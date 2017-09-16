بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !
صحيفة المرصد : بعد الاتهامات الخطيرة التي نسبت إليها وإصرارها على إظهار براءتها، عادت الإعلامية السعودية لجين عمران إلى حياتها الطبيعية بمشاركة جمهورها رحلاتها ونشاطاتها الشخصية كافة.
وشاركت عمران جمهورها على “انستغرام” بمجموعة من الصور العفوية والمليئة بالحياة والطفولة والسعادة خلال تواجدها في مملكة البحرين.
وظهرت في الصور وهي تقوم برفع يدها مع إشارة الرقم ثلاثة في حركة أثارت الكثير من الجدل، وعلقت على إحدى الصور قائلة: “نولد ولوحة حياتنا بيضاء نقية، منا من يحولها الى السواد ومنا من يحافظ على نقائها وصفائها مع إضافة بعض الألوان الجميله. لذلك لا تسمح لأحد بأن يلون حياتك.. فقد لا يملك بيده سوى اللون الاسود فيحول حياتك إلى دمار” ، وفقاً لمجلة لها.
وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع الصور معبرين عن حبهم لها ومتسائلين عن سبب رفعها للرقم ثلاثة بأصابعها.
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التعليقات
ت 58 بابلو.. قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
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ما بعدها ملاقة
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تعليق 45 لجين قدوتك انت ومن علي شاكلتك
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مزيونه كن عمرها ١٧
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سبحان الله الذي اذا حب عبده أعطاه ما يتمنى ولجين ربي أعطاها الخير ومحبة الناس وحياة كريمة وأهل يحتضنوها ورزق من أوسع ابوابه .. كمية راحة اشعر بها وانا اشاهد سناباتها ويومياتها وأحس الدنيا فعلاً بخير
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55 خالد >> 🐑😂
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حبيبة الشعب لجين فديتها 🌸
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ورقه محروقه رمى بها عدوا المجتمعات السليمه لإفساد المرأه وضياع المجتمع، إذا ماكان الجمال في الروح فلا فائده من التفسخ والتميع.كل عود وله منبت ومن ترعرع على الخنا فلا يسعد الناظرين ولا يسر من يقترب منه
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والله قلنا لكم قلم الخنبقة ما يتابع إلا أخبار وسواليف المرأة وما له في علوم الرجال شيء والله ودي يعلق على مواضيع تنشر في المرصد حول دعم إيران الرافضية للحوثيين ؟؟؟ ي***
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الله يسعدها.
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الانفتاح سلاح ذو حدين ⁉️
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الله يهديها ويهدي ضال المسلمين ويسترنساءالمسلمين اجمعين
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الله يســـــــــــتر ,, ع بناتنا من هــ ألأشَــــكال , بدأت عليها أعراض الزهايمر , والغرور وقلة الوازع الديني ,
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لاتهجروا القران وتدبروا اياته
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واسألي نفسك هل انتي تلونين حياتك بالخير والثواب أم بالذنوب والتبرج وعرض الزينه . اللهم استر المستورين .
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فلوس من عرق جبينها
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لجين قدوة بنات العرب 💕
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الحمدلله يالله سترك
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عمرها حول الخمسين وشكلها بالثلاثين
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ما أسخف منها الا جمهورها . الحمد للله على نعمة العقل
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حارقين أعصابكم تتابعونها ليه البنت عايشة حياة احسن منك انت وهو ومعطيتكم وضع الطيران وحاطتكم ع الصامت ههههه ياتسبدي ضحكتوني وانا اشوف كمية الغيرة اللي فيكم
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دعو الخلق للخالق وكل واحد يحاسب عن نفسه بصراحة قمت الدلع والنضج
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دعو الخلق للخالق وكل واحد محاسب عن نفسه لأيصلح العطار ما أفسده الدهر
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الصراحه *****
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الله لايبتلينامثل مابتلاهم ويعفو عنا ويغفر لنا ذنوبنا
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اشارة اصابعها تقول انها ******
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ماراح حد ينفعا يوم تكون لوحدها في الحفره
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40 سنه الجده ،، وجالسه تتميلح .. صدق من قال ،، كل فوله ولها كيال
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والله أحبها الله يصلحها 💔❤💓
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اقول اسأل الله ***
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ت26 وياشين الذكر اللي يتدخل بالنساء ويعلق على مواضيعهم أكثر من أي موضوع يخص جنسه أو معيشته
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والطفوله ؟؟!!! انا ما ادري من اللي موهقها وقايل لها انك حلوه وكيوته ، ياشين العجوز اذا بدت تميلح
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صفة جمالية الانسان وبياضها نابعة من ذاته وهبها الله له لايحتاج فيها الا أقلام تلوين ليجملها كما ذكرتي.
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الي ابي اعرفه ليش الناس مايعتبرون من بعض الحين مايشوفون الممثلين كيف نهايتهم نسئل الله العافية 👀 الله يعينها على حفره ولحد وضمة قبر
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تعديل ( سكن عسكري )
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للأسف سعوديه ولو تدري وين نشأت ؟؟ داخل سكت عسكري في الرياض !!!😳
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الى 1 هل فعلا هي سعودية الاصل والمنشااء؟؟؟ مش شعوديه خذ راحتك اتغزل فيها وامدحها
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ملامحها ملامح عجوووز
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حياة ***
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تعليق ١ نعم سعودية وابوها مؤظف في الدولة واختها ***
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ت14 روح وجه كلامك لمتابعيها وجمهورها على انستقرام
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ياربي سترك وعفوك ورضاك والجنة
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هالحين يجيك قلم الخنبقه مدرعم ويقول طيري وغردي وزقزقي بين الورود والزهور . و. و .و . لانه يحب الدنيا الفانية ويكره الآخرة الباقية
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بعد الاتهامات الخطيره التي لاحقتها !! وش ذا الاتهامات لاتكون سالفة فاتورة الكهرب
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مجموعة من الصور العفوية والمليئة بالحياة والطفولة !! ايس كلاام
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الا تفكر بيوم الحساب يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم
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جمهورها ومتابعيها عبروا عن حبهم لها في الانستقرام ويجي يقولك لا تجعلوا من *** مشاهير
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ت1 ليش مستغرب منها !! المفروض تستغرب من اللي يشجعها ويتابعها ويصفق لها في حسابها في الانستقرام
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الحمد لله ع نعمة العقل مجرد لفت الانتباه والصور من اسفلها لعاليها تعبّر عن ذلك
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التجارة ***
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وتفاعل متابعوها بشكل واسع مع الصور معبرين عن حبهم لها !! ***
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الله يهديها ***
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هل فعلا هي سعودية الاصل والمنشااء؟؟؟
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