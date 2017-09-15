بالفيديو:شاهد هلع وتدافع ركاب بعد انفجار في مترو لندن!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الصحف البريطانية اليوم الجمعة للانفجار الذي وقع في مترو أنفاق لندن حيث أظهر حالة من الهلع والخوف والتدافع بعد وقوع الانفجار الذي أسفر عن إصابة بعض الركاب بحروق في الوجه.

ووفقاً لموقع”العربية نت”كانت هيئة النقل في لندن قد أعلنت عبر “تويتر” عن توقف الخدمة بين محطتي مترو إيرلز كورت وويمبلدون. كما نصحت الشرطة الأهالي بالابتعاد عن منطقة محطة بارسونز غرين، بينما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط محطة بارسونز غرين غرب لندن.

وقالت امرأة في محطة بارسونز غرين إنها أصيبت بسبب تدافع الركاب.

وقالت شرطة لندن في بيان: “ضباط شرطة العاصمة وشرطة النقل البريطانية موجودون إلى جانب إدارة الإطفاء وخدمة الإسعاف”. وأضافت “ننصح الناس بتفادي المنطقة”.

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