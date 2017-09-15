أول تعليق لـ”خاشقجي والعريفي والشريم والقرني” على حراك “15 سبتمبر” وهكذا وصفوه
صحيفة المرصد: وصف الإعلامي ، جمال خاشقجي، “مبالغة” الإعلام في التخويف من “حراك 15 سبتمبر” الذي يعطي صورة خطأ عن الاستقرار في السعودية على حد تعبيره.
جاء ذلك في تغريدة لخاشقجي على صفحته بتويتر، حيث قال: “مبالغة الاعلام في التخويف والتحذير مما يسمى حراك 15 سبتمبر يعطي صورة خطأ عن استقرار المملكة.
وعلق إمام الحرم المكي، سعود الشريم قائلا في تغريدة: “الذين ينفخون لحِراك لقيط إنما ينفخون في غير ضَرَم؛ لأن من نما في حضن هذا الوطن المسلم لن يقبل أن يكون نائحة مستأجرة في وجوه أهله وبني مجتمعه”.
أمام الداعية محمد العريفي ، فعلق قائلا: “صيانة المجتمع مما يزعزع أمنه ويشتت وحدته واجب الجميع فأتمنى من شبابنا وبناتنا الحذر من دعوات لا تلتفت لأمن البلاد وتماسكها حراك 15 سبتمبر”.
وعلق الداعية عائض القرني بتغريدة قائلا: “لا تكن لعبة وأضحوكة في يد من يسوّقون الوهم وينشرون الفتنة والبلبلة، وحراك ما يُسمّى 15 سبتمبر للفشل والخيبه”.
وعلى وسم حمل اسم حراك 15 سبتمبر، قال صاحب حساب منصور الحربي: “للأسف الإعلام ضخم هذا الحراك الغير موجود أصلاً، وكأنه سوف يحدث ولابد أن نتصدى له، جدا عطيتوهم أكبر من حجمهم،” في حين قال صاحب حساب عبدالله: “والله كبرتو الموضوع الشعب واعي ويعرف كل ما صار حوله من المصايب.”
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
مبالغة الاعلام في التخويف والتحذير مما يسمى #حراك_١٥سبتمبر يعطي صورة خطأ عن استقرار المملكة .
— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
الذين ينفخون لحِراك لقيط إنما ينفخون في غير ضَرَم؛لأن من نما في حضن هذا الوطن المسلم لن يقبل أن يكون نائحة مستأجرة في وجوه أهله وبني مجتمعه.
— سعود الشريم (@saudalshureem) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
صيانة المجتمع مما يزعزع أمنه ويشتت وحدته واجب الجميع
فأتمنى من شبابنا وبناتنا الحذر من دعوات لا تلتفت لأمن البلاد وتماسكها#حراك_15_سبتمبر
.
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
لا تكن لعبة وأضحوكة في يد من يسوّقون الوهم وينشرون الفتنة والبلبلة،
وحراك مايُسمّى15 سبتمبر للفشل والخيبه.
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١٤ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
التقية الإخونجيه والرافضيه فيها تلون وتمعين وذكر العموم بدون تخصيص لأئمة الضلال والفتن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الإخونج يريدون منا المداهنه والتراخي والسكوت. انتهي زمن كل هذا وجاء زمن الحسم والعزم والحزم والضرب بيد من حديد علي كل الخونه المنافقين الخوارج(فلا تدهن لهم فيدهنون)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله وبالله وتل الله انى لم استلم صندوق عقاري ولا ضمان اجتماعي ولا مناخ ولا اطلب شي من الدولة حرام او غيرة ولكن اي احد يرغب في زعزعت امن بلدي فوالله انى شوكة بحلقة وفداء لوطنى روحي وابنائي وما ملكت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اليوم وجه بومة لندن وقردها الفقيه والسفيه مسودا فهو كظيم باءت كل محاولتها لشق الصف بالخيبة والخسران دام عز ياوطن اللهم احفظ بلادنا وأمنها وإستقرارها وملكها وولي عهدها ورد اللهم كيدهم في نحورهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياناس انتم عطيتوا اهميه لكلاب 15 سبتمبر وهم لا يتعدوا ان يكونوا جرابيع انهكهاالعطش والله مالهم اي دور ولا يمونا في شيء هؤلاء شواذ في المجتمع انتم عليكم من المجتمع كله وليس هؤلاء الكلاب الضاله الحقيره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله تعليقه 47يهاجم نفسه بتعليق42ويصفه انه لايجيد الكذب رحم الله امرأ عرف قدر نفسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وطن تم جمعه من شتات وفرقه ونزاع وفقر وجهل وتحول بفضل الله الى مجتمع متماسك لا تشوبه العقائد المنحرفة يستحيل أن يفرط عاقل في أمنه وسكونه مهما بلغت المبررات ،ليبيا رغم جبروت رئيسها يتمنون الآن وجوده رئي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فضيله الشيخ سعود الشريم والله اني ادعيلك أن الله يحفظك لي الإسلام والمسلمين ولي المملكة العربية السعودية والمحبة لك من الله ابنك ومحبك خالد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بلاد الحرمين محفوظة بحفظ الله وشعبها واعي لك المؤامرات التي تحاك في الخارج واذنابهم في الداخل والخارج اللهم رد كيدهم في نحورهم وشتت شملهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك كيوم عاد وفرعون اللهم آمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نعم حراك سبتمبر وكل يوم الى الموت ويوم القيامة للدفاع عن هذاالبلدالامين حكومة وارض وشعب ومن قالواحراك ضدالبلدوحكومته وشعبه فهم واهمون وعملاءوجهلة ونقول لهم نحن مع الله ورسوله وسنته والملك وحكمه واسرته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللي سلموا مشوا زي الالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
كلنافدا للوطن واهل الوطن في المملكة العربية السعودية الله يحفظ الجميع من شرالفتن والخيانة والظلم والشتات
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الشعب السعودي شعب مسالم واعي وفي خير وقيادته حكيمة ، والذين خططوا للحراك خارج الوطن بدليل التاريخ الميلادي ومما يسبب المظاهرات الظلم والجوع والقهر وهذه الأمور الحمد لله غير موجودة في السعودية .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تغريدة الخاشقجي هي أقرب لنصرة ومناصرة اصحاب حراك هذا اليوم من خلال التقليل من حراكهم وكأنه ماعلم أن الشعب السعودية وقيادته وحكومته وقواته بجميع صنوفها ستدق أعناقهم وتمسح بهم الأرض .
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
46 ترفع له القبعه اوترفع له ****انت وهو سواء الدين واهله مسببين لكم حرقه اللهم زدهم.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خاشقجي يغرد مع الوطن.... ؟؟؟؟؟
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
الاخوانجيه الشيطان الأكبر. والله ياقعدت اضحك علي بني اخوانج رواؤسهم كالبقر هههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الاخونج يتلونون حسب الضروق المحيطة فعم لاعهد ولا ذمة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 \\\ حتى الكذب لاتجيده يا**** الكذوب الخبيث.لم يتم سجن قطيعك ***من الدعاة ***المتآمرين من قبل حكومتنا الرشيدة الا بسبب أنهم كانو سيصبحون زعماء ***لهذا الحراك وقيادته.
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
قلم الحقيقة نرفع لك القبعه يابطل والله كنا نشك فيك بانك تريد اثارة الفتنة بيننا اثاري لك بعد نظر واسع بوركت يابطل لكن الا النساء لانريد ان تتدخل فييهم وتحاول نشر الفوضى بينهم النار ولا العار
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
دون الوطن خمسه وعشرين مليون شعب وقياده عن بلادي يذودون بالثوب قبل البدله العسكريه .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
غردت ولا قعدت أو صمت لامكان للأخونجية الأخوانية بعد أن خاب حراكهم ومسعاهم هذا اليوم وأخذو يجرون أذيال الخيبة والفشل خلفهم مكان أو قبول لهم على أرض المملكة يجب عزل واقصاء من بقي منهم خارج السجون.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
اغلب من طالب بهذا الحراك هم بنو علمان والليبراليه فهم السم في هذا البلد ينتحلون معرفات في السويشل ميديا مخفيه ويطبلون.ومعرفاتهم الحقيقه يصورون لنا انهم يقفون مع الوطن والدوله
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
قالها الشعب السعودي بعد انتصاره العظيم هذا اليوم على قطيع الأخونجية الأخوان وحراكهم لامكان للأخوان الجواسيس الخونة على تراب المملكة.
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمد لله استقرار في البلد وتلاحم الشعب مع ولاة الآمر .. اطمئنوا فانتم بعد الله في ايد امينه ..
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
حمدآ لله أن رد الله كيد الأخونجية الأخوان هذا اليوم في نحورهم بعد أن داس الشعب السعودي على لحاهم.
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
العدو الخارجي ليش يدعو لحراك في بلدنا ممكن محصل اذان صاغيه له يدخل عليهم من باب البطاله والسكن حتى يكسب غضب الناس فيجب اغلاق الباب الذي يحاول العدو الدخول معه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأخونجي الثعبان بدل جلده بعد أن داس على وجهه ولحيته الشعب السعودي.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
جرذان يجمعهم أصل واحد عاقبته اقتلوا الفويسقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العنيد قلت الذي في خاطر كل مواطن شريف نعم ارادوها حراكا فاصبحت لحمة وطنية ...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اللي يبيع وطنه مثل اللي يبيع اهله وعرضه...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يحفظ ولاة امرنا ووطنا وشعبنا المخلص اما الي يوطوطون ما احد جايب خبرهم احنا راضين ومبسوطين والف مليون واحد يتمنى يعيش في السعودية ويا كل من خيراتها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات خاب الحراك وخاب من دعا إليه الشعب السعودي بحمدالله لن تنطلي عليه نباح الخوارج ومن يدعمهم فلنا عبرةفي حراك غيرنامن حولنا يتمنون لولم يثوروا ضد حكوماتهم ومانتج عنه.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الشعب السعودي شعب الوطن والقياده حفظها الله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ارادوها حراكا فاصبحت لحمه وطنيه هنيئا لنا بهذا الوطن وهذا الشعب ومحبتنا لحكامنا اثبتت ان الشعب السعودي شعب وفي الحمدلله .....
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لايجب أن يرتقي من غرد للدوحة وتركيا بالأمس وشوهد في مجالس الدوحة يصافح تميم وزبانيته ويجالس القرضاوي وغيره على أكتاف الشعب السعودي وانتصاره هذا اليوم ووقوفه مع قادته وحكومته موهمين أنفسهم أنهم معهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ما اروع مقولتك ياشيخ سعود الشريم و صدق تغريدك ياجمال خاشقجي و الله يحفظ لنا هذا الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ان الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عن اي حراك يتحدثون هؤلا البايعين لاوطانهم وامتهم احنا شعب ندرك اهمية الالتفات حول حكومتنا في هذا الوقت تحديدا الا يتعض هؤلا الخونه من الخريف العربي وما ال اليه اسال الله ان يحفظ المملكه حكومة وشعب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله خاشقجي ذا زي التايه اللي يدور على نفسه محد عارف هوه رايح فين ههههههههههههههه بليز ركز شويه استاذ خاشوقة
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
نحن شعب نلتف حول قيادتنا نحن معها امامها وخلفها لايمكن لشرذمه من شذاذ الافاق باعو انفسهم وتنكرو لبلدهم ان يسلبون ولاؤنا لبلدنا طال بهم الزمن او قصر سيظلون مرتزقه لاولاء لهم ولا انتماء !!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
هذا البلد قام على نصرة دعوة التوحيد بدعوة محمد بن عبدالوهاب فوالله الذي لا اله اله لن يستطيع كان من كان ان يهدمه .
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الوطن,,,بلاقياده ,,,,لا يعتبر وطن,,,,,,فكيف إذا كان قائدنا ,,,الملك سلمان الحزم,,,,,وولي عهده الأمير محمد بن بن سلمان ,,,, فهذا الشبل من ذاك الأسد,,,,,دمتي يابلادي عنوان للمجد ,,,,للأبد
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الشعب السعودي ,,,,شعب فطن ,,,,لا ينجر خلف الخبثاء,,,,,الشعب السعودي شعب عظيم,,,,,يستاهل كل المكرمات,,,,,شكرا لك أيه الشعب السعودي المحترم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ارض الحرمين المملكة العربية السعودية لافتنة ولاظلم ولاخيانة يجب العدل والفزعة مع اهل الوطن بدون فتن وخيانة وظلم مع قطروايران والحوثي وحزب الشيطان الله يحفظ الوطن واهل الوطن من كل ظالم لايخاف الله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه,,,,,جمعنا على كتاب الله ,,,,بعد الشتات,,,,,وأقام لنا دوله ,,,,بعد أن كنا عربا رحل,,,,وأقام المدرس والمستشفيات,,,,,والتعليم ,,,,فلا تستمعوا لكل لئيم,,,,راكبه شيطان رجيم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله اني كنت واثق أن أبناء المملكه واعي لما يدور حوله ويحاك له ما دام علمائنا وتمسكنا بكتاب الله وخدمة الحرمين فلا نجزع ولا نخاف بإذن الله أن يحفظ هذا البلد وحكامه وشعبه الوفي وعلمائنا المخلصين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
كل شخص ببلدي له راتب,,,,إذا كان عاجز أو شيخ ,,,,المستشفة بالمجان,,,,,وصدقني يامواطن,,,,لن تضام ,,,,,في عهد سلمان الحزم,,,,وسيدي ولي العهد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الشعب الوفي خلاه يوم وطني
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
الولاء: هو أروع مايمكن أن تقدمه لوطنك في زمن الخيانة. والأمان: هو أثمن مايقدمه الوطن لك في زمن الفتنة. دمت شامخاً ياوطني.💚
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
نعم تترى,,,,وبلدنا محسود من القريب قبل البعيد,,,,,فلاتسمعوا للحاقدين,,,,والحسدين,,,,,لئلا نصبح مثلهم ,,,,,مشردين ,,,,وبعد العز مذلولين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا يجب التسامح ,,,,مع مثيري الفتن,,,,,ومن يشق عصانا ,,,,ونحن مجمعون على طاعة ولي أمرنا ,,,,الملك سلمان ,,,,وولي عهده المحفوظ بحفظ الله ,,,,,صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ,,,,ربي يحفظكم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هؤلاء ,,,مدعي الإصلاح,,,,أصلحوا أنفسكم فقط,,,,أما نحن (( السعوديين )),,,فلله الحمد ,,,,ننعم بولاة أمر,,,,يقيمون الشرع,,,,,ويحكمون بالعدل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
غصباً عن كل أعداء الوطن من حكومات تركيا وإيران وقطر وغصباً عن حراج ١٥ سبتمبر بلد الاسلام ستبقى باذن الله بلد أمن وامان دام عزك ياوطن العز ودام عزك يابو فهد ودام عزك يابو سلمان الى الامام
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
نعم إنه (( حراك لقيط )),,,,,مجهول النسب,,,,,مجهول الأب ,,,,وأمه بنت كلب ,,,,,لاتدري أي كلب ,,,عليها نط
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
العريفي القرني خاشقجي .. ليتنا نشوف مواقفكم وتغريداتكم على موقف غطر من بلادنا وما تفعله من خيانه لدول الخليج ..****
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
أضف تعليق