كيف تدير قطر الترويج لكأس العالم من إسبانيا؟

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صحيفة المرصد : ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن توقيع قطر صفقة جديدة تقدر بملايين الدولارات مع شركة «بريسا» الإسبانية، من أجل إطلاق صحيفة إخبارية كبرى تهتم بنشر أخبار الرياضة في المنطقة العربية، وهو أسلوب تلجأ إليه حالياً لترويج تنظيم كأس العالم 2022 على أراضيها، ومواجهة حملة فضح الانتهاكات القطرية ودعمها الإرهاب.

وقالت صحيفة «أوباثيون» الإسبانية، إن قطر وقعت صفقة جديدة بملايين الدولارات مع الشركة الإسبانية «بريسا»، من أجل إطلاق صحيفة إخبارية كبرى تهتم بنشر أخبار الرياضة في المنطقة العربية، لكن المثير للقلق والجدل ـ وفقاً للصحيفة ـ هو وقوف قيادي إخواني خلف هذه الصفقة، بحسب ما نقله موقع «البيان» الإماراتي.

وكشفت الصحيفة أن من يدير هذه الصحيفة هم قيادات صحفية إخوانية، ووفقاً للبيانات، فإن «بريسا» أكبر الصحف الرياضية في العالم، وستصل إلى 25 دولة عربية في الشرق الأوسط.

وتم التوقيع على الاتفاقية في الدوحة، بحضور الرئيس التنفيذي لـ«بريسا» مانويل ميرات، والرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق عبداللطيف المحمود، ومدير «آس» ألفريدو ريلانو، فضلاً عن المدير التنفيذي لموقع «آس» الرياضي خوان كانتون، والمدير التنفيذي لمجموعة الشرق للإدارة الإلكترونية محمد الكردي، ومدير الاستراتيجية والتوزيع الرقمي لـ«آس»، توماس دي كوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن «استاد الثمامة» أحد أساليب الدوحة للترويج لكأس العالم 2022 على أراضيها، حيث سيتسع لـ40 ألف مقعد، وسيتم تخفيض طاقته الاستيعابية بعد البطولة إلى النصف، فقد أعلنت اللجنة العليا أنه سيتم التبرع بالمقاعد الفائضة للدول التي تفتقر للبنية التحتية الرياضية، وتزويده بتقنية التبريد المبتكرة كما هو الحال مع كل الملاعب المرشحة لاستضافة المونديال.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: «هذه الأساليب ليس لها أي علاقة بنفي قطر تمويلها ودعمها للإرهاب، إذ إن العالم أجمع أصبح لديه العديد من التساؤلات حول ذلك خاصة بعد دعمها القوى لإيران».

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حدد الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر موعدًا لإقامة فعاليات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

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