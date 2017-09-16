“عمرو موسى” يكشف عن مذكراته ويفجر مفاجأة صادمة عن “جمال عبد الناصر” ويثير الجدل على تويتر
صحيفة المرصد: كشف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح السابق للرئاسة المصرية، عمرو موسى،عن الجزء الأول من مذكراته التي صدرت تحت عنوان «كتابيه».
وقال “موسي” إن الجزء الأول من مذكراته يضم الفترة من النشأة إلى مغادرته وزارة الخارجية المصرية ليصبح أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، أما ما يتعلق بالثورات العربية والربيع العربي فأكد أنه سيكون في الأجزاء التالية.
وكانت أول معركة أثارتها هذه المذكرات، ما تضمنته من حديثه عن طعام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إذ قال موسى إن الأخير كان يستورد طعاماً خاصاً لاهتمامه بنظام غذائي، وكان يرسل من وقت لآخر من يأتي له بأصناف معينة من الطعام الخاصة بالرجيم من سويسرا، وكان يأتي لإحضارها رجل ضخم الجثة، وكان هو المسؤول عن تسليمها له.
وعلقت فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية، على ما ذكره موسي، عبر حسابها الشخصي على «تويتر» قائلة: «عمرو موسى يقول إن عبد الناصر كان يحضر طعامه من سويسرا، أكيد الرئيس كان بيبعته يحضر الطعام، وإلا عرف إزاي… حد يقولي».
وأضاف الصحفي مصطفى بكري إن «طعامه (جمال عبد الناصر) كان الجبنة والخيار. أول مرة أسمع أنه كان يرسل مندوباً لسويسرا». وأضاف: «عبد الناصر كان بسيطاً في حياته، بسيطاً في أكله وملابسه، ولم يسع لأن يكون مختلفاً عن الشعب المصري، عاش مع الناس، ورحل وهو يدافع عن مبادئه. هذا الكلام (لعمرو موسى) استفزني».
وتابع: «الاستخبارات الأمريكية فتشت في ملف عبد الناصر، وقالوا مقولتهم الشهيرة: (فتّشنا في الملف ولم نجد رذيلة لجمال عبد الناصر)».
التعليقات
ظلت ثعابين الثورة تتلوى متربصه بجمال حتى اغتالوه بدس السم له في مشروبه على مدى شهور حتى مرض ومات وكانوا ينوون بالسادات نفس المصير فحفظه الله و الهمه قبول استقالتهم الجماعية عندما ارادوا احراجه سياسيا
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أثبت عبد الناصر بعد نظره بالتحالف مع الروس فبنوا له السد العالي ومصانع حلوان . أمريكا لايمكن أن تكون صديقاً للعرب وها نحن نرى العرب كلهم والاتراك والايرانيون إتجهوا نحو موسكو الاقرب للعرب وللمسلمين
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فساعد المصريون جمال عبد الناصر و ساندوه في عزله لعبد الحكيم عامر و صلاح نصر و قبل ذلك ساندوه في عزل اللواء محمد نجيب رأس الفتنه الحقيقيه في الجيش ثم عين جمال عبد الناصر السادات نائبا له و كان خير رفيق
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عندما توفي عبد الناصر تم حصر ارثه وكان 400 جنيه وشقة صغيرة ومعاشه التقاعدي وهذا مثبت ولا أحد يستطيع دحضه أما عمرو موسى فبأع نفسه لقطر كما نعرف جميعا وتسبب بضياع ليبيا والأفضل له أن يصمت
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و لكن جمال دافع عن السادات واصر على استمراره في الضباط الاحرار ثم جاءت النكسه التي سببها الضباط الذين خانوا الملك فقرر جمال عزلهم و كانت هذه فرصته لتنظيف الجيش منهم و كان قبل ذلك قد عزل محمد نجيب
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في مذكرات السادات كان السادات لا يعلم بموعد الثورة كما اقترح مجموعة الضباط الخائنين للملك على جمال عبد الناصر لانهم كانوا يعتقدون ان السادات موالي للملك لانه عاد للجيش بامر من البلاط الملكي ايام الملك
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كان الملك فاروق يعلم ان الامور قد ساءت من كل النواحي الاخوان من ناحية و الانجليز معهم وافراد العائلة المالكة من ناحية و مجموعة الضباط المنقلبين معهم فقرر الملك تسليم البلد للجيش حيث ان اكثر الجيش معه
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الملك كان يعلم بخيانات العائله المالكه في مصر له حيث كانت العائله المالكه مواليه للانجليز و كانوا يريدون خلع الملك و تمليك عم الملك بدلا من الملك الذي كان يساعد الالمان في الحرب العالمية ضد الانجليز
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نصدق عمرو موسى ونكذب التاريخ الرجال كان ديكتاتور وهو سبب ماهي عليه مصر ولامه الاسلاميه سلم فلسطين لليهود ودخل حرب ماهو عامل لها حساب مع اليهود وحارب أهل الدين وقتلهم
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كما سمعنا عن مذكرات الملك فاروق ان الملك وضع رجاله في الضباط الاحرار فعندما سمع عن مجموعه متمرده من ضباط الجيش قرر ان يدخل فيهم ضباط له فكلف جمال عد الناصر بتكوين الضباط الاحرار و ضم المتمردين لجمال
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جمال أحيا القومية العربية وتدخل في شؤون الدول الأخرى وحاول احتلال اليمن ومني الهزائم ومنها الوصول إلى السعودية ومحاربة الإسلام تجري في دم كل فرعوني وحكومات العسكر وبال على الإسلام والشعوب .
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ومحاربته للإسلام وأهله فضيلة؟! ومين اللي يشهد له؟! كان يدعو للقومية وللاشتراكية،وكمان كان اخوانيا.
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اللي بيؤل ان عبدالناصر كان بياكول قبنة وخيار، إيه عرّفوه وإلا كا هوّ اللي بيئطعهالوه وإحنا مابنعرفش.. *اكبر كذّاب في تاريخ مصر الحديث هوّ عبدالناصر.وهو اللي دمّر حاضر ومستقبل مصر ل١٠٠ سنة قااادمة.
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تعليق مخالف
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كلوهم كدبين وكلام فاضي
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كانت مصر تضاهي الدول الاوروبية بل كانت تفوقها لو استمرت لكانت مصر الان أجمل من تركيا وسويسرا وغيرها من الدول لكن تحولت جمهورية عاث فيها الطاغية عبدالناصر فسادا وجهلا وفقرا فردها بأفعاله وخطاباته للخلف
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امام الشعب متقشف وياكل جبنة وخيارومن خلفة يستورد طعاما خاصا وكافيارهكذا يتم الضحك على الشعوب الجائعة
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بصراحه كلام ليس له معنى الرجل متوفى منذ أربعون عاما وأكثر والنقاش فى نوعية طعامه فترة حكمه طيب لو كان يأكل افضل الأنواع من سويسرا او اسواء الأنواع من داخل مصر ويش همنا هل تحررت فلسطين ‼️
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عبدالناصر كان مغرور ببلاهة . وقد قال عنه الملك الفذ فهد رحمه الله جمال عندما يتكلم ينسى نفسه وقد ورط مصر في حروب ودمار واعتدى على ارض الحرمين باختصار رجل مجرم مثله مثل صدام والقذافي وعلي صالح.....
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بعض اخوننا المصريين ماتعرف له تصدقه ولا العكس سواء معلم طبيب مهندس شيخ سياسى لاعب كوره مذيع طيار مسؤول مواطن عادى .طبعا البعض وليس الكل فيهم المحترم والصادق كثيرون والحمدالله .
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الهالك عبدالناصر دمر الأمة العربية و ارجعها مئات السنين إلى الوراء ، تاريخه أسود و عصره أسوأ عصر مر على الأمة العربية
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حسب ما سمعت وشاهدت مصر كانت في مقدمة دول العالم أيام الملكيه بعد ثورة الضباط الأحرار وتحويلها لجمهوريه للأسف مصر تأخرت كثير وعبدالناصر احد اسباب دمار مصر بمغامراته وغباءه السياسي وهكذا حكم العسكر.
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أنا أعرف عوائل خاصة تجلب طعام مواليدهم من فرنسا .غذاء خاص من حليب وزبادي ومكمل غذائي. كل أسبوع يرسل لهم ويحفظ في الثلاجة .
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عبدالناصر سبب نكبة الامه العربيه والاسلاميه. حول الدول الملكيه المستقره إلى جمهوريات انقلابيه. قصف نجران وجيزان. وشكراً
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جمال عبدالناصر يحبون للان المصريين مع العلم ماله انجازات خسر سيناء حرب اسرائيل تعيين السادات نائب له هو اللي كان صائب
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رقم 2 كاذب ماصدر تكفير من العلماء لاحد صلفحو مخك التعبان صدق المثل يامن قنا له من حلاله عله
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عبدالناصر سبب كل الدمار والعار والاستعمار الصهيوني والتغلغل الروسي في العالم العربي ( اليمن - سوريا - العراق - مصر - ليبيا والحزائر ) وسبب ضياع الضفة والجولان وسيناء وفقر مصر والعراق وسوريا والسودان .
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هو الطعام فقط مستورد ؟ قل يامعالي الوزير:ان كل شييءكان ولايزال مستوردا وجمال عبد الناصر افقر مصر بعد غناها حتى وان كان تربع على قلوب الجياع
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جمال عبدالناصر...وصدام حسين هما شرارة الشر والإرهاب والانقلابات على الامه العربيه.لماذا نمجد مثل هذين النافقين.اقراؤ التاريخ جيدا..أمرهما إلى الله...حسبنا الله عليهما.
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رقم ٢ قل خيرا او اصمت
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ثلاجته 10 سنين مافيها غير الجبنه
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علماء السعودية قالوا عته كافر مثل ماقالوا عن صدام انه بعثي كافر وبشار كافر أنا أدري ان اللي تزعلوا عليه كافر شرعا بس عاد تكفون لاتزعلون علينا احنا من يدكم اليمين ليدكم اليسار شبيك لبيك طرطشلي بعينك
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طعامهم ياتيهم من سويسرا والشعوب ياتيها طعامها من بقايا --- ويتسائلون ليش الربيع العربي الشعوب كمان تريد طعامآ يليق بكرمتها
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