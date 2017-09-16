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الرئيسية / بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !
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المرصد 61 10٬852 7 ساعات

صحيفة المرصد : بعد الاتهامات الخطيرة التي نسبت إليها وإصرارها على إظهار براءتها، عادت الإعلامية السعودية لجين عمران إلى حياتها الطبيعية بمشاركة جمهورها رحلاتها ونشاطاتها الشخصية كافة.

وشاركت عمران جمهورها على “انستغرام” بمجموعة من الصور العفوية والمليئة بالحياة والطفولة والسعادة خلال تواجدها في مملكة البحرين.

وظهرت في الصور وهي تقوم برفع يدها مع إشارة الرقم ثلاثة في حركة أثارت الكثير من الجدل، وعلقت على إحدى الصور قائلة: “نولد ولوحة حياتنا بيضاء نقية، منا من يحولها الى السواد ومنا من يحافظ على نقائها وصفائها مع إضافة بعض الألوان الجميله. لذلك لا تسمح لأحد بأن يلون حياتك.. فقد لا يملك بيده سوى اللون الاسود فيحول حياتك إلى دمار” ، وفقاً لمجلة لها.

وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع الصور معبرين عن حبهم لها ومتسائلين عن سبب رفعها للرقم ثلاثة بأصابعها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

61 - استغفر الله العظيم
2017-09-16 08:17:30
ت 58 بابلو.. قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
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60 - باغة
2017-09-16 08:11:26
ما بعدها ملاقة
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59 - قلم الحقيقه
2017-09-16 08:09:44
تعليق 45 لجين قدوتك انت ومن علي شاكلتك
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58 - بابلو
2017-09-16 08:08:50
مزيونه كن عمرها ١٧
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57 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-16 07:58:40
سبحان الله الذي اذا حب عبده أعطاه ما يتمنى ولجين ربي أعطاها الخير ومحبة الناس وحياة كريمة وأهل يحتضنوها ورزق من أوسع ابوابه .. كمية راحة اشعر بها وانا اشاهد سناباتها ويومياتها وأحس الدنيا فعلاً بخير
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56 - زائر
2017-09-16 07:57:35
55 خالد >> 🐑😂
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55 - خالد
2017-09-16 07:49:19
حبيبة الشعب لجين فديتها 🌸
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54 - 👀الحزم
2017-09-16 07:46:39
ورقه محروقه رمى بها عدوا المجتمعات السليمه لإفساد المرأه وضياع المجتمع، إذا ماكان الجمال في الروح فلا فائده من التفسخ والتميع.كل عود وله منبت ومن ترعرع على الخنا فلا يسعد الناظرين ولا يسر من يقترب منه
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53 -
2017-09-16 07:35:40
والله قلنا لكم قلم الخنبقة ما يتابع إلا أخبار وسواليف المرأة وما له في علوم الرجال شيء والله ودي يعلق على مواضيع تنشر في المرصد حول دعم إيران الرافضية للحوثيين ؟؟؟ ي***
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52 - hima
2017-09-16 07:28:57
الله يسعدها.
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51 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-16 07:10:53
الانفتاح سلاح ذو حدين ⁉️
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50 - إنسان
2017-09-16 07:03:51
الله يهديها ويهدي ضال المسلمين ويسترنساءالمسلمين اجمعين
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49 - خيال
2017-09-16 06:31:36
الله يســـــــــــتر ,, ع بناتنا من هــ ألأشَــــكال , بدأت عليها أعراض الزهايمر , والغرور وقلة الوازع الديني ,
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48 -
2017-09-16 06:28:16
لاتهجروا القران وتدبروا اياته
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47 - النادر
2017-09-16 06:13:39
واسألي نفسك هل انتي تلونين حياتك بالخير والثواب أم بالذنوب والتبرج وعرض الزينه . اللهم استر المستورين .
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46 - محمد
2017-09-16 06:06:46
فلوس من عرق جبينها
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45 - منيره الغامدي
2017-09-16 06:02:37
لجين قدوة بنات العرب 💕
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
44 - الجال
2017-09-16 05:54:54
الحمدلله يالله سترك
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43 - Saad
2017-09-16 05:47:43
عمرها حول الخمسين وشكلها بالثلاثين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - بخن بخن
2017-09-16 05:26:32
ما أسخف منها الا جمهورها . الحمد للله على نعمة العقل
لا يعجبني(4) اعجبني(16)
41 -
2017-09-16 05:22:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-16 05:07:35
حارقين أعصابكم تتابعونها ليه البنت عايشة حياة احسن منك انت وهو ومعطيتكم وضع الطيران وحاطتكم ع الصامت ههههه ياتسبدي ضحكتوني وانا اشوف كمية الغيرة اللي فيكم
لا يعجبني(25) اعجبني(8)
39 -
2017-09-16 04:38:13
دعو الخلق للخالق وكل واحد يحاسب عن نفسه بصراحة قمت الدلع والنضج
لا يعجبني(13) اعجبني(1)
38 -
2017-09-16 04:33:54
دعو الخلق للخالق وكل واحد محاسب عن نفسه لأيصلح العطار ما أفسده الدهر
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
37 - الزهراني
2017-09-16 04:21:44
الصراحه *****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - فتفت
2017-09-16 04:12:04
الله لايبتلينامثل مابتلاهم ويعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - محامي
2017-09-16 04:05:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - محامي
2017-09-16 03:58:45
اشارة اصابعها تقول انها ******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - همام
2017-09-16 03:46:50
ماراح حد ينفعا يوم تكون لوحدها في الحفره
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
32 - أبو هادي
2017-09-16 03:45:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
31 - راكاااان
2017-09-16 03:40:47
40 سنه الجده ،، وجالسه تتميلح .. صدق من قال ،، كل فوله ولها كيال
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
30 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-16 03:31:16
والله أحبها الله يصلحها 💔❤💓
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
29 - جون كنيدي اليعربي
2017-09-16 03:08:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - راكاااان
2017-09-16 03:04:58
اقول اسأل الله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -
2017-09-16 02:47:49
ت26 وياشين الذكر اللي يتدخل بالنساء ويعلق على مواضيعهم أكثر من أي موضوع يخص جنسه أو معيشته
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
26 - زائر
2017-09-16 02:36:27
والطفوله ؟؟!!! انا ما ادري من اللي موهقها وقايل لها انك حلوه وكيوته ، ياشين العجوز اذا بدت تميلح
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,529 )
25 - قلم الحقيقه
2017-09-16 02:33:55
صفة جمالية الانسان وبياضها نابعة من ذاته وهبها الله له لايحتاج فيها الا أقلام تلوين ليجملها كما ذكرتي.
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
24 - How Much
2017-09-16 02:30:25
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
23 - ابومحمد
2017-09-16 02:27:35
الي ابي اعرفه ليش الناس مايعتبرون من بعض الحين مايشوفون الممثلين كيف نهايتهم نسئل الله العافية 👀 الله يعينها على حفره ولحد وضمة قبر
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
22 - همسات
2017-09-16 02:27:06
تعديل ( سكن عسكري )
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
21 - همسات
2017-09-16 02:24:22
للأسف سعوديه ولو تدري وين نشأت ؟؟ داخل سكت عسكري في الرياض !!!😳
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
20 -
2017-09-16 02:18:35
الى 1 هل فعلا هي سعودية الاصل والمنشااء؟؟؟ مش شعوديه خذ راحتك اتغزل فيها وامدحها
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
19 - ع الشمري
2017-09-16 02:14:40
ملامحها ملامح عجوووز
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
18 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-09-16 02:09:58
حياة ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - .
2017-09-16 02:04:45
تعليق ١ نعم سعودية وابوها مؤظف في الدولة واختها ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 -
2017-09-16 02:04:30
ت14 روح وجه كلامك لمتابعيها وجمهورها على انستقرام
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 -
2017-09-16 02:01:41
ياربي سترك وعفوك ورضاك والجنة
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
14 - -
2017-09-16 02:00:31
هالحين يجيك قلم الخنبقه مدرعم ويقول طيري وغردي وزقزقي بين الورود والزهور . و. و .و . لانه يحب الدنيا الفانية ويكره الآخرة الباقية
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
13 - نوره
2017-09-16 01:57:27
بعد الاتهامات الخطيره التي لاحقتها !! وش ذا الاتهامات لاتكون سالفة فاتورة الكهرب
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
12 -
2017-09-16 01:56:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - فاطمه
2017-09-16 01:54:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -
2017-09-16 01:54:22
مجموعة من الصور العفوية والمليئة بالحياة والطفولة !! ايس كلاام
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
9 - ادهم
2017-09-16 01:52:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ابراهيم
2017-09-16 01:51:19
الا تفكر بيوم الحساب يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
7 -
2017-09-16 01:51:12
جمهورها ومتابعيها عبروا عن حبهم لها في الانستقرام ويجي يقولك لا تجعلوا من *** مشاهير
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 -
2017-09-16 01:49:15
ت1 ليش مستغرب منها !! المفروض تستغرب من اللي يشجعها ويتابعها ويصفق لها في حسابها في الانستقرام
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
5 - -
2017-09-16 01:48:41
الحمد لله ع نعمة العقل مجرد لفت الانتباه والصور من اسفلها لعاليها تعبّر عن ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
4 - خالد
2017-09-16 01:47:40
التجارة ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
3 - زمن اغبر
2017-09-16 01:44:32
وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع الصور معبرين عن حبهم لها !! ***
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 -
2017-09-16 01:43:35
الله يهديها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - ابو اروى
2017-09-16 01:42:38
هل فعلا هي سعودية الاصل والمنشااء؟؟؟
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أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

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أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

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محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

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