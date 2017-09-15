بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!
صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد موقف لمدير مدرسة استطاع أن ينقذ طالبة تمكن منها اليأس قبل انتحارها بشكل مثير للإعجاب.
يأتي هذا بعد أن قررت فتاة مراهقة تعاني من اكتئاب شديد الانتحار من مبنى مكون من 17 طابقا في مدينة دويون في قويتشو جنوب غربي الصين, وسط متابعة الآلاف.
ذكرت التقارير المحلية أن رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث على الفور، لكن الفتاة أمرت رجال الإنقاذ وعائلتها وصديقاتها بالتراجع عن إنقاذها، وظهر مدير مدرسة الفتاة في مقطع فيديو يتقدم إلى الأمام، ويميل ببطء ناحية الفتاة قبل أن يسحبها من قميصها في مناورة جريئة انتهت بإنقاذ حياتها، وسط إعجاب المتابعين للحادث.
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بالفيديو - موقف بطولي.. مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحارhttps://t.co/oJkISJJIpO pic.twitter.com/QCs3aFoIcA— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
بنت صغيره من وين لها وللهموم ؟ هل من المعقول متاهة الحوت الازرق السبب او تقليد للكبار
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كل انسان مهما كان لونه وجنسة ودينة .. لديه نزعة انسانية جميلة
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شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين {الله يجعل هذا العمل في ميزان حسنات هذا المدير الطيب}
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اذكر واحد بالحارة عمره ١٦ ركب فوق السطح يبي ينتحر. واخوانه يهدونه. وجت امه قالت يلله ارم نفسك.خلوه يرمي نفسه.وحاولت تجبره ومن غلا الروح مت قدر يرمي نفسه.واخذ له علقه محترمه
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﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
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