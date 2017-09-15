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بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف
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المرصد 42 2٬066 3 ساعات

صحيفة المرصد : حقق الفيصلي فوزاً مهما وغاليا على ضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين.
بكّر الاتحاد بتسجيل الهدف الأول بضربة رأسية من قائده عدنان فلاتة عند الدقيقة 17 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني انتفض الفيصلي وتمكن من إدراك التعادل عن طريق ضربة جزاء من لاعبه لويس كوستافو عند الدقيقة 49، وتمكن محمد أبو سبعان من تسجيل هدف الفيصلي الثاني في شباك فريقه السابق الاتحاد من ضربة حرة نفذها بطريقة رائعة عند الدقيقة 68 من عمر المباراة.
وبهذه المباراة ارتفع الفيصلي برصيده إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

42 - ابوصالح سكري
2017-09-16 00:57:54
ت 36 اكيدالان الزعيم الوحيد في اندية السعودية نادي الهلال كفوالهلال استغل الضعف والمشاكل في اندية الاهلي والنصروالتعاون والاتحاد والان الهلال يتحدا كل اندية آسيا وكاس اسيا هلالي وووينك يانصرياعالمي
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41 - رطب
2017-09-16 00:47:11
الفوز على الهلال بطولة جميل أتوقع
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40 -
2017-09-16 00:43:12
اتمنا ان ترتقو بتعليفاتكم يا جماعت الخير لا تكونو جهلة عاد فية ناس بهاذا الاسلوب الرخيص وتتكلمون عن الرياضة والرياضة فن وذوق واخلاق اتمنا على كل مريض ان يراجع كتباتة ويعالج نفسة والسلام عليكم
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39 -
2017-09-16 00:38:54
ت 37 و 38 أسوأ فريق اللي عمره ماحقق بطولة قارية . هل يكفيك هذا
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38 - اهلاوي
2017-09-16 00:02:02
الاتحاد اسوأ فريق في الدوري
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37 - اهلاوي
2017-09-15 23:58:52
اتوقع هبوط الاتحاد
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36 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-15 23:29:19
مشجع اتحادي في اكشن يادوري قبل شوي ينتقد ناديه وينتقد مدرب فريقه وفي آخر المداخلة قال ابارك لجمهور الهلال هههههههه ايش دخل الهلال وجماهيره في مبارياتكم ؟؟ ركزوا على انديتكم وناقشوا مستوياتها الهزيلة
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35 - البلدوزر الازرق
2017-09-15 23:22:18
الحقيقه ان ضربة الجزاء الظالمه غيرت نتيجة المباراة هلالي واحب العميد
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34 - خدمي قديم
2017-09-15 23:21:55
ليه يا اتهادي ماتفوزي ابو سبعان ماتكلمي انت ما اهترمي اتهاد
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33 - سلوى
2017-09-15 23:17:06
الله يقومك بالسلامه قشووط
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32 - سلوى
2017-09-15 23:16:19
سلامات لقشووط
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31 - عبادي
2017-09-15 23:11:07
اسمر غبر اعمل نفسك ميت ياخدمي 😂
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30 - الحقباني
2017-09-15 23:10:58
علم أنت سعودي اصلي اكيد تشجع نادي الذي يمش معه بنك
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29 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-15 23:10:51
الاتحاد والشباب اي هزيمة يتعرضون لها تعتبر غير مستغربة بل متوقعة في ظل الظروف المادية الصعبة واللاعب المحلي المتواضع لديهم .. المنافسة تتطلب قدرة مالية وجهاز فني ممتاز ومبروك للباطن المستمر بالصدارة .
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28 -
2017-09-15 23:09:21
قشوط حزين وفي المشفى مريض ادعو أن الله يشفية وكيفية شر عيون الناس سلامات يابطل الاتحاد.المرافق الخاص مع قشوط
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( عدد التعليقات 17,858 )
27 - عمر السميري
2017-09-15 23:01:53
توني ادري انك هلالي ي الحقباني
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26 -
2017-09-15 23:01:50
عنوده الليله زعلانه.
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25 - زهوان
2017-09-15 23:01:36
الحمد لله هلحين اطمنى إنة لاخوف على الزعيم في الكلاسيكو أو السوبر مدام هذا مستواهم وشكراً للهويش وعاش التحكيم المحلي
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( عدد التعليقات 17,858 )
24 - عمر السميري
2017-09-15 23:00:42
وانا مشتاق لك اكثر ي الحقباني
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23 - سلوى
2017-09-15 22:57:53
ما حبيت الاتحاد الا عشان قشوط يشجعه
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22 - سلوى
2017-09-15 22:57:09
هاااردلك قشوط
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21 - الحقباني
2017-09-15 22:55:06
علم 13 - عمر السميري مساء يغالي أفضل نادي هو نادي المولوك (الهلال ) هو بنك متحرك كيف حلك مشتاقلك بخير هل تعرف فريق الأيوجد فيه مجنسين هل تعرف وان بحلف أنه فقط (الهلال ) علم يسيدي تحيه طيبه لك
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20 -
2017-09-15 22:54:47
ت1 ****
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19 - ابوصالح سكري
2017-09-15 22:53:39
كفو الفيصلي ووالف مبروك لنادي الفيصلي الفوز علانادي الاتحاد الغرور ضيع كثير اندية في الوطن الله يسترعلا التعاون من الغرور امام الفيحاء في حالة فوز الفحياء مرتين خلال اقل من شهر يجب اقالة ادارة السكري
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18 - ابو حاتم
2017-09-15 22:50:42
مبروك لعنابي سدير وعقبال الفوز علي الجار والصاعد لدوري الاضواء الفيحاء
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( عدد التعليقات 17,858 )
17 - عمر السميري
2017-09-15 22:50:18
ركلة الجزاء هي التي غيرت مجرى المباراه
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16 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-15 22:47:02
ركلة جزاء ظالمة مائة فى المائة تمثيل واضح
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15 -
2017-09-15 22:45:42
*** الليله.
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( عدد التعليقات 17,858 )
14 - عمر السميري
2017-09-15 22:45:13
علمنا انت وش تشجع ي الحقباني
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( عدد التعليقات 17,858 )
13 - عمر السميري
2017-09-15 22:44:35
هلا حقباني مساء الخير
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12 - محمد الشهري Ggccxx6
2017-09-15 22:44:24
تعليق رقم 1 ههههه هههههههه****
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11 - الحقباني
2017-09-15 22:41:57
علم ( فريق الاتحاد المفروض في الدرجه الثانيه بشهادة الجميع بيس المرهم هي البركيه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,858 )
10 - عمر السميري
2017-09-15 22:40:00
لا زال الاتحاد يعاني من القرارات للموسم الثاني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,858 )
9 - عمر السميري
2017-09-15 22:38:39
عدا الاتحاد يلعب باربعه اجانب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,858 )
8 - عمر السميري
2017-09-15 22:38:00
كل الفرق تلعب بسته اجانب
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( عدد التعليقات 17,858 )
7 - عمر السميري
2017-09-15 22:34:41
قرارات الحكم الغير موفقه اسهمت في هزيمة الاتحاد
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( عدد التعليقات 17,858 )
6 - عمر السميري
2017-09-15 22:32:26
الاتحاد لم يكن في مستواه المعهود
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5 - عمر السميري
2017-09-15 22:31:54
هااااردلك للاتحاد
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4 - عمر السميري
2017-09-15 22:31:28
مبروووووووك للفيصلي
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( عدد التعليقات 17,858 )
3 - عمر السميري
2017-09-15 22:31:00
مساكم الله بالخير جميعا
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2 - مشاء الله
2017-09-15 22:30:53
الفيصلي لديهم حارس متميز . صد كور اهداف وصد ضربة جزاء
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1 - ملتزم وطيب
2017-09-15 22:26:33
زوجتي تعشق فريق الفيصلي***
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