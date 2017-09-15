أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”
صحيفة المرصد-سكاي نيوز:بعد أيام من اكتشاف جثة كائن بحري غامض على شاطئ في تكساس، بعد الإعصار “هارفي” الذي ضرب الولاية مؤخرا، توصل عالم أحياء إلى نوع المخلوق الغريب، ذي الجسم الانسيابي والأسنان الكبيرة.
وبعد العثور على الجثة، طلبت بريتي ديساي مديرة التواصل الاجتماعي في جمعية أودوبون الوطنية، وهي مؤسسة بيئية معنية بالحفاظ على الحيوانات، المساعدة في التعرف على الكائن، وذلك عبر تغريدة لها على موقع “تويتر”.
واقترح متابعو الحساب أن تتواصل ديساي مع عالم الطبيعة كينيث تاي من متحف التاريخ الطبيعي، وقال الأخير إن الحيوان الغامض نوع من ثعابين البحر ذي الأنياب، واسمه العلمي “أبلاتوفيس شاوليودوس”.
ونقلت مجلة “تايم” الأميركية عن ديساي قولها: “هذا لم يكن متوقعا, إنه ليس شيئا يراه الناس عادة على البحر, اعتقدت أنه يمكن أن يكون شيئا من أعماق البحر جرفته المياه إلى الشاطئ,كان رد فعلي فضوليا أن أعرف ما هذا”.
وثعبان البحر ذو الأنياب عادة ما يبلغ طوله نحو متر، ويقضي معظم وقته على عمق يتراوح بين 30 و90 مترا تحت المياه.
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التعليقات
سبحان الله وبحمده سبحان عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 11 سبتمبر!!!
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وانا كنت احسبه وحيد القرش
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سبحان الخالق الذي جعل الأعاصير التي تضرب أمريكا مع دكرى 11 سبتمبر لتذكرهم ؟؟ هناك اقوى من المخلوق
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يعني من فصيله الاخوان
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يكذبون عليكم وانتم تصدقون هههههه
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للاه في خلقه شؤن ما اعضمك يارب وما اوتيتم من العلم الا قليلا
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لسه ما اعطيتونا احداثياته كم طوله وارتفاعه و وزنه وعرضه
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ليس اكبر همنا. همنا هو نريد اكتشاف مماطلة الاسكان وتصريحها بتسليم م تسمى منتج ولوني والاعرف معنى منتج ولا ايش فرق مسماها عند البنوك وصندوق العقاري لأن لاحد ركز بكلمة منتج
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علم سبحان الله العظيم علم
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كل يوم ادله تثبت صدق نظرية التطور
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معقول هزا سعبان..ده نوع من انواع الفقمات..آل سعبان آل..إيه ده العالم اللي ما بعرفش حلقة..لأ وجايب اسم غريب وصعب الواحد ينطأه عشان يسوي كزا هيلمة..يعننني شوفوني أنا العالم اللي مش حد يعرف مسله
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ت5 صادقه ريما لما قالت انه يشبه الدلفين طلعت الام دلفينه هههههههههههه
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حمل غير شرعي نتيجة علاقة محرمة طلع مشوة ولفضوة على السطح حتى يتخلصون من عارة والفضيحة بالاعماق قبل تقبض عليهم دوريات سمك القرش وتنهشهم ورئيس البحر طبعا الحوت والنواعم الدلافين
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عليكم نور
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هذا لو سالت من صيادين البحر اجابك عن اسمه ويتواجد في اعماق البحر والمحيطات
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سبحان الله
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العلم المتخصص دائما حاضر في الولايات المتحدة الامريكية حفظها الله ..
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