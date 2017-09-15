شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحظة وصول وفود القبائل السعودية لتعبيرها عن تضامنها مع الشيخ طالب بن شريم، شيخ آل مره بعد أن سحبت قطر جنسيته هو وأبنائه.

وأظهر مقطع الفيديو على ابن شريم في مقر إقامته في الأحساء؛ تعبيرًا عن تضامنهم مع آل مرة ومساندتهم لرفع الظلم الذي وقع عليهم.

وكان الشيخُ طالب بن شريم المري قد كشف في مقطعِ فيديو أنّ تنظيمَ الحمدين طالَبَهُ بالإساءةِ للملكِ سلمان بن عبدالعزيز ووليِّ عهدِهِ الأمير محمد بن سلمان وملكِ البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وعندما رَفَضَ تلكَ المطالبَ سُحِبَت منه ومن بعضِ أفرادِ قبيلتهِ جنسياتُهُم.

وأعلن الشيخ طالب المري بوضوحٍ أنَّ القبيلةَ ملتزمةٌ بضبطِ النفس، إثرَ توجيهاتِ الملك سلمان وولي عهده.

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