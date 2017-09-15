“الخارجية” تكشف حقيقة طلب المملكة وساطة ايران لدى الحوثي!

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صحيفة المرصد: ردّ رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، على مزاعم نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) على لسان حسين أمير عبداللهيان كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني، بشأن طلب السعودية من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي في اليمن.

وأكد “نقلي” ان هذه التصريحات المنشورة وما قاله السياسي الإيراني “لا أساس له من الصحة جملةً وتفصيلًا”.