الخارجية القطرية تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

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صحيفة المرصد : حذرت وزارة الخارجية القطرية مواطنيها في بيان، اليوم الجمعة، من السفر إلى مصر، قائلة إن التحذير فرضته الإجراءات الأمنية المصرية.

وقال البيان الذي نشر على موقع الوزارة “حذرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية، هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر”.

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