بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف
صحيفة المرصد : حقق الفيصلي فوزاً مهما وغاليا على ضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين.
بكّر الاتحاد بتسجيل الهدف الأول بضربة رأسية من قائده عدنان فلاتة عند الدقيقة 17 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني انتفض الفيصلي وتمكن من إدراك التعادل عن طريق ضربة جزاء من لاعبه لويس كوستافو عند الدقيقة 49، وتمكن محمد أبو سبعان من تسجيل هدف الفيصلي الثاني في شباك فريقه السابق الاتحاد من ضربة حرة نفذها بطريقة رائعة عند الدقيقة 68 من عمر المباراة.
وبهذه المباراة ارتفع الفيصلي برصيده إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
ت 36 اكيدالان الزعيم الوحيد في اندية السعودية نادي الهلال كفوالهلال استغل الضعف والمشاكل في اندية الاهلي والنصروالتعاون والاتحاد والان الهلال يتحدا كل اندية آسيا وكاس اسيا هلالي وووينك يانصرياعالمي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الفوز على الهلال بطولة جميل أتوقع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتمنا ان ترتقو بتعليفاتكم يا جماعت الخير لا تكونو جهلة عاد فية ناس بهاذا الاسلوب الرخيص وتتكلمون عن الرياضة والرياضة فن وذوق واخلاق اتمنا على كل مريض ان يراجع كتباتة ويعالج نفسة والسلام عليكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ت 37 و 38 أسوأ فريق اللي عمره ماحقق بطولة قارية . هل يكفيك هذا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الاتحاد اسوأ فريق في الدوري
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
اتوقع هبوط الاتحاد
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
مشجع اتحادي في اكشن يادوري قبل شوي ينتقد ناديه وينتقد مدرب فريقه وفي آخر المداخلة قال ابارك لجمهور الهلال هههههههه ايش دخل الهلال وجماهيره في مبارياتكم ؟؟ ركزوا على انديتكم وناقشوا مستوياتها الهزيلة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحقيقه ان ضربة الجزاء الظالمه غيرت نتيجة المباراة هلالي واحب العميد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليه يا اتهادي ماتفوزي ابو سبعان ماتكلمي انت ما اهترمي اتهاد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يقومك بالسلامه قشووط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سلامات لقشووط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اسمر غبر اعمل نفسك ميت ياخدمي 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
علم أنت سعودي اصلي اكيد تشجع نادي الذي يمش معه بنك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاتحاد والشباب اي هزيمة يتعرضون لها تعتبر غير مستغربة بل متوقعة في ظل الظروف المادية الصعبة واللاعب المحلي المتواضع لديهم .. المنافسة تتطلب قدرة مالية وجهاز فني ممتاز ومبروك للباطن المستمر بالصدارة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قشوط حزين وفي المشفى مريض ادعو أن الله يشفية وكيفية شر عيون الناس سلامات يابطل الاتحاد.المرافق الخاص مع قشوط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
توني ادري انك هلالي ي الحقباني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عنوده الليله زعلانه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمد لله هلحين اطمنى إنة لاخوف على الزعيم في الكلاسيكو أو السوبر مدام هذا مستواهم وشكراً للهويش وعاش التحكيم المحلي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وانا مشتاق لك اكثر ي الحقباني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ما حبيت الاتحاد الا عشان قشوط يشجعه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هاااردلك قشوط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
علم 13 - عمر السميري مساء يغالي أفضل نادي هو نادي المولوك (الهلال ) هو بنك متحرك كيف حلك مشتاقلك بخير هل تعرف فريق الأيوجد فيه مجنسين هل تعرف وان بحلف أنه فقط (الهلال ) علم يسيدي تحيه طيبه لك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ت1 ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كفو الفيصلي ووالف مبروك لنادي الفيصلي الفوز علانادي الاتحاد الغرور ضيع كثير اندية في الوطن الله يسترعلا التعاون من الغرور امام الفيحاء في حالة فوز الفحياء مرتين خلال اقل من شهر يجب اقالة ادارة السكري
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مبروك لعنابي سدير وعقبال الفوز علي الجار والصاعد لدوري الاضواء الفيحاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ركلة الجزاء هي التي غيرت مجرى المباراه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ركلة جزاء ظالمة مائة فى المائة تمثيل واضح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** الليله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
علمنا انت وش تشجع ي الحقباني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هلا حقباني مساء الخير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق رقم 1 ههههه هههههههه****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
علم ( فريق الاتحاد المفروض في الدرجه الثانيه بشهادة الجميع بيس المرهم هي البركيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
لا زال الاتحاد يعاني من القرارات للموسم الثاني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عدا الاتحاد يلعب باربعه اجانب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل الفرق تلعب بسته اجانب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قرارات الحكم الغير موفقه اسهمت في هزيمة الاتحاد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاتحاد لم يكن في مستواه المعهود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هااااردلك للاتحاد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مبروووووووك للفيصلي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مساكم الله بالخير جميعا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الفيصلي لديهم حارس متميز . صد كور اهداف وصد ضربة جزاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
زوجتي تعشق فريق الفيصلي***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق