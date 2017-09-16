بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

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صحيفة المرصد : بعد الاتهامات الخطيرة التي نسبت إليها وإصرارها على إظهار براءتها، عادت الإعلامية السعودية لجين عمران إلى حياتها الطبيعية بمشاركة جمهورها رحلاتها ونشاطاتها الشخصية كافة.

وشاركت عمران جمهورها على “انستغرام” بمجموعة من الصور العفوية والمليئة بالحياة والطفولة والسعادة خلال تواجدها في مملكة البحرين.

وظهرت في الصور وهي تقوم برفع يدها مع إشارة الرقم ثلاثة في حركة أثارت الكثير من الجدل، وعلقت على إحدى الصور قائلة: “نولد ولوحة حياتنا بيضاء نقية، منا من يحولها الى السواد ومنا من يحافظ على نقائها وصفائها مع إضافة بعض الألوان الجميله. لذلك لا تسمح لأحد بأن يلون حياتك.. فقد لا يملك بيده سوى اللون الاسود فيحول حياتك إلى دمار” ، وفقاً لمجلة لها.

وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع الصور معبرين عن حبهم لها ومتسائلين عن سبب رفعها للرقم ثلاثة بأصابعها.

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