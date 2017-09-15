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مارفيك يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة جديدة تكشف أسباب رحيله عن الأخضر!
صحيفة المرصد: كشف الهولندي مارفيك مدرب المنتخب السعودي السابق عن سبب عدم تجديد عقده، قائلًا: “أنا من أوقف المفاوضات مع المنتخب السعودي، وذلك بسبب إقالة مجموعة من طاقمي وهذا أمر لا أقبله.”
وأكد “مارفيك” امتعاضه من التدخل في عمله مؤكداً أيضاً رغبته بالتواجد في كأس العالم، والذي تم العمل عليه مُنذ سنتين، وفقاً لـ “شبكة NOS الهولندية”.
وأضاف “مارفيك”: في الوقت نفسه لا أريد لأي شخص أن يتدخل في عملي ويخبرني كيف أتصرّف، مردفًا: الاختلاف في الإقامة بشكل دايم في السعودية كان أيضاً أحد الأسباب لعدم تجديد العقد.
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التعليقات
68 - العلم عندي2017-09-15 20:04:50
الله يخلي منتخب تايلند
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67 - خالد2017-09-15 20:04:24
الله يكتب الي فية خير
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66 -2017-09-15 19:53:03
شكرا لكم عاد المنتخب لجميع انديه الوطن 👍🏼
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65 -2017-09-15 19:47:38
مليون شكر لمن طرد مارفيك وفريقه كادوا ان يضيعوا المنتخب لولا توفيق الله ثم فهد المولد بسبب تعصبهم وميولهم حولوا المنتخب لمعسكر واعداد وكأنه حصري لنادي واحد ولا ننسى البطل السهلاوى وعمر هوساوي ومعتز 👏
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64 - الازدي2017-09-15 19:37:25
السهلاوي هداف آسيا وسجل أمام الإمارات واستراليا صنع وسجل وختمها فهد المولد كدنا نضيع لأجل فريق الدلال انشاءالله ولي العهد يوقف كل عابث ببلدي
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63 - مواطنة2017-09-15 19:34:55
ليكون يبغى يدربهم عن بُعد وهو في بلده هههههههه
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62 -2017-09-15 19:18:01
افضل قرار اتخذ . تأهلنا لكاس العالم كان بمجهود اللاعبين انت ماتعرف تختار تشكيلة وقرائتك للمبارياة زي وجهك وفوقها مكابر وتريد تدرب المنتخب وانت في بيتك بالريموت لذلك اقضب الباب
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61 - مواطن2017-09-15 19:15:48
ممكن يكرم ماجد وغيره من الإداره الجديده كمستشارين في اتحاد الكره او فريق الناشئين لان ثبات الأطقم الاداريه والفنيه والطيبه مع المنتخب السعودي الأول ضروري.
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60 - مواطن2017-09-15 19:10:22
إتحاد الكره أخذ قرار مستعجل وغير مدروس من جميع الزوايا وخاصه الإيجابية وغلبت عليهم العاطفه الواجب الثبات على الطاقم الإداري والفني لكأس آسيا والعالم الوعد في الجاي.
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59 - محراك.2017-09-15 19:06:44
أعيدوا طارق كيال واتركو المجاملات
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58 - حامد2017-09-15 18:55:50
صادق اللي دمر النصر هو عقلية أهل الاستراحات شباب الاستراحات تحصلهم دايم يضحكون على بعض ويسلكون لبعض القاسم المشترك بينهم هو الغباء لذلك اتحدى اي شخص ذكي وفاهم يجلس معهم لا هو يحبهم ولا هم يحبونه
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57 - ناصر2017-09-15 18:42:02
كله عشان ماجد يكون متواجد في كأس العالم كمسؤول في المنتخب . ويستاهل ابو عبدالله
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( عدد التعليقات 24 )56 - violety
لاشئ يقتل الكفاءة الادارية مثل تحول اصحاب الشلة الى زملاء عمل ( القصيبي ) بعض فقراء العقل كيف تفهم ,, يقول اقالة بعض طاقمه يعني يتدخلون في عمله ,, هل تفهم يافقراوي من تدخل في عمله ومن يقصد
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55 -2017-09-15 18:33:57
شكرا فهد المولد شكرا السهلاوي انتم بعد الله سبب ناهل المنتخب شكرا للقرارات الاخيره التى تصب فى مصلحه رياضه الوطن ....... مارفيك شكرا لانك غادرت او طردت انت ومن كان معك سبب للتعصب لم تختار الافضل ✋🏼
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54 - Snap szszsz112017-09-15 18:25:22
ارحل غير محسوف عليك .وتأهلنا بسبب اجتهاد فردي و هدف المولد ولولا المولد كان الناس الحين تسبك وتشتمك وتطالب في رحيلك
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53 - والد ابراهيم2017-09-15 18:24:40
ارجو من الاعلام إياه ان لا يلتفت لتصريحات المدرب المقال على حساب الادارات العليا التي تدير الشؤون الرياضيه في المملكه و عليها ان تظهر اللاعب المقلب امام جماهير ناديها
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52 - سنفور2017-09-15 18:07:15
كدا طار المعسكر والاعداد فينك يا مارفيك 😭😭
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51 - لغة الأرقام2017-09-15 18:03:30
الزبده السهلاوي هداف التصفيات.
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50 -2017-09-15 18:03:07
صدقوني راح يدرب منتخب الامارات وراح تشوفون خيره من شره
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49 - حامد2017-09-15 17:56:08
الدليل أن لعيبة الهلال فعلا الآن هم في قمة عطاهم انا اوكد لكم انهم راح يفوزون ببطولة آسيا للانديه وراح يتاهلون لكأس العالم للانديه
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48 - عبدالمجيد2017-09-15 17:52:59
انتم فاضين والله العظيم ادارة المنتخب تدور مصلحة المنتخب من جميع النواحي ويكون للافضل بعد الله عزوجل وانتم هناء كل واحد منكم يقول لاعبين الهلال او النصر او الاهلي هم الا فوزوا المنتخب حرام عليكم كذا
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47 - غريب2017-09-15 17:52:56
مارفيك فاشل واسلوبه مع المنتخب كاد ان يمنعننا من التأهل لولا الله ثم المنتخب التايلندي وبعد مااكرشوه قال اي قال خرج عن صمته و اوقف المفاوضات كيسك
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46 - هههههههه2017-09-15 17:51:26
٤٥ واضح انك هلالي مرررة ههههههه ريحتك فقر الله يهديك
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45 - هلالي2017-09-15 17:48:48
نقلع الله لا يردك والله يالولا الله ثم فهد المولد وربشته كان حنا هالحين في الملحق .
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44 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-15 17:45:12
مارفيك شخصية قوية يرفض التدخل بصلاحياته لذلك أبعدوه لانهم يريدون منتخب على هواهم ومن يرى من يتصدر المشهد الرياضي حاليا من رفقاء الريس هم المريسل والبكيري والملحم وجميع رجيع الاعلام الرياضي .. بخاري 👃
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43 - واحد2017-09-15 17:45:09
مدرب عبقري الي يفهم كورة يعرف الاضافات الي عملها خاصة التكتيكية والانظباطية خطة الاستحواذ على الكورة ولسع الخصم بكورة بينية وهدف حسافة على هالمدرب انا ماني متفاءل ببوزا
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42 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-15 17:41:39
تعيين باوزا مدربا للمنتخب : مسؤول اماراتي يقول تعاقدنا مع باوزا لنتأهل لكأس العالم فخرجنا نحن من التصفيات وتأهل باوزا لكأس العالم .. طبعا اختاروه حتى يضعوا التشكيلة ولا نستغرب عوض وشراحيلي بالمنتخب
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41 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-15 17:38:07
بسمه : كيف مدرب فاشل وهو أهلنا لكأس العالم بعد سنين عجاف حتى ان بطولة آسيا نخرج من الدور الاول ؟ هل معرفك مخترق لا اعتقد .. اللوبي الأصفر سيطر على اتحاد القدم ويبون يسكتونا بمكافآت آسيوية ! قضية عوض ؟
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40 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-15 17:32:24
الفقراوية ومبدأ الجحود . يتصرفون بالمنتخب كما ناديهم ياخذون الواحد لحم ويرمونه عظم بعد ان يستفيدوا منه فالمدرب بعد ان اهلنا لكأس العالم أقالوه هو وطاقم العمل وعينوا مدربهم السابق ولاعبهم المغمور اداري
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39 - محامي2017-09-15 17:31:02
هذا يبغى زي المدرب الهولندي الاول يعيش في البحرين والامارات وبلاده على حساب السعوديه ويجي قبل المباراة ب3 ايام قلعتهم
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38 - محامي2017-09-15 17:27:11
غيرك مليون روح بلادك وخل بلادنا لنا انت لم تصل الى كأس العالم الي وصل منتخبنا بس نفسي ماكان جابو هذا المحنط
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37 - خالد / ابو عمر2017-09-15 17:26:44
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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36 - خالد / ابو عمر2017-09-15 17:25:41
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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35 - العالمي2017-09-15 17:25:37
فضحونا الطواقي مع المدربيين العالميين . هذا مايبيكم تفرضون عليه لاعبيكم مفهووووم والا يعيد كلامه بوضوح أكثـر ...؟.
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34 -2017-09-15 17:25:28
ههههههههههه اللي أهل المنتخب يا حامد لاعبي الهلال ؟؟؟؟؟؟؟؟ طيب خلي لاعبي الهلال يحققون للمنتخب كأس العالم ؟؟ الحين حققوا التأهل وخليهم يأخذوا كأس العالم ... عشم أبليس في الجنة
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33 - خالد / ابو عمر2017-09-15 17:25:03
مدربين برشلونة وريال مدريد مع انهم ما يحتاجوا مدربين مع وجود أفضل لاعبين بالعالم الا ان مدربيهم متواجدين معهم في كل لحظة عكس مدربين المنتخب لا يتواجدون لا في معسكر ولا تدريب مع وجود لاعبين سيئين
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32 - خالد / ابو عمر2017-09-15 17:21:04
بصرف النظر يتدخلوا بعمله ولا ما يتدخلوا بعمله اصلن هذا المدرب لا يتواجد في المعسكرات ولا اثناء التدريب فقط قبل المباراة بثلاث ايام والباقي يقضيه بهولندا وتارك الامر لمساعديه اش المدرب ذا
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31 - خالد / ابو عمر2017-09-15 17:18:39
اكثر المدربين الهولنديين للمنتخب السعودي عن بعد بواسطة الفيديو مع انه رواتبهم السنوية عالية جدا ولا نجد هذا الشرط اي مدرب لأي منتخب يتخذه الا مع المنتخب السعودي / يستلم ١٥ مليون ونص ريال سنويا وعن بعد
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30 - حامد2017-09-15 17:17:53
ياحبيبي اللي أهل المنتخب لاعبي الهلال وكذلك لاعب الاتحاد فهد المولد النصر لعب بلاعبان ومستواهما ضعيف اللي هم السهلاوي والمدافع عمر النصر فريق ضعيف وهذه كلمة حق اقولها وبدون مجاملات
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29 - متى ما وصلت فرقكم لمستوى الزعيم نتحدث معكم2017-09-15 17:14:41
هي الحقيقة التي يجب أن تعلموها بأن الغيرة القاتلة التي داخلكم هي التي جعلتكم تهذون بتعليقات لا طعم ولا نكهه. الزعيم بطل الدوري والكأس وممثل الوطن في البطولة الآسيوية وصاحب السجل الألماسي من البطولات.
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28 -2017-09-15 17:11:10
المعروف أن لدينا سياسة ما أريكم إلا ما أرى وسوف يجتي المنتخب نتيجة هذا التسلط .
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27 - بنادول2017-09-15 17:08:47
للاسف كلامه صحيح هو والمدربين والاداريين كان لهم دور كبير في التأهل وكل هذا الإنجاز بيضيعه تركي وماجد وطقتهم
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26 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-15 17:06:48
هذا هذا اللي اللي كنّا نَصِيْح منه التدخل فى عمل المدرب دخلو فى جلودهم كل مخرب
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25 - مانا في زرعنا2017-09-15 17:03:51
أقترح مدرب وطني .. روح اللاعبين معه كما تعودنا في محافل سابقة ستكون في قمة علوها .. فكر في هالإقتراح ياكابتن ماجد .
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24 - صريح2017-09-15 16:53:13
اهم شىء مانجي في مجموعة ألمانيا ،وإلا الدول العربية حدها الدور الأول في المشاركة.
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23 - طريخم تركستاني2017-09-15 16:51:35
المطلوب وهو التأهل حصل الان مو مهم اي مدرب يمشي الحال المهم بدون ثمانية يعني مستوى مشرف
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22 - مقارنه2017-09-15 16:34:17
العويس افضل من المعيوف غالب افضل من الخيبري وعطيف معا العبيد افضل من الشهراني الهزاع افضل من سالم الدوسري معتز افضل من الحافظ وجحفلي معا المنتخب هو منتخب للانديه وللافضل
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( عدد التعليقات 896 )21 - أبوخالد السعودي / الدمام
شين وقوي عين يبي تجديد عقد ويقعد في ديرته ، شكرا لمن انهى عقده
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20 - خالد2017-09-15 16:27:25
يذكرني المدرب بامريكي اشتغل معانا 3 شهور وبعدها انهى عقده وقال اذا مافي شراب وبنات ما اقدر استمر
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19 -2017-09-15 16:27:21
شكرا لمن اصدر القرارات الاخيره جميعها كانت لمصلحه المنتخب والوطن المنتخب كان حصريا لنادي معين والان اختلف كل شي المنتخب للافضل والاجهز ولكل انديه الوطن وليس حكرا لنادي واحد 👍🏼👍🏼👍🏼
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18 -2017-09-15 16:23:53
١١ لاعب من الهلال كانوا فى المنتخب اربعه فقط هم من يستحقون ان يكونوا بالمنتخب هم اسامه البريك الفرج العابد البقيه هناك من هم افضل منهم بالدوري وبمستويات اعلى
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17 - wad2017-09-15 16:23:05
ندري شاعر الفس يبي يحط يوسف خميس مساعد مرب ويبي يحط محيسن الجمعان امام المنتخب. للعلم شاعر الفلس كان هلالي واصبح فقراوي وهذا دليل عدم وجود انتماء لديه
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16 -2017-09-15 16:19:39
نجوم المنتخب فى التصفيات العويس عمر هوساوى معتز الشهري فهد المولد سهلاوي العابد البقيه كانوا كومبارس .... ١١ لاعب من نادي واحد الجيد فيهم فقط نواف العابد .. شكرا للقرارات الاخيره المنتخب للافضل 👍🏼
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15 -2017-09-15 16:18:33
من مباره الامارات وانا شاك فيك راح تحول هناك بالتوفيق يا من صعدتنا الى كاس العالم
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14 -2017-09-15 16:17:30
الموضوع مفهوم شكلك راح تطرح تدريبك لمنتخب الامارات وتعيش هناك لانه الامارات بلد المكان الانسب الذي يستحق العيش فيه
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13 - ابو علي2017-09-15 16:14:51
هذا رجل غير جدير ،، ليعلم ان التاهل تم بجهد لاعبينا وليس بسبب مهارته ،، منتخبات ضعيفة تغلبت علينا ولم يحسّن انتقاء اللاعبين ،، نأمل ان يكون بوزا جديرا ،، وبلادنا عظيمة وتستاهل منا التضحية ،،
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12 - وسع صدرك2017-09-15 16:14:39
يافقراويه ايش دخل عمكم الزعيم في الموضوع... ركزوا على ناديكم لاينزل... ولا تعودتوا على المركز الثامن😂😂😂😂😂
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11 - الأزدي الغامدي2017-09-15 16:14:26
كلوه بسبب الزعيق و فرض عليه لاعبيه يمثلون المنتخب ماكفا ثلثين المنتخب منهم
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10 -2017-09-15 16:14:10
تعليق ٥ كيف الهلال اهل المنتخب روسيا ‼️مارفيك وفريقه جعلوا من المنتخب معسكرا واعداد للهلال والدليل الحافظ والزوري وغيرهم عليك ان تكون صادق مع نفسك وتشكر فهد المولد ويحي الشهري وهوساوى عمر ✋🏼
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9 -2017-09-15 16:11:13
بسمه قومي سويلي قهوة وبلاش كورة حبيبتي هيا 😜
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8 -2017-09-15 16:09:32
هههههه فضحهم مارفك الرئيس النصراوي المشجع مع مرتبة الشرف بعد ماتاهل المنتخب يبغى ياخذ المجد لربعه واسطورته المزيف****
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( عدد التعليقات 8,909 )7 - بسمه
مدرب فاشل والمنتخب معاه في اضعف حالاته سواء اداء او مستوى.
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( عدد التعليقات 8,909 )6 - بسمه
الازدي// لا تتفلسف فتتسمج ...وشكراً 🤓
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5 - تعليق رقم 1 الزيدي2017-09-15 16:05:34
شهادة يعتز بها الهلاليون طالما تدخلهم أهل المنتخب لموسكو.
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4 - شكرا فهد المولد2017-09-15 16:04:58
بيض الله وجهه من طيرك وفكنا منك روح فهد المولد هي اللى اهلت المنتخب وليس طاقمك اللى مختار ١١ لاعب من نادي برشلونه 😂 شكرا فهد المولد هى اللى يستاهل التقدير وعمر هوساوى والعابد غيرهم تكمله عدد
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3 -2017-09-15 16:01:38
امتعض اكثر واكثر اجل جالس ونايم فى بلادك والمنتخب صار اعداد ومعسكر لاحد الانديه لا نشوفك ولا نبيك لولا فهد المولد ما تأهل المنتخب وابركها من ساعه فكه منك ومن اللى كان يختار لك اللاعبين طار مثلك 👏🏼👏
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2 - أخذت الهبرة ومع السلامة2017-09-15 15:52:54
هنا السعودية يا سيد مارفيك كونك تسكن في بلدك وتدير منتخبنا عن بعد هذا ما لا يمكن قبوله والإعتذار عن تمديد عقدك كان من طرفنا وليس من طرفك.
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1 - الازدي2017-09-15 15:50:53
اما اقالة مجموعه من طاقمه ماصدقتو لاكن كان فيه تدخل المباريات الثلاث الاخيره بالتشكيله من قبل المستعمرين الهلالين عقول أطفال
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