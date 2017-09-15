قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”
صحيفة المرصد : قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن قطر استنزفت 38 مليار دولار من احتياطاتها الاقتصادية، منذ بدء مقاطعة دول مكافحة “الإرهاب” لها قبل 3 شهور، ما يظهر عجزًا واضحًا في قدرتها على البقاء بعيدة عن دول الجوار.
واستهلكت الدولة الغنية بالغاز 38 مليار دولار من احتياطاتها النقدية الضخمة خلال شهري يونيو ويوليو ، وفقًا لتقديرات وكالة التصنيفات “موديز” هذا الأسبوع، التي اعتبرت أنه لا يوجد مؤشر على انفراج الأزمة في وقت قريب.
وقالت الوكالة في تقرير صدر عنها يوم الأربعاء: “على المدى القصير، نتوقع استمرار التوتر، ومن المحتمل أن يتصاعد، ونتائج هذا الخلاف لم يسبق لها مثيل”، ففي الـ 5 من يونيو/ حزيران عملت كل من السعودية، الإمارات، البحرين ومصر على قطع جميع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، “بدلائل واضحة على دعم الإرهاب”.
واعتمدت قطر، قبل الأزمة، بشكل كبير على السعودية والإمارات للحصول على أغلب البضائع المستوردة، بما في ذلك الغذاء، وكانت تستورد من الدولتين أغلب مواد البناء، والآن عليها الاعتماد على مصادر بديلة مثل تركيا وإيران، مما يعني دفع مبالغ أكبر من أجل الغذاء والدواء.
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التعليقات
عسى اقتصادكم في تدهور ان شاء الله ولا تقم له قائمة
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طيل عادي جدا وش يعني 38 مليار اكيد بيصرفون ويستوردون ويعيشون وش المشكلة .خلوهم بكيفهم يتفاهمون مع حكومتهم***
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فرق بين أقل من ٤٠ مليار دولار و٤٠٠ مليار دولار الأخيرة مضروبة في ١٠ عن الأولى مبروك على ترامب يستاهل .
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يستوردون حليب الجحاشي من تركيا
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الرؤية غير واضحة وغير مجدية لأن من وضعها لا يفقه شيء .
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كل القطريين 200000 نفر وسفينتين بالسنة من إيران تكفي لطعامهم وال 38 مليار هي لشراء أسلحة وإرضاء ترامب واليوم شكلها تفاهمت مع الروسي أرخص وأضمن من طرامب ....
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الميزان التجاري للميناء الجديد في صالح الخصم
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هي الربحانة
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تعليق مخالف
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قطر هي الخسرانه ونقول لها غلطان يا معاند بحر
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النقل البحري ارخص من النقل البري . والمسافه بالساعات ولذلك الكثير من البضائع ارخص بكثير من البضائع الخليجيه
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ياجمل عقب الهدير ابرك ابرك اخ اخ انت ياتميم ضعيف وتطيح بكل فخ
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الله لايردها والى التفليس ميني استيت تبي تقارع الكبار محشورة في زاوية وتبي تسود جعلها الدمار بدل حمد الله على نعمة جار كريم سعودي مدها بكل شئ تذهب للعجم والترك ونهايتها الهلاك الكامل باذن الله.
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وش علينا منهم .. هذا طبخك يالرفلا واكليه ,
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اللهم اني استودعتك بلادي وأمامنا مليكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وشعبنا اهلي وعزوتي تاج راسي واحفظ اخوتنا المرابطين على الحدود امين
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النظام القطري يلعب لعبه اكبر من مستواها برعايه امريكا
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حكومه قطر هي من اجبرتنا على هذا هم من حاربتنا في الخفاء هم الارهاب. ارهبو العالم العربي لعبه قذره بين الاخوان وأمير قطر ووزير خارجيته في تخريب وتدمير وطننا ولكن الله افشل خططهم
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طاووس ونتفو ريشه
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*** قطر .... وبلاش نكابر
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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*)**،،سبحان الله الذي جعل كيدهم بينهم ، بهذا انتبهوا قليلا لشعوبهم ،، عدا ايران وقطر
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هذا من اجل العناد ولكن غيرها ضحى بمليارات من احل هوى النفس ولكن كلها من حقوق الشعوب التي يحرم عليها الكلام
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ماشاء الله ***
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وين بيروح ابو عقال لبتن
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عساهم من ذا الحال وأردى
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المنطق قد يعصف بفاهيم كثيرة والسبب إختلاف منظور الرؤية ومدها وفي النهاية الرؤية الواضحة والحقيقة تعصف بمنظور أي منطق//
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وَمِن شَرَّ حَاسَدٍ إذَا حَسَدَ..
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كل الدول ضحة بالمليارات للدول العضمى
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