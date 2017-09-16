“عمرو موسى” يكشف عن مذكراته ويفجر مفاجأة صادمة عن “جمال عبد الناصر” ويثير الجدل على تويتر

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صحيفة المرصد: كشف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح السابق للرئاسة المصرية، عمرو موسى،عن الجزء الأول من مذكراته التي صدرت تحت عنوان «كتابيه».

وقال “موسي” إن الجزء الأول من مذكراته يضم الفترة من النشأة إلى مغادرته وزارة الخارجية المصرية ليصبح أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، أما ما يتعلق بالثورات العربية والربيع العربي فأكد أنه سيكون في الأجزاء التالية.

وكانت أول معركة أثارتها هذه المذكرات، ما تضمنته من حديثه عن طعام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إذ قال موسى إن الأخير كان يستورد طعاماً خاصاً لاهتمامه بنظام غذائي، وكان يرسل من وقت لآخر من يأتي له بأصناف معينة من الطعام الخاصة بالرجيم من سويسرا، وكان يأتي لإحضارها رجل ضخم الجثة، وكان هو المسؤول عن تسليمها له.

وعلقت فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية، على ما ذكره موسي، عبر حسابها الشخصي على «تويتر» قائلة: «عمرو موسى يقول إن عبد الناصر كان يحضر طعامه من سويسرا، أكيد الرئيس كان بيبعته يحضر الطعام، وإلا عرف إزاي… حد يقولي».

وأضاف الصحفي مصطفى بكري إن «طعامه (جمال عبد الناصر) كان الجبنة والخيار. أول مرة أسمع أنه كان يرسل مندوباً لسويسرا». وأضاف: «عبد الناصر كان بسيطاً في حياته، بسيطاً في أكله وملابسه، ولم يسع لأن يكون مختلفاً عن الشعب المصري، عاش مع الناس، ورحل وهو يدافع عن مبادئه. هذا الكلام (لعمرو موسى) استفزني».

وتابع: «الاستخبارات الأمريكية فتشت في ملف عبد الناصر، وقالوا مقولتهم الشهيرة: (فتّشنا في الملف ولم نجد رذيلة لجمال عبد الناصر)».