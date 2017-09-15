مارفيك يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة جديدة تكشف أسباب رحيله عن الأخضر!

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صحيفة المرصد: كشف الهولندي مارفيك مدرب المنتخب السعودي السابق عن سبب عدم تجديد عقده، قائلًا: “أنا من أوقف المفاوضات مع المنتخب السعودي، وذلك بسبب إقالة مجموعة من طاقمي وهذا أمر لا أقبله.”

وأكد “مارفيك” امتعاضه من التدخل في عمله مؤكداً أيضاً رغبته بالتواجد في كأس العالم، والذي تم العمل عليه مُنذ سنتين، وفقاً لـ “شبكة NOS الهولندية”.

وأضاف “مارفيك”: في الوقت نفسه لا أريد لأي شخص أن يتدخل في عملي ويخبرني كيف أتصرّف، مردفًا: الاختلاف في الإقامة بشكل دايم في السعودية كان أيضاً أحد الأسباب لعدم تجديد العقد.

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