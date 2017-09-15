أمير قطر:مستعدون للجلوس على طاولة الحوار للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف

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صحيفة المرصد: قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد انه مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع الدول الخليجية لحل الأزمة الخليجية.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أشار في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه يختلف مع الأشقاء العرب حول تشخيص الارهاب، مثمنا جهود ألمانيا ودعمها للحوار.

وأعرب “تميم” عن أمله بالتوصل إلى حل يرضي الجميع، موضحًا أنه يختلف مع دول عربية حول تشخيص الإرهاب.

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