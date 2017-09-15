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معلمة لـ” وزير التعليم” لا تتخبط في قراراتك.. وهذه ردة فعل المعلمين على قرار العمل ساعة إضافية
صحيفة المرصد: أعلن معلمون ومعلمات رفضهم العمل ساعةً إضافيةً للأنشطة اللاصفية؛ وهو القرار الذي أصدره وزير التعليم “الدكتور أحمد العيسى”.
وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم بعنوان المعلمات_يرفضن_الساعه_الاضافيه ” وانهالت التعليقات التي تؤيد رفض القرار. ووجهت المغردة “نورة العتيبي” رسالة للوزير قائلة: “سعادة الوزير أريد من وقتك ساعة استضافة مني لك في مدرستي، وبعدها قرّر جزاك الله خيرًا، لا تتخبط بقراراتك وأنت لم ترَى. وفقاً لـ “سبق”.
وقال “سليمان الهويريني”: “نحن في الميدان ونعلم يقينًا النشاط بدون أدوات وميزانية تضييع للوقت، وحصص ما بعد الظهر متعبة للطالب قبل المعلم”.
وفي السياق ذاته قال المستشار النفسي والتربوي “خالد الشهري: “من حقهن أن يرفضن ومن واجب المسؤول أن يقدر آثار القرار المتعجل وميقات تنفيذه”.
التعليقات
86 - ابو حاتم2017-09-15 22:42:02
ودي اعرف دور ادارة المرور عن هذا القرار الي اصدره وزير التعليم. انواع الزحمات خروج الموظفين والمدارس في وقت واحد والطرق مسدده وتحويلات. المفروض اذا انتهي مشروع القطار تقدر تتخء هذا القرار.
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85 - مواطنة2017-09-15 22:40:15
رسالة للمعلمة هذي الساعة تستطيع المعلمة الذكية استغلالها في اي نشط ولنا في الدول الفقيرة اكبر مثال ولا تحتاجين ميزانية وذلك بإخراج مواهبهن وتفاعل الطالبات سيجعل الوقت ولكن نقول كما قال الوزير شكاؤون ب
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84 -2017-09-15 22:39:46
5 - ابو ناصر القحطاني 2017-09-15 22:26:50 »انشهد انك ماكذبت ياسعادة الوزير يوم سميتهم الشكاؤون والبكاؤون 😂😂😂😂» المفروض الوزير يعفى لمقولته هذه و لأنه ترك على المعلم فرصة ليشمت به الفاشلون دراسيا
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83 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-15 22:39:45
شوري تتقعد أبرك لك
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82 - ملكي2017-09-15 22:38:55
المفروض التوسع في الثانويات التجارية والمعاهد الصناعية والزراعية ولا يلتحق الا صاحب المعدلات العالية بالثانوية العامة حتى نقضي على البطالة اما النشاط الذي هو حبر على ورق لايقدم ولايؤثر بل مضيعة للوقت
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81 - غريبه2017-09-15 22:38:53
حرام والله المفروض تساعدونهم على الحياة الكريمه مب تضيقون عليهم هم منا وفينا
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80 -2017-09-15 22:34:58
الوزارة تعمل منفصلة على الواقع التربوي لماذا؟؟؟ مافيه حد تثقون فيهم و الا ليه ما تنزلون و تزورون مدارس في اماكن نائية غير مدارس الاحياء الراقية في الرياض خافوا الله يا قوم
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79 -2017-09-15 22:31:54
صدقت والله فقد أجبت من غير أن تشعر عن حالك و حال بقية المتملقين. عجبا للحسد ما أعدله ...بدأ بصاحبه
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78 - زائر2017-09-15 22:31:10
ادخلو سنابات المعلمات وربي ***
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77 - رطب2017-09-15 22:29:42
اقترح للصالح العام قبل الزحام تانيث الأسواق وتقشيع الاجانب الهوام
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76 - الباحث عن الحقيقة2017-09-15 22:27:59
دخلت مدرسة ووجدت أنهم مستغلين الحمامات أكرمكم الله غرف للملفات ومستودع للكتب فقلت الا يوجد غرف ولو صغيرة فقال عندك المدرسة أبحث عن غرفة لنضع فيها الوسائل والكتب ودواليب الملفات أمر محزن جدا
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75 - ابو ناصر القحطاني2017-09-15 22:26:50
انشهد انك ماكذبت ياسعادة الوزير يوم سميتهم الشكاؤون والبكاؤون 😂😂😂😂
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74 - أم علي2017-09-15 22:26:33
بكل صراحة كثرة البرامج والانشطة مقبرة للتعليم
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73 - زائر2017-09-15 22:26:12
ياتعليق٥٩لل والله اربعه شهور ونوم كفايه دلع روحو شرفو العسكر والله لا ياخذو اجازه ويخدمو بدون مايشتكون اقعد محلهم نص ساعه ذولا المفروض اجازه ياخذو ويخلو المعلمين يرابطو محلهم تشرق اخره الدلع
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72 - رطب2017-09-15 22:25:42
اقترح للصالح العام قبل الزحام تانيث الأسواق وتقشيع الاجانب الهوام
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71 - عادل2017-09-15 22:22:54
وذي الي تقعد تتفلسف الاخت نوره ياعني تفرك للبيت بدري عايدي حصه إضافية لل افصلوها وحطو وحده افضل مانبا شكاءون البكاؤون صدق ودير التعليم اساتذه فاشلين للأسف غير تدريس زمان الله يذكرهم بلخير
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70 - وسع صدرك2017-09-15 22:22:37
قبل مايصبح وزير كان له رأي... والحين تغير... حسبي الله ونعم الوكيل... لاحسيب ولا رقيب...
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69 - احمد2017-09-15 22:22:12
هههههههه قسم انه شيء مضحك وقلنا لك يامعالي الوزير 3 لاتقربهن اجازة المعلم وراتبه ودوامه
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68 - أم علي2017-09-15 22:22:12
صحون الحال والفطائر حسب كلام الأخ من حساب المعلمات الخاص ولا حتى الافطار بتحسدونهم وماتبونهم يفطرون
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67 - عادل2017-09-15 22:20:08
المتزوجة والي تقول ورايه عيال ولا اهلي ومدارس ايش افصلوهم روحو شوفو الاسواق والتكاسي وكريم ترجع البيت ماتقدر تمشي من كثر لفلفتها للاسواق ولا عند صاحباتها
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66 - لنتذكر الموت والبلى2017-09-15 22:19:46
اليوم دنيا وبكره آخرة ، والله تعالى يقول :( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) ، أبناء المسلمين وبناتهم أمانة في عنق الوزير ، كيف لطفل صغير يتحمل المكوث هذا الوقت كله في بيئة مدرسية متهالكة؟!!
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65 -2017-09-15 22:15:59
57/58 الحديث للتربويين رح سولف عند البقالة يالله
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64 - ابو ماجد العتيبي2017-09-15 22:15:45
يامعالي الوزير اللي يرفض قرار الوزاره يجب طرده هناك الكثيرررر يريدون الوظائف هذه كفاااايه دلع
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63 - ملكي2017-09-15 22:15:06
لو كانت هناك ورس للكهرباء والحدادة والنجازة لطلاب الثانوي نقول ممكن يكون هناك نشاط لكن مجرد مضيعة للوقت والتمشي في الاسياب وتضييع للوقت، أيضا ماذا يفعل طالب الصفوف الأولية وهو لايعرف يكتب ولا يقراء.
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62 -2017-09-15 22:11:23
أم متعينة خارج مدينة جدة لها 5 سنوات تداوم في الطريق 6 وفي المدرسة 7 ساعات هذه 13 ساعة دوام مع زيادة هذه الساعة صار 14 ساعة اكثر من تصق يومها وهي في الدوام غير سوء البيئة المدرسية التي تعمل فيها.
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61 - أم علي2017-09-15 22:11:16
تخيلوا ينفذ النشاط في ساحة المدرسة لعدم توفر مسرح وتكييف في جو حار ورطوبة عالية وعدم توفر ميزانية ، النشاط يحتاج قوى بشرية ومالية وبيئة مدرسية صحية وتحفيز للمعلم والمتعلم .
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60 - Noura2017-09-15 22:05:55
أعتقد لو وصل للوزير علم بتغريدتها تلك ، لن يتردد بالحضور ساعه بمدرستها ، تقول له : لاتتخبط وأنت لم ترى 😂😂😂
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59 - Alzahraniba2017-09-15 22:04:09
من يعرف هذه المهنة سيعلم أن ما يتقاضاه المعلم المخلص بسيط جدا ويستحق أكثر ، واسألوا من التحق بالتعليم من موظفين اداريين وعسكريين.
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58 - التعليم التعليم متى2017-09-15 22:02:42
*** القرارات الارتجالية التي تتخذ من المكاتب الفارهة وليس من ارض واقع المدارس .. هذه حديث المجالس هذه الايام مع الاسف
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57 - تعليق 442017-09-15 22:01:09
قلناها والله هم المعلمين الرواتب والإجازات فقط لكن إنتاجبه صفر على الشمال وانت تؤكد هذا الكلام والله لو في دولة ثانية ما يجتاز ولا معلم ومعلمة إختبارات القبول لوظيفة تعليمية. والله تحمدون ربكم
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56 - الصريح جدا2017-09-15 21:57:26
اجل معترضه الاخت على ساعه وانتو تضيعون الساعات بالسوالف والاكل ماتشوف الا صحون الفطاير والحلا داخله طالعه بالمدارس والرواتب ماشالله
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55 -2017-09-15 21:56:27
24حصة تدريس+4ساعات نشاط+إشراف قبل الطابور والفسحتين والصلاة وبعد الدوام حتى آخر طالب + ملفات إنجاز + أوراق عمل + كتب نشاط ...إلخ هذا جزء من يوم المعلم (أخوي معلم )، الله يكون بعونكم إخواني المعلمين .
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54 - الامل المتفجر2017-09-15 21:56:10
والله ماوجد غير **
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53 - Alzahraniba2017-09-15 21:56:03
يالحبيب انت وياه ما نصدق نفتك من الست ساعات مع أولادكم تبون ساعة زيادة ، أتكلم عن البعض منهم واذا بتزودون ساعة يعتبر خارج دوام ونستحق عليه بدل مادي ، لكن بلاش مافيه . قال ساعة قال
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52 - أم علي2017-09-15 21:55:49
الرواتب اللي حاسدينا عليها كلها في الأنشطة والوسائل التعليمية والهدايا التحفيزية للطلاب والطالبات والمصروف اليومي لبعض الفئات حتى المستخدمات يتم جمع رواتبهن من المعلمات غير القطات والديون والقروض ،
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51 - صريح2017-09-15 21:55:03
بعض المعلمات تقطع 400 كيلو للوصول للمدرسه قرار ظالم للمعلمات يجب اعاده النظر في مثل هذه القرارات العشوائيه
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50 -2017-09-15 21:53:52
45 واضح جهلك في الانشطة التعليمية في المدارس تحسبها اكل فصفص و شاي بعشرين ريال
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49 - الوافي2017-09-15 21:52:48
ارى بأن ﻻتضاف هذه الحصه وﻻ داعي لها النظام اﻻول ممتاز ومريح للطﻻب تعودوا عليه .
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48 - معلم طاقه كبده2017-09-15 21:52:03
يجي عندنا يشوف . مدرستنا ما فيها غرف كافيه ومافيها مقصف . والفصول مكسره نوافذها . النت عندنا ضعيف جدا .اقلام وادوات اشتريها من جيبي . لايوجد مركز مصادر ولكن حاولنا الاستفاده من حمام وحولناه لمركز تعلم
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47 - صوت الحقيقه2017-09-15 21:51:32
للاسف بعض اصحاب التعليقات مش عارفة تربي عيالها واي شي يصير في المجتمع من هؤلاء الطلاب المراهقين يرمونها على المعلم فاصبح المعلم شماعة لتعليق فشلهم.وبعض الردود وللاسف تحتاج إلى تربية قبل أن يربي ابنائه
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46 -2017-09-15 21:51:28
يا تعليق 38 موافقين خلونا ناخذ تجربة اليابان كاملة : أولا يعطى المعلم مزايا دبلوماسي . ثانيا : الطالب ينتهي يومه الدراسي عند الغروب وقد ذاكر و كتب وظائفه. ثالثا:أول مربوط للمعلم 11ألف دولار.
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45 - سلحفاه2017-09-15 21:49:37
احمدو ربكم أن في ناس تتحمل غثى أولادكم
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44 - سين2017-09-15 21:49:01
ت٢٨ نعم النشاط يحتاج له ميزانية اجل تنفذ المعلمة مجالات بالقرقرة والهروج لابد من ميزانية مخصصة للنشاط حتى ينفذ اربع حصص في الأسبوع بخمسين ريال تقريبا للحصة كم يكلف يابطل في الشهر 😎
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43 - عبدالله اليامي2017-09-15 21:48:26
بما إنها ساعة إضافية تعتبر نظاما ً خارجة عن ساعات الدوام الرسمي ، وفي المقابل يجب أن تصرف لهم الوزارة ساعة عن كل يوم Overtime.
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42 - ابو سلمان2017-09-15 21:46:49
قرار يجب ان ينفذ وشكرا اي ساعات اضافيه عليك 8 ساعات ادها واضرب الباب حللو راتبكم
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41 -2017-09-15 21:46:08
تعليق 34 أنت لو اول تكتب صح بس تعبنا من تهجي كتابة المعترضين
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40 - أم علي2017-09-15 21:45:49
بعض التعليقات تدل على حسد وفشل أصحابها ، لويجي واحد منهم حصة انتظار يجيه انهيار عصبي من شقاوة الطلاب وازعاجهم . المعلم أب في غياب الأب ومربي ومعلم ويتحمل أولادكم في الوقت الذي لا تتحملونهم ساعة
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39 -2017-09-15 21:43:37
مدري على ايش حاسدين المعلمين و لكن خلونا نركب الموجه. يالحساد موتوا بغيضكممممممممممم
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38 - القرارت المدروسة قرارات محسومة // والقرارت المرتجلة مصيرها الرفض2017-09-15 21:43:05
ياسعادة الوزير// إذا أردت أن تطاع فهيء المناخ المناسب // واختار الوقت المناسب //
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37 - وازماناااااه2017-09-15 21:42:18
اقول اركدن واركدوا ايها المعلمون والمعلمات قالوا تعال ساعة عندنا ومتعبة للطالب والمعلم. علموا الطلاب والطالبات واجتهدوا وخلوهم مبدعين وابتكروا وطوروا وخل عنكم هالسوالف ذبحكم النوم.اليابان مو احسن منا
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36 - مزاجي كذا2017-09-15 21:40:47
أسئلة مستشارية الي إشارة لو وياخوفي يكون مستشارين أجانب الان الزحمة دبل بطلوع المعلمين والموظفين هذا ليل تخبط مثل تخبيط الموتر مع الشوارع المستمرة والتحويلات وتقاوم لاتغضب الحلم سيد الاخلاق اي اخلاق
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35 -2017-09-15 21:39:10
ت 29صادق كلها الرواتب صارت متقاربة معلم و الا عسكري
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34 - سعودي2017-09-15 21:38:57
المعلمون أكثر الناس رواتب و قالهم عمل و اكثرهم تشكي و قالهم انتاجيه
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33 -2017-09-15 21:37:04
ت 30 بدا شغل الحسد
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32 - منقاش2017-09-15 21:36:21
هل نقول "" هذه ردة فعل المعلمين "" أم "" هذه ردة فعل المعلمون "" ؟
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31 - مم2017-09-15 21:35:39
المعلمين وليس المعلمون لانها مضاف اليه مجرور بالياء لانها جمع مذكر سالم أنا غير معلم ولكن بماان الامر يخص المعلمين لاتفشلوننا في عدم معرفة أساس الاعراب
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30 - تعليق 18 ايييييييه2017-09-15 21:33:41
نسيت انكم اول من تهرب من قياس لان كل المجموعة الي دخلت فشلت في إجتياز إختبارات قياس وهذا يدل على ضحالة معلوماتكم والله لو انكم في مكان ثاني ما يشغلونكم مراقبين مو معلمين خلاص يكفي دلع التعبان برا.
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29 - الوليد..2017-09-15 21:33:23
انا جتني وظيفة معلم و رفضتها قال كلهم يتمنوها ... انا الان موظف في وظيفة اول مربوط استلمته تجلس اكثر من 10 سنوات حتى توصله مصدقين نفسكم رواتبكم عاليه ههههه
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28 -2017-09-15 21:33:13
فعلا العقول في إجازة الان النشاط يبغاله ميزانية؟***
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27 -2017-09-15 21:31:34
الساعة الزيادة تعتبر خارج عمل بما أن الوزير أضافها على الساعات المقررة من الخدمة المدنية فليوفر مردود خارج عمل و الا المزايا فقط لمن هم داخل وزارته
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26 - أم علي2017-09-15 21:30:52
طيب والمعلمين والمعلمات المداومين في أماكن بعيده متى يصلون منازلهم ؟
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25 - مسمار2017-09-15 21:30:30
بدل الساعه الاضافيه امنع عنهن دلال القهوه تشم ريحتها من باب المدرسه والكروسات والدونات هههههههه والبسطه اللي ماتحس انك في مدرسه كانهن في ديوانيه!! يعني متعادلين هذه بتلك
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24 -2017-09-15 21:29:46
الان طلاب الابتدائي ما تيجي الساعة 11 الا و هم منتهين مرهقين يبغى يزيدهم ساعة
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23 - صلطان2017-09-15 21:29:20
يعني مصروف الطالب يزيد فطور و غداء عشرين في ثلاثين
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22 -2017-09-15 21:29:02
معالى الوزير ممكن تداوم يومين بمدرسه حكوميه وبعدها اكيد راح تعرف ان قرارك غير صحيح المدارس غير مؤهله لا مطاعم ولا شركات تشغيل للبوفيات نحتاج مدارس بموصفات مثل صاله للطعام طاولات وكراسي مكيفه
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21 - ↩ابو شدا↪2017-09-15 21:27:39
نشاط للبنات وتناسا معاليه بأن البنين بلا أماكن مخصصة لنشاطهم. السؤال الهدف من رياضة البنات إرضاء للتيار اللبرالي ام تخبط من الوزارة.
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20 - اييييييييييييييييييييييييييية2017-09-15 21:27:18
كل الحاقد ين ع المعلمين والمعلمات والحاسدين فاشلين في حياتهم لو عندهم شهادة كان يتسابقتو ع جداره بس ماقول الا مساكييييييييييين
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19 - الساعة الاضافية2017-09-15 21:26:25
يخرج الطلبة مع خروج موظفين الدولة كف الناس بتمشي في الشارع . الرياض شوارعه مغلقة . نتمنى التدخل من محمد بن سلمان لإرجاء هذا القرار حتى ينتهي مشروع القطار .
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18 - ذياب2017-09-15 21:25:59
ههههه والله هذا ***
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17 - *****2017-09-15 21:25:02
من لا يريد التطوير ليقدم إستقالته او ليتقاعد مبكرا. أن يكونوا حجر عثرة لا والف لاء نحن سعدنا بوزير يسعى جاهدا لكسر كل العوائق القدبمة والمتهالكة وتطوير المسيرة التعليمية ولكن يجب تنظيف التعليم من هؤلا
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16 - معلم متبطح2017-09-15 21:23:59
عليك بالمعلمين يا وزيرنا الغاااااالي
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15 - الجوكر2017-09-15 21:23:06
صرت اخاف منه وانا ماني مدرس !! عاد كيف المدرسين ... هالعيسى هيبته تخوف
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14 - حمدالربياوي2017-09-15 21:21:35
(اعوذ بكلمات الله التاملت من شر ماخلق )
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13 - هاشم ع2017-09-15 21:21:28
حصص نشاط كلها نوم و سوالف
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12 - صالح2017-09-15 21:21:25
يعني أطول إجازة وأعلى راتب وما تبغون دراسة في رمضان ولا تبغون ساعه اضافيه الوزير احتار معكم وبعدين صدق الشكاؤون البكاؤون
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11 - منقاش2017-09-15 21:20:51
مع الوزير حق طالما مخرجاتنا التعليمية لا تعرف النحو والصرف .. وهذه ردة فعل "" المعلمون "" .. عاشوا
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10 - بهذا الفكر من معلمه وهي تمثل قلة.. التعليم لن يتطور2017-09-15 21:20:21
هناك شريحة من المعلمين والمعلمات إعتادو على الذهاب للمدرسة للأكل والأحاديث فقط مع انهم يحصلون على مرتبات مهولة لكن همهم الإجازات والراحة وكأنهم في رعاية إجتماعية. يجب ان يتغير الفكر ونتقدم بدونهم.
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9 - عامر2017-09-15 21:20:21
هالادمي بعبع للمعلمين الله يحفظه ويطول في بقائه قرن في التعليم
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8 -2017-09-15 21:20:15
ههههههههه مشكلة هذا الوزير أنه لا يفكر لا في الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات أهم شيء أن كرسي الوزارة لا يروح
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7 - حمدالربياوي2017-09-15 21:19:14
لاتاسفن على غدر الزمان ***
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6 - هاني2017-09-15 21:19:11
وراه مكشر
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5 - حمود2017-09-15 21:18:01
الساعه حمل على المجتمع و ليس المدرسين فحنا عندنا اطفال في الابتدائي ما بيتحملو طول اليوم الدراسي بل يزدد كره لهم في المدرسه فالحل الافضل تقليص حصص بعض المواد لوضع بدالها حصص نشاط
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4 - شاي عنابي2017-09-15 21:15:38
الوزير الله يطول في عمره رجل ذو كفاءه .... وفعلااا الرجل المناسب في المكان المناسب رجل عقلاني ومتفهم لقضايا التعليم كلها الله يوفقه في ماله وعلمه وعياله ..... ولاينتقده الا المغرضون والمهملون
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3 - خلود2017-09-15 21:11:35
الي مو قد التدريس وقرارات التعليم يتقاعد البيوت مليانه خريجين وخريجات عاطلين يتمنون فرصه
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2 - بسكات2017-09-15 21:09:15
ماقد شفته مبتسم!
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1 -2017-09-15 21:08:57
القرار بالنسبه للمعلمات غير سليم فهي تخرج من المدرسه للبيت لتعمل على صنع الطعام لزوجها و ابنائها و المعلم ايضآ لأخذ ابنائه من المدارس راجعو قراركم
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الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 37 6٬758 5 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬776 6 أيام
اخبار منوعة
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جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصرالمرصد 112 10٬895 13 ساعة
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بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراسالمرصد 38 3٬419 4 ساعات
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بالفيديو: الشاعر “عيضة السفياني” يفتح النار على القطري خليل الشبرميالمرصد 31 8٬794 16 ساعة
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 6٬469 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬579 أسبوعين
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