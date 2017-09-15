هكذا كذب “غانم الدوسري ” على متابعيه بـ”فيديو مزعوم”.. وهكذا وصفه مشايخ وأهالي بني مالك

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صحيفة المرصد : كشف مشايخ وأهالي مركز بني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، حقيقة ما نشره المعارض”غانم الدوسري”، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأدعى خلاله اندلاع مظاهرات أمام مسجد ببني مالك، مدعماً ذلك بمقطع فيديو غير صحيح.

وكتب الدوسري تعليقا على الفيديو الذي نشره قائلاً ” اندلاع مضاهرات أمام مسجد بني مالك .. نجاح حراك 15 سبتمبر ”

فيما أكد شيخ قبيلة بني عاصم، رشيد بن مساعد المالكي: “أن الفيديو المزعوم يعود لاحتفال أقامه مشايخ وأهالي بني مالك جنوبي الطائف قبل حوالي عام احتفالاً برجال الأمن بعد أن تخلصوا من أحد الإرهابيين، وذلك بقاعة أفراح بصيادة بني مالك”.وفقاً لـ “سبق”.

وتابع قائلاً: “ادعى ذلك المفتن والمحرض بأنها مظاهرات، وإننا نسخر من تلك الأكاذيب والتي لن تنال منا، ولن تؤثر فينا بل تزيدنا قوة وصرامة لأن نقف صفاً واحداً لمواجهة مثل هذه الأكاذيب والتي تعود لأصحابها الأذناب.

وأكد فخرهم وشموخهم وعزتهم بالوطن وقيادته الحكيمة، وأنهم فداءً للدين ثم الملك والوطن.

