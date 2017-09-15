تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مترو أنفاق لندن – صور

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صحيفة المرصد : أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم مترو لندن.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت ارتفاع حصيلة جرحى التفجير الذي وقع في مترو الأنفاق «بارسونز جرين» في جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن، إلى 29 شخصًا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، أن 29 شخصًا يتلقون حاليًا العلاج في المستشفيات، أغلبهم يعانون من حروق، على الرغم من خروج 8 أشخاص على الأقل من المستشفى.

جدير بالذكر أن انفجارًا وقع في مترو الأنفاق «بارسونز جرين» جنوب غرب العاصمة البريطانية باستخدام عبوة ناسفة، حيث أعلنت الشرطة البريطانية أنه يتم التعامل مع الحادث كعمل إرهابي.

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