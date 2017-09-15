أول تعليق لـ”خاشقجي والعريفي والشريم والقرني” على حراك “15 سبتمبر” وهكذا وصفوه

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صحيفة المرصد: وصف الإعلامي ، جمال خاشقجي، “مبالغة” الإعلام في التخويف من “حراك 15 سبتمبر” الذي يعطي صورة خطأ عن الاستقرار في السعودية على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بتويتر، حيث قال: “مبالغة الاعلام في التخويف والتحذير مما يسمى حراك 15 سبتمبر يعطي صورة خطأ عن استقرار المملكة.

وعلق إمام الحرم المكي، سعود الشريم قائلا في تغريدة: “الذين ينفخون لحِراك لقيط إنما ينفخون في غير ضَرَم؛ لأن من نما في حضن هذا الوطن المسلم لن يقبل أن يكون نائحة مستأجرة في وجوه أهله وبني مجتمعه”.

أمام الداعية محمد العريفي ، فعلق قائلا: “صيانة المجتمع مما يزعزع أمنه ويشتت وحدته واجب الجميع فأتمنى من شبابنا وبناتنا الحذر من دعوات لا تلتفت لأمن البلاد وتماسكها حراك 15 سبتمبر”.

وعلق الداعية عائض القرني بتغريدة قائلا: “لا تكن لعبة وأضحوكة في يد من يسوّقون الوهم وينشرون الفتنة والبلبلة، وحراك ما يُسمّى 15 سبتمبر للفشل والخيبه”.

وعلى وسم حمل اسم حراك 15 سبتمبر، قال صاحب حساب منصور الحربي: “للأسف الإعلام ضخم هذا الحراك الغير موجود أصلاً، وكأنه سوف يحدث ولابد أن نتصدى له، جدا عطيتوهم أكبر من حجمهم،” في حين قال صاحب حساب عبدالله: “والله كبرتو الموضوع الشعب واعي ويعرف كل ما صار حوله من المصايب.”

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مبالغة الاعلام في التخويف والتحذير مما يسمى #حراك_١٥سبتمبر يعطي صورة خطأ عن استقرار المملكة . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

الذين ينفخون لحِراك لقيط إنما ينفخون في غير ضَرَم؛لأن من نما في حضن هذا الوطن المسلم لن يقبل أن يكون نائحة مستأجرة في وجوه أهله وبني مجتمعه. — سعود الشريم (@saudalshureem) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

صيانة المجتمع مما يزعزع أمنه ويشتت وحدته واجب الجميع

فأتمنى من شبابنا وبناتنا الحذر من دعوات لا تلتفت لأمن البلاد وتماسكها#حراك_15_سبتمبر

. — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧