أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء
صحيفة المرصد : عادت قضية العروس الأردنية الشابة “أروى” البالغة من العمر ١٧ عامًا، والتي عثر عليها مقتولة داخل منزل زوجها قبل نحو عامين، إلى الواجهة مجددًا، وسط مطالبات بفتح ملف قضيتها مجددا للتوصل لقاتلها الحقيقي.
وعبر صفحتها “المرحومة” التي تنشط عليها في الوقت الحالي والدتها ، ناشدت والدة الضحية الجهات الأمنية والرسمية، بإعادة التحقيق بملابسات مقتل ابنتها، وطالبت بضرورة القبض على الجناة.
وتتهم الأم ، زوج الضحية وشقيقه المتزوج من ابنتها أيضا بقتل العروس “أروى ارشيد” بعد تسعة أيام من زواجها.
ويقول ناشطون متابعون لقضيتها ويطالبون بإعادة التحقيق بملابساتها إن “قضية أروى أغلقت بالإكراه ولم يتم البت فيها والتوصل لحقيقة ما جرى معها ومن قتلها”.بحسب موقع فضائية “رؤيا”.
وتساءل ناشطون ” لماذا تم تبرئة القاتل بعد تمثيله للجريمة .. ولماذا أغلق ملف القضية و لماذا يجبرون الأهل على ان يغلقوا أفواههم قضية بمقتل ابنتهم العروس أروى بعد ٩ أيام من زواجها”.
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التعليقات
ياجماعه لاتظنو فإن بعض الظن اثم يمكن بينهم مشاكل عائليه والشيطان شاطر واذا كان قتلت من زوجها اوشقيقه بشر القاتل بالقتل ولوبعدحين.
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اغلق الملف لأن هناك واسطه قويه وغير معتاده وطلعوا الجناه منها لكن اذا كنتم متأكدين من الجاني تقدموا وقابلوا الملك الاردني والا خذوا حقكم بأيديكم او انتظروا عداله المولى عزوجل
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الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الجنة ويصبر والديها على ما آصابهم ، إن لم تنصفهم عدالة الأرض ستنصفهم عدالة السماء التي تتجلى في قدرة الله جل و على .
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اكيد موضوع ***
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وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين
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***رقم 2. (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) .
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تعليق 2 كونان .. استغفر ربك .. ماتدري وش مصير اللي يتهم المؤمنات في اعراضهن زود عن انها ميته؟ لاحول ولا قوة إلا بالله
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تعليق رقم2 حسبي الله ونعم الوكيل ياخي خف من رب العالمين. ليش تتهم عرض ميته. رحمها آلله
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طيب ابنتك الثانية هل هي لاتزال مع زوجها شقيق القاتل زوج المرحومة أم أنها تطلقت منه وتعيش معك.ليس من المعقول أنها باقية الى الآن مع قاتل شقيقتها دون أن تخاف على نفسها أن تصبح الضحية الثانية من بعدها.
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يمكن **** *** يقتلها والله أعلم
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هذا هو الظلم و الواسطه وما تفعل يقلون بعد تمثيل الجريمه اذا الزوج هو القاتل بس عروقه في الماء
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