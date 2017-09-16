الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

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صحيفة المرصد : رد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، بتغريدة نارية على رئيس الريان القطري بسبب اعتذاره عن العضوية الشرفية لنادي النصر .

وكتب بن تركي ردًا على تغريدة لسعود بن خالد آل ثاني قائلًا:” ‏يقول حتى أعفي فيصل من الحرج، وأنا أقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته وليس عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في نادٍ رياضي يومًا.”

وكان رئيس نادي الريان قد غرّد قائلًا: ” ‏بسبب الأزمة الحالية أعفي أخي الأمير فيصل بن تركي من الحرج وأعتذر عن عضوية نادي النصر الشرفية ويبقى النصر وجمهوره في القلب”.

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يقول حتى اعفي فيصل من الحرج، وأنا اقول وطني لو نازعني فيه عضو من جسدي لقطعته وليس عضوية شرفية قديمة قدمت مجاملة في ناد رياضي يوما. pic.twitter.com/CRc5A3bz64 — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧