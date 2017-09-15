رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”
حجم الخط A A A
المرصد 28 2٬436 3 ساعات

صحيفة المرصد : قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن قطر استنزفت 38 مليار دولار من احتياطاتها الاقتصادية، منذ بدء مقاطعة دول مكافحة “الإرهاب” لها قبل 3 شهور، ما يظهر عجزًا واضحًا في قدرتها على البقاء بعيدة عن دول الجوار.

واستهلكت الدولة الغنية بالغاز 38 مليار دولار من احتياطاتها النقدية الضخمة خلال شهري يونيو ويوليو ، وفقًا لتقديرات وكالة التصنيفات “موديز” هذا الأسبوع، التي اعتبرت أنه لا يوجد مؤشر على انفراج الأزمة في وقت قريب.

وقالت الوكالة في تقرير صدر عنها يوم الأربعاء: “على المدى القصير، نتوقع استمرار التوتر، ومن المحتمل أن يتصاعد، ونتائج هذا الخلاف لم يسبق لها مثيل”، ففي الـ 5 من يونيو/ حزيران عملت كل من السعودية، الإمارات، البحرين ومصر على قطع جميع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، “بدلائل واضحة على دعم الإرهاب”.

واعتمدت قطر، قبل الأزمة، بشكل كبير على السعودية والإمارات للحصول على أغلب البضائع المستوردة، بما في ذلك الغذاء، وكانت تستورد من الدولتين أغلب مواد البناء، والآن عليها الاعتماد على مصادر بديلة مثل تركيا وإيران، مما يعني دفع مبالغ أكبر من أجل الغذاء والدواء.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 -
2017-09-16 00:53:32
عسى اقتصادكم في تدهور ان شاء الله ولا تقم له قائمة
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
27 - وازماناااااه
2017-09-16 00:40:58
طيل عادي جدا وش يعني 38 مليار اكيد بيصرفون ويستوردون ويعيشون وش المشكلة .خلوهم بكيفهم يتفاهمون مع حكومتهم***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
26 -
2017-09-16 00:39:24
فرق بين أقل من ٤٠ مليار دولار و٤٠٠ مليار دولار الأخيرة مضروبة في ١٠ عن الأولى مبروك على ترامب يستاهل .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 -
2017-09-16 00:21:24
يستوردون حليب الجحاشي من تركيا
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
24 -
2017-09-15 23:56:30
الرؤية غير واضحة وغير مجدية لأن من وضعها لا يفقه شيء .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
23 - ابو العز الدمشقي
2017-09-15 23:52:26
كل القطريين 200000 نفر وسفينتين بالسنة من إيران تكفي لطعامهم وال 38 مليار هي لشراء أسلحة وإرضاء ترامب واليوم شكلها تفاهمت مع الروسي أرخص وأضمن من طرامب ....
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
22 - مادو
2017-09-15 23:49:09
الميزان التجاري للميناء الجديد في صالح الخصم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - نننننننوران
2017-09-15 23:47:14
هي الربحانة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 -
2017-09-15 23:43:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - سنونو
2017-09-15 23:35:42
قطر هي الخسرانه ونقول لها غلطان يا معاند بحر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ابوعلي
2017-09-15 23:21:10
النقل البحري ارخص من النقل البري . والمسافه بالساعات ولذلك الكثير من البضائع ارخص بكثير من البضائع الخليجيه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
17 - مخالف النشر٢
2017-09-15 23:13:21
ياجمل عقب الهدير ابرك ابرك اخ اخ انت ياتميم ضعيف وتطيح بكل فخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -
2017-09-15 23:04:11
الله لايردها والى التفليس ميني استيت تبي تقارع الكبار محشورة في زاوية وتبي تسود جعلها الدمار بدل حمد الله على نعمة جار كريم سعودي مدها بكل شئ تذهب للعجم والترك ونهايتها الهلاك الكامل باذن الله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - بطران
2017-09-15 23:02:51
وش علينا منهم .. هذا طبخك يالرفلا واكليه ,
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - وطني الحبيب
2017-09-15 22:59:51
اللهم اني استودعتك بلادي وأمامنا مليكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وشعبنا اهلي وعزوتي تاج راسي واحفظ اخوتنا المرابطين على الحدود امين
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
13 - وطني الحبيب
2017-09-15 22:56:05
النظام القطري يلعب لعبه اكبر من مستواها برعايه امريكا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
12 - وطني الحبيب
2017-09-15 22:54:29
حكومه قطر هي من اجبرتنا على هذا هم من حاربتنا في الخفاء هم الارهاب. ارهبو العالم العربي لعبه قذره بين الاخوان وأمير قطر ووزير خارجيته في تخريب وتدمير وطننا ولكن الله افشل خططهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - بسكات
2017-09-15 22:54:00
طاووس ونتفو ريشه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - 2100
2017-09-15 22:51:38
*** قطر .... وبلاش نكابر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - ...........
2017-09-15 22:39:46
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ابو علي
2017-09-15 22:38:35
*)**،،سبحان الله الذي جعل كيدهم بينهم ، بهذا انتبهوا قليلا لشعوبهم ،، عدا ايران وقطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - العتيبي
2017-09-15 22:38:34
هذا من اجل العناد ولكن غيرها ضحى بمليارات من احل هوى النفس ولكن كلها من حقوق الشعوب التي يحرم عليها الكلام
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - خلف
2017-09-15 22:33:21
ماشاء الله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - زاااااير وماشي
2017-09-15 22:30:58
وين بيروح ابو عقال لبتن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - Saad
2017-09-15 22:29:17
عساهم من ذا الحال وأردى
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - "التحدي والعناد " عند البعض قد يكون "إصرار وكبرياء" عند الأخرين
2017-09-15 22:24:00
المنطق قد يعصف بفاهيم كثيرة والسبب إختلاف منظور الرؤية ومدها وفي النهاية الرؤية الواضحة والحقيقة تعصف بمنظور أي منطق//
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
2 - زائر من الكواكب
2017-09-15 22:17:43
وَمِن شَرَّ حَاسَدٍ إذَا حَسَدَ..
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
1 - بندر
2017-09-15 22:08:56
كل الدول ضحة بالمليارات للدول العضمى
لا يعجبني(3) اعجبني(5)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الفارس

الحمدلله اني ولدت لوالدين مسلمين وإلا والله نااقرب دين هالشيبان يدينون فيه اَي د...
بواسطة : هيفاء @

سسلام ✋...
بواسطة : جبل طويق

وشرائط نطلع الدجاج المجمد عند الديك ونشوف...
بواسطة : حقاااني...

أنا تو جاااي من البر وش أخبار الحراك السفيه عساااه فشل وفشلت مساعيهم الخايبة...
كتاب الرأي
mm

محمد آل الشيخ

عندما يصبح المواطن جاسوساً
264 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الاصلاح والتحديث منهجاً ثابتاً في حياتنا !
137 1
mm

مشعل السديري

وما أدراك ما الوظيفة!
323 1
mm

محمد الساعد

عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !
263 0
mm

قينان الغامدي

المستقلون الجدد وخدمة تنظيم الحمدين: قبل فوات الأوان
316 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اخيراً سقطت…أقنعـة الحيادية المزيفـة !
335 2
mm

عبد العزيز الخريجي

الخروف العربي.. وموجة الاستعمار الثانية!
306 2
mm

د. نمر السحيمي

الأخوان المسلمون خوارج العصر
361 5
mm

سمر المقرن

المرأة ليست كارثة!
246 13
mm

هيلة المشوح

«الحمدين».. ومفترق الطرق!
171 0
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
294 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
237 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
256 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬445 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
545 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
229 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
582 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
319 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
334 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
1٬102 4
الاخبار الدولية
فتوى غريبة .. أستاذ بجامعة الأزهر: معاشرة الزوج لـ “زوجته الميتة ” حلال .. وهذه مبرراته!

فتوى غريبة .. أستاذ بجامعة الأزهر: معاشرة الزوج لـ “زوجته الميتة ” حلال .. وهذه مبرراته!

 المرصد 60 1٬511 55 دقيقة
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مترو أنفاق لندن – صور

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مترو أنفاق لندن – صور

 المرصد 11 982 2 ساعتين
تغريدة جديدة لترامب حول هجوم لندن تُغضب رئيسة وزراء بريطانيا

تغريدة جديدة لترامب حول هجوم لندن تُغضب رئيسة وزراء بريطانيا

 المرصد 6 3٬197 3 ساعات
بالفيديو:شاهد هلع وتدافع ركاب بعد انفجار في مترو لندن!

بالفيديو:شاهد هلع وتدافع ركاب بعد انفجار في مترو لندن!

 المرصد 8 4٬592 11 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف

 المرصد 42 2٬067 3 ساعات
بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدف

 المرصد 23 2٬196 4 ساعات
مارفيك يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة جديدة تكشف أسباب رحيله عن الأخضر!

مارفيك يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة جديدة تكشف أسباب رحيله عن الأخضر!

 المرصد 75 9٬099 9 ساعات
رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

 المرصد 64 5٬694 يوم واحد
اخبار فنية
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 40 12٬422 يوم واحد
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 15٬032 3 أيام
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬769 5 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬788 6 أيام
اخبار منوعة
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 25 6٬495 4 ساعات
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 116 11٬749 15 ساعة
ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

 المرصد 28 6٬185 يوم واحد
شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز روسية تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز روسية تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

 المرصد 105 18٬320 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

 المرصد 19 4٬781 2 ساعتين
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

 المرصد 68 4٬506 6 ساعات
بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

 المرصد 41 4٬306 7 ساعات
بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

 المرصد 10 4٬555 14 ساعة
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬474 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬583 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬848 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬802 3 أسابيع
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 22٬540 3 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬616 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬142 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬423 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 28 2٬436 3 ساعات
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬289 يومين
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬924 3 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬841 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬521 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬566 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬510 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬733 أسبوعين
الاخيرة
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 16 7٬950 4 ساعات
أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

 المرصد 20 14٬251 13 ساعة
محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

 المرصد 27 9٬206 14 ساعة
بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

 المرصد 47 13٬717 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 239 2٬514 15 ساعة