليبرالي يحب العلمانية

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