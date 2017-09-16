هاشتاق “فشل حراك 15 سبتمبر” يتصدر التريند على تويتر
صحيفة المرصد : تصدر هاشتاق #فشل_حراك_15_سبتمبر الترند على تويتر ، وعبر من خلاله السعوديون عن الوحدة الوطنية التي وقفت سداً منيعاً لأي محاولات لشق الصف أو زعزعة الاستقرار .
ولم يكن الهاشتاق المتصدر هو الوحيد ولطن انطلقت هاشتاقات أخرى بينها # قسما_بالله_ماأخونك_ياوطن ” ، و ” #توحيد_صورة_الملك_15سبتمبر ” ، و ” #شعب_سلمان_قاهرالعدوان ”.
وكتب حساب يحمل اسم عبدالله السبيعي : “نعم فشل حراك الفتنة بفضل من الله سبحانه ثم بوعي الشعبوحب الوطن “.
وأضاف حساب مقرن بن علوان : “بعد فشل الحراك استعدت قطر ،للحوار وكأن هذا الحراك ورقتهم الاخيره وخيب الله مساعيهم بوحدة صفوف الشعب مع القيادة “.
وانهالت التعليقات الأخرى لتثبت وحدة الصف ، ووعي الشعب السعودي ووقوفه مع قادته .
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نعم فشل حراك الفتنة بفضل من الله سبحانه ثم بوعي الشعب💚 وحب الوطن 🇸🇦 pic.twitter.com/V0cjzHaHbz
— عبدالله السبيعي (@ABDULLAH_iS) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧
بعد فشل الحراك استعدت قطر ،للحوار وكأن هذا الحراك ورقتهم الاخيره وخيب الله مساعيهم بوحدة صفوف الشعب مع القيادة 💚🇸🇦 pic.twitter.com/xwOG3yvB6F
— مقرن بن علوان🇸🇦 (@BJmal1414) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
وهكذا أعلن بفشل تهييج الشعب السعودي البطل نعلن للعالم اجمع اعلان ( وفاة قناة الفتنة الجزيرة ) الذين يضنون انها سلاحهم ضد اي عدوا فاثبت السعوديون انها قناة كرتونية احترقت بكل سهوله
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لقد احترقت اخر ورقة لقناة الفتنة قناة الجزيرة التي تظن قطر انها تستطيع ان تسقط هيبة الدولة مثل الدول الكرتونية الاخرى ، بوقوف الشعب السعودي البطل الوفي هذا الموقف المشرف مع حكامه الاوفياء
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مانقول إلا كما علمنا النبي (صلى الله عليه وسلم):اللهم إنا نجعلك في نحرورهم ونعوذ بك من شرورهم . اللهم من أراد دولتنا واستقرارنا بشر فرد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره اللهم اهد شبابنا للحق
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صباح أمن الوطن والمواطن 🏳إلا الوطن يا 《مرتزقة》 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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فديت السعودية بدوها وحضرها أحفاد الصحابه ويخسي المجوسي وجماعته
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الحمدالله على نعمة الامن والامان
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الحمد لله لقد خابو وخاب مسعاهم مكرهم لن يزيدنا الا حبا وولاءا لهذا الكيان الكبير نسو اننا مؤمنين وان حب الوطن من الإيمان والحمد لله
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دام عزك يا وطن وعاش سلمان وعاش ولي العهد
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قالى صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم أمنا في سربه معافى في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا الحمدلله حنا تحت قياده ال سعود والله اننا بملايين الخيرات ومحسودين موتو بغيظكم يااعداء الاسلام
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قالى صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم أمنا في سربه معافى في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا الحمدلله حنا تحت قياده ال سعود والله اننا بملايين الخيرات ومحسودين موتو بغيظكم يااعداء الاسلام
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هذه النتيجة لا جديد فيها، فالشعب السعودي شعب واعي، ومدرك للمخاطر التي تحفه، ولكيد الأعداء، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأما المعارضون فهم قلة فاشلة باعت نفسها للشيطان ولأعداء بلاد الحرمين.
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الحمدلله فيه يوتيوب عرفنا أكثر على خطركم "خ
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اغلب الدول معها علاقات اما السعودية مامعها علاقات ولن يكون معها علاقات مع إسرائيل لكن هذه افعال الاخونجي السروري ذنب إيران يحطون شائعات على حكومتنا مالقو شيء فقالو خلونا نكذب خونه😂"الله لايبلانا
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فشل الحراك غير الشعبي نعمة الهية تحتاج حل المشاكل ولو بسيطة لقطع الطريق أمام المتصيدين بالماء العكر ......
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اول من حذر من حزب الآت هم اهل السلف وكانو الاخونج يمدحون نصر الآت رغم سبه للصحابه رضي الله عنهم وكذلك أول من حذر من حافظ الاسد وولده هم اهل السلف
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يبغون يخلون الدوله نفس سوريا والعراق لكن تبطون ثم تبطون وكلنا تحت راية ابو فهد الله يطول بعمره
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ريمه اغلب الدول العربيه لها علاقات كامله مع ايران وتجاره وش رايك بكلام نتنياهو عن اتصالات اسرائيليه مع اغلب الدول العربيه
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فيه تعليق عن قطر وتركيا
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الرواتب تنزل في يومها
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السبت القادم بيكون يوم خير للشعب و هي هديه بسيطه
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وكذلك ماتشوفون حمد زوج موزة🍌 انقلب على ابوه يموتون بالانقلابات والفوضى والدمار اما أبنائهم مايرفعون لهم يديهم ويحرضون بل يدرسونهم وبعضهم بالخارج ويزوجونهم واما عيال الناس يودونهم للنار ولدول الصراع!
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ريمه الخلوات بالسواقين وشغل المستشفيات والاسواق وابتعاث البنات وش اسمه ذا عندك ومنهن اللي يطالبن بسياقة سيارات ونزع ولايه وحرية لبس وكشف من هن بناته
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بعد ماشفتو شي ي كلاب لندن باقي ارواحنا نحتفظ فيها ليوم رخيصه لاجل تراب وطني والله ي ابو فهد لو تامر ع الروح تفداك كيف وانت والدنا ومليكنا وهذ ا وطن فيه مكه وطيبه وقبر الحبيب عليه السلام
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وشفنا باليوتيوب خالد مشعل الاخونجي بايران حضر لطلاب ايرانيين ومدح فيها المقبور الهالك الخميني وترحم عليه😂مثل نفاقهم ماشفت وكذلك من زار قبر الخميني!
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ترقيات لجميع العسكريين قريبا بأذن لله تعالى من بشائر الخير في عهد سلمان الخير
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انا اعرفكم واعرف خطركم يا اخونج وسرورية انتم احباب مع اذناب إيران ومع إيران ""باليوتيوب ضيف معمم على ما اضن على العربية وقال بأن الاخونج بالعراق يبون يراسهم هذا المععم على ما اظن اسمه طالب !
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اللهم احفظ حكامنا وارفع منزلتهم وقدرهم جزاء ماقدمو للاسلام والمسلمين وبيض وجوههم يوم تسود وجوه العصاه واجعلهم سيفا بترا على الأعداء رحماء على الضعفاء وانصرهم ولاتنصر عليهم وادخلنا واياهم الفردوس الاعل
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والله الشعب ماهو داري عن هالشرذمة الي يدرس خارج المملكة والي عنده بزنز والي موظف والي بيتزوج والي شغال اعمال حرة (محد درا عن غانم والسفيه وشلتهم عبادة الحمدين قصدي الخثيين)
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ريمه ابشري قرب زواجك يقولون بيعطون كل متزوج منحة من خير البلد الوفير وماعاد فيه ديون انبسطي وبيسكنونك ويمشون لك راتب ومخصصات زيهم
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وشفنا بالكويت اللي اختلط مع النساء جالس بجنب امرأة ومن حضر عري بدول الغرب
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انا اعني الاخونج والسرورية المتلبسين بالدين حضرو ملتقى النهضه العلماني بقطر ويدعون للعلمنه
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شكرا شكرا شكرا على من قبضتو عليهم من الخونه اخونج وسرورية وعقبال البقية يارب💃
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نجدد البيعة لولاة أمرنا حفظهم الله وخابت مساعي دعاة الفتن والشرور كل التحية لأبناء شعبنا الوفي حفظ الله مملكتنا وقيادتنا من كل شر.
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بالذات "العنيد" لتعرف اكثر شف اليوتيوب عن الاخونج والسرورية هؤلاء خطيرين شف افعالهم واقوالهم واختلاطهم هم يكرهون اهل السلف ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب اللي على الكتاب والسنة
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رجعت ريمه لعادتها القديمة يعني حنا ماعندنا علمانية والصور اللي تشوفينها كل يوم هنا وام بي سي وروتانا واخواتها ومسلسلات بالتلفزيون الرسمي وشي هذي ياريمه نهج صحابه
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فشل الحراك بحد ذاته نجاح ل الطرفين القياده والشعب
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اسالكم بالله فيه احد يزايد على ال سعود حكام من نسل حكام لهم 500 سنه بالحكم يجي غانم التبن وسعد السفيه الخاين الي درسته الدولة وسمنته بالله في احد بيسمع كلامهم حدث العاقل بما يعقل ( الحمدالله ع النعم
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العدو يريد مثل هاذي الزوبعه الغير مبرره يفترض يتجاهل ولا يعطا وجه مع الاسف خدمناهم بحسن نيه مكان له داعي كل هالخوف احقر العدو وخله ينقلع
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يامسلم يامسلمة شوفو باليوتيوب فتاوي للاخونج والسرورية وافعالهم بدع واستهزاء الله لايبلانا كذلك شوفو ملتقى النهضه العلماني بقطر مختلط حضروه الاخونج ومنهم ***
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طيب ليش زعلانين ع صاحب السيارات المذهبة واقرانه وتنتقدون الاسكان بعنف وتشتكون الحال واللي موضف يشكي ضعف الراتب لاخر التذمرات الطويلة
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ابشروا بالخير يالشعب في قرارت راح تسعد الجميع قريب حفظ الله المليك
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فشل حراك 15 سبتمبر نبارك الامه العربية والاسلامه بفشل حراك 15سبتمبر اعاده الله علينا بالأمن والامان وكل عام وانتم بخير
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مبروك لحكومتنا ووطننا وشعبنا الشريف وجنودنا وأهل السلف بمناسبة فشل بما يسمى حراك وكالعادة فشلو💃💃💃هههههه
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طيب كافؤه ***
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نعم و1000 نعم اقسم بربي لن اخونك ياوطن وسأفديك بدمي واكون طائعا لولي الامروموتوا بغيضكم ايها الخونه الكلاب يامن بعتم ضمائركم وانفسكم للمجوس واعوانهم
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ربي اجعل هذا البلد آمنا.. يخسأ اعداء الله من المنافقين والخوارج والصفويين.
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كيف ينفصل الرأس عن الجسد الشعب والحكومه مثل الرأس والجسد
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شدو الخزام على تميم وزمرته لين ينخ ولا نخ شيلو الحمل على ظهره كفو سلمان الحزم
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رسائلك وتواصلك مع المسؤلين محل ثقة وانا احد ممن استخدم التواصل مع عدة جهات رسمية في الدولة والله على نا اقول شهيد بلد همه المواطن يرفع من شأنه التقصير حاصل لاكن ليس متعمد عش يا مواطن في امن وامان
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اللي واضعين ديس لايك كلهم من اذناب جزمي قذاره و الغرضاوي و مشترين بمال و اخونج وصفويين وحوثيين وناصريين وليس منهم سعودي واحد الا مريض او معدوم حبه لوطنه واهله كبارا وصغارا ويريد الشر للوطن واهله
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بلاد الله اكرمها ببيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وملوك لهم القدر والحشمه رفعوا رؤسنا بين الشعوب ووفروا لنا كل شئ ونبايعهم على ارواحنا اللهم احفظ بلادنا وقائد مسيرتها شكرا ايها الشعب
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الحمدلله على نعمة الامن والأمان حسبي الله على من اراد الفتن والتفرقة لبلادنا حماك الله ياوطني
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الحمدلله على نعمة الامن والأمان حسبي الله على من اراد الفتن والتفرقة لبلادنا حماك الله ياوطني من شرور الحاقدين
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نجدد الولاء والبيعه واللى يخسى الخائسون ويخسى من في قلبه مرض وحقد وحسد على ولاة امورنا ووطننا الغالي المملكه العربية السعووودية
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الكتب بلاش المستشفيات بلاش تروح ماتروح بيتك وعيالك في امن وامان بعد الله لنا عبره في كل الدول اللي حولينا صحصح صحصح ياخبل وياذناب غانم وقطر والمسعري وطقتهم امن وامان لو مامعك عشاء ليل لله الحمد
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كلنا فداء دون المليك والوطن الله يحفظ دولتنا ومليكناوشعبنا
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الْيَوْمَ كان درس يصعب على شعوب العالم ان يطبقونه في دولهم وذاك بسبب اخلاص القيادة وتطبيق شرع الله وثانياً شعب وفِي للحكومة الرشيدة، وعلى وعي بما يحاك من قبل اذناب المجوس. فلك الحمد على حكامنا
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المفروض كل من وضع (( ديسلايك )) على مشاركه ايجابيه نحوا الوطن يتم سحبه مع مسامعه كونه مندس وخبيث ويجب تنظيف البلد من هؤلاء المرتزقه
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الله يحفظ وطنا .ويعز ملكنا سلمان ويحفظ ولي عهده .وطني ومليكي حبكم في قلوبنا محفور . هنا السعودية منبع العروبة والإسلام حفظها الله من كل مكروه .والشعب السعودي فداء للدين والمليك والوطن.
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ماحدث الْيَوْمَ درس يعجز العالم ان يصلوا الى ماوصل آلية الشعب السعودي في حب المليك والوطن وقوة التلاحم وإخلاص القيادة الحكيمة ، فلن ينسى الأعداء قبل الأصدقاء قوة الشعب السعودي والحكومه، حفظهم الله
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وعرفوا حق التمسك بولي اﻷمر لو كان عبد حبشي .. فما بالكم بخادم الحرمين الشريفين . اللهم احفظ سلمان بن عبدالعزيز ورآية التوحيد ..
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تعليق 46 لا افهم مقصدي ما قلت مقفلين بابهم عن المطالب اقصد انه اي شعب ظروري تكون له مطالب ويطمح في الافضل وحكامنا ما يقصرون . واقصد ان اي مطالب او اقتراحات ممكن تطلب بطريقة مشروعة مو شغل حراك ومظاهرات
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ما اتكلم عن حقين الحراك لا ذولي نصابين مجمع روافض على حوثيين على خونة ومأجورين وحقين مصالح ولا همنا هياطهم .. انا اقصد الشعب الحبيب وشوفو النتائج بدت تطلع وكم من جيوش الاجانب الموجودين طلعو وريحونا
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وهل أبواي المسؤول اﻷعلى مغلقة .. يكفي خادم الحرمين فاتح الباب . ويؤكد على كل مسؤول ان يؤكدون على من تحت إدارتهم بأن يستقبلوا المواطن ويفتحوا الباب .
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وحتيش لو سارت وراهم مجانين. الشعب واعي والقيادة حكيمة واللي نوى بافساد ارض الحرمين باذن الولي يبشر بشر الهزيمة ------ الى كل خائن لهذا الكيان هذا الوطن بني بدماء ابائنا وباذن الله لن نفرط فية
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الحمد لله وعلى الدوم نحمد الله .. اللهم ﻻ تشتتنا وﻻ تجعلنا من المتشتتين وكن معنا بنصرك وعزك ورحمتك بلطفك .. موحدين عابدين لك .
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انتو اصبرو صدقوني بتشوفون خير الخطا الوحيد انو من زمان ما تحركت دولتنا ونوعت الاستثمارات جلست فترة طويلة على البترول بس لكن هالشي بيتغير وبتزين الامور لكن يبي لها شوية صبر ما تقدر تغير شي من سنين بيوم
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شكراالملك سلمان
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صحيح نبي اصلاحات نبي تغيرات ببعض الامور صحيح المواطن يستحق اكثر وهذي مطالب مشروعة وحكامنا يتقبلونها لكن شغل حراك ومظاهرات وفوضى وزعزعة امن لا والله خلونا مستورين ببيوتنا عند اهلنا بالامن والامان ونعمة
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مين غبي يتحرك وليه عشان فقر هذي سنة الله في خلقه الغنى والفقرعشان بطالة امريكا والصين اغنى وفيهم فقراء وبطالة لكن مافيهم امن وامان وراحة واستقرار مثل عندنا مجنون افرط فيهم عشان فلوس ما تنفعني لو راحو
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وماالنصر الا من عندالله وهو ولى المؤمنين ولايحيق المكر السيئ الا بأهله .يا حساد واعداء السعوديه ترها دائما محفوظة من الله تعالى .ومنصوره بفضله وقوته 🇸🇦🕋🇸🇦✌️
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ههههههههه طبيعي يفشل الحراك اصلا مين عرف عنه الا نسبة قليلة من السكان والاغلبية والله ما جابو له خبر ولا يعرفو عنه واصلا لو عرفو عنه ما اهتمو فيه لكن كلمة ما عرفو عنه الا نسبة قليلة دليل فشله اصلا
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هنيئا للشعب بهذا الوطن و هنيئا للوطن بهذا الشعب وهنيئا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بهذا الشعب وهنيئا للشعب السعودي المخلص بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين أحبك يا وطني واعشقك
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الله يسعدك يا ملكنا و يسعد شعبك
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سمعا وطاعة في المنشط والمكره لولي أمر بلاد الحرمين ،،، وليست لمرشد اخواني خائن
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الله ثم المليك ثم الوطن ،،، ثلاث كلمات خفيفات على اللسان ثقيلات على خونة الأوطان ؟!
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لك أن تقرأ وتتحسر وتحترق !!
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نعلم أنك تشعر بألم الذلة والمهانة !! وحتى لو كنت داخل جحرك سنصل لك لنعري خيانتك للدين والوطن !!
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خونة لا أوطان لهم تجمعوا في قطر الخيانة من كل فج قدموا بخيانتهم ؟!
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هل شعرت بأخونجيتك هذا اليوم ؟! فأسأة لوطنك ؟!
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هل تعلم أن من عقائد اليهودية أن اليهودي لا وطن له !! ،، تذكرتهم فتذكرت خونة الأوطان !!؟؟
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كتبت عليهم الذلة كما كتبت على من قبلهم ؟! فأصبحوا في كل بلد يهيمون!! خونة اخونجية لا أوطان لهم كما اليهود لا أوطان لهم كما ذلك في تلمودهم وكما في كتب قطبهم
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ستستمر حملات أعداء الوطن ما استمر الفساد والنهب المنظم للمال العام، سدوا عليهم كل الذرائع واغلقوا كل الثغرات التي يحاولون الدخول منها لإختراق شعبنا وأمننا وإستقرارنا.
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أحلى ما في أزمة خيانة قطر انكشاف الاخونجية الخونة وأذنابهم
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وليس للخونة الا الذل والمهانة
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*** حفظ الله بلادنا من كل شر .
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ولا مكان لخونة الأوطان بيننا ؟
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وطن لا نحمية لا نستحق ذرة من ترابه
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تعليق مخالف
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تعليق مخالف
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ارواحنا وعيالنا وحلالنا فدى تراب رجول أل سعود عامة وعلى رأسهم الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان والمملكة عصية على الخونه وتحيى جهنم بالخونه
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نريد سد الثغرات وسد باب الذرائع التي يدندن عليها أعداء مملكتنا الحبيبة ، اولها محاربة الفساد بكل أشكاله وبشراسة، الحد من تبديد المال العام بحجج إستثمارات خارجية او تبرعات او بمسميات أخرى
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دام عزك ياوطن
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كل محاولات الخونه تفشل وتزيد لحمه الشعب ليقف صفا واحد نعم اللهم انصر الوطن واحمي شعبه ومليكه وانصر جيوشنا البواسل في الحد الجنوبي
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الله أكبر يا وطن .. صامد بحول الله وقوته أمام الحاقدين والحاسدين والمغامرين والمغرورين والمغرر بهم .. لم يعي هؤلاء وعي الشعب السعودي ولم يفهموا مدى التلاحم الوطني .. موتوا بغيظكم وقهركم أيها الخونة
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دام عزك ياوطن والله لايغير علينا .. ارى أنه وجب قطع دابر الشر والفتنه فقد فاض الكيل وبلغ السيل الزبى
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كفو والله هذا هو الوطن
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ربي اجعل هذا البلد آمنا مستقرا، للمعلومية قناة الحوار ومذيعها التونسي المرتزق صالح الأزرق وقناة المستقلة وصاحبها المرتزق الهاشمي مموله تمويل شامل ومدعومه من دويلة جطر ولكن خابوا وخاب مايسعون إليه
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ربي اجعل هذا البلد آمنا مستقرا، للمعلومية قناة الحوار ومذيعها التونسي المرتزق صالح الأزرق وقناة المستقلة وصاحبها المرتزق الهاشمي مموله تمويل شامل ومدعومه من دويلة جطر ولكن خابوا وخاب مايسعون إليه
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قسمن با الله ان لا نخونك يا وطني يا اطهر بلد نقول لقطرييل وعوانهم الايرانيبن نقول لهم الي*** التاريخ هاذا الشعب السعودي الحبيب يقف سدن منيعن لكل حاقد وكافر ان هذي البلد سوف تكون ابديه باذن الله
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حنا أهل العوجا ولا به مراواه. شرب المصايب مثل شرب الفناجيل
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((((((ياشعــــبنا _الغـــــالي على العــــز _مــــوجــــود ........... نعتز يالشعب الوفي في وجــــودك ..... للمجد ياشعب الوفا تصعد_ صعود ..... نعتز في طيب ونشــــكر _جهــــودك )))
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اللهم أدم علينا الأمن والأمان والاستقرار.. أعدائنا عرب من بني جلدتنا فاحذروا..
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كلنا سلمان الحزم والعزم 🇸🇦وارفعِ الخفاق أخضر يحمل النور المسطر...
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((((حنا_السعوديين ((بثياب وبدال))...في ضيافة ((التاريخ)) صبح وعشية...ربعي ((أهل التوحيد)) عالو لمن عال...قرو عليه الفاتحة والتحية...يا _دارنا ((دار المكارم والابطال))...الشعب كله قيس يا_عـــامريه))))
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اللهم احفظ بلاد الحرمين وادم عليها الأمن والاستقرار واحفظ خادم الحرمين وولي عهده
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نحن شعب سعودي واعي وكلنا رجال أمن نقف خلف قيادتنا الرشيدة وندوس على خشوم الخونة والمرجفون
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حفظ الله وطني وحكامه..وشعبه...كلنا سلمان ..كلنا محمد بن سلمان ..كلنا ال سعود.
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(((((((درع الوطن ((((الشعب _السعودي ))) من افشل مخططات الاعداء والخونة ...... كم هو شعباً _عظيم ))))
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