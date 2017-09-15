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“الخارجية” تكشف حقيقة طلب المملكة وساطة ايران لدى الحوثي!
صحيفة المرصد: ردّ رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، على مزاعم نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) على لسان حسين أمير عبداللهيان كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني، بشأن طلب السعودية من إيران التوسط لها لدى جماعة الحوثي في اليمن.
وأكد “نقلي” ان هذه التصريحات المنشورة وما قاله السياسي الإيراني “لا أساس له من الصحة جملةً وتفصيلًا”.
التعليقات
23 - خالد2017-09-15 19:57:01
كثر كذب الجعيرة وقنوات الصفوية والكذب ديدنهم صبح ومساء كذبو القران والسنة وسبو الصحابه واتهمو ام المؤمنين عائشة وش نرجي منهم عليهم السخط من الله ورسولة والمؤمنين
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22 -2017-09-15 19:50:34
ستبقى إيران دولة كاذبة ودولة راعية للإرهاب.
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21 - ↩ابو شدا↪2017-09-15 19:45:22
يجب عدم الرد عليهم هم مجوس كل واحد يصرح من تلقاء نفسه. وهذا دليل القهر اولاً .ولكي تخلي القياده نفسها ثانياً .عمر من اكل الغائط ما صدق.
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20 -2017-09-15 19:38:27
بحول الله لو إرادة السعوديه دك اليمن بمن فيها في خلال اسبوع لفعلت ولكن السعوديه تحافظ على سلامه المدنين العزل وليس مثل ابناء المتعه اطلق صواريخ على المدنين العزل هم يريدون التقرب من السعوديه باي ثمن
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19 - ↩ابو شدا↪2017-09-15 19:36:57
- سبحان الله العظيم وبحمده 2017-09-15 19:12:39 الله صلى وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين...جزاك الله خير.ولكن لا تسمي اسمك بأي اسم من أسماء الله الحسنى. فهذا لا يجوز. اللهم إني بلغت اللهم فشهد
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18 - سبحان الله العظيم وبحمده2017-09-15 19:12:39
الله صلى وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
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17 - ابوشموخ2017-09-15 19:05:25
والله قطر وربعهم اللي يروجون ويصدقون ايران عليهم ان يصدقوا كل شيء قاله الفرس حتى فيما يخص الصحابة رضوان الله عليهم
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16 - المهااااا2017-09-15 19:00:58
دولة شريفة كل اسبوع تنشر الشائعات للتقرب والتودد للمملكة مره السعودية تطلب من العراق الوساطه ومره تنشر الخنزيره ان ٢٠٠ مسؤول ايراني يزور السعوديه لاعادة العلاقات واخرها تذلب التوسط للحوثي!
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15 - الفارس2017-09-15 18:57:42
أية الدولة الخبيث والشريفة مقارنة بقطر لواحتجنا وساطة لما طلبناها منكم يااية الأعداء كان طلبناها من الكويت او عمان فموتو بغيضكم
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14 - الفارس2017-09-15 18:55:32
طريقة غير شريفة من البلد الشريفة لدعم الحوثي واظهار ان المملكة ضعيفة وان الحوثي في وضع قوي لرفع معنوياتها وتبادل ادوار لتظليل الرعاع
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13 - ابوفهد2017-09-15 18:41:51
هذه الدوله الشريفه هي قدوة قطر في الكذب وتزييف الحدائق
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12 - زائر من الكواكب2017-09-15 18:27:34
وَصدَقَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
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11 - الشمال2017-09-15 18:25:21
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10 - زائر من الكواكب2017-09-15 18:19:59
تم الحصول على صواريخ بعيدة المدى
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9 - واحد عابر2017-09-15 18:18:55
لعنة الله على المجوس يريدون اثارة البلبلة والمشاكل لابد من دحر الحوثي حتى ولو صار الي صار الحوثي لن ينهزم الا بقتل زعيمي التمرد علي محروق وعبد ايران عبد الحوثي
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8 - معبر2017-09-15 18:17:10
والله شي يضحك شي مايتقبله العقل الحوثيين الجرذان هم لاشئ بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه فكيف تطلب الوساطه من إيران المجوسيه، المفروض ايران الي تطلب الوساطه من المملكه لتخفيف الدعس على جرذانها.
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7 - زائر من الكواكب2017-09-15 18:16:18
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6 - صوت البلبل2017-09-15 18:06:59
الا يعرف الإيراني المجوسي من هو الرجل العربي الأصيل الا يعلمون انه اذا عاهدك فقد استامنت على نفسك ومالك بعد الله الا يتذكر قول الرسول ادخلوها فأنتم آمنين ونحن في أعناقنا بيعة لأل سعود حفظهم الله
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( عدد التعليقات 22,023 )5 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الصفويين ,,,,خبثاء,,,,بل أيضا بلهاء,,,,,يظنون أن أكاذيبهم ,,,,ستنطلي على من لديه أدنى عقل,,,,,من أنتم لكي نطلب منكم ذلك,,,,نحن لم نحارب اليمن أبدا ,,,بل حاربنا أعداء اليمن ,,,,,الذين إستحلوا اليمن
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4 - التنين2017-09-15 17:54:02
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3 - خالد الزهراني2017-09-15 17:53:11
السعوديه تقول وتطول ولابغت شي سوته ماتحتاج وسائط
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2 - البيضفاعي2017-09-15 17:46:36
ان رغبنا في امن وامان علينا ان نعض على ال سعود بالنواذج وان نتعض من احداث الخريف العربي احنا قبائل سيعود بنا التاريخ لزمن داحس والغبراء او نضل تحت وطات المستعمر الذي لايرحم لو فقدنا ال سعود لاقدر الله
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1 - قلم الحق2017-09-15 17:38:00
*****هؤلاء الجرذان لابد من استئصالهم نهائيا
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بواسطة : تبييض اموال علني بدون تدخل رسمي
متى تتدخل الجهات الرقابية لوقف هذه الممارسات الغير مشروعة والمجرمة عالميا....
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