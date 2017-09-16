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الرئيسية / الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري
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المرصد 32 3٬207 2 ساعتين

صحيفة المرصد : رد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، بتغريدة نارية على رئيس الريان القطري بسبب اعتذاره عن العضوية الشرفية لنادي النصر .

وكتب بن تركي ردًا على تغريدة لسعود بن خالد آل ثاني قائلًا:” ‏يقول حتى أعفي فيصل من الحرج، وأنا أقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته وليس عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في نادٍ رياضي يومًا.”

وكان رئيس نادي الريان قد غرّد قائلًا: ” ‏بسبب الأزمة الحالية أعفي أخي الأمير فيصل بن تركي من الحرج وأعتذر عن عضوية نادي النصر الشرفية ويبقى النصر وجمهوره في القلب”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-16 03:13:48
اكووووي.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - wad
2017-09-16 02:45:09
ههههههههههههاي فضحه والا ليش ماشاله من اول من العضويه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - الحقباني
2017-09-16 02:38:29
علم لسعود بن خالد آل ثاني قائلًا:” ‏يقول حتى أعفي كلامه جميل ومحترم وهولا تكلام صحيح
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
29 - BBC ---bbc
2017-09-16 02:36:32
انا كانصراوي شكر سعود بن خالد ال ثاني
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
28 - وفاق
2017-09-16 02:24:58
كحيلان رد رائع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - 2100
2017-09-16 02:21:08
طيب ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - قالوها في الأمثال
2017-09-16 02:18:44
عدوك اذا ماكسبته لاتخسره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 -
2017-09-16 02:18:32
بسمه ايش اخبارك حبيبت قلبي
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,918 )
24 - بسمه
2017-09-16 02:14:31
23// الله يسلمك يارب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 -
2017-09-16 02:11:02
ت 21 الحمد لله على السلامة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - ي و س ف
2017-09-16 02:10:14
واليوم السبت راح يصك حكم المباراة ببيان وكم تغريدة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,918 )
21 - بسمه
2017-09-16 02:08:44
هو شكله تورط معاهم وعضويتهم قال اقرب مخرج الازمه 😂
لا يعجبني(7) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 8,918 )
20 - بسمه
2017-09-16 02:08:01
كلامه سليم وذوق القطري لكن يحبون الاكشششن النصراوية 😷
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
19 - قالوها في الأمثال
2017-09-16 01:58:01
عدوك وهو عدوك اذا ماقدرت تكسبه لاتخسره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - قناص الحباري مودع الحباري مفانيس
2017-09-16 01:56:05
كفو كحيلان قول وفعل ياذيبان
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
17 - ابوصالح سكري
2017-09-16 01:55:33
كفو كفو اكحيلان لعودة العالمي لتحدي في عالم كرة القدم يجب الدعم من محبي نادي النصر السعودي يكفي لوفية عشرة من كباررجال النصر يدعمون العالمي مع اكحيلان اتحدا بطل كاس اندية العالم يفوز علا النصرالسعودي
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
16 - قناص الحباري مودع الحباري مفانيس
2017-09-16 01:55:08
لاياستاذ هاشم اختلاف تسميه ذا هذا طعن وغدر في الظهر قطر خاينه قبل ماتخون السعودية خانت شعبها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 - قالط
2017-09-16 01:54:11
اول مرة يعجبني كحيلان وقطر من قديم مدخلة الرياضة والفن في عمق سياستها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
14 - هاشم
2017-09-16 01:49:20
الله يصلح الحال استحي اشتم شقيقي بسبب خلاف ممكن يحل بين ليله ويوم قالها المثل العربي اسدآ عليه وعلى الاعداء نعامتآ
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
13 -
2017-09-16 01:45:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - هاشم
2017-09-16 01:45:37
تمنيت تعاملنا مع ايران بنفس سلوبنا مع قطر فايران سبب الخراب والدمار وعدو لنا منذو قرون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - هاشم
2017-09-16 01:43:03
الخلافات السياسه طبيعي بين الدول بس الي مو طبيعي ذاهب الذوق وسقوط الاخلاق ازمه قطر سقطت معها اخلاق ورجال ماضنينا فيهم ياصلو هاذا المستوى ربما خيره لشعوب الخليج
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - هل غردت في فضح قطر وأخونجيتها ؟!
2017-09-16 01:39:24
كفو كحيلان ولكل رياضي الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - هاشم
2017-09-16 01:37:40
هاذي الازمه علمتنا مستوى الاخلاق وعلمتنا شي كثير لن تنساه شعوب الخليج مدى التاريخ راقي يابن ثاني وبن تركي بيض الله وجهك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - خشنال
2017-09-16 01:35:37
ماهاذا في منتصف الجبهه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - هاشم
2017-09-16 01:35:18
ابعدو الرياضه والفن والثقافه عن السياسه وخلو الناس تعيش بهدو وحلو قضاياكم بينكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - هاشم
2017-09-16 01:34:15
صراحه قلم القطري راقي جدآ والامير رده لي تحفظ
لا يعجبني(12) اعجبني(6)
5 - كوكا
2017-09-16 01:33:38
وشلون ؟؟ توهم ينتبهون ان القطري عضو في نادي النصر؟؟ مضى على المقاطعة تقريباً ستة اشهر ولم يذكر احد موضوع العضوية!! هناك مجاملات في الخفاء اما ماذا ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - عبدالله الناصر / /حائل
2017-09-16 01:27:57
كحيلان دائمآ وابدآ وفي جميع الأتجاهات والجهات يضرب على الكايد هذا طبعه ونحن معه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 -
2017-09-16 01:27:10
*** استغفر الله العظيم وأتوب اليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-09-16 01:27:03
ياسعود بن خالد ***لك كحيلان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - المنارة
2017-09-16 01:25:42
كفو كحيلان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

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آخر تعليق
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

بعد عمر قصير,,,,,المهم العجوز أو الزوج السبعين ,,,,عنده أولاد أعمارهم متفاوته ,,...
بواسطة : جون كنيدي اليعربي

اكووووي....
بواسطة : هل غردت في فضح قطر وأخونجيتها ؟!

وليس للخونة الا الذل والمهانة...
بواسطة : لله الأمر من قبل ومن بعد

*** حفظ الله بلادنا من كل شر ....
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