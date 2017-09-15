بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

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صحيفة المرصد : تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقته كاميرات مراقبه لمحل تجاري أظهر فيه مجموعة من المراهقين يعتدون على أحد المحلات التجارية الكبرى محافظة العرضيات .

وأظهر المقطع قيام الشبان بالاعتداء على المجمع وحراسه في وقت متأخر من الليل ، كما أظهرت إحدى اللقطات لحظة محاولة الشبان دهس حراس المجمع التجاري بسيارتهم ، لولا أن أخذ الحراس حذرهم وابتعدوا عنهم .

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