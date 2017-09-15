غموض حول مقتل طالب طب بالطائف برصاصة في القلب .. جريمة أم انتحار !!

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صحيفة المرصد : عثرت الجهات الأمنية بالطائف على جثة طالب طب غارقة في بحر من الدماء، في منزل بمنطقة مكة المكرمة.

وأفادت مصادر أن الجهات الأمنية باشرت البلاغ و تبين أنه توفي نتيجة إصابته بعيار ناري في القلب، ورجّحت المصادر أن يكون الطالب قد أقدم على الانتحار.

فيما ينتظر أن يصدر بيان من المتحدث الرسمي لإيضاح أسباب الوفاة بعد التوصل إليها .