رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / الحب أقوى من الموت

الحب أقوى من الموت

الحب أقوى من الموت

بقلم : مشعل السديري

حجم الخط A A A
الشرق الأوسط لا يوجد تعليقات 92 4 ساعات

قال الله تعالى:
(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَة مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ).
فقد جعل المولى (البنين) – خصوصاً الأطفال – من متع الدنيا، فمنزل لا أطفال فيه، لا شيء من ألق الحياة فيه، فما بالكم في دولة لا يولد بها أي طفل، ولا تجد في مبانيها وشوارعها أطفالاً يلعبون أو يضحكون أو حتى يبكون.
نعم هناك دولة واحدة في العالم لا يوجد فيها أي أطفال – ألا وهي الفاتيكان.
وعندما كنت في روما نشأت صداقة أو استلطاف عابر بيني وبين أحد القساوسة، وبحكم مكانته سألني إن كنت أرغب في التجوال ومشاهدة تلك الدولة الصغيرة، فوجدتها فرصة لا تعوض، ووافقته بطبيعة الحال شاكراً له مبادرته ولطفه، ولسان حالي يقول: «إيدي بزنارك».
وفعلاً تواعدنا في اليوم التالي، وأخذني معه، ولم يبق هناك مبنى أو ممر أو ساحة إلا ودخلناها، حتى المطابخ وأماكن الأكل لم نوفرها، والمكان الوحيد الذي لم أدخله ووقفت أمام بابه الموصد هو جناح البابا الذي ينام فيه.
واستمرت جولتنا ما يقارب من ساعتين، والذي افتقدته هو رؤية أو سماع صوت أي طفل.
***
التي قطعت قلبي حزناً هي طفلة بريطانية اسمها جميما وعمرها 13 سنة، وهي مصابة بمرض تمدد الأوعية الدموية بالدماغ، وعندما عرفت هي أنه لا أمل لديها في الحياة، ما كان منها إلاّ أن تتبرع بكل شجاعة بأعضائها لمن يستحقون.
وفعلاً زرع قلبها وأمعاؤها الدقيقة وبنكرياسها في أجساد ثلاثة أشخاص، بينما زرعت كليتاها في شخصين آخرين، فيما قسم كبدها ليزرع الشطران في شخصين، إضافة إلى زراعة رئتيها في مريض واحد، وكانت كلها ناجحة.
وعادة ما تساعد عملية التبرع الواحدة في إجراء من عمليتين إلى 6 عمليات زرع، غير أن ثماني عمليات أمر غير معتاد.
وقالت والدتها التي تعمل مدرسة دراما، ووالدها الذي يعمل مديراً عاماً في شركة بناء، قالا لمحطة (BBC)، إنهما يعلمان أن ابنتهما ترغب في التبرع بأعضائها، لأنهما تحدثا معها في هذا الأمر قبل أسبوعين من وفاتها – انتهى.
رحم الله جميع خلقه.
***
الحب أقوى من الموت، وما يموت حبيب لنا ما دام حبنا له يحيا ويستمر معنا.
ويُصدّق على ذلك جميل بن معمر عندما قال:
أهواك ما عاش الفؤاد وإن أمت
يتبع صداي صداك بين الأقبر
نقلا عن الشرق الاوسط

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : أبو هلول

ظلت ثعابين الثورة تتلوى متربصه بجمال حتى اغتالوه بدس السم له في مشروبه على مدى ش...
بواسطة : استغفر الله العظيم

ت 58 بابلو.. قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْ...
بواسطة : لامار

طلب لهم الشرطة من حقه لكن من يأخذ حق لباكستان بالتشهير من سمح له بنشر الفيديو لو...
بواسطة : ابو العز الدمشقي

أثبت عبد الناصر بعد نظره بالتحالف مع الروس فبنوا له السد العالي ومصانع حلوان . أ...
كتاب الرأي
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
57 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هم نبت هذه الأرض لكنهم خونة لا يعبرون عنها !؟
113 2
mm

مشعل السديري

الحب أقوى من الموت
92 0
mm

محمد آل الشيخ

عندما يصبح المواطن جاسوساً
294 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الاصلاح والتحديث منهجاً ثابتاً في حياتنا !
144 1
mm

مشعل السديري

وما أدراك ما الوظيفة!
331 1
mm

محمد الساعد

عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !
273 0
mm

قينان الغامدي

المستقلون الجدد وخدمة تنظيم الحمدين: قبل فوات الأوان
334 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اخيراً سقطت…أقنعـة الحيادية المزيفـة !
345 2
mm

عبد العزيز الخريجي

الخروف العربي.. وموجة الاستعمار الثانية!
312 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
143 0
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
323 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
262 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
275 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬465 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
553 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
231 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
589 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
323 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
337 3
الاخبار الدولية
“عمرو موسى” يكشف عن مذكراته ويفجر مفاجأة صادمة عن “جمال عبد الناصر” ويثير الجدل على تويتر

“عمرو موسى” يكشف عن مذكراته ويفجر مفاجأة صادمة عن “جمال عبد الناصر” ويثير الجدل على تويتر

 المرصد 33 5٬543 6 ساعات
فتوى غريبة .. أستاذ بجامعة الأزهر: معاشرة الزوج لـ “زوجته الميتة ” حلال .. وهذه مبرراته!

فتوى غريبة .. أستاذ بجامعة الأزهر: معاشرة الزوج لـ “زوجته الميتة ” حلال .. وهذه مبرراته!

 المرصد 162 5٬814 8 ساعات
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مترو أنفاق لندن – صور

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مترو أنفاق لندن – صور

 المرصد 18 2٬084 9 ساعات
تغريدة جديدة لترامب حول هجوم لندن تُغضب رئيسة وزراء بريطانيا

تغريدة جديدة لترامب حول هجوم لندن تُغضب رئيسة وزراء بريطانيا

 المرصد 7 5٬103 11 ساعة
المرصد الرياضي
الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

 المرصد 58 6٬663 7 ساعات
بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف

 المرصد 46 3٬124 10 ساعات
بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدف

 المرصد 23 2٬911 12 ساعة
مارفيك يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة جديدة تكشف أسباب رحيله عن الأخضر!

مارفيك يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة جديدة تكشف أسباب رحيله عن الأخضر!

 المرصد 82 10٬865 17 ساعة
اخبار فنية
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 12٬702 يومين
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 15٬049 3 أيام
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬778 6 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬806 7 أيام
اخبار منوعة
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 61 10٬849 7 ساعات
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 35 10٬714 11 ساعة
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 118 13٬613 23 ساعة
ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

 المرصد 28 6٬361 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

 المرصد 30 9٬526 9 ساعات
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

 المرصد 74 5٬573 13 ساعة
بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

 المرصد 47 5٬360 14 ساعة
بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

 المرصد 10 4٬944 21 ساعة
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬495 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬587 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬860 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬815 3 أسابيع
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 22٬571 3 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬632 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬150 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬430 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 33 3٬580 10 ساعات
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬304 يومين
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬929 3 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬850 5 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬527 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬568 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬514 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬734 أسبوعين
الاخيرة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 22 1٬043 2 ساعتين
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 18 11٬961 12 ساعة
أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

 المرصد 20 15٬624 20 ساعة
محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

 المرصد 28 10٬099 21 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة

 المرصد 384 3٬240 22 ساعة