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بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس
صحيفة المرصد : تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبه لمحل تجاري أظهر فيه مجموعة من المراهقين يعتدون على أحد المحلات التجارية الكبرى محافظة العرضيات .
وأظهر المقطع قيام الشبان بالاعتداء على المجمع وحراسه في وقت متأخر من الليل ، كما أظهرت إحدى اللقطات لحظة محاولة الشبان دهس حراس المجمع التجاري بسيارتهم ، لولا أن أخذ الحراس حذرهم وابتعدوا عنهم .
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التعليقات
31 - المهند2017-09-15 20:03:07
نسأل الله ان يديم على وطننا الأمن ولأمان والرفعه وان يخزي ويذل كل من يحاول الأسائه لوطننا سوى بالقول او الفعل الوطنيه ليست كلمه نرددها الوطنيه افعال تطبق على ارض الواقع فأنا وابنائي فداء لتراب الوطن
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30 - المهند2017-09-15 19:57:54
وكتاب الله المنزل دخلت الخفجي اثناء التحرير وعمر 20 سنه مدججآ بالسلاح ولأن من يقول هؤلاء شباب مراهق هذه ليست مراهقه وانما كل انسان وعلى حسب ماغرس فيه في بيته وما ترى عليه اما على الصلاح او الطلاح
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29 - المهند2017-09-15 19:55:00
شباب الواحد مثل اللوح هل هذا تصرف وطني او شباب تعلم حب الوطن والمحافظه على ممتلكاته هل مثل هؤلاء ننتظر منهم خير ورفعه لوطننا انهم ليسوا صبيه اعتقد اعمارهم 18 سنه ومافوق يعني رجال المفروض لديهم حس وطني
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28 - المهند2017-09-15 19:51:00
الى 26 - للاسف اقسم بالله ثلاثآ قسم احسابه عليه يوم العرض العظيم انني سعودي ابآ عن جد وانني ممن تشرف بالمشاركه في حرب الخليج وتحديدآ في تحرير الخفجي ياضعيف النفس ولكن الحقيقه دائمآ تزعج المنافقون
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27 - زائر2017-09-15 19:43:58
همج وقليلين تربية يجيبوا عيال ومايعرفوا يربوهم ويطلبوا من المجتمع مراعاة نفسياتهم الرهيفة
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26 - للاسف2017-09-15 19:30:03
22 - المهند يشهد الله انك ابو يمن لان من عادات ابو يمن يفكر انه من اصل العرب ماخذين مقلب في انفسهم فيه واحد من كتاب الخليج صنفهم الى عدة اصناف 20 % منهم عرب والباقي خليط من الاحباش وغيرهم
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25 - زائر2017-09-15 19:23:44
قبل حوالي سنتين عماله يمنيين في مواقف أحد المجمعات التجاريه في الدمام أنهالات على مواطن بالضرب ومعه عائلته في السياره وقامو بتكسير السياره وترويع العائله ولم نسمع عنهم شي ولم يتم تطبيق أي عقوبه بحقهم
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24 - زائر من الكواكب2017-09-15 19:18:53
وين حارس المرمى..
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23 - سبحان الله العظيم وبحمده2017-09-15 19:18:50
اللهم صلى وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
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22 - المهند2017-09-15 19:14:38
19 - للاسف 17-05:51 يشهد الله أأصل منك ولكن عندما تواجهون بالحقيقه تبدؤن في الغوغائيه والكلام البذي و هل هذا تصرف شباب يغار على وطنه والمحافظه على وطنه الوطنيه عندكم مجرد كلام وين الوطنيه من هذا الفعل
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21 - زيتنا في دقيقنا مالكم دخل يااجانب2017-09-15 19:11:50
لاحظو الاجانب اذا اخطأ مواطن كيف ينهالون عليه بالشتم قيدو اساميهم لكي تعرفونهم فيما بعد
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20 - مخلل فسيخ2017-09-15 19:07:23
لا تحكمون بالأفعال فربما هناك أمر لم نعرفه حتى يكون مبرر من هو الجاني و المجني عليه
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19 - للاسف2017-09-15 19:05:51
المهند في قلبك غل على الوطن وعلى المواطنين اكيد انك اجنبي تنتظر التسفير
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18 - الملكي2017-09-15 19:04:38
بصراحه المفروض يجلدونهم في نفس المجمع امام المتسوقين لكي يكونو عظة وعبره هذا تخلف
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17 - عبدالله2017-09-15 19:00:27
يجب زجهم في السجن وتطبيق حدالحرابة في حقهم ومن ايدهم مزعزعين الامن والامان ومهددين حياةالحراس يجب التعامل معهم بحزم من حكومة الحزم والعزم ورجالهاومن يريدالفوضى ليس له الاالسيف الف ومليون شنب ولا البلد
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16 - بحراوي2017-09-15 18:57:57
المهند اكيد تتنظفين بأستمرار و تنتفين يا نظيفة
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15 - علي2017-09-15 18:57:10
تعليق مخالف
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14 - متابع2017-09-15 18:56:39
الضرب بيد من حديد ليكونوا عبره وعظه لكل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن
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13 -2017-09-15 18:54:23
لابد من التحقق من الحراس هل هم اجانب ام سعوديين
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12 - المهند2017-09-15 18:51:19
سافرنا الى دول الهند والسند وبلاد الشام والشرق والغرب ومن المحيط الى الخليج لم نشاهد مثل هذه التصرفات سوى من اهل (( القمل والصيبان )) لايعرفون شيئ من الأسلام سوى اسمه لاخلق ولانظافه ولا علم ولا تربيه
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( عدد التعليقات 24 )11 - violety
فشل تربية ,, ايضا عدم وجود رادع وتساهل معهم ,, ترويع الامنيين والعبث في ممتلكات الدولة والناس جريمة ,, نعلم ونثق انه يستم القبض عليهم لاكن لابد من قوة في ردعهم
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10 - Smile2017-09-15 18:49:10
***همج
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9 - منصور2017-09-15 18:49:06
**** المفروض تقطع يدينهم
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8 - عيد2017-09-15 18:43:50
غلطانين الحراس وش هالوحشيه المفروض يبلغون الشرطة
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7 - أفريقي2017-09-15 18:42:54
سيتم محاباتهم والدعاء لهم بالهداية والصلاح لأن ألوانهم تناسب الذوق العام.
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6 -2017-09-15 18:41:26
درباوية يمكن شافولهم بنات في المحل ويبون يدخلون عشان يغازلون انتبهوا لبناتكم من هالاشكال عديمة الاخلاق فضحونا
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( عدد التعليقات 22,023 )5 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
يجب تسليح السيكورتيه
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4 - المهاجمين كثيرين2017-09-15 18:40:55
والدفاع 2 لكن القلب القوي والصمله خلة المهاجمين يهربون
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3 - ابوفهد2017-09-15 18:39:13
طيب هذا هو الفراغ وما يعمل فين الحدائق فين الانديه فين أماكن الترفيه وبعدين حاسبوهم طاقه لازم تؤخذ في الاعتبار
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2 - مزاجي كذا2017-09-15 18:38:38
إن لم يتم تأديبهم بأشد العقوبات فلا فائدة من تعهد أمام أولياء أمورهم لانهم سيعودون مرة أخرى وكل واحد توقيف انفرادي علشان لاحد يشجع الثاني أثناء التوقيف بالمهايطة
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1 - اخر الزمان2017-09-15 18:37:53
الاب قدوه لأبناءه.. وين الاب عن ابناءه .. نايم عند زوجته الرابعه .. ولا متسدح في الاستراحات .. ولا مسافر .. وهذه النتيجة .. مراهقين في الشوارع لإزعاج الناس .. يا ناس راقبوا عيالكم .. ربوا عيالكم زين
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بواسطة : تبييض اموال علني بدون تدخل رسمي
متى تتدخل الجهات الرقابية لوقف هذه الممارسات الغير مشروعة والمجرمة عالميا....
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