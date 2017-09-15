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أول تعليق لـ”خاشقجي والعريفي والشريم والقرني” على حراك “15 سبتمبر” وهكذا وصفوه

أول تعليق لـ”خاشقجي والعريفي والشريم والقرني” على حراك “15 سبتمبر” وهكذا وصفوه
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CNN 69 4٬473 2 ساعتين

صحيفة المرصد: وصف الإعلامي ، جمال خاشقجي، “مبالغة” الإعلام في التخويف من “حراك 15 سبتمبر” الذي يعطي صورة خطأ عن الاستقرار في السعودية على حد تعبيره.
جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بتويتر، حيث قال: “مبالغة الاعلام في التخويف والتحذير مما يسمى حراك 15 سبتمبر يعطي صورة خطأ عن استقرار المملكة.
وعلق إمام الحرم المكي، سعود الشريم قائلا في تغريدة: “الذين ينفخون لحِراك لقيط إنما ينفخون في غير ضَرَم؛ لأن من نما في حضن هذا الوطن المسلم لن يقبل أن يكون نائحة مستأجرة في وجوه أهله وبني مجتمعه”.
أمام الداعية محمد العريفي ، فعلق قائلا: “صيانة المجتمع مما يزعزع أمنه ويشتت وحدته واجب الجميع فأتمنى من شبابنا وبناتنا الحذر من دعوات لا تلتفت لأمن البلاد وتماسكها حراك 15 سبتمبر”.
وعلق الداعية عائض القرني بتغريدة قائلا: “لا تكن لعبة وأضحوكة في يد من يسوّقون الوهم وينشرون الفتنة والبلبلة، وحراك ما يُسمّى 15 سبتمبر للفشل والخيبه”.
وعلى وسم حمل اسم حراك 15 سبتمبر، قال صاحب حساب منصور الحربي: “للأسف الإعلام ضخم هذا الحراك الغير موجود أصلاً، وكأنه سوف يحدث ولابد أن نتصدى له، جدا عطيتوهم أكبر من حجمهم،” في حين قال صاحب حساب عبدالله: “والله كبرتو الموضوع الشعب واعي ويعرف كل ما صار حوله من المصايب.”

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

69 - التقية الإخونجية
2017-09-15 20:04:23
التقية الإخونجيه والرافضيه فيها تلون وتمعين وذكر العموم بدون تخصيص لأئمة الضلال والفتن
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68 - التقية الإخونجية
2017-09-15 20:02:09
الإخونج يريدون منا المداهنه والتراخي والسكوت. انتهي زمن كل هذا وجاء زمن الحسم والعزم والحزم والضرب بيد من حديد علي كل الخونه المنافقين الخوارج(فلا تدهن لهم فيدهنون)
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67 - خالد
2017-09-15 19:53:41
والله وبالله وتل الله انى لم استلم صندوق عقاري ولا ضمان اجتماعي ولا مناخ ولا اطلب شي من الدولة حرام او غيرة ولكن اي احد يرغب في زعزعت امن بلدي فوالله انى شوكة بحلقة وفداء لوطنى روحي وابنائي وما ملكت
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( عدد التعليقات 1,146 )
66 - رعد الشمال
2017-09-15 19:51:41
اليوم وجه بومة لندن وقردها الفقيه والسفيه مسودا فهو كظيم باءت كل محاولتها لشق الصف بالخيبة والخسران دام عز ياوطن اللهم احفظ بلادنا وأمنها وإستقرارها وملكها وولي عهدها ورد اللهم كيدهم في نحورهم
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65 - بدر
2017-09-15 19:39:46
ياناس انتم عطيتوا اهميه لكلاب 15 سبتمبر وهم لا يتعدوا ان يكونوا جرابيع انهكهاالعطش والله مالهم اي دور ولا يمونا في شيء هؤلاء شواذ في المجتمع انتم عليكم من المجتمع كله وليس هؤلاء الكلاب الضاله الحقيره
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64 - خنبوق
2017-09-15 19:34:12
سبحان الله تعليقه 47يهاجم نفسه بتعليق42ويصفه انه لايجيد الكذب رحم الله امرأ عرف قدر نفسه
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63 - بدوي
2017-09-15 19:30:16
وطن تم جمعه من شتات وفرقه ونزاع وفقر وجهل وتحول بفضل الله الى مجتمع متماسك لا تشوبه العقائد المنحرفة يستحيل أن يفرط عاقل في أمنه وسكونه مهما بلغت المبررات ،ليبيا رغم جبروت رئيسها يتمنون الآن وجوده رئي
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62 - هنطش
2017-09-15 19:28:34
فضيله الشيخ سعود الشريم والله اني ادعيلك أن الله يحفظك لي الإسلام والمسلمين ولي المملكة العربية السعودية والمحبة لك من الله ابنك ومحبك خالد
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61 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-15 19:14:23
بلاد الحرمين محفوظة بحفظ الله وشعبها واعي لك المؤامرات التي تحاك في الخارج واذنابهم في الداخل والخارج اللهم رد كيدهم في نحورهم وشتت شملهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين
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60 - عبدالله
2017-09-15 19:13:43
نعم حراك سبتمبر وكل يوم الى الموت ويوم القيامة للدفاع عن هذاالبلدالامين حكومة وارض وشعب ومن قالواحراك ضدالبلدوحكومته وشعبه فهم واهمون وعملاءوجهلة ونقول لهم نحن مع الله ورسوله وسنته والملك وحكمه واسرته
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59 - من الآخر
2017-09-15 19:11:58
اللي سلموا مشوا زي الالف
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58 - ابوصالح سكري
2017-09-15 19:06:20
كلنافدا للوطن واهل الوطن في المملكة العربية السعودية الله يحفظ الجميع من شرالفتن والخيانة والظلم والشتات
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57 - إستشاري صح
2017-09-15 19:05:33
الشعب السعودي شعب مسالم واعي وفي خير وقيادته حكيمة ، والذين خططوا للحراك خارج الوطن بدليل التاريخ الميلادي ومما يسبب المظاهرات الظلم والجوع والقهر وهذه الأمور الحمد لله غير موجودة في السعودية .
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( عدد التعليقات 28,514 )
56 - قلم الحقيقه
2017-09-15 19:03:03
تعليق مخالف
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55 -
2017-09-15 18:58:39
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,514 )
54 - قلم الحقيقه
2017-09-15 18:50:55
تغريدة الخاشقجي هي أقرب لنصرة ومناصرة اصحاب حراك هذا اليوم من خلال التقليل من حراكهم وكأنه ماعلم أن الشعب السعودية وقيادته وحكومته وقواته بجميع صنوفها ستدق أعناقهم وتمسح بهم الأرض .
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53 - الصميدع
2017-09-15 18:50:36
46 ترفع له القبعه اوترفع له ****انت وهو سواء الدين واهله مسببين لكم حرقه اللهم زدهم.
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52 - الصميدع
2017-09-15 18:47:32
تعليق مخالف
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51 - فهد12
2017-09-15 18:45:19
خاشقجي يغرد مع الوطن.... ؟؟؟؟؟
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50 -
2017-09-15 18:44:27
الاخوانجيه الشيطان الأكبر. والله ياقعدت اضحك علي بني اخوانج رواؤسهم كالبقر هههههههه
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49 - فهد12
2017-09-15 18:43:36
الاخونج يتلونون حسب الضروق المحيطة فعم لاعهد ولا ذمة
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48 - الاعلام كله***
2017-09-15 18:42:33
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,514 )
47 - قلم الحقيقه
2017-09-15 18:41:58
42 \\\ حتى الكذب لاتجيده يا**** الكذوب الخبيث.لم يتم سجن قطيعك ***من الدعاة ***المتآمرين من قبل حكومتنا الرشيدة الا بسبب أنهم كانو سيصبحون زعماء ***لهذا الحراك وقيادته.
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46 - لكن لو تترك النساء ياقلم الحقيقه
2017-09-15 18:40:24
قلم الحقيقة نرفع لك القبعه يابطل والله كنا نشك فيك بانك تريد اثارة الفتنة بيننا اثاري لك بعد نظر واسع بوركت يابطل لكن الا النساء لانريد ان تتدخل فييهم وتحاول نشر الفوضى بينهم النار ولا العار
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45 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-15 18:39:25
دون الوطن خمسه وعشرين مليون شعب وقياده عن بلادي يذودون بالثوب قبل البدله العسكريه .
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( عدد التعليقات 28,514 )
44 - قلم الحقيقه
2017-09-15 18:37:15
غردت ولا قعدت أو صمت لامكان للأخونجية الأخوانية بعد أن خاب حراكهم ومسعاهم هذا اليوم وأخذو يجرون أذيال الخيبة والفشل خلفهم مكان أو قبول لهم على أرض المملكة يجب عزل واقصاء من بقي منهم خارج السجون.
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43 - wad
2017-09-15 18:35:33
اغلب من طالب بهذا الحراك هم بنو علمان والليبراليه فهم السم في هذا البلد ينتحلون معرفات في السويشل ميديا مخفيه ويطبلون.ومعرفاتهم الحقيقه يصورون لنا انهم يقفون مع الوطن والدوله
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( عدد التعليقات 28,514 )
42 - قلم الحقيقه
2017-09-15 18:34:25
قالها الشعب السعودي بعد انتصاره العظيم هذا اليوم على قطيع الأخونجية الأخوان وحراكهم لامكان للأخوان الجواسيس الخونة على تراب المملكة.
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41 - للاسف
2017-09-15 18:33:24
تعليق مخالف
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40 - منصف
2017-09-15 18:33:16
الحمد لله استقرار في البلد وتلاحم الشعب مع ولاة الآمر .. اطمئنوا فانتم بعد الله في ايد امينه ..
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( عدد التعليقات 28,514 )
39 - قلم الحقيقه
2017-09-15 18:31:37
حمدآ لله أن رد الله كيد الأخونجية الأخوان هذا اليوم في نحورهم بعد أن داس الشعب السعودي على لحاهم.
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38 - هاشم
2017-09-15 18:30:52
العدو الخارجي ليش يدعو لحراك في بلدنا ممكن محصل اذان صاغيه له يدخل عليهم من باب البطاله والسكن حتى يكسب غضب الناس فيجب اغلاق الباب الذي يحاول العدو الدخول معه
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( عدد التعليقات 28,514 )
37 - قلم الحقيقه
2017-09-15 18:29:47
الأخونجي الثعبان بدل جلده بعد أن داس على وجهه ولحيته الشعب السعودي.
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36 - ابوعبدالله
2017-09-15 18:29:34
جرذان يجمعهم أصل واحد عاقبته اقتلوا الفويسقة
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35 - للاسف
2017-09-15 18:28:53
العنيد قلت الذي في خاطر كل مواطن شريف نعم ارادوها حراكا فاصبحت لحمة وطنية ...
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( عدد التعليقات 10,859 )
34 - العنيد
2017-09-15 18:28:44
اللي يبيع وطنه مثل اللي يبيع اهله وعرضه...
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33 - ابو سعد
2017-09-15 18:27:33
الله يحفظ ولاة امرنا ووطنا وشعبنا المخلص اما الي يوطوطون ما احد جايب خبرهم احنا راضين ومبسوطين والف مليون واحد يتمنى يعيش في السعودية ويا كل من خيراتها
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32 - للاسف
2017-09-15 18:27:25
تعليق مخالف
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31 - نواف بن شداد
2017-09-15 18:26:48
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات خاب الحراك وخاب من دعا إليه الشعب السعودي بحمدالله لن تنطلي عليه نباح الخوارج ومن يدعمهم فلنا عبرةفي حراك غيرنامن حولنا يتمنون لولم يثوروا ضد حكوماتهم ومانتج عنه.
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30 - هاشم
2017-09-15 18:26:39
الشعب السعودي شعب الوطن والقياده حفظها الله ***
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( عدد التعليقات 10,859 )
29 - العنيد
2017-09-15 18:25:51
ارادوها حراكا فاصبحت لحمه وطنيه هنيئا لنا بهذا الوطن وهذا الشعب ومحبتنا لحكامنا اثبتت ان الشعب السعودي شعب وفي الحمدلله .....
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28 - هاشم
2017-09-15 18:23:34
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,514 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-15 18:23:03
لايجب أن يرتقي من غرد للدوحة وتركيا بالأمس وشوهد في مجالس الدوحة يصافح تميم وزبانيته ويجالس القرضاوي وغيره على أكتاف الشعب السعودي وانتصاره هذا اليوم ووقوفه مع قادته وحكومته موهمين أنفسهم أنهم معهم.
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26 - والد ابراهيم
2017-09-15 18:20:26
ما اروع مقولتك ياشيخ سعود الشريم و صدق تغريدك ياجمال خاشقجي و الله يحفظ لنا هذا الوطن
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25 - ابو شوق
2017-09-15 18:19:49
تعليق مخالف
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24 - خنبوق
2017-09-15 18:18:43
ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن
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23 - البيضفاعي
2017-09-15 18:18:21
عن اي حراك يتحدثون هؤلا البايعين لاوطانهم وامتهم احنا شعب ندرك اهمية الالتفات حول حكومتنا في هذا الوقت تحديدا الا يتعض هؤلا الخونه من الخريف العربي وما ال اليه اسال الله ان يحفظ المملكه حكومة وشعب
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22 - طيب
2017-09-15 18:17:29
تعليق مخالف
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21 -
2017-09-15 18:17:18
والله خاشقجي ذا زي التايه اللي يدور على نفسه محد عارف هوه رايح فين ههههههههههههههه بليز ركز شويه استاذ خاشوقة
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20 - مسمار
2017-09-15 18:15:16
نحن شعب نلتف حول قيادتنا نحن معها امامها وخلفها لايمكن لشرذمه من شذاذ الافاق باعو انفسهم وتنكرو لبلدهم ان يسلبون ولاؤنا لبلدنا طال بهم الزمن او قصر سيظلون مرتزقه لاولاء لهم ولا انتماء !!
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19 - زائر
2017-09-15 18:15:14
هذا البلد قام على نصرة دعوة التوحيد بدعوة محمد بن عبدالوهاب فوالله الذي لا اله اله لن يستطيع كان من كان ان يهدمه .
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( عدد التعليقات 22,023 )
18 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-15 18:15:13
الوطن,,,بلاقياده ,,,,لا يعتبر وطن,,,,,,فكيف إذا كان قائدنا ,,,الملك سلمان الحزم,,,,,وولي عهده الأمير محمد بن بن سلمان ,,,, فهذا الشبل من ذاك الأسد,,,,,دمتي يابلادي عنوان للمجد ,,,,للأبد
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( عدد التعليقات 28,514 )
17 - قلم الحقيقه
2017-09-15 18:14:48
تعليق مخالف
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16 - ابو عادل
2017-09-15 18:12:31
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 22,023 )
15 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-15 18:11:31
الشعب السعودي ,,,,شعب فطن ,,,,لا ينجر خلف الخبثاء,,,,,الشعب السعودي شعب عظيم,,,,,يستاهل كل المكرمات,,,,,شكرا لك أيه الشعب السعودي المحترم
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14 - ابوصالح سكري
2017-09-15 18:11:28
ارض الحرمين المملكة العربية السعودية لافتنة ولاظلم ولاخيانة يجب العدل والفزعة مع اهل الوطن بدون فتن وخيانة وظلم مع قطروايران والحوثي وحزب الشيطان الله يحفظ الوطن واهل الوطن من كل ظالم لايخاف الله
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( عدد التعليقات 22,023 )
13 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-15 18:07:50
الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه,,,,,جمعنا على كتاب الله ,,,,بعد الشتات,,,,,وأقام لنا دوله ,,,,بعد أن كنا عربا رحل,,,,وأقام المدرس والمستشفيات,,,,,والتعليم ,,,,فلا تستمعوا لكل لئيم,,,,راكبه شيطان رجيم
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12 - فهد12
2017-09-15 18:01:58
تعليق مخالف
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11 -
2017-09-15 18:01:47
والله اني كنت واثق أن أبناء المملكه واعي لما يدور حوله ويحاك له ما دام علمائنا وتمسكنا بكتاب الله وخدمة الحرمين فلا نجزع ولا نخاف بإذن الله أن يحفظ هذا البلد وحكامه وشعبه الوفي وعلمائنا المخلصين
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( عدد التعليقات 22,023 )
10 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-15 17:59:59
كل شخص ببلدي له راتب,,,,إذا كان عاجز أو شيخ ,,,,المستشفة بالمجان,,,,,وصدقني يامواطن,,,,لن تضام ,,,,,في عهد سلمان الحزم,,,,وسيدي ولي العهد
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9 - ابو الليل
2017-09-15 17:59:58
الشعب الوفي خلاه يوم وطني
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( عدد التعليقات 643 )
8 - فهد
2017-09-15 17:58:58
‏الولاء: هو أروع مايمكن أن تقدمه لوطنك في زمن الخيانة. والأمان: هو أثمن مايقدمه الوطن لك في زمن الفتنة. دمت شامخاً ياوطني.💚
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( عدد التعليقات 22,023 )
7 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-15 17:58:24
نعم تترى,,,,وبلدنا محسود من القريب قبل البعيد,,,,,فلاتسمعوا للحاقدين,,,,والحسدين,,,,,لئلا نصبح مثلهم ,,,,,مشردين ,,,,وبعد العز مذلولين
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6 - الشايب
2017-09-15 17:55:45
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 22,023 )
5 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-15 17:55:37
لا يجب التسامح ,,,,مع مثيري الفتن,,,,,ومن يشق عصانا ,,,,ونحن مجمعون على طاعة ولي أمرنا ,,,,الملك سلمان ,,,,وولي عهده المحفوظ بحفظ الله ,,,,,صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ,,,,ربي يحفظكم
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( عدد التعليقات 22,023 )
4 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-15 17:53:38
هؤلاء ,,,مدعي الإصلاح,,,,أصلحوا أنفسكم فقط,,,,أما نحن (( السعوديين )),,,فلله الحمد ,,,,ننعم بولاة أمر,,,,يقيمون الشرع,,,,,ويحكمون بالعدل
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3 - ابو حسين
2017-09-15 17:53:33
غصباً عن كل أعداء الوطن من حكومات تركيا وإيران وقطر وغصباً عن حراج ١٥ سبتمبر بلد الاسلام ستبقى باذن الله بلد أمن وامان دام عزك ياوطن العز ودام عزك يابو فهد ودام عزك يابو سلمان الى الامام
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( عدد التعليقات 22,023 )
2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-15 17:51:55
نعم إنه (( حراك لقيط )),,,,,مجهول النسب,,,,,مجهول الأب ,,,,وأمه بنت كلب ,,,,,لاتدري أي كلب ,,,عليها نط
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1 - اسمرعبرالملكـــي
2017-09-15 17:50:03
العريفي القرني خاشقجي .. ليتنا نشوف مواقفكم وتغريداتكم على موقف غطر من بلادنا وما تفعله من خيانه لدول الخليج ..****
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مارفيك يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة جديدة تكشف أسباب رحيله عن الأخضر!

 المرصد 68 6٬260 4 ساعات
رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

 المرصد 64 5٬592 21 ساعة
تركي آل الشيخ.. يعد لاعبي الهلال بـ”مكافأة مالية ضخمة” حال الوصول لنهائي أبطال آسيا.. هذه قيمتها !

تركي آل الشيخ.. يعد لاعبي الهلال بـ”مكافأة مالية ضخمة” حال الوصول لنهائي أبطال آسيا.. هذه قيمتها !

 المرصد 66 5٬332 22 ساعة
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

 المرصد 202 9٬016 3 أيام
اخبار فنية
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 39 12٬148 يوم واحد
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 14٬944 يومين
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬752 5 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬770 6 أيام
اخبار منوعة
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 102 10٬083 10 ساعات
ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

 المرصد 28 5٬948 20 ساعة
شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز روسية تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز روسية تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

 المرصد 104 18٬196 يومين
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

 المرصد 38 16٬973 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

 المرصد 17 766 36 دقيقة
بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

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بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

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بالفيديو: الشاعر “عيضة السفياني” يفتح النار على القطري خليل الشبرمي

بالفيديو: الشاعر “عيضة السفياني” يفتح النار على القطري خليل الشبرمي

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اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

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بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

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تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

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تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

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اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

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النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

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دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

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