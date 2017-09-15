بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات من داخل مزاد لبيع الإبل .

وأظهر الفيديو ارتفاع الأسعار والتي وصفت بالخيالية ، حيث شهد المزاد بيع ناقة بقيمة مليون و300 ألف ريال .

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