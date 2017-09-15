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الخارجية القطرية تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر
صحيفة المرصد : حذرت وزارة الخارجية القطرية مواطنيها في بيان، اليوم الجمعة، من السفر إلى مصر، قائلة إن التحذير فرضته الإجراءات الأمنية المصرية.
وقال البيان الذي نشر على موقع الوزارة “حذرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية، هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر”.
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التعليقات
17 -2017-09-16 00:58:57
كاذبون و لا يعرفون الصدق و الحقيقه المنع من ابناء الشريفه ايران قطر مصر لا تمنع احد من زيارتها و لكن تعلم الخيانه و الغدر و الكذب من امهم الشريفه ايران مسئولي قطر محترقين من غضبهم على حاكمهم ذميم
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16 -2017-09-16 00:48:55
قمتو تنطنطون يالاخوانجيه تبغون قلم الحقيقه يدوس علي خشومكم
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15 - مقيم بالسعودية2017-09-16 00:38:10
مصر البيت بيتك مالنش شغل في الكبار كشعوب نحب ونراحب في الجميع تحذر ولا متحذرش اصابعك مش متساوية اوقف سياستكم الصبيانيه وخلو المياه ترجع لمجاريها انا بعرف ناس كتير ساكنين في هلو بلويس اخلاق وذوق
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14 - السمرا2017-09-16 00:05:59
عندك ربع مليون مصري في قطر ماشاء الله ماطردتهم واستبدلتهم بجنسيات اخرى صراحة احترمك من هذه الناحية
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13 - مندرين2017-09-15 23:51:37
مصر خسرت دخل اضافي كعملة صعبة وماهي ناقصة
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12 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-15 23:46:22
😂😂😂
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11 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-15 23:45:29
😂 تحذرون مواطنينكم ياقطر من الذهاب لمصر !والله مصر ارحم وافضل من ناحية الأمان من وطنهم قطر اللي تعتقلونهم وتعذبونهم وتعدمونهم ظلم
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10 - اسم2017-09-15 23:31:19
سماء الرياض تعج بالطائرات!
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9 - ❤️شووووووق❤️2017-09-15 23:17:57
ابركها من ساعة يابخت مين زار وخفف
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8 - لا خوف مصر ؟ تتعامل مع القطرين على أنهم ضحية خونة ؟!2017-09-15 23:17:39
قطر !! من حذر حجاجها من أداء فريضة حجهم !!! من باب أولى أن تحذرهم من زيارة الدول الأربع المقاطعة ،،،،، فالخيانة لا حدود لها !!
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7 - لا خوف مصر ؟ تتعامل مع القطرين على أنهم ضحية خونة ؟!2017-09-15 23:14:59
الخارجية القطرية حذرت حجاجها من الحج لبلاد الحرمين !!
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6 - لا خوف مصر ؟ تتعامل مع القطرين على أنهم ضحية خونة ؟!2017-09-15 23:13:48
في مصر ؟ لن يشعر الاخوة القطرين فيها الا كما أن (( البيت بيتك ))
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5 - لا خوف مصر ؟ تتعامل مع القطرين على أنهم ضحية خونة ؟!2017-09-15 23:12:18
مصر العروبة بيت العرب
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4 - وطني الحبيب2017-09-15 23:12:05
يشبههالقبطان ***اللي مع عدنان ولينا😁😁
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3 - وطني الحبيب2017-09-15 23:11:10
القبطان نامق
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2 - وطني الحبيب2017-09-15 23:10:38
وزير خارجيه تافه لايعرف ما يقول غبي درباوي كان يفحط عند المدارس ويشرب حمضيات واصبح الان وزير خارجيه
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1 -2017-09-15 23:05:19
طلع وجهه السمكه.
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بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ت 231,,,,أنت تكتب بالفلم بالمفلوب !!...
بواسطة : هيفاء @
سسلام ✋...
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وشرائط نطلع الدجاج المجمد عند الديك ونشوف...
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