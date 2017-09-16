مواطن يطرد ابنته ونجلها من المنزل في بيشة والمعنفة تستغيث ..وهكذا رد المحافظ!
صحيفة المرصد:روت معنَّفة بمحافظة بيشة معاناتها بعد طرد والدها لها مرتين، هي وابنها، من منزل جدها، ومن منزل بيت عمها، نؤمدة انه اعتاد تهديدها بأخذ ولدها وتسليمه لطليقها، بعد أن كانت قد عانت قبل أشهر عدة تعنيفها وطفلها على يد أبيها ووالدتها المقيمة، وأنهت الشؤون الاجتماعية المشكلة بالصلح، إلا أنها عادت مجددًا مرة أخرى ،مناشدة الجهات المعنية بإيجاد حل لها مع والدها المعنِّف.
ومن جانبه، قال مدير مركز التنمية الاجتماعية رئيس لجنة الحماية ببيشة صالح بن محمد آل خبتي أن محافظ بيشة محمد سعيد بن سبرة وجَّه بالوقوف على الحالة، وتزويده بتقرير عنها، وتم إفادته بأنه سبق أن تعرضت الفتاة للعنف من أسرتها، وكانت تطالب بحقوقها من بطاقات وذهب وغيرهما، وكذلك طفلها.
وأضاف مدير مركز التنمية الاحتماعية ببيشة أنها رفضت العودة إلى منزل أسرتها، وتم إيواؤها في دار الإيواء ببيشة يوم الجمعة الموافق 27-5-1438، واستمرت في الدار حتى تم الصلح بين الفتاة وأسرتها، وخروج الفتاة إلى شقة مستقلة بجوار أسرتها وأعمامها، وكان ذلك يوم الخميس الموافق 8-8-1438. والمركز متواصل مع الفتاة حتى هذه اللحظة.
وتابع ” آل خبتي” أنه تم الوقوف على الحالة مساء يوم الخميس الموافق 23-12-1438 من قِبل لجنة الحماية ببيشة، والتواصل مع والدها، ووجدنا أن الفتاة كانت في السابق عند خروجها من الإيواء تسكن في شقة مستقلة بجوار والدها وأعمامها، وحاليًا تم إخراجها من هذه الشقة من قِبل والدها؛ لكون والدها يسكن في منزل مستأجَر، ولرغبته في العودة للمنزل القديم الذي تسكن فيه الفتاة، لكن الفتاة رفضت حاليًا السكن والبقاء مع الأسرة؛ وتم نقلها إلى منزل عمها المتوفى، وهي تسكن حاليًا مع بنات عمها ومع عماتها، لكن الفتاة ترغب في السكن في شقة مستقلة.
وأكد؛أنه تم إقناع أسرتها بإعطائها الحرية في المكان المناسب لها للسكن، ووجدت الفتاة الراحة مع عماتها، وفي حالة رغبتها في سكن خارج منزل الأسرة فالأمر متاح لها إذا قررت الخروج، وسوف يتم متابعة الحالة والفتاة خلال الأيام القادمة، والقيام بزيارتها أولاً بأول، وتزويد المحافظ بكل جديد عنها.
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التعليقات
تشوية سمعة انسان اسهل مايكون .. لكن حسابها عسير جداً عند من يقول لـ الشئ كن فـ يكون ..
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رقم 31 صدق ان المراة عدو المراة .. من حقها تعيش في بيت لحالها اذا هي مو مرتاحة مع اهلها ليش تنسجن في الايواء هي وولدها
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مع الاسف اليوم زواج الشباب لازم يجب واسطة ياعم ياخال ياخالة ياعمة ياصديق اخ البنت يااخو نسيبهم اوشايب عندة افلوس وبلقوة ووويقع الزواج بدون اي سوال عن الزوج والكثير يقع الطلاق خلال سنتين والضيحة اطفال
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الحكاية البنت تبغا تعيش لوحدها في بيت مستقل وهذا اللي بتحارب الاهل والكبير والصغير علشانه و قسوة الاب اوصلت الامور الى هذا الحد البنت لازم تبقى في بيت ابوهااوفي الايوائية اذاماتبغا تعيش مع أبوها
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مسألة إنسانية قبل ما تكون عائلية ندعو الرب ان يهدي النفوس ومش عاوزين نسمع اخبار متل كدة كفاية وجع قلب
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نشكر الجهات المعنية على تجاوبهم وتفاعلهم مع قضية الفتاة وابنها ونتمنى منهم متابعة وضع الفتاة والاهتمام بها و مره اخرى نشكر الجهات المعنية على سرعة تجاوبهم مع مناشدة الفتاة كان الله في عونها وامثالها
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خشبة الحبس ... وش هذي اللخبطه ... على العموم المسأله عائليه بحته والله يهدي النفوس . وسكنوها برا بيشه مو جنب ابوها واعمامها و وجع الراس .
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هذا الامعه يجب محاسبته من قبل الدوله على طرد البنت ياغبي هذي بنتك قطعة منك شعرت وجهك هل تنتظرها الى ان تضيع وتبيع نفسها وتتعرض للاهانه والرخص وبعدها تندم أشد الندم هذا امحق ابو لا يستحق كلمة اب
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شرعاً وقانوناً ليس الأب مسؤول عن الطفل ولا عن إيوائه...فله أب هو المسؤول عنه من الناحية الشرعية والقانونية. ثم لماذا تريد الإبنة السكن بشكل مستقل؟ أليس في ذلك مَدعاة للشك ولو بنسبة 1%؟!
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تذكير بركعتي الضحى
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تعليق ١٤ البنت ساكنة مع زوجة ابوها والجميع يعرف زوجة ألاب وكم ضحاياهن والأب ليس من حقه حرمان البنت من ابنها لانه سيذهب لزوجة اب تعذبه لذا البنت اختارت ابنها وضحت علشانه . البنت ضعيفة يجب حمايتها بقوة
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طردها من بيت جدها ثم طردها من بيت عمها واضطرت تسكن في بيت مستقل حتى تحمي نفسها وطفلها من العنف هذا حرام يكون اب هذا المفروض يفحصون عليه نفسيا وعقليا وروحيا يمكن مريض نفسي او مسحور
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
يعم بالعافية هتخلي المره فيها عيب عوزه تسكن لوحديها هيا وابنها مش عاوزه حد يشاركها في تربيت ابنها مش عاوزه حد يشيل معها الحمل وهموم الحياة مش طايقه تشوف خلقت حد ايه الموشكله اللي في دمغاك !!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
يطردها من البيت وين يبغاها تعيش والناس بذا الزمن مالهم امان وين يبغاها تروح ، يعني يبغاها تضيع في الشوارع وتقعد تشحذ من الناس وتنهان كرامتها من اللي يسوى واللي مايسوى ، والمسكينة لا وظيفة ولا مصروف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
ل17 شكلك تعلق قبل متقرأ
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
المشكلة ليست من الاب المصيبة من الزوج وزوجة وحصل الطلاق والضحية الطفل بين الام والاب والغلطان الي زوجة ووالاب تصرفة ممتاز يبي يزوج بنتة والطفل يروح عندابية تصرف ممتاز اكبرمصيبةعدم زواج البنت بعدطلاقها
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تبغى سكن لوحدها ليييييييييييييش اذا ابوها ماتبغى تسكن معه وتبغى سكن مستقل اكيد فيه سبب والله اعلم
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
احد يطرد بنته !! والله عيب وش ترك للغرب !! بنتك عرضك من لحمك ودمك تبي تطردها هي وابنها والله حرام.. طيب كان خصصت لهم غرفة ومطبخ ودورة مياة في زاوية بالبيت واتركها تعيش مستورة هي وطفلها وخاف ربك فيها
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
هاتروح من ربنا فين ياظالم!!حالة من الحالات والخافي اعظم آكيد.
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
مسكين الرجل يعني العمر كلة وهو يتعب عليهم و أخرتها يقولون معنف تحصلها مذيته في بيته الرجال متقاعد ويبغا يرتاح أخر عمره
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
لكن الفتاة رفضت السكن والبقاء مع الأسرة .. تبغى سكن مستقل عن أسرتها.. لادخان بدون نار .. والأب والأم مهما بلغت قسوتهم مستحيل يرمو فلذات أكبادهم بالشكل هذا إلا إذا هي حدتهم بسوءطباعها.هذا والله أعلم.
لا يعجبني(20) اعجبني(3)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
متى يتم تنظيف البلد من هؤلاء المرتزقه المتسللين متى نصبح بلد لا يوجد فيها مخالفين متى يتم أنها فكر السكن وين أبو فكر هل لقى حل مع أفكار 2030
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
مافيه اب يطرد بنته من المنزل ل***
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
مسكينة مرمطوها وبهذلوها الله يعينها وين يبونها تعيش اذا ابوها مارحمها ولا رحم حفيده الله يرزقها بالسكن والوظيفه ويغنيها من فضله ويصبرها على قسوة الحياة
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
يقولون والدها مستأجر وعاد إلى منزلهم القديم وصارت المشكلة والسبب هو السكن لو لا السكن ماصارت المشكله مع البنت وابوها متى تنحل مشاكل السكن والأراضي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ابوها من نوعيات اولياء الامور الذين تريد المرأه اسقاط الولايه عنهم وتجون تقولون وش هدفها من اسقاط الولايه حسبنا الله تريد السلامه وعدم الايذاء والا ولي الأمر مهوب اللي بيحميها من الخطأ لو بغت عقول..
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حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم هذا لاخير فيه شوفت و جهك الله يرزقنا من واسع فضله و يغنيه عن هذا الاب النكدي يجب محاسبته من الدوله على طرد البنت يريدها تضيع و*** امحق ابو
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يعني لو هربت وفكرت بالحرام حتى تقتات هي وولدها لا أحد يجي يلومها ، الكل صاك بابه بوجهها ، وين تروح خافو الله
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لماذا يقسو عليها ؟ هل لانها اصبحت مطلقة ؟ الا يكفيها نظرة المجتمع القاسية والقاصرة والغير انسانية للمطلقات ؟ اين حنان الاب ؟ اين قلب الام ؟ الاب والام هم مصدر الامان والحنان للبنت وليس العنف والقسوة
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أذا رأيت أمك فتذكر أن الجنة تحت قدميها وإذا رأيت زوجتك فتذكر خيركم خيركم لأهله وإذا رأيت ابنتك فتذكر أنها سترك من النار بالأخره..قالﷺ( إستوصوا بالنساء خيرا ) الأنثى أمانه لم تٌخلق للإهانه
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المفروض يطبق النظام في حق الاب بالسجن لعدم مراعاته لابنته وتحمل المسئوليه لايوجد بقلبه رحمه .
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ايها الاب اتق الله ف ابنتك وطفلها ، كٌن لها الاب الحنون الذي يخاف الله فيها ويحميها ويرعاها ويأويها وينفق عليها ، ف اذا لم تجد الفتاة الامان والستر في بيتها بين والدها وامها فأين تجده ؟ اتقوا الله
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اذا مات القلب ذهبت الرحمه واذا مات العقل ذهبت الحكمه واذا مات الضمير ذهب كل شيء
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