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بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال
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المرصد 57 3٬294 3 ساعات

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظات من داخل مزاد لبيع الإبل .

وأظهر الفيديو ارتفاع الأسعار والتي وصفت بالخيالية ، حيث شهد المزاد بيع ناقة بقيمة مليون و300 ألف ريال .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - بدوي
2017-09-15 22:41:06
والله اهل البل مطانيخ فيهم شهامه وشجاعه ونخوه وكرم ماهم مثل الحظر
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56 - بدوي
2017-09-15 22:34:58
على كيفكم تقررون الله يهديكم المليون و ٣٠٠٠٠٠ مقابل ١٠ نياق وليس ناقه واحده
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55 - جحدر
2017-09-15 22:31:27
اعتقد ان هناك سر وراء هذه الأسعار الخيالية ياليت نعرف
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54 - هيث
2017-09-15 22:18:20
هولاء من يتسببون بالامراض ومحو البركه وغضب الله
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53 - فطيس
2017-09-15 22:13:50
والله التيس اللي يشتري تيس زيه 70 الف يعني حدث العاقل بما يليق فأن صدق فلا عقل له ياخي ايعقل بهيمة تباع بدول الجوار ٣٠٠ ريال يعني اللي عندك معه أيفون x8 مثلا ولا مركب اسنان ذهب
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52 - مزاجي كذا
2017-09-15 22:00:34
اين التجارة وضبط الاسعار
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51 - فطيس
2017-09-15 21:59:22
يارجل أيت تجارة بهيمة أغلى من بنى أدمى هههههههههه حنس يحاول يقنع الناس بمنطقهم المتصحر
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50 - مصدر خاص
2017-09-15 21:50:12
تعليق ٤٧ سهل جدا ***
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49 - مصدر خاص
2017-09-15 21:48:56
تعليق ٤٧ ****
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48 - فايز الشيباني
2017-09-15 21:45:38
عندي تيس قيمته 70 ألف ريال سعودي وهو شامي سوري بس أمه عراقيه عيني ولك من يشتري هيدي يدلي النوعيه طيبه ههههههههه
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47 - فايز الشيباني
2017-09-15 21:42:05
مصدر خاص.....?*** مو شغلك هههههههههه موت قهر رررررر
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46 - هنطش
2017-09-15 21:41:42
يعني الربع تقريبا ٢٥٨٧٥٠ريال ودي اعرف الكيلو كم بس لكن الدجاج مفيد لي الصحه والجيب
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45 - حمدالربياوي
2017-09-15 21:35:32
ان اشهد إنكم يأهل الإبل فالينها عايشين واخذين حقوقكم الله يوفقكم
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44 - عبدالله اليامي
2017-09-15 21:34:59
تعليق 29 راي / أوافقك الرأي المبلغ ثمن النياق
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43 - مصدر خاص
2017-09-15 21:29:55
الله لا يعطيكم العافيه يا تعليق ٣٩ ٤٠ من الغباء ممارسة هذا الغسيل واستغلال قلة ثقافة وتعليم هذه الطبقه من المجتمع
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42 - فايز الشيباني
2017-09-15 21:29:47
هذه النوق من حلال جد شيهانه يوم كان بدوي في جفن ضب.........?
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41 - فايز الشيباني
2017-09-15 21:26:55
حبيبتي بسمه إذا ودك أجيب لك ضب أو النونو طفل الناقه أبشري ما يغلا علاك.......?
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40 - فايز الشيباني
2017-09-15 21:23:47
عندي نياق أطيب من هذه ولا نبيع حتى لو تقولون الناقه في 3 مليون ريال سعودي علم علم علم علم
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39 - فايز الشيباني
2017-09-15 21:19:36
إللي تقول الناقه شكلها مقزز والله إن الناقه احسن من ****
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38 - فايز الشيباني
2017-09-15 21:17:03
أنا بعت هاك اليوم ضب على واحد من أهل جده بمبلغ وقدره 500 ريال...........?
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37 - 24
2017-09-15 21:04:22
سؤال للي ينتقد هاذي الممارسات هل هي ضرت احد بالعكس استفاد منها هل الدخل المحدود من هل البل وانكان تقول غسيل اموال جات لجنه مراقبه وطلع الاغلبيه العضمى منافسات رجال اعمال وبحلالهم والله يبارك لهم
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36 -
2017-09-15 21:03:12
اتقو الله في يوم لاينفع مال و لا بنون عن السؤال من أين لك هذا اما قضية البيع و الشراء باي مبلغ فلا شي فيه ورزقكم في السماء وما توعدون لا يعلم لانسان شي عن اجله و رزقه اللهم اني اسئلك الرزق الحلال
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35 - عبيد
2017-09-15 21:01:51
ههههههه الله لا يبلانا العقل نعمه واللهم احفظ نعمتك من الزوال واللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء هيا خذ ويجيك حنس يهايط الحين والمصيبة الحساد والملاقيف تاركين هؤلاء لأنهم جماعة فالحين على يزيد وغيره
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34 - خلود
2017-09-15 20:57:48
يع شكل البعير مقزز
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33 - غازي بن شبيب
2017-09-15 20:50:01
( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) كفر بنعمة الله اللهم لاتوأخنا بمافعل السفهاء منا
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32 - فاهم صح
2017-09-15 20:47:27
نطالب الحكومة من مراقبة مزادات الابل لانه سوق واضح منه الاسعار خرافية والخوف يكون غ س ي ل ا م و ا ل
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31 -
2017-09-15 20:45:27
ت18 الله يسر امرك وتتزوج الزوجة الصالحة التي تسرك امين عاجلاً يارب
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30 -
2017-09-15 20:43:37
والله و******
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29 - راى
2017-09-15 20:40:51
البيع لجميع النياق إلى فى الصوره ليسة واحده تصحيح للمعلومه
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28 - العتيبي
2017-09-15 20:40:27
تستاهل الله يبارك له
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27 - ابوحرب
2017-09-15 20:37:31
الله فوق
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26 - زائر من الكواكب
2017-09-15 20:31:59
مليون و300 ألف والناقة ميته سريرياً
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25 - وشك وشك
2017-09-15 20:27:34
افى وين 26 مليون 50 مليون .خلاص
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24 -
2017-09-15 20:16:20
والله قمة المسخرة والهياط
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23 -
2017-09-15 20:15:10
ابن الوطن اما ماتقبلها لو جاتك هديه انت لو جاتك دجاجه فرحت فيها
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22 - عبدالمحسن
2017-09-15 20:14:44
البيع على الجميع وعددها عشر نياق وليس على ناقه وحده
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( عدد التعليقات 3,816 )
21 - ابن الوطن
2017-09-15 20:11:31
و الله اني ما اشتريها و لا اقبلها حتى هديه
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20 - راكاااان
2017-09-15 20:10:18
هههههههههههههههههه يامثبت العقل والدين ... لاويقولون النساء ناقصات عقل !!!
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19 - ضد كل معرف ip دبوري
2017-09-15 20:09:09
تراقب الصفقات المشبوه كان قفلو كل شيء بالسعوديه من اصغر مؤسسه الى رأس العرم تخيل
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18 -
2017-09-15 20:09:08
ت3 انا لي سنتين عشان اجمع مهر اربعين الف ليه على بال ان الناس زيك عندهم فلوس يشوفوا الخمسين ولاشي
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17 - تبييض اموال علني بدون تدخل رسمي
2017-09-15 20:08:18
متى تتدخل الجهات الرقابية لوقف هذه الممارسات الغير مشروعة والمجرمة عالميا.
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16 - راكاااان
2017-09-15 20:06:50
مع تايد مفيش مستحيل .... هذا يعد من اجود انواع ( الغسيل ) ناصع البياض
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15 - مجال مفتوح وغير نراقب للغسيل
2017-09-15 20:06:31
لا بد أن تراقب تلك الصفقات المشبوهة.
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14 - البيضفاعي
2017-09-15 20:05:14
بسبب مثل هذه الاعمال قد يسلط الله علينا اعدائنا ياناس فيه ناس جوعانه الا قاتل الله الاعراب
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13 - فكر زين
2017-09-15 19:58:57
جزاه الله الف خير انقذ السلالات النادره من الانقراض ونعم الرجل
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12 - _
2017-09-15 19:56:46
الحمدلله على نعمة العقل
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11 -
2017-09-15 19:56:10
وما زال غسيل الأموال مستمرا على عينك يا تاحر، دونما رقابة او متابعة من الجهات المختصة.والله المستعان
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10 - 101010
2017-09-15 19:55:21
لابد من التدخل في مثل هذه الامور هذا نوع من التبذير والاستهتار بالنعم هذا من المضاربات بالاسهم لا يهمه الفلوس جايه باردة مبردة ما تعب فيها
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9 - سعيد الغامدي
2017-09-15 19:52:47
غسسسسسسيل أموال
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8 -
2017-09-15 19:52:23
يمكن المليون وثلاث مئه الف ريال زي الف وثلاثين ريال عندنا ياربي اشرح لي صدري ويسر لي امري
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7 -
2017-09-15 19:48:32
مليون وثلاث مئه الف ريال والله والله ماحطها في ناقه ويش الفائدة منها الحمد لله على كل حال
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6 - بسكات
2017-09-15 19:44:31
يمكن الحراج على المجموعه
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5 - عابر سبيل
2017-09-15 19:43:54
ضحكوا عليه
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4 - زائر من الكواكب
2017-09-15 19:41:56
يستاهل
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3 - عجائب وغرائب
2017-09-15 19:37:33
ناقة بمليون و300 الف .. واذا راح يخطب وحدة قال يووووووه مهرها غالي مرره ! يستكثر على العروس الي بتصير ام لعياله مهر قيمته 50 الف .. والناقة الحيوان يدفع فيها ملايين !
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2 - Money laundering
2017-09-15 19:36:56
غسيل على عينك ياتاجر
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1 - أفريقي
2017-09-15 19:36:35
الفحل يحسن النسل آمنا بالله بس الناقة وش تحسن
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