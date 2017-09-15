شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لحظة وصول وفود القبائل السعودية لتعبيرها عن تضامنها مع الشيخ طالب بن شريم، شيخ آل مره بعد أن سحبت قطر جنسيته هو وأبنائه.
وأظهر مقطع الفيديو على ابن شريم في مقر إقامته في الأحساء؛ تعبيرًا عن تضامنهم مع آل مرة ومساندتهم لرفع الظلم الذي وقع عليهم.
وكان الشيخُ طالب بن شريم المري قد كشف في مقطعِ فيديو أنّ تنظيمَ الحمدين طالَبَهُ بالإساءةِ للملكِ سلمان بن عبدالعزيز ووليِّ عهدِهِ الأمير محمد بن سلمان وملكِ البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وعندما رَفَضَ تلكَ المطالبَ سُحِبَت منه ومن بعضِ أفرادِ قبيلتهِ جنسياتُهُم.
وأعلن الشيخ طالب المري بوضوحٍ أنَّ القبيلةَ ملتزمةٌ بضبطِ النفس، إثرَ توجيهاتِ الملك سلمان وولي عهده.
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التعليقات
تعليق مخالف
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كيف يسمح له نظام زوج الجنسيه هذا ممنوع أو هو غير نعم هو فوق رأس الخيمة ابن شريم
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بيض الله وجيههم قبائلنا العريقة وعلى رأسهم قبيلة حرب التي وقفة مع شيخ شمل مره ولاهي غريبة عليهم وعلى جميع القبائل العريقة والله يبيض وجيهكم اللي زاروه واللي هاتفوه
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1 ***و اخوة لنا فكم شخص من البدو عملو في جيوش بعض دول الخليج لدفاع عنها فيجب احترامهم و تقديرهم هم بجنسيات و لكن لظروف تم سحب جنسياتهم
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12 - الصريح جدا 2017-09-16 00:09:04 وشتبي يابن شريم عندك السعوديه تكفيك (لازم ثلاث جناسي) لم يكون عنده جنسيه
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الله يحفظ المملكه من كيد الحاقدين والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ضل حكومة خادم الحرمين الشريفين
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يخس النذل ذميم ابن الجرذي ان يسب خادم الحرمين الشريفين جميع العرب و المسلمين تحترم الملك سلمان ابو فهد لا عدمناه ابن الشريفه ايران لا يشرف العرب و المسلمين
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وشتبي يابن شريم عندك السعوديه تكفيك لازم ثلاث جناسي
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هههههههههههه سواليف الشياب ماتنفع وكل شي موثق بفديو
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قطر من فترة طويلة تجنس العجم واللاتينيين والمرتزقة ومن باعو ضمائرهم من عرب تحسب حساب هذا اليوم والآن بدأت تقلص السكان الأصليين وتهجّرهم لكن لن يصح الا الصحيح
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أبشر بالفلس
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اليوم مندوبهم القطري يقول في جنيف نطالب المملكة بطلاق سراح الموقوفين السعوديين وش دخلك نسجنهم هاذه شان سعودي
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حلوة ملتزمين بضبط النفس الله يرحم حالك خلك على ضبط النفس افضل من مقارعة الجبال وبعد فتره بترجع لك الجنسية
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تعليق 1 و 3 !!! الله من صغارة العقول .... الا اذا كنتم (( ورعان )) فالعذر والسموحه منكم
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اليوم طلع بجنيف رئيس حقوق الانسان القطري يتبكك ويشتكي ان المملكة منعت الحجاج المقيمين ونطالب اخراج الموقوفين بالمملكة بالله هذه كلام لماذا لم تقابلنا انت ومعازيبك ياقزم يامرتزق وتملي مايقول الاسرائيلي
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تعليق رقم واحد الله يهديك ***
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الله يعين على حافز !!!!
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حسبنا الله عليك ياتميم الأبله انت وابوك ، لازم القبض عليهم سريعاً
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يعني الحين اصبح شيخ ****؟؟
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