معلمة لـ” وزير التعليم” لا تتخبط في قراراتك.. وهذه ردة فعل المعلمين على قرار العمل ساعة إضافية

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صحيفة المرصد: أعلن معلمون ومعلمات رفضهم العمل ساعةً إضافيةً للأنشطة اللاصفية؛ وهو القرار الذي أصدره وزير التعليم “الدكتور أحمد العيسى”.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم بعنوان المعلمات_يرفضن_الساعه_الاضافيه ” وانهالت التعليقات التي تؤيد رفض القرار. ووجهت المغردة “نورة العتيبي” رسالة للوزير قائلة: “‏سعادة الوزير أريد من وقتك ساعة استضافة مني لك في مدرستي، وبعدها قرّر جزاك الله خيرًا، لا تتخبط بقراراتك وأنت لم ترَى. وفقاً لـ “سبق”.

وقال “سليمان الهويريني”: “‏نحن في الميدان ونعلم يقينًا النشاط بدون أدوات وميزانية تضييع للوقت، وحصص ما بعد الظهر متعبة للطالب قبل المعلم”.

وفي السياق ذاته قال المستشار النفسي والتربوي “خالد الشهري: “من حقهن أن يرفضن ومن واجب المسؤول أن يقدر آثار القرار المتعجل وميقات تنفيذه”.