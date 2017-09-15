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هكذا كذب “غانم الدوسري ” على متابعيه بـ”فيديو مزعوم”.. وهكذا وصفه مشايخ وأهالي بني مالك

هكذا كذب “غانم الدوسري ” على متابعيه بـ”فيديو مزعوم”.. وهكذا وصفه مشايخ وأهالي بني مالك
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المرصد 65 3٬745 1 ساعة

صحيفة المرصد : كشف مشايخ وأهالي مركز بني مالك التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف، حقيقة ما نشره المعارض”غانم الدوسري”، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأدعى خلاله اندلاع مظاهرات أمام مسجد ببني مالك، مدعماً ذلك بمقطع فيديو غير صحيح.
وكتب الدوسري تعليقا على الفيديو الذي نشره قائلاً ” اندلاع مضاهرات أمام مسجد بني مالك .. نجاح حراك 15 سبتمبر ”
فيما أكد شيخ قبيلة بني عاصم، رشيد بن مساعد المالكي: “أن الفيديو المزعوم يعود لاحتفال أقامه مشايخ وأهالي بني مالك جنوبي الطائف قبل حوالي عام احتفالاً برجال الأمن بعد أن تخلصوا من أحد الإرهابيين، وذلك بقاعة أفراح بصيادة بني مالك”.وفقاً لـ “سبق”.
وتابع قائلاً: “ادعى ذلك المفتن والمحرض بأنها مظاهرات، وإننا نسخر من تلك الأكاذيب والتي لن تنال منا، ولن تؤثر فينا بل تزيدنا قوة وصرامة لأن نقف صفاً واحداً لمواجهة مثل هذه الأكاذيب والتي تعود لأصحابها الأذناب.
وأكد فخرهم وشموخهم وعزتهم بالوطن وقيادته الحكيمة، وأنهم فداءً للدين ثم الملك والوطن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

65 - ابوسلطان
2017-09-15 20:07:57
الله يحفظ بلدنا واللهم آدم علينا نعمة الأمن والأمان والله ياخذك ياغانم الكلب انت وأشكالك خونه بلدنا الله حافظها بحفظه لا انت ولا غيرك يقدر يسوى اي شي.
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64 - _
2017-09-15 20:07:11
لعنة الله على غانم وسعد السفيه كلاب ملالي ايران
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63 - 🇸🇦المُزن 🇸🇦
2017-09-15 20:07:00
🌴🇸🇦ياخاسر حطها حلقة في أُذنك .. دون الوطن خمسة وعشرين مليون /غير الحرس والجيش والداخلية./شعب وقيادة عن بلادي يذودون/ بالثوب قبل البدلة العسكرية.🇸🇦🌴
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62 - مسمار
2017-09-15 20:01:24
غانم الزيدي خذ معك سعد السفيه وروح لقط وجهك اثبت اليوم الشعب السعودي كعادته ان ولائه لايمكن شراؤه اليوم الجمعه يوم اللحمه الوطنيه لم ارى تجمعات الا عند الحلاقين استعدادا للدراسه ههههههه
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61 - مواطن
2017-09-15 20:00:28
هذا ينعق مثل البومه في الخرايب والمستنقعات وأكيد دائما يهذي بمالايفهم والله أن صوته مزعج وكلماته هابطه مثله تمام ودائما الكلب ينبح على أي شئ الا خطر لأنها تطعمه العظام
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60 - 🇸🇦المُزن 🇸🇦
2017-09-15 19:57:45
🌴🇸🇦ياغانم لاوالله منت غانم.. ياخاسر خبت وخاب مسعاك يالمرتزق 🇸🇦🌴
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59 - مقيم
2017-09-15 19:52:35
تم دعس الحاقد على ارض الحرمين ودام عزك ياوطن
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( عدد التعليقات 3,815 )
58 - ابن الوطن
2017-09-15 19:49:38
وصمة العار بين حاجبيك يا دوسري انت عبد خادم للمجوس مكسور الجناح
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57 - ابو رزق
2017-09-15 19:48:47
الورع ذا الساقط الخائن.. اطلبوه عن طريق الانتربول واذا ما جابوه نعاملهم بالمثل.
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56 - قناص الحباري مودع الحباري مفانيس
2017-09-15 19:47:41
الدوسري ذا عينه وسخه على وشك الانقراض بأذن الله ثم بجهود الشعب السعودي الواعي وقيادة حكيمه بقيادة خادم الحرمين الشريفين والاسد محمد بن سلمان الى اللامام وطني المملكة العربية السعودية
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55 - شي لا يصدقه العقل
2017-09-15 19:46:41
عميل للحوثي ولايران والله انك اهنت نفسك ياحقير
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( عدد التعليقات 3,815 )
54 - ابن الوطن
2017-09-15 19:46:07
خلك تحت اقدام الخميني و موزه ضد اهلك و ربعك
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( عدد التعليقات 1,146 )
53 - رعد الشمال
2017-09-15 19:45:45
خاب وخسر قرد وبومة لندن غانم والفقيه ومن ورائهما الشعب قال كلمته نحن مع ولاة أمرنا في السراء والضراء اللهم أحفظ ملكنا سلمان وولي عهده الأمير محمد وعلماءنا ومن أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره
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52 -
2017-09-15 19:45:30
هذا اعزكم للة مثل الخنزير اكلة منة وفية يكل فضلت موزة وعزمي فشاره حطينة في مجرهم يضحكون عليه
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51 -
2017-09-15 19:45:24
غانم الدوسري ذنب من أذناب إيران وقطر وهو شلته الذين معه إرهابيون سُفهاء أنجاس حثالة وسيأتي يوما يمحونَ جميعهم وينتهون.
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50 -
2017-09-15 19:45:21
يخسى هذا الساقط
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( عدد التعليقات 2,172 )
49 - ابونواف...
2017-09-15 19:44:34
غانم ويكرمون الدواسر عن هذا الأفاك إنسان قذر بماتعنية الكلمة حيث يتحدث بسفاهة تعف عنها الفطرة السليمة رغم التجييش والشحن من قوى الضلام وخفافيشها اثبت الشعب السعودي أنة لايحركهم مثل هؤلاء ضد وطنهم🇸🇦
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48 - عبدالله اليامي
2017-09-15 19:43:20
غانم المرتزق سبقه السفيه الفقيه والمسعري المسعور بما يقارب 3 عقود من الزمن ولم يستطيعوا أن يؤثروا في لحمة الوطن ، حفظ الله المملكة قادتا ً وشعبا ً 🇸🇦
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47 -
2017-09-15 19:42:51
لعنة الله عليك ايه الساقط
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46 - شكمان
2017-09-15 19:42:32
تعليق مخالف
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45 - ↩ابو شدا↪
2017-09-15 19:42:08
من صبح وحنا في فرح ومعيدين.... وغانم الكذاب تلطمه المجوس. 🌷⚘🌱🌲🌹🏵🌺🌻🌼🌳🌴🌿🌾🍀🍃🍒
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( عدد التعليقات 3,815 )
44 - ابن الوطن
2017-09-15 19:41:01
انتم كل من سرق و هرب من بلاده قلتو معارض يا عمي هذا عميل من ل ايران و قطر وصمة عار تبقى وجهه و على عائلته
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43 - وطني الغالي
2017-09-15 19:40:33
خائن الدوسري أنت كذاب( أبناء الوطن كلهم لحمة واحدة كل الشعب السعودي كالبنيان المرصوص حول قيادتنا لا تهزه عواصف المرجفين والدجالين الذين يدعون الإصلاح وهم يريدون الفساد( عاش الوطن وعاش الملك سلمان )
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42 - مصدر الكلمه
2017-09-15 19:39:00
ايت معارض هذا خبل واهبل وسامج وكلامه مقرف يزوم الكبد ولايرتقي ان يكون مكتمل العقل بل خبل بمعنى الكلمه
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41 -
2017-09-15 19:38:37
غير صحيح ليس دوسري ولا راح يصير عبد عندهم
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40 - أبو مشاري
2017-09-15 19:38:25
أسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ لنا ال سعود حتى قيام الساعة
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39 - والد ابراهيم
2017-09-15 19:35:59
غانم المعتوه يظهر على الشاشه وقد اعتمر قبعه و ظفاير تمثل حقيقته اصلا وقد لا يعلم ان من يتابعه هم من نصبوه و الحاقدين على المملكه العربيه السعوديه قلب الامتين الاسلاميه و العربيه
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38 -
2017-09-15 19:35:17
هههه المتشرد صار اسمه المعارض
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37 - هاشم
2017-09-15 19:34:37
غانم الدوسري جاهل وسافل وقح وبذي وحقير واطي ضايع مستقبله ويبي يدمر الشعب والبلد بدعواته الباطله تصدر عليه الاوامر من عصابات خامئني والكلب يسمع ويطيع
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36 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-15 19:33:42
هذا شخص كذاب ومارق ومرتزق ويعيش على الفتات ومشرد في فرنسا .
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35 - loving liberal
2017-09-15 19:33:18
اللهم احفظ المملكه من الفتن ماظهر منها ومابطن اللهم اتم علينانعمة الامن والامان والاستقرار وسلط على من يسعى لزعزعة امنها اللهم اشغله في نفسه اللهم اخثله يامن تقدر ولانقدرربنااننا نكره الظلم والفساد
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( عدد التعليقات 3,815 )
34 - ابن الوطن
2017-09-15 19:30:58
ال سعود تدعس على رقبة يا عميل الخميني
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33 -
2017-09-15 19:30:15
صاحب اطول أذنين في التاريخ
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32 - هاشم
2017-09-15 19:29:19
ماحد سئل نفسه غانم الدوسري وطقته من وين لهم الدعم طبعآ من دول معاديه لبلادنا اولهم ايران
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31 - البلسم
2017-09-15 19:28:58
غانم واحد كذاب و بذىء وسطحي
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30 - الراقي
2017-09-15 19:28:36
الله اكبر علي كل ظالم ومتامرعلي وطني و السمع والطاعه لخادم الحرمين
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29 - @@@@@
2017-09-15 19:27:24
هذا المدعو غانم الدوسري ( الكلب السرسري ) عجز أن يثبت كذبه فلم يجد إلا إحتفال ليدعي أنه مظاهرة.
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28 - مواطنة
2017-09-15 19:27:23
السعودية لها فضل كبير جداً على جميع الدول العربية ومع ذلك أكثرهم يكنون في قلوبهم الحسد لنا والمصيبة ان اغلبهم عايشين بيننا ولم يعرفوا الفقر والجوع منذ أن وطأت اقدامهم ثرى السعودية لكن الحسد أعماهم
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27 - القحطاني
2017-09-15 19:27:21
***تميم وموزه تخسى وتخيب انت واللي في قلبه مرض عل السعوديه جميع الدول الوسخه المريضه عل نعمة الامن والرزق الله ثم المملكه العربيه السعوديه ***تخسى انك من الدواسر
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26 -
2017-09-15 19:26:23
هذا الطفل العاصي عديم التربيه و رد الجميل عليه وعلى اهله هذا عار****
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25 -
2017-09-15 19:26:19
من يدعم هذا الشخص بالاموال
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24 - فيصل
2017-09-15 19:26:06
لندن من اغلى عواصم العالم ولاشك ان هذا الامعه واشكاله تصرف عليهم ايران باعو انفسهم بثمن بخس
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23 - هاشم
2017-09-15 19:25:46
جالس بحمايه اعداء الاسلام ويوجه بريموت كنترول ويملاء عليه من مستشارين ايران الشعب مش غبي يوجه غانم الدوسري باوامر خامئني
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22 - مواطنة
2017-09-15 19:25:25
السعودية لها فضل كبير جداً على جميع الدول العربية ومع ذلك أكثرهم يكنون في قلوبهم الحسد لنا والمصيبة ان اغلبهم عايشين بيننا ولم يعرفوا الفقر والجوع منذ أن وطأت اقدامهم ثرى السعودية لكن الحسد أعماهم
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21 - كلنا سلمان
2017-09-15 19:24:44
انذل انسان وحقير وحاقد ... روح العب بعيد يا ذنب بذن الله قريب نسمع عنك في عنبر 1
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20 - محماس
2017-09-15 19:24:35
اعمل ميت والا اختفي احسن لك
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19 - أبو محمد/ من أراد أن يعرف تفاهة الحراك فلينظر إلى مثل هذا المتحدث باسمه
2017-09-15 19:24:32
هذا الرجل كذاب أشر، لا فكر سليم، ولا أخلاق حسنة، والعجب أنه في بلاد الكفر راض عما هو فيه، ويحارب بلاد الإسلام، ويريد هدم بلاد الحرمين، هؤلاء هم عملاء الغرب، وألسنته الناطقة بحقده.
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18 - ابومحمد
2017-09-15 19:24:26
وليش تسمونه معارض قولوا المجرم المجنون الكذاب المنافق اي شي يستحقه
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17 - هاشم
2017-09-15 19:21:37
الشعب يحب وطنه وقيادته ويعلم ان الدعوات الخارجيه مايجي منها الا الخراب والدمار غانم الدوسري وطقته ماهي الا كلاب تنبح متى مامرها خامئني
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16 - الجمره
2017-09-15 19:21:32
هذا كلب نباح ولا يطلق عليه معارض بل المارق ذنب المجوس
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15 - حكايات
2017-09-15 19:21:12
طولة اللسان تدل على قصر اليد لغانم ولغيره ( مثله مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث وان تتركه يلهث)
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14 - ام محمد
2017-09-15 19:20:56
هههههههه واقسم بالله شي محزن ومضحك ياااافشلتك ياغانموه
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13 - هاشم
2017-09-15 19:18:39
غانم الدوسري يبي يدمر البلد والشعب بدعواته الباطله وانا متاكد من يقف خلف غانم هي ايران
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12 - هنطش
2017-09-15 19:18:32
يبطي غاشم الدوسري قصدي غانم وغيره قبله خمد سفيه قصدي سعد فقيه ومعه مجمد المسعري كلاب برطانيا هنا شعب حتى لويس حياته مافرط في أمن بلاده
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11 - كلنا سلمان
2017-09-15 19:17:57
اسل الله رب العرش العظيم ان ينتقم منك.. يا النجس لعنك الله يا كذاب.. والله الشعب متكاتف مع القياده.. الله يطول بعمر الملك سلمان ويحفظ لنا ولي عهدة محمد بن سلمان..
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10 - سركيس بااااريس
2017-09-15 19:17:29
الدوسرري سراب وحراكة سراب //// تبا لك ياغانم الآثام .
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9 - نواف بن شداد
2017-09-15 19:17:03
هذا خاسر مهوب غانم أصبرو ينحرق كرته عفنان ويرمونه مثل غيره من الخونه
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8 - ابو خالد
2017-09-15 19:16:49
دام عزك ياوطن وربي يباركلنا ويزيدنا من فضله ويبعد عننا الحاقدين والحاسدين من اشكال غانم الي مايرتجي الا الفتن والخراب
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7 - سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦
2017-09-15 19:15:32
انت منت غانم بل أنت غنمه وخاسر . ولن يهتم ويضر وطنا وشعبنا السعودي الأصيل بأكاذيبك ونباحك وهرطقاتك
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6 - البيان
2017-09-15 19:15:18
وليخسأ الخاسؤون
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5 - مع الخيل
2017-09-15 19:15:08
من حلقة شنبه اللي ماهي ملائمه لوجهه عرفت انه ماعنده سالفه
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( عدد التعليقات 28,514 )
4 - قلم الحقيقه
2017-09-15 19:14:36
الجعري الأخونجي عميل تميم داس الشعب السعودي العظيم هذا اليوم على وجهه في الوحل والتراب ولقنه مع قطيعه من الأخوان الخونة في الداخل والخارج درسآ لن ينساه جعلهم ينبحون على فضلهم
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3 - ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام
2017-09-15 19:13:39
فشلوا فشلا ذريعا حتى ديك يكاكي معهم ماحصلوا😆😆 هاذي💚 السعوديه 💚يامجانين مافيها خاين ولاجاهل
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2 - كلنا سلمان
2017-09-15 19:13:35
هذا ذنب مايستحق الا الجزمه فوق راسه ذا انسان حاقد وصدرة مليان وساخه الله يجعل كيدة في نحرة ونحر من معاة.. الهم اخرس لسانه وسلط عليه المرض يارب وشل اطرافه..
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1 - صعيدي
2017-09-15 19:10:32
غانم بوق الأخونجية كاذب
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آخر تعليق
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لعنة الله على غانم وسعد السفيه كلاب ملالي ايران...
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