هكذا كذب “غانم الدوسري ” على متابعيه بـ”فيديو مزعوم”.. وهكذا وصفه مشايخ وأهالي بني مالك
صحيفة المرصد : كشف مشايخ وأهالي مركز بني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، حقيقة ما نشره المعارض”غانم الدوسري”، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأدعى خلاله اندلاع مظاهرات أمام مسجد ببني مالك، مدعماً ذلك بمقطع فيديو غير صحيح.
وكتب الدوسري تعليقا على الفيديو الذي نشره قائلاً ” اندلاع مضاهرات أمام مسجد بني مالك .. نجاح حراك 15 سبتمبر ”
فيما أكد شيخ قبيلة بني عاصم، رشيد بن مساعد المالكي: “أن الفيديو المزعوم يعود لاحتفال أقامه مشايخ وأهالي بني مالك جنوبي الطائف قبل حوالي عام احتفالاً برجال الأمن بعد أن تخلصوا من أحد الإرهابيين، وذلك بقاعة أفراح بصيادة بني مالك”.وفقاً لـ “سبق”.
وتابع قائلاً: “ادعى ذلك المفتن والمحرض بأنها مظاهرات، وإننا نسخر من تلك الأكاذيب والتي لن تنال منا، ولن تؤثر فينا بل تزيدنا قوة وصرامة لأن نقف صفاً واحداً لمواجهة مثل هذه الأكاذيب والتي تعود لأصحابها الأذناب.
وأكد فخرهم وشموخهم وعزتهم بالوطن وقيادته الحكيمة، وأنهم فداءً للدين ثم الملك والوطن.
التعليقات
الله يحفظ بلدنا واللهم آدم علينا نعمة الأمن والأمان والله ياخذك ياغانم الكلب انت وأشكالك خونه بلدنا الله حافظها بحفظه لا انت ولا غيرك يقدر يسوى اي شي.
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لعنة الله على غانم وسعد السفيه كلاب ملالي ايران
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🌴🇸🇦ياخاسر حطها حلقة في أُذنك .. دون الوطن خمسة وعشرين مليون /غير الحرس والجيش والداخلية./شعب وقيادة عن بلادي يذودون/ بالثوب قبل البدلة العسكرية.🇸🇦🌴
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غانم الزيدي خذ معك سعد السفيه وروح لقط وجهك اثبت اليوم الشعب السعودي كعادته ان ولائه لايمكن شراؤه اليوم الجمعه يوم اللحمه الوطنيه لم ارى تجمعات الا عند الحلاقين استعدادا للدراسه ههههههه
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هذا ينعق مثل البومه في الخرايب والمستنقعات وأكيد دائما يهذي بمالايفهم والله أن صوته مزعج وكلماته هابطه مثله تمام ودائما الكلب ينبح على أي شئ الا خطر لأنها تطعمه العظام
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🌴🇸🇦ياغانم لاوالله منت غانم.. ياخاسر خبت وخاب مسعاك يالمرتزق 🇸🇦🌴
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تم دعس الحاقد على ارض الحرمين ودام عزك ياوطن
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وصمة العار بين حاجبيك يا دوسري انت عبد خادم للمجوس مكسور الجناح
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الورع ذا الساقط الخائن.. اطلبوه عن طريق الانتربول واذا ما جابوه نعاملهم بالمثل.
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الدوسري ذا عينه وسخه على وشك الانقراض بأذن الله ثم بجهود الشعب السعودي الواعي وقيادة حكيمه بقيادة خادم الحرمين الشريفين والاسد محمد بن سلمان الى اللامام وطني المملكة العربية السعودية
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عميل للحوثي ولايران والله انك اهنت نفسك ياحقير
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خلك تحت اقدام الخميني و موزه ضد اهلك و ربعك
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خاب وخسر قرد وبومة لندن غانم والفقيه ومن ورائهما الشعب قال كلمته نحن مع ولاة أمرنا في السراء والضراء اللهم أحفظ ملكنا سلمان وولي عهده الأمير محمد وعلماءنا ومن أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره
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هذا اعزكم للة مثل الخنزير اكلة منة وفية يكل فضلت موزة وعزمي فشاره حطينة في مجرهم يضحكون عليه
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غانم الدوسري ذنب من أذناب إيران وقطر وهو شلته الذين معه إرهابيون سُفهاء أنجاس حثالة وسيأتي يوما يمحونَ جميعهم وينتهون.
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يخسى هذا الساقط
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غانم ويكرمون الدواسر عن هذا الأفاك إنسان قذر بماتعنية الكلمة حيث يتحدث بسفاهة تعف عنها الفطرة السليمة رغم التجييش والشحن من قوى الضلام وخفافيشها اثبت الشعب السعودي أنة لايحركهم مثل هؤلاء ضد وطنهم🇸🇦
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غانم المرتزق سبقه السفيه الفقيه والمسعري المسعور بما يقارب 3 عقود من الزمن ولم يستطيعوا أن يؤثروا في لحمة الوطن ، حفظ الله المملكة قادتا ً وشعبا ً 🇸🇦
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لعنة الله عليك ايه الساقط
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تعليق مخالف
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من صبح وحنا في فرح ومعيدين.... وغانم الكذاب تلطمه المجوس. 🌷⚘🌱🌲🌹🏵🌺🌻🌼🌳🌴🌿🌾🍀🍃🍒
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انتم كل من سرق و هرب من بلاده قلتو معارض يا عمي هذا عميل من ل ايران و قطر وصمة عار تبقى وجهه و على عائلته
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خائن الدوسري أنت كذاب( أبناء الوطن كلهم لحمة واحدة كل الشعب السعودي كالبنيان المرصوص حول قيادتنا لا تهزه عواصف المرجفين والدجالين الذين يدعون الإصلاح وهم يريدون الفساد( عاش الوطن وعاش الملك سلمان )
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ايت معارض هذا خبل واهبل وسامج وكلامه مقرف يزوم الكبد ولايرتقي ان يكون مكتمل العقل بل خبل بمعنى الكلمه
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غير صحيح ليس دوسري ولا راح يصير عبد عندهم
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أسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ لنا ال سعود حتى قيام الساعة
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غانم المعتوه يظهر على الشاشه وقد اعتمر قبعه و ظفاير تمثل حقيقته اصلا وقد لا يعلم ان من يتابعه هم من نصبوه و الحاقدين على المملكه العربيه السعوديه قلب الامتين الاسلاميه و العربيه
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هههه المتشرد صار اسمه المعارض
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غانم الدوسري جاهل وسافل وقح وبذي وحقير واطي ضايع مستقبله ويبي يدمر الشعب والبلد بدعواته الباطله تصدر عليه الاوامر من عصابات خامئني والكلب يسمع ويطيع
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هذا شخص كذاب ومارق ومرتزق ويعيش على الفتات ومشرد في فرنسا .
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اللهم احفظ المملكه من الفتن ماظهر منها ومابطن اللهم اتم علينانعمة الامن والامان والاستقرار وسلط على من يسعى لزعزعة امنها اللهم اشغله في نفسه اللهم اخثله يامن تقدر ولانقدرربنااننا نكره الظلم والفساد
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ال سعود تدعس على رقبة يا عميل الخميني
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صاحب اطول أذنين في التاريخ
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ماحد سئل نفسه غانم الدوسري وطقته من وين لهم الدعم طبعآ من دول معاديه لبلادنا اولهم ايران
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غانم واحد كذاب و بذىء وسطحي
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الله اكبر علي كل ظالم ومتامرعلي وطني و السمع والطاعه لخادم الحرمين
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هذا المدعو غانم الدوسري ( الكلب السرسري ) عجز أن يثبت كذبه فلم يجد إلا إحتفال ليدعي أنه مظاهرة.
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السعودية لها فضل كبير جداً على جميع الدول العربية ومع ذلك أكثرهم يكنون في قلوبهم الحسد لنا والمصيبة ان اغلبهم عايشين بيننا ولم يعرفوا الفقر والجوع منذ أن وطأت اقدامهم ثرى السعودية لكن الحسد أعماهم
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***تميم وموزه تخسى وتخيب انت واللي في قلبه مرض عل السعوديه جميع الدول الوسخه المريضه عل نعمة الامن والرزق الله ثم المملكه العربيه السعوديه ***تخسى انك من الدواسر
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هذا الطفل العاصي عديم التربيه و رد الجميل عليه وعلى اهله هذا عار****
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من يدعم هذا الشخص بالاموال
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لندن من اغلى عواصم العالم ولاشك ان هذا الامعه واشكاله تصرف عليهم ايران باعو انفسهم بثمن بخس
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جالس بحمايه اعداء الاسلام ويوجه بريموت كنترول ويملاء عليه من مستشارين ايران الشعب مش غبي يوجه غانم الدوسري باوامر خامئني
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السعودية لها فضل كبير جداً على جميع الدول العربية ومع ذلك أكثرهم يكنون في قلوبهم الحسد لنا والمصيبة ان اغلبهم عايشين بيننا ولم يعرفوا الفقر والجوع منذ أن وطأت اقدامهم ثرى السعودية لكن الحسد أعماهم
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انذل انسان وحقير وحاقد ... روح العب بعيد يا ذنب بذن الله قريب نسمع عنك في عنبر 1
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اعمل ميت والا اختفي احسن لك
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هذا الرجل كذاب أشر، لا فكر سليم، ولا أخلاق حسنة، والعجب أنه في بلاد الكفر راض عما هو فيه، ويحارب بلاد الإسلام، ويريد هدم بلاد الحرمين، هؤلاء هم عملاء الغرب، وألسنته الناطقة بحقده.
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وليش تسمونه معارض قولوا المجرم المجنون الكذاب المنافق اي شي يستحقه
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الشعب يحب وطنه وقيادته ويعلم ان الدعوات الخارجيه مايجي منها الا الخراب والدمار غانم الدوسري وطقته ماهي الا كلاب تنبح متى مامرها خامئني
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هذا كلب نباح ولا يطلق عليه معارض بل المارق ذنب المجوس
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طولة اللسان تدل على قصر اليد لغانم ولغيره ( مثله مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث)
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هههههههه واقسم بالله شي محزن ومضحك ياااافشلتك ياغانموه
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غانم الدوسري يبي يدمر البلد والشعب بدعواته الباطله وانا متاكد من يقف خلف غانم هي ايران
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يبطي غاشم الدوسري قصدي غانم وغيره قبله خمد سفيه قصدي سعد فقيه ومعه مجمد المسعري كلاب برطانيا هنا شعب حتى لويس حياته مافرط في أمن بلاده
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اسل الله رب العرش العظيم ان ينتقم منك.. يا النجس لعنك الله يا كذاب.. والله الشعب متكاتف مع القياده.. الله يطول بعمر الملك سلمان ويحفظ لنا ولي عهدة محمد بن سلمان..
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الدوسرري سراب وحراكة سراب //// تبا لك ياغانم الآثام .
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هذا خاسر مهوب غانم أصبرو ينحرق كرته عفنان ويرمونه مثل غيره من الخونه
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دام عزك ياوطن وربي يباركلنا ويزيدنا من فضله ويبعد عننا الحاقدين والحاسدين من اشكال غانم الي مايرتجي الا الفتن والخراب
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انت منت غانم بل أنت غنمه وخاسر . ولن يهتم ويضر وطنا وشعبنا السعودي الأصيل بأكاذيبك ونباحك وهرطقاتك
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وليخسأ الخاسؤون
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من حلقة شنبه اللي ماهي ملائمه لوجهه عرفت انه ماعنده سالفه
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الجعري الأخونجي عميل تميم داس الشعب السعودي العظيم هذا اليوم على وجهه في الوحل والتراب ولقنه مع قطيعه من الأخوان الخونة في الداخل والخارج درسآ لن ينساه جعلهم ينبحون على فضلهم
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فشلوا فشلا ذريعا حتى ديك يكاكي معهم ماحصلوا😆😆 هاذي💚 السعوديه 💚يامجانين مافيها خاين ولاجاهل
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هذا ذنب مايستحق الا الجزمه فوق راسه ذا انسان حاقد وصدرة مليان وساخه الله يجعل كيدة في نحرة ونحر من معاة.. الهم اخرس لسانه وسلط عليه المرض يارب وشل اطرافه..
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غانم بوق الأخونجية كاذب
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