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فتوى غريبة .. أستاذ بجامعة الأزهر: معاشرة الزوج لـ “زوجته الميتة ” حلال .. وهذه مبرراته!
صحيفة المرصد: أفتى الدكتور صبرى عبد الروؤف، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن معاشرة الزوج لزوجته الميتة حلال، ولا يعد زنا ولا يقام عليه الحد أو أى عقوبة.
وأشار إلى أن هذا الفعل يسمى “معاشرة الوداع”، وغير مخالف شرعاً ، ولكنه غير مألوف إنسانيا، وهذا الفعل تعفه النفوس”.وفقاً لـ ” صحيفة اليوم السابع المصرية”.
وقال: “أن الأمر حلال لأنها زوجته، وعاشرها فهنا لم يرتكب إثم أو ضرر، وشرعا هذه زوجته، وشرعا له الحق أن يغسل زوجته فهنا يقوم بلمسها، فهو أمر حلال “. وأضاف أن من يقوم بهذا الفعل حالات نادرة، وقد يسبب له أمراض وأضرار.
التعليقات
138 - المر2017-09-16 03:04:07
قلم الحقيقه يرقع له الشيخ قصده وماقصده ذا موشيخ ***مثلك ترقع له من ربعك هو روح له عساك المرض
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137 - أم علي2017-09-16 02:46:17
شكل الراجل خرف . الله المستعان وش هذه الفتوى اللي ماتقبلها حتى الحيوانات
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136 - BBC ---bbc2017-09-16 02:44:47
والله بكلامك هذا ياعجوز ان *** اعقل منك وهي بدون عقل اكيد قطيع البراليين بيحبونة لانهم يحبون ان ينتشر الفساد والمرءة مفتاح لهم في جميع امورهم الدنيئة ولا يفرق اكانت حية او ميتة الله يميت البراليين
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135 -2017-09-16 02:43:59
اجل يامفتي باني لك غرفه في المقبرة مفيش موصلات من قريب على طول سوي لك حمام لطهارة فتوى تقرف
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134 - أم علي2017-09-16 02:43:31
هذا صاحي ؟!
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133 - الفارس2017-09-16 02:39:27
حقين الأزهر جميعهم شفايفهم سود لأحد يُتهم بتعاطي ***
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132 - الفارس2017-09-16 02:37:53
الأزهر صاير باطنية الصنف النظيف
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131 - فواز2017-09-16 02:29:15
الله يأخذك اخذ عزيز مقتدر ضحكتوا علينا العالم
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130 -2017-09-16 02:25:49
الازهر هاليومين قاعد ينضرب ضربات جامدة ليش كل ما يشطح شيخ من خريجي الازهر ليش ما يتبرأ منه و من فتاويه حتى تبقى له مصداقية
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129 - حمدالربياوي2017-09-16 02:25:11
هذا شيخ ***
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128 -2017-09-16 02:22:36
يا عم الله ايه الكلام دا و ايه لزمته يا رااجل مين اللي استفتاك أصلا في الموضوع ده اختشي
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127 -2017-09-16 02:20:48
الله يحفظ لنا زوجاتنا و نبيهم أحياء
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126 - المفروض يعدم هذا الشيطان2017-09-16 02:20:03
.
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125 -2017-09-16 02:18:20
يمكن بس الفتوى عاملها تهديد لحرمته ههههههههههههه
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124 - الفارس2017-09-16 02:09:32
119 خنبوقة لاتقارن المسلمين بالروافض لان المسلمين عندهم موتة واحده لاتفتكر احنا مثل أنتم موتتين وثلاث واحده من المتعة والثانية من القهر والثالثة الموته المتعارف عليها ياحظكم قرب ياااهوسين
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123 - ت 120 - الفارس2017-09-16 02:09:13
مافيه اﻻ قرود الطايف وشقصدك
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122 - ت119 - قلم الحقيقه2017-09-16 02:07:33
ليش ما قال فضيلة شيخكم ﻻزم يصلح اﻻمور معها ويتصالحون بدل هذا الهرطقات اﻻ اخلاقية وﻻ تمت لدين واﻻنسانية . لك التعليق !!
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121 - الفارس2017-09-16 02:06:55
خنبوقة في الهداء حصلت عايش مع القرود *** ومقطعات جلده بالتمخيش وصابر منهم لايكون هو يو
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120 - الفارس2017-09-16 02:04:49
118 تقول كيف له نفس. هذا مصري كيف مايكون له نفس لو وديت قرود الطايف عندهم ماسلمت منهم
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( عدد التعليقات 28,529 )119 - قلم الحقيقه
لذلك الأخونجي هذا حد مفهومية عقله الذي يحتويه صندوق راسه.يعتقد أن موت الزوجة الذي ذكره الشيخ هو الموت الأبدي الذي لارجعة منه لكن الشيخ حقيقة يقصد به نساء الأخونجيات الميتات وهم أحياء عند الأخونجية.
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118 - قناص الحباري مودع الحباري مفانيس2017-09-16 02:01:04
يخربط الشويب اعوذبالله كيف له نفسك لاحول ولاقوة الابالله
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117 - 111 - قلم الحقيقه2017-09-16 02:00:55
التعليق نابع من أعماق احساس إخونجية قد ذاقت مرارة اﻹحساس هههههه
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116 - الفارس2017-09-16 02:00:42
الروافض يموتو قبلها من القهر مما يرى من زواجاتها المتعة
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115 - الفارس2017-09-16 01:59:04
تسبق زوجها لانها شريفة وتحب تسبقة على الجنة وتجهزله مكانه فهذا من الوفاء. لانها تعرف دينها لايسمح لها بزواج المتعة
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114 - 108 - قلم الحقيقه2017-09-16 01:57:45
غريب تموت موتتين وهي من تسبقه . أبك صارت متعودة وﻻ أيه .
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113 - الفارس2017-09-16 01:57:08
أحسنوا النية بشيخكم. فتوه تخص الروافض
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112 - الفارس2017-09-16 01:55:53
خنبوقة هل ينطبق الكلام على زوجات***لاتنساني معك بعاشوراء بعجبك صاحب خبرة منذو مبطي
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( عدد التعليقات 28,529 )111 - قلم الحقيقه
لماذا تسبق الأخونجية أخونجيها لمثواها الأخير.لأن كل مافيها ميت تجاهه تشعر معه وكأنه جاثوم كاتم على أنفاسها 24ساعة.كل ماقاله الشيخ المصري يدورحول ماذكرناه وهو ماقصده بالزوجة الميتة في بيتها قبل قبرها.
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110 -2017-09-16 01:51:49
وطء الرجل زوجته الميتة فعل شنيع مستقبح تعافه النفوس ، ولا يعرف هذا الفعل في الإسلام ، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على تحريمه واستقباحه .
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109 - ابومشعل2017-09-16 01:51:33
حتى البهائم لا تعاشر الميته فكيف قبلت بعض العقول التي لا ترتقي الى التصنيف البشري في الفتوى بمثل ذلك
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( عدد التعليقات 28,529 )108 - قلم الحقيقه
لذلك حريم الأخونجية موتهم يعيشونه مرتين.الأول مع أخونجيها وهي حية ترزق وهو ماقصده الشيخ تمامآ والثاني عندما يغيبها الموت ذهاب دون رجعة. ولو تلاحظون أنه في الغالب هي من تسبقه لقبرها ومثواها الأخير .
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107 - يا قلم الحقيقه2017-09-16 01:45:08
ويش رأيك نروح كشتة وأنت السواق هههههههه ول .
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106 - حموو2017-09-16 01:42:44
قلم الدوخه ادخل باسم ريمااا . انتظرك
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105 - ت 86 - قلم الحقيقه2017-09-16 01:42:08
يارجااال احمد ربك وﻻ تهايط علنا قال يقصد هو موت انسانية الزوجة في حياتها معهم. أقول الله يكفينا الشر لكن راح يروحها للدآر اﻵخرة استغفرالله بس .
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104 - Noura2017-09-16 01:41:40
صدق لا قالو حتى الميت م يوفرونه ، أجل كيف الحي ، الله لايجعلني أزورك ولا مره بحياتي ي مصر
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103 - ابراهيم2017-09-16 01:38:31
ابن آدم بعد موته بساعة يتيبس كالخشب وهذا يبيح ممارسة الجنس مع خشب وش نوعية ها المشايخ قومعه وميزو والأخ المذكور بعاليه اعتقد ان معتقداتهم صوفية قبورية كالروافض
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( عدد التعليقات 28,529 )102 - قلم الحقيقه
الأخونجي اذا ماتت زوجته دفنها في اليوم الأول واليوم الثاني تزوج عليها يقتدي بشيخه المسجون.
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101 - الفارس2017-09-16 01:36:33
ياحاج افتح الباب بنشيل الولية نصلي عليها وناخذها المقبرة ندفنها. بأولكم استنوا عندكم او انتظروني على القهوة جالس أودعها
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100 - ت 86 - قلم الحقيقه .. ناقش معنا لنتناقش . صباح تولخير2017-09-16 01:36:19
لماذا قال .. وقد يسبب له أمراض وأضرار . مساء تولخير
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99 - الفارس2017-09-16 01:32:29
ياسعد المصريات من الْيَوْمَ مافيش دفن ولا مقابر على. طول عالثلاجة
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98 - علوش2017-09-16 01:30:54
87 هههههه خنبوقه متعودة دايماً
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97 - الزهراني2017-09-16 01:29:59
لاحول ولا قوة الا بالله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل عليك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان ينتقم منك شر انتقام
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96 -2017-09-16 01:29:57
اسم المفتي صبري ياصبر الارض عليه ومن هو مثله الله يصبرنا على كل من قالو مفتي او داعي بعد أسبوع من الوفات سوف يتغير شكل الميت
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95 - ابراهيم2017-09-16 01:29:34
مدري ليه تذكرت هذاك اللي يقول .... أمهاتكم في القبور ما عاد له طاري يمكن سافر يصيف في سويسرا
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94 - الماااضي2017-09-16 01:28:29
في الجاهلية ما سوها احد
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93 - صقر العروبه2017-09-16 01:28:04
يا ابن الحلال من اللي بيحتاج فتواك وكلامك الله يهديك الناس وقتها تبكي
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92 - احمد2017-09-16 01:27:08
شر البلية مايضحك ماهو صاحي
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91 - الفارس2017-09-16 01:26:53
87 ههههههههههه
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90 - زمن يخوف2017-09-16 01:26:17
المحشش اعقل منك يا طهبل
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89 -2017-09-16 01:26:13
وقي النهايه يسبب له امراض و أضرار وانت يامفتي توصي مباشرة المتوفيه وهي امراض و أضرار الروج لا يغسل الزوجة المتوفيه هذه فتاوى مجنونه أين حرمت الميت يامفتي
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88 - راكاااان2017-09-16 01:25:24
شكل ابو فاس انتهت صالحيته عنده المسكين !!! وسار يتمنى يجامع ميته ولو بالحلم
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87 - الأستاز فوزي2017-09-16 01:25:12
هذا يستخدم صنف جديد لسى نازل السوق ومكسر الدنيا اسمه ما تيقي يا خنبوقه ورى العماره
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( عدد التعليقات 28,529 )86 - قلم الحقيقه
الأخونجية عقولهم متخلفة يعتقدون أن الشيخ يقصد بموت الزوجة هو موتها التي تنتقل به للدار الآخرة وعلى ذلك كل منهم قام ينعق وماعلمو أن الموت الذي يقصده هو موت انسانية الزوجة في حياتها معهم.
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85 - راكاااان2017-09-16 01:23:15
احد الصحف الألكترونيه المصريه القراءشغالين محشات فيه على نفس الخبر من يقرئها يجلس شهر يضحك والله خلوه مصخره بتعليقاتهم هههههههههههه والله ياعليهم محشات بس تضحكون 24 ساعه
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84 - إستشاري صح2017-09-16 01:22:47
يا شيخ أنت مختل عقلياً وتحتاج إلى علاج وهو الكي في الرأس بمكوى تم وضعه في النار ساعة.
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83 - اعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده2017-09-16 01:21:46
هؤلاء مشائخة الإنقلابيين والمتخنبقين انقلاب في الفطرة السوية فمن له قلب ان يعاشر انسان ميت غير مرضى عقليين بمرض خطير ويسمون في علم النفس بالجثثيون حيث انهم يحفرون القبور ليمارسوا الجنس مع الأموات‼️
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82 - الفارس2017-09-16 01:21:18
الي اعرفه كل الي بمصر مغشوش هذا من وين جاب هالصنف الطيب😜
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81 - مواطن2017-09-16 01:20:31
لاحول ولا قوة الا بالله حسبنا الله فيك
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80 - راكاااان2017-09-16 01:19:58
هذا تعليق من مصري على الخبر من احد المواقع المصريه ههههه>>> ربنا يشفيك يا عم الحاج يلا يا شوية مجانين بتشموا بودرة ده كلام يا خلق هو يقوله ناس عاقلة المفروض اللى يطلع يخرف كده على مستشفى العقلاء عدل
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79 - ابونادر2017-09-16 01:19:20
امحق شيخ اللي هذه فتواه هذا شيخ مقابر فرعونيه
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78 -2017-09-16 01:18:36
والله لو يدري ان فيه اعتقال على فتاويه هذي مايفتي كذا شوهتوا الدين حسبناالله عليك وجعلها في ذمتك ياعديم الذمه والضمير.ميته ميته.
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77 - هاشم2017-09-16 01:17:52
قلم الحقيقة ياخي الخبر واضح كيف تكذب علينا وتقول يقصد كذا وكذا يبدو فهمك على قدك بارك الله بك
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76 - الفارس2017-09-16 01:17:43
ياشيخ انا نازل مصر بعد أسبوع ممكن عنوان الي باعك الصنف الطيب
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75 - ابو عادل2017-09-16 01:16:35
لاحول وقوة الا بالله شكل الشيخ مكثر
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74 - Saad2017-09-16 01:15:42
لعنة الله عليك من منحط ***
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73 - فلتر 22017-09-16 01:15:33
الحيوان ما يعملها يا شيح اتقي الله
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72 - الفارس2017-09-16 01:15:06
الي يستنكرون ومستغربين هذا الشي ليش يستغربون الا يعلموا ان العرب رومانسيتهم زائدة وهذا نتيجة الرومنسة بكرة بروح اشتري ثلاجة فليزر مقاس ام العيال الي عنده اربع حريم يشتري غرفة تجميد⛷
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71 - هاشم2017-09-16 01:14:22
لاحول ولا قوة الا بالله نعوذ بالله من ردات النفس وموت الضمير كيف لبشر عنده دم وضمير يعاشر انسانه فارقت الدنيا وي نفس تقبل بهاذا الانسان وهو ينظر لانسان متوفي يقشعر بدنه وتدمع عينه ويتذكر الموت
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70 - راكاااان2017-09-16 01:12:51
الواحد وقتها في حزن والم ولا مراكبه بالله هذا انسان فيه ذرة عقل امور مثل هذه لايجب فتحها ومناقشتها لوسمعها غير المسلم بالله ماذا سيقول عن المسلمين اكيد بيوصفنا بأبشع الأوصاف حبكة وهي ميته الله يكافيك
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69 -2017-09-16 01:11:22
هذا شيخ منسسم منتهي لا يعي مايقول حسبي الله ونعم الوكيل
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68 - سنونو2017-09-16 01:10:25
ربنا يقرفك يا شيخ
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67 -2017-09-16 01:09:39
من له نفس يعاشر زوجته وهي ميته ! بيكون حزين وابناءها حزينين على فراقها
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66 - ادري2017-09-16 01:09:35
شكل الشيخ هذا الفرعوني محنط زوجته . ويعاشرها بالسر
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65 - امون2017-09-16 01:08:30
والله ميسويها غير الحيوان قرف
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64 - راكاااان2017-09-16 01:08:30
مسميها لسعة الوداع ... روح يبعيد منك لله
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63 - ***2017-09-16 01:07:33
*** بيطلع رومنسيته بعد20 يوم في عاشورا وبما اني صاحبه الروح بالروح بياخذني معة ارفع رقبته وابيض وجهه عند الجماعة😜
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62 - يقول :وقد يسبب له أمراض وأضرار.2017-09-16 01:06:00
تعليق 44 - ***
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61 - عملاء لا علماء2017-09-16 01:05:34
الحمد الله الذي فضح امرهم علماء السلاطين والمنافقين وخاب املهم في الدنيا
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60 - الفارس2017-09-16 01:04:32
الحمدلله اني ولدت لوالدين مسلمين وإلا والله نااقرب دين هالشيبان يدينون فيه اَي دين هذا الي أصحابه ينكحون الأموات 😇 ال أيه انتظروني شوية بودعها. ويقولوا العرب ماهم رومانسيين 😜
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59 - جبل طويق2017-09-16 01:04:15
وشرائط نطلع الدجاج المجمد عند الديك ونشوف
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58 - خالد١2017-09-16 01:03:32
انسانه ميتة تجيك رغبه صراحة شي اوووفر الا يصير
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57 -2017-09-16 01:03:06
والله مايضيعنا غير الازهر العلماني
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56 - خالد١2017-09-16 01:02:30
انسان ***جدا عديم الاحساس،، حتى الحيوانات ما تسويها
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55 - يقول :وقد يسبب له أمراض وأضرار.2017-09-16 01:02:28
ما ترسيلك على حاقة ياريس نروح إحنا يمين تقي إنتا شمال ونروح شمال تيقي يمين ..***
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54 - الفارس2017-09-16 01:01:04
من الْيَوْمَ وطالع لأحد يدفن زوجته يحطها بالثلاجة وإذا اشتهاها يطلعها ويسخنها بالمكرويف
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53 - عبيد2017-09-16 00:57:40
ياقلم **** هذا صوفي ههههههههه انت مجرد بغبغاء وتعيد الشريط اي خبر اخوانجي هذا يدل على إفلاسك وقلة حيلتك هههههه يالرخمة
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52 - ابو محمد2017-09-16 00:57:36
من يوم شفت عيونه ونا داري انه مفتي كفو 😂😂
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51 - خطير2017-09-16 00:57:02
طيب اش مناسبة هذه الفتوى الداجه؟؟
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50 - الى 442017-09-16 00:56:05
آآآآآه تمام ياعم الحج
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49 - ام شوشه منفوشه2017-09-16 00:55:44
شيوخ الليبرالي والعلماني كل حرام حلال وكل حلال حرام في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا مثل الانعام بل هم اضل
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48 - فهدة2017-09-16 00:55:30
من له نفس يعاشر ميت وبعدين ليه التفكير دايم في الجنس و الفتاوي عليه ليه ياشيخ ماتنصح وتهدي بما يرضي الله في أمور الدنيا مثل الرفق بالزوجة وحسن المعاشرة والرحمة حيه ولا ميته والوفاء وعقاب الزنا ووووو
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47 - ام شوشه منفوشه2017-09-16 00:54:34
تعليق مخالف
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46 - طارق بن زياد2017-09-16 00:54:22
هذا اما صوفي او ليبرالي . لتشويه الاسلام
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45 - الغامدي2017-09-16 00:54:22
من وين يجيبو هذي الاشكال الله لايبلانا
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44 - مخالف النشر٢2017-09-16 00:50:29
الحشيش تمام
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43 -2017-09-16 00:47:10
واضح ياقلم الحقيقه انك جالد الاخونجيه جلددد كفو الف لايوقف ياقلم
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42 - ماجد2017-09-16 00:44:33
تعليق مخالف
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41 - فتاوي 2017 اخر صيحه2017-09-16 00:43:50
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سياتى على أمتى سنوات خداعات يكذب فيها الصادق و يصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن و يخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه)
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40 - المر2017-09-16 00:43:48
جايه الخرف باين من شكله انه مهوي موداري وين هوى داره الله يرخم الحال مدري كيف يطلعون تصاريح بالقرف هذا
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39 -2017-09-16 00:41:36
الله يعافيه ولا يبلانا يارب يبي له جلد لين يعرف الحق ما فيه دليل يثبت على كلامه تحريف بالدين حسبي الله ونعم الوكيل هاذي الأشكال يبي لهم تربيه من جديد
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( عدد التعليقات 28,529 )38 - قلم الحقيقه
من هنا الأخونجية والمتصحرين زوجاتهم أموات من النوع الثاني لكن لايشاهدونهم لأنهم متبلدين في أحاسيسهم ومشاعرهم وكل ماله علاقة بنسائهم.من هنا كلام الشيخ صحيح 100% لأنهم يعاشرون زوجات من دمى لاحياة فيهم
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37 -2017-09-16 00:40:35
لا حول ولا قوة الا بالله
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36 - Snap szszsz112017-09-16 00:38:18
ميته وش عاد ابي في معاشرتها انت وفتوتك البايخة
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35 - رفيق الدرب2017-09-16 00:38:13
استغفرالله العظيم لا نعرف الى اي مدى سيذهبون بنا المفتين المرضى
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34 - عبدالاله السواط2017-09-16 00:37:39
جاك قلم الزور يرقع لولد عمه هههههههههههههههههه
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33 - استغفرالله2017-09-16 00:37:33
لخبطتونا واحد يقول حلال والثاني يقول لا يجوز حتى الكشف لها لزوجها بعد مماته. بس هل هذا اللي ناقصنا!
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( عدد التعليقات 3,820 )32 - ابن الوطن
هو فيه معتل اشد من هذا الشيخ
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31 - Snap szszsz112017-09-16 00:36:49
ميته وش عاد ابي في معاشرتها انت وفتوتك البايخة
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30 -2017-09-16 00:36:10
فتاوى آخر زمن لا يردعهم دين ولا ضمير من هو الحمار الذي له نفس يجامع زوجته وهي ميتة وتتحرك شهوته حتى الحيوانات لا تعملها يامخرف .
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29 - العمده2017-09-16 00:33:50
سبحان الله فتوى غريبه المهم ماهى الفائده من هذه الفتوى للمحتمع الإسلامى .المفروض الفتاوى تصدر لمصلحة وفائدة المسلمين ليتعلمو أمور دينهم على الوجه الصحيح دون شكوك وضياع وفتاوى لافائده منها الان
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28 - أبو خالد من جيزان2017-09-16 00:33:18
وهي ميتة كيف سيكون هذا الجماع اتق الله ففي نفسك ودع الفتوى لأهلها ولاتجتهد في أشياء تثير الفتنة بالله ياشيخ لو ماتت زوجتك هل تستطيع أو تشتاق لفعل ذلك ولا تكون في حالة حزن على فراقها راجع نفسك
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( عدد التعليقات 645 )27 - فهد
فتوى غريبه لا تذكر للعامه لان الامر جدا مستنكر. وهناك معتلين ممكن ان ياتوا بهذا الفعل.
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26 -2017-09-16 00:31:46
اكرام الميت دفنه دفنوك ياشيخ الازهر
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( عدد التعليقات 28,529 )25 - قلم الحقيقه
غالبية هذا النوع من الموت تصاب به زوجات الأخونجية والمتصحرين لفقدهم الحب والرومانسية مع شركائهم حينها تصاب بالنوع الثاني من الموت وهو ماقصده الشيخ تمامآ مثل النوع الثاني من السكر في جسمك لكنك لم تمت.
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( عدد التعليقات 3,820 )24 - ابن الوطن
متعودين على شم الفسيخ و الثوم ما تفرق عندهم
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23 - كلاش2017-09-16 00:29:11
وداعييييه ..وشيخ كبير ..اترك حلال وحرام.نفسيا مايسويها فما بالك بانسان..ارتق بافكارك وفتاويك..والله ماسبقك بها من احد حتى ***اهيب يالرخمه
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22 - ابو غلا2017-09-16 00:28:29
يا جماعة الخير هذا من اي كوكب جاء اسألكم بالله هذا رجل دين ويش السؤال هذا الي مالوا داعي
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21 - رايق2017-09-16 00:28:13
هذا شيخ مريض ويبحث عن الشهره مثل مشايخ الأعلام اللي أبتلينا فيهم
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( عدد التعليقات 15,318 )20 - ابويوسف
فضاوه خلصت الاسئله والمواضيع
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19 - عاااقل2017-09-16 00:26:42
طيب اذا حملت وش يسوون يدفنونها ولا ينتظرو البيبي
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18 - ع الشمري2017-09-16 00:25:07
ليته يعاشره وهي حيه ..
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17 - .///محمد2017-09-16 00:24:48
بسم الله الرحمن الرحيم ياناس وين حنا عايشين كل يوم ياتينا مفتى من الازهر بكلام غير طبيعي ياناس ويش هذولي المفتين لاحول ولاقوه الا بالله
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( عدد التعليقات 28,529 )16 - قلم الحقيقه
مؤكد يقصد موت الزوجة التقليدي وليس الرئيسي.قالموت نوعان موت مغادرة للأبد للدنيا وناسها وموت آخر وهو مايقصده هذا الشيخ الأزهري وهي بقاء الزوجة عند زوجها علاقتها معه أشبه بالميتة لاحب ولاعاطفة ولاقبول .
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( عدد التعليقات 3,820 )15 - ابن الوطن
اي استاذ هذا استاذ موتى مريض مختل عقليآ
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14 - Mimo2017-09-16 00:20:56
نسأل الله أن ياخذ عقلك انت والأزهر
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13 -2017-09-16 00:19:44
الوداعية ههههههههههههه
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12 - سالم2017-09-16 00:19:31
لماذا اثارت فتاوى تثير الخلاف وتورث الجدال الذي لاطائل منه لماذا؟؟؟
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( عدد التعليقات 900 )11 - أبوخالد السعودي / الدمام
وش الفتاوى الغريبه ، الزوج حزين على وفاة الزوجة وترتيبات الدفن والعزاء وهل له نفس في المعاشره عيب الكلام هذا ولايليق ابدا
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10 -2017-09-16 00:17:26
وهي مريضه لانقربها رحمتا وشفقتا بها. نقربها ميته. سحقا
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9 - منصور 662017-09-16 00:16:15
لاحول ولا قوة الا بالله وهو الواحد فاضي ميته وجنس وش تحس فيه انت
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8 - المر2017-09-16 00:16:13
من لم يكن له الموت واعظ فليس له من واعظ ايش حلال ووحرام
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7 - الكشاف2017-09-16 00:15:46
استغفر الله هذا صاحي ولا عنده خلل
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6 - طلال ال علي2017-09-16 00:15:42
هذا الاستاذ معتوه عقليا وفكريا ولا يحق ان يكون مدرسا لاجيال المستقبل لانه مريض ولا يواخذ ....
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5 -2017-09-16 00:14:38
الأزهر .وفي روايه أخرى يسمونه الأزهر الشريف. $$
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4 - مقيم بالسعودية2017-09-16 00:14:33
لا والله هههههههههههههههه اصنف مضروب ياشيخ لاحول ولا قوة إلا بالله
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3 -2017-09-16 00:13:23
صبري عبد الرؤف قال لعلي جمعه***
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2 - السمرا2017-09-16 00:13:04
لماذا يا سيسي تصر على تشويه الاسلام
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1 - سعد التميمي2017-09-16 00:12:25
حسبي الله ونعم الوكيل
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بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
بعد عمر قصير,,,,,المهم العجوز أو الزوج السبعين ,,,,عنده أولاد أعمارهم متفاوته ,,...
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*** حفظ الله بلادنا من كل شر ....
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