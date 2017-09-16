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باوزا وماجد قراران مفصليان!

باوزا وماجد قراران مفصليان!

بقلم : أحمد الشمراني

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عكاظ لا يوجد تعليقات 144 4 ساعات

• في الوقت الذي كان يستغرق فيه البحث عن مدرب منتخب وقتا طويلا بين مفاوض متردد وسمسار يرقص على كل الحبال ومدرب يبحث عن عقد خيالي، كنا وقتها نحمل الاتحاد السعودي أو رئيس الاتحاد مسؤولية التأخير مرة ومرات ضخامة العقد كما حدث مع ريكارد، وأحيانا نسكت إما لسبب أو لآخر..!!

• اليوم وبعد أن وصلنا إلى نهائيات مونديال 2018 كلنا اتجهنا صوب مارفيك ومطالب مارفيك وشروط مارفيك بكثير من الحذر، بل إن بعضنا خوفا من أن نكرر تجربة التأخير والتردد في التعاقد أو عدم حصولنا على مدرب عليه القيمة طالبوا بالتجديد مع مارفيك بشروطه السابقة التي منها تفرغه للتحليل على حساب التدريب، وهذه عانينا منها كثيرا وتحدثنا عنها كثيرا، لكن مصلحة المنتخب فرضت علينا أن نعيش الحال كما هو، إن فاز صفقنا وإن خسر أعدنا فتح ملف التدريب والتحليل..!!

• وسط هذا المد والجزر كان هناك رجل يعمل في صمت على ملف ضخم يحتوي على ماذا نريد من كأس العالم وماذا يريد منا ثمنا لكي نحقق طموح الأمير الشاب (محمد بن سلمان) الذي اختار القوي الأمين لهذه المهمة، أعني معالي الأستاذ تركي آل الشيخ، الذي يعمل مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت خطوة بخطوة من أجل مونديال ذاهبين له بحسابات مختلفة وطموحات توازي طموحات الأمير محمد بن سلمان الداعم الأول لهذا المنتخب معنويا وماليا، ومن هذا المنطلق أحضر الاتحاد السعودي لكرة القدم باوزا كبديل لمارفيك دون أن ندخل في مطبات التعاقد واجتهادات الإعلام، وهنا بان الدور الإيجابي للقوي الأمين تركي آل الشيخ الذي نذر نفسه لخدمة مشروع الدولة بل القيادة من أجل مشاركة إيجابية في موسكو..!!

• وهنا جهلة اللوائح والمراحل يتحدثون عن تدخل الهيئة في عمل الاتحاد، متكئين على فيفا وما أدراك ما فيفا، ولهؤلاء أقول الناس تضحك عليكم وأتمنى أن لا تضحك علينا من خلالكم..!!

• يا بشوات الإعلام هذا ليس تدخلا ولا يمكن أن يكون تدخلا بمفهومكم بقدر ما هو شراكة في العمل، شراكة عادية جدا، وتعيين ماجد عبدالله من رئيس الهيئة عادي جدا، فهو لم يكسر لائحة ولم يلغ قرارا تشريعيا، فبعضكم قال إن مارفيك اختيار الأمير عبدالله بن مساعد وقت الفوز واختيار أحمد عيد وقت خسارة المنتخب، ولم يزدنا كلامكم إلا ضحكا..!!

• فنحن تواقون لتقديم ملحمة خضراء في موسكو تلغي تعب الغياب، وتقدمنا في هذا المحفل العالمي كما يجب أن نكون..!!

• كما يفترض عليكم قبل المغامرة بمثل تلك التغريدات أو الآراء أن تسألوا عادل عزت عن ماذا قدم له رئيس الهيئة من دعم في سبيل تجاوز ملف تغيير مارفيك بباوزا، وكم من الساعات يقضيها معه من أجل المنتخب..!!

• أهلا باوزا وشكرا للقوي الأمين الذي يعمل بحب للوطن وبعشق لرياضة الوطن..!!

• ومضة

الوطن ليس بقعة على الأرض هو قلب ينبض بالحب..!
نقلا عن عكاظ

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