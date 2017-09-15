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تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مترو أنفاق لندن – صور
صحيفة المرصد : أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم مترو لندن.
وكانت السلطات البريطانية أعلنت ارتفاع حصيلة جرحى التفجير الذي وقع في مترو الأنفاق «بارسونز جرين» في جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن، إلى 29 شخصًا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة، أن 29 شخصًا يتلقون حاليًا العلاج في المستشفيات، أغلبهم يعانون من حروق، على الرغم من خروج 8 أشخاص على الأقل من المستشفى.
جدير بالذكر أن انفجارًا وقع في مترو الأنفاق «بارسونز جرين» جنوب غرب العاصمة البريطانية باستخدام عبوة ناسفة، حيث أعلنت الشرطة البريطانية أنه يتم التعامل مع الحادث كعمل إرهابي.
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التعليقات
11 -2017-09-16 00:50:05
بسب توصيات من دويله قطرائيل و مامرة من الخسيس القرد سعد الفقيه و ذنب قطر خاسر الدوسري تم التفجير يالندن
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10 - هلالي محب2017-09-16 00:35:46
اغاضهم مؤتمر المعارضه القطري فنفذ ميليشيات الحمدين التفجير بتوجيه من الممولين الحمدين نسأل الله أن يفكنا من شرهم .. هؤلاء الآمنين باوطانهم ماذبهم باللعبه الخبيثه يا الحمدين القطريين الخبيثين
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9 - عابر سبيل2017-09-16 00:26:54
خبر يشفي الصدور
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8 - عبد الله2017-09-16 00:24:54
دولة المؤمنين قلعة المسلمين بأسها لايلين نارها حامية الدوله_الاسلامية
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7 -2017-09-16 00:09:36
فتاوي القرداوي و فلوس قطر
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6 - الله اكبر2017-09-16 00:06:56
جاري اللطم بالكنيسه
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5 - حافظ2017-09-16 00:03:17
اتوقع تنظيم الحمدين خلف الانفجار
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4 - الله اكبر2017-09-16 00:03:03
تعليق مخالف
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3 -2017-09-16 00:03:00
الغرب بعد انحرق كرت القاعده اصبحو يبحثو عن بديل له ووجدوه وهو داعش مفتاح الوصول الى الدول العربيه والاسلاميه
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2 - على فكرة2017-09-15 23:54:53
ترى طاعش مثل امقاعدة .. وضعوا كصندوق لرمي ما يريدون فيه . وهم من صنعه كي ولكي يفعلوا مايريدون ويرموا بهذا الصندوق ما فعلوا ويكونو بعيد وذراع ثانية . على فكرة احد صاحي معي وﻻ ﻻ .
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1 - ماجد2017-09-15 23:38:58
لا يا شيخ داعش هو الي سوا هذا اثر داعش ما هو هين اقول دورو غيرها
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