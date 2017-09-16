الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري
صحيفة المرصد : رد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، بتغريدة نارية على رئيس الريان القطري بسبب اعتذاره عن العضوية الشرفية لنادي النصر .
وكتب بن تركي ردًا على تغريدة لسعود بن خالد آل ثاني قائلًا:” يقول حتى أعفي فيصل من الحرج، وأنا أقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته وليس عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في نادٍ رياضي يومًا.”
وكان رئيس نادي الريان قد غرّد قائلًا: ” بسبب الأزمة الحالية أعفي أخي الأمير فيصل بن تركي من الحرج وأعتذر عن عضوية نادي النصر الشرفية ويبقى النصر وجمهوره في القلب”.
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يقول حتى اعفي فيصل من الحرج، وأنا اقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته وليس عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في ناد رياضي يوما. pic.twitter.com/CRc5A3bz64
— فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧
بسبب الأزمة الحالية أعفي أخي الأمير فيصل بن تركي من الحرج وأعتذر من عضوية نادي النصر الشرفية ويبقى النصر وجمهوره في القلب ٠
— سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
اكووووي.
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ههههههههههههاي فضحه والا ليش ماشاله من اول من العضويه
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علم لسعود بن خالد آل ثاني قائلًا:” يقول حتى أعفي كلامه جميل ومحترم وهولا تكلام صحيح
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انا كانصراوي شكر سعود بن خالد ال ثاني
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كحيلان رد رائع
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طيب ....
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عدوك اذا ماكسبته لاتخسره
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بسمه ايش اخبارك حبيبت قلبي
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23// الله يسلمك يارب .
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ت 21 الحمد لله على السلامة
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واليوم السبت راح يصك حكم المباراة ببيان وكم تغريدة
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هو شكله تورط معاهم وعضويتهم قال اقرب مخرج الازمه 😂
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كلامه سليم وذوق القطري لكن يحبون الاكشششن النصراوية 😷
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عدوك وهو عدوك اذا ماقدرت تكسبه لاتخسره
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كفو كحيلان قول وفعل ياذيبان
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كفو كفو اكحيلان لعودة العالمي لتحدي في عالم كرة القدم يجب الدعم من محبي نادي النصر السعودي يكفي لوفية عشرة من كباررجال النصر يدعمون العالمي مع اكحيلان اتحدا بطل كاس اندية العالم يفوز علا النصرالسعودي
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لاياستاذ هاشم اختلاف تسميه ذا هذا طعن وغدر في الظهر قطر خاينه قبل ماتخون السعودية خانت شعبها
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اول مرة يعجبني كحيلان وقطر من قديم مدخلة الرياضة والفن في عمق سياستها
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الله يصلح الحال استحي اشتم شقيقي بسبب خلاف ممكن يحل بين ليله ويوم قالها المثل العربي اسدآ عليه وعلى الاعداء نعامتآ
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تعليق مخالف
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تمنيت تعاملنا مع ايران بنفس سلوبنا مع قطر فايران سبب الخراب والدمار وعدو لنا منذو قرون
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الخلافات السياسه طبيعي بين الدول بس الي مو طبيعي ذاهب الذوق وسقوط الاخلاق ازمه قطر سقطت معها اخلاق ورجال ماضنينا فيهم ياصلو هاذا المستوى ربما خيره لشعوب الخليج
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كفو كحيلان ولكل رياضي الوطن
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هاذي الازمه علمتنا مستوى الاخلاق وعلمتنا شي كثير لن تنساه شعوب الخليج مدى التاريخ راقي يابن ثاني وبن تركي بيض الله وجهك
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ماهاذا في منتصف الجبهه
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ابعدو الرياضه والفن والثقافه عن السياسه وخلو الناس تعيش بهدو وحلو قضاياكم بينكم
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صراحه قلم القطري راقي جدآ والامير رده لي تحفظ
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وشلون ؟؟ توهم ينتبهون ان القطري عضو في نادي النصر؟؟ مضى على المقاطعة تقريباً ستة اشهر ولم يذكر احد موضوع العضوية!! هناك مجاملات في الخفاء اما ماذا ؟؟
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كحيلان دائمآ وابدآ وفي جميع الأتجاهات والجهات يضرب على الكايد هذا طبعه ونحن معه
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*** استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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ياسعود بن خالد ***لك كحيلان
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كفو كحيلان
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