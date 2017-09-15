بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

حجم الخط A A A المرصد 5 844 1 ساعة

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد موقف لمدير مدرسة استطاع أن ينقذ طالبة تمكن منها اليأس قبل انتحارها بشكل مثير للإعجاب.

يأتي هذا بعد أن قررت فتاة مراهقة تعاني من اكتئاب شديد الانتحار من مبنى مكون من 17 طابقا في مدينة دويون في قويتشو جنوب غربي الصين, وسط متابعة الآلاف.

ذكرت التقارير المحلية أن رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث على الفور، لكن الفتاة أمرت رجال الإنقاذ وعائلتها وصديقاتها بالتراجع عن إنقاذها، وظهر مدير مدرسة الفتاة في مقطع فيديو يتقدم إلى الأمام، ويميل ببطء ناحية الفتاة قبل أن يسحبها من قميصها في مناورة جريئة انتهت بإنقاذ حياتها، وسط إعجاب المتابعين للحادث.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا