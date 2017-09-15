قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

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صحيفة المرصد : قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن قطر استنزفت 38 مليار دولار من احتياطاتها الاقتصادية، منذ بدء مقاطعة دول مكافحة “الإرهاب” لها قبل 3 شهور، ما يظهر عجزًا واضحًا في قدرتها على البقاء بعيدة عن دول الجوار.

واستهلكت الدولة الغنية بالغاز 38 مليار دولار من احتياطاتها النقدية الضخمة خلال شهري يونيو ويوليو ، وفقًا لتقديرات وكالة التصنيفات “موديز” هذا الأسبوع، التي اعتبرت أنه لا يوجد مؤشر على انفراج الأزمة في وقت قريب.

وقالت الوكالة في تقرير صدر عنها يوم الأربعاء: “على المدى القصير، نتوقع استمرار التوتر، ومن المحتمل أن يتصاعد، ونتائج هذا الخلاف لم يسبق لها مثيل”، ففي الـ 5 من يونيو/ حزيران عملت كل من السعودية، الإمارات، البحرين ومصر على قطع جميع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، “بدلائل واضحة على دعم الإرهاب”.

واعتمدت قطر، قبل الأزمة، بشكل كبير على السعودية والإمارات للحصول على أغلب البضائع المستوردة، بما في ذلك الغذاء، وكانت تستورد من الدولتين أغلب مواد البناء، والآن عليها الاعتماد على مصادر بديلة مثل تركيا وإيران، مما يعني دفع مبالغ أكبر من أجل الغذاء والدواء.

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