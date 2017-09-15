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أمير قطر:مستعدون للجلوس على طاولة الحوار للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف

أمير قطر:مستعدون للجلوس على طاولة الحوار للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف
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المرصد 66 3٬888 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد انه مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع الدول الخليجية لحل الأزمة الخليجية.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أشار في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه يختلف مع الأشقاء العرب حول تشخيص الارهاب، مثمنا جهود ألمانيا ودعمها للحوار.

وأعرب “تميم” عن أمله بالتوصل إلى حل يرضي الجميع، موضحًا أنه يختلف مع دول عربية حول تشخيص الإرهاب.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

66 -
2017-09-15 17:08:54
بالأصل ؟!عيب لمن نعاير شخص بأمه مهما كانت العداوه بمعنى لو شخص أمه عنبه بنقول ي ولد عنبه اوكي انت ولد مين ولد فتحيه >>عموما امهاتنا لهم التقدير والاحترام❗️
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65 - بسكات
2017-09-15 17:07:38
لو به شمس بدت من امس ، قالها اللي جعل عظامه فالجنه . كذاب مثل ابوك
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64 -
2017-09-15 17:02:04
كان قبولك بالسر والاعلان بالعلن ، أكتب كتاب و وقعه مع الحمدين الخائنين وارسلة للرياض توضح قبولك ال 13 بند دون شرط او قيد وتبدأ في التنفيذ وخل البربرة اهرب من العجم والترك وعد بشعبك لأهله أيها ***.
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63 -
2017-09-15 16:48:12
اردوقان يستقبل ضيوفه بكل اريحيه وحب وترحاب والرئيسه الألمانيه ي زينها من عقل وحكمه يابو عقل ***
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62 - زائر
2017-09-15 16:45:30
الارهاب والتحريض مايبيله تشخيص ياتميم كل شئ واضح يا ولد ***.
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61 - أبو داود
2017-09-15 16:30:58
صح لسانك يا أبو فيصل تعليق رقم 58 والله قلت كل ما أردت أن أقوله أنا. لا فض فوك.
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60 - خبير
2017-09-15 16:29:31
قطر مجرد أداة والسعودية إكتشفت ذلك وهي الآن تؤدبها وتؤدب من يرسم لها دورها الخبيث ويحاول حمايتها بالضغط لإنهاء المقاطعة ولكن هيهات إلى أن يحكم الله أمرا كان مفعولا .
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59 - بحر1
2017-09-15 16:21:54
كذب لأحد يصدقه هاذ زي عيال الحاره يوم كن نلعب طيش القرار ياحبيبي مهو بيدك القرار بيد موزه
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58 - ابوفيصل ج @@
2017-09-15 16:20:20
ياخساره أين المرجله تركت واسطه الرجل الذى اكبرمنك ومن ابوك الشيخ صباح وذهبت لحرمه تتوسط عندها ياخساره الشارب الى على وجه ولكن من شابه أباه وأمه ماظلم تربيه حمد وموزه ماخلفت الاالرماد ترك خسران القضيه
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57 -
2017-09-15 16:19:13
اكيد ولا زي كل مره
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56 - الشمال
2017-09-15 16:18:18
نعم نتمنى منك ياسمو الامير حفضك الله بنتهاء الازمة والرجوع عن طريق الشيطان المسمى ايران وترك الاخوان وكف يد والدك عن قراراتك وجعل قرارك بيدك انت وحدك ونحن نثق فيك
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55 - حسين السبيعي
2017-09-15 16:18:18
لايوجد أزمة خليجية وانما أزمة قطرية فقط . ولا حوار مع ***
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54 -
2017-09-15 16:15:38
خرطي كلام بس
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53 - ابوعلاوي
2017-09-15 16:12:35
اكيد انك بتختلف مع الدول في تشخيص الارهاب لانك مانكويت به وكيف تكتوي به وانت محتضن وحامي شيوخ الارهاب عندك في دويلتك الصغيره
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52 - الاخضر
2017-09-15 16:09:28
يجب أن نعمل بكل قوة في الانترنت والإعلام وننظم أنفسنا ونصطف مع بعضنا لمواجهة هؤلاء المرتزقه.
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51 -
2017-09-15 16:07:24
يا ويلك من أردوغان انت وامك موزة
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50 - زائر من الكواكب
2017-09-15 15:57:42
الرجل يستخدم(عالم أخر)
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( عدد التعليقات 1,965 )
49 - نبرااس
2017-09-15 15:57:24
كذاب مثل ابوك
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48 - مسفر
2017-09-15 15:55:46
كذاب اشر
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47 - قصيمي معتق
2017-09-15 15:51:14
انت كاذب ومراوغ ومحتال التصريح ليس تصريحك وانما هي تنفيذا تعليمات ايران وارضاء حقدك لكسب الوقت لصالحك . ياسيدي سلمان هؤلاء حكام قطر ليس فيهم خير ولو عادت العلاقة فسوف يمكرون مرة اخرى ، الحل هو تجاهلهم
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46 - العراق المحتل
2017-09-15 15:49:06
حتى لو نفذت النقاط13 نحن ما محتاجين الك
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45 - العراق المحتل
2017-09-15 15:47:47
ياعمي انت كذاب وخائن شلون تريد نصدق بك ارح الطم احسن الك
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44 - العراق المحتل
2017-09-15 15:46:25
ياولد دول المقاطعه ليس بحاجه الى الجلوس والحوار معك ولن يثق اي طفل صغير بك فروح أضحك على ربعك يارجل
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43 - المقاطعة حل جذري
2017-09-15 15:44:25
اقول يا تميم خلك في ديرتك ما نبيكم لا بارك الله فيك ولا في قطر
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42 -
2017-09-15 15:43:50
اوكية احسبولة دقيقة ويقول انا مقلت شي ويطلع عليكم عبدالله الكذبة ويقول إن الكلام مفبرك
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( عدد التعليقات 2,171 )
41 - ابونواف...
2017-09-15 15:43:40
دولة لاتلتزم بعهد أو اتفاق فاقدة للثقة
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40 - Smile
2017-09-15 15:38:43
خاين وكذاب ولايلتزم بالعهود
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39 - تميم مش على عادته
2017-09-15 15:36:20
وجهه اسمر وبين عليه مرهق وطفشان مدنيا كلها
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38 - عابر سبيل
2017-09-15 15:33:05
كداااااااب
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37 - ؟
2017-09-15 15:32:32
المؤمن لا يلذغ من الجحر مرتين وانتم لذغتو العالم العربى الالف المرات بمباركتك يا سميم الدم العربي قال اش قال حوار حوار يتربس فى بطن ابوك والصهيوانى بن جبر لاجبر كسره ... من الان اسمك سميم الدم العربي
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36 - الخيانة ممنوعة !! سبق وأن لدغنا !!
2017-09-15 15:31:33
أن لا أكذب ؟! ولكن أتجمل بالخيانة !!
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35 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-15 15:30:38
كذاب مثل ابوك
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34 - أمير جماعة الخونة!! مستعدون للخيانة من جديد !!
2017-09-15 15:30:32
هذه المرة لن يكذب ؟! بل سيخون ،، تميم كما تحب أن يكذب ويخون !!
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33 - الكشاف
2017-09-15 15:30:31
اخوان شريفه خونه كذابين
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32 - أمير جماعة الخونة!! مستعدون للخيانة من جديد !!
2017-09-15 15:29:21
جماعة تربت على الخيانة !! وجعلت من الخيانة دينا لنصرة حزبهم !!
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31 - الزبدة
2017-09-15 15:28:45
تعليق 16 جاب بالزبدة
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30 - بريال عيش حب
2017-09-15 15:28:04
الحل عند عمه اوردغان ليكون اوردغان ***يا ولد موز ه الجيش التركي في قلب الدوحه ولسه تناقشون ولد موزه هههههالحل الحل الحل في يد قائدهم اوردغان تميم مفلس السلطه بيد اوردغان القطرين امانه عند اردغان
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29 - أمير جماعة الخونة!! مستعدون للخيانة من جديد !!
2017-09-15 15:27:57
خيانة تتلو خيانة !!
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28 - الخيانة ممنوعة !! سبق وأن لدغنا !!
2017-09-15 15:26:56
تعلموا الخيانة من الاخونجية الخونة !!
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( عدد التعليقات 28,504 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-15 15:26:24
التركي خويه ماعطاه وجه في زيارته الأخيرة له. أرسل له طباخه يستقبله على أرض المطار حتى هذا الأخير رفض الذهاب له وأرسل بدوره بدلآ عنه *** ليكون في استقباله. وجه يستاهل.
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26 - الخيانة ممنوعة !! سبق وأن لدغنا !!
2017-09-15 15:25:07
وكيف يخون الكاذب ؟!
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25 - الخيانة ممنوعة !! سبق وأن لدغنا !!
2017-09-15 15:24:44
كيف يكذب الخائن ؟!
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24 - الخيانة ممنوعة !! سبق وأن لدغنا !!
2017-09-15 15:24:18
خائن يكذب !!
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23 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-15 15:22:23
الردود على الخبر .. من الادلة القاطعة لوجوب ان تبقى السياسة للسياسيين ..
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22 - علي
2017-09-15 15:22:08
مثل ابوك كذاب
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21 - الحقباني
2017-09-15 15:22:08
علم (16 - مخالف النشر٢) يا تميم تبغاء السنع والزبده تعال ن(((خ عند الملك سلمان وهو يسنعك بطريقته غيره ما عندنا تراجع افهم يافهيم)) ))عجبنني كلام جميله قديمه بفهم شخص فهم علم
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20 - علي
2017-09-15 15:21:28
كذاب مثل ابوه ***وجهك ياتميم
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19 - ابو الليل
2017-09-15 15:20:31
المشكله انه هو الوحيد الذي ما فهم حتى الان انه مو كفو لقيادة شعبه ولا يمكن ان يعطى فرصه ثانيه بعد كل الذي سواه يبي يصافح الخلا مير الخلا يا ***الرجال
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( عدد التعليقات 28,504 )
18 - قلم الحقيقه
2017-09-15 15:20:06
الشعب السعودي وقيادته الرشيدة أوصل لك الرسالة ياذميم الخسة والغدر ورد كيدك أنت والضبعين ومن وقف معكم من سلق لندن وخنازير الأخوان في بلادنا وفي تركيا ودوحتك وقال بكلمة واحدة الوطن خطآ أحمر.
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17 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-15 15:19:59
لا احب السياسة .. واتمنى زوال المشاكل مع كل الدول العربية وخصوصا الخليجية .. فالدول العربية مشاكلها السياسة تنعكس على الشعوب .. بعكس الدول المتخلفة الاوروبية التي تتخاصم الحكومات والشعوب لا تتأثر
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16 - مخالف النشر٢
2017-09-15 15:19:28
يا تميم تبغاء السنع والزبده تعال نخ عند الملك سلمان وهو يسنعك بطريقته غيره ما عندنا تراجع افهم يافهيم
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15 -
2017-09-15 15:14:57
المشكله يقولون شيخ شيخ يطلع مفصخ ويلعبه عزمي بشاره هو الكل في الكل في سياسة قطر
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( عدد التعليقات 28,676 )
14 - برق _ الحرم
2017-09-15 15:13:26
(((((( من زود حب ميركل في اردوغان ......تتوسط المانيا لقطر ))))))
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13 -
2017-09-15 15:13:03
كذاب مثل ابوه
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12 - FOX
2017-09-15 15:04:49
تعليق مخالف
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11 - زائر من الكواكب
2017-09-15 15:02:58
أيش مصير 13 مطلب
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( عدد التعليقات 28,676 )
10 - برق _ الحرم
2017-09-15 15:02:11
((((( الامر معلق ............وموقوف ............وان كان الوسطاء من الغرب ............ والغريب والاغرب ان العداء بين تركيا والمانيا خصوصا في تشخيص الارهاب )))))
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9 - محمد انا
2017-09-15 15:01:45
يوسف علاونه يقول : "ناقصك طربوش تركي" ههههههههههه
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8 - الشايب
2017-09-15 15:01:33
ميركل أكيد تعرف حقيقة وخفايا واسرار (شريفه؟!)
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7 - مقيم بالسعودية
2017-09-15 15:00:48
بعد مافشل الحراك يعم المملكة العربية السعودية كل يوم بجددو الحب والتقدير والإحترام المتبادل لحكامهم ناس واعية ومثقفين ونبارك ونجدد لهم الحب والوفاء فعلاً ضربو أشدّ انواع الأمثلة في اللحومة الوطنية☆
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6 - الاخضر
2017-09-15 14:58:54
حوارنا مع الحكام الشرعيين لقطر وليس مع مرتزقة وعملاء لتركيا وللإرهاب الدولي ،ليس لكم أي شرعية لاعند الشعب القطري ولا عندنا.
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5 - زائر
2017-09-15 14:57:42
دويلة تدعم الإرهاب هذه حقيقة لاحياد عنها ولاتقول يابن موزة نختلف حول تشخيص الإرهاب اعترف انت وأبوك وامك بهذا التشخيص وتحاورك الدول الأربع غير كذا ما فيه حوار
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4 - الساري
2017-09-15 14:57:02
وبترضخ لا أعمامك وأسيادك طال الزمن ولا قصر
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3 - سفر
2017-09-15 14:56:58
القتل إرهاب اين ماكان والتحريض على الفتن والكراهيه
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2 - سركيس بااااريس
2017-09-15 14:55:31
مستعدون للحوار//// طيب ايش موديك المانيا وأوربا
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1 - سامي
2017-09-15 14:54:05
كذاب مثل أبيه
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النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

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دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

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“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

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«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

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تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

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تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

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بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

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بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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