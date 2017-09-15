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غموض حول مقتل طالب طب بالطائف برصاصة في القلب .. جريمة أم انتحار !!
صحيفة المرصد : عثرت الجهات الأمنية بالطائف على جثة طالب طب غارقة في بحر من الدماء، في منزل بمنطقة مكة المكرمة.
وأفادت مصادر أن الجهات الأمنية باشرت البلاغ و تبين أنه توفي نتيجة إصابته بعيار ناري في القلب، ورجّحت المصادر أن يكون الطالب قد أقدم على الانتحار.
فيما ينتظر أن يصدر بيان من المتحدث الرسمي لإيضاح أسباب الوفاة بعد التوصل إليها .
التعليقات
3 - أفريقي2017-09-15 19:39:46
حققوا مع أهل زميلات الدراسه قد يكون أحد أقاربهن رصد أمرا لا يحتمل
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2 -2017-09-15 19:32:42
الحمد لله رب العالمين الذي ثبتنا بعقولنا و العلم عند الله قد يكون انتحار المنتحر يضع المسدس على الرأس او القلب و القاتل يطلق النار في اي مكان في البطن او الصدر او الرأس او الارجل ولكن غفرالله له
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1 - ابوصالح سكري2017-09-15 19:29:01
اي انتحار بل حقد وانتقام ووويمكن من اقرب الناس لة اذهو مدمن مخدرات
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