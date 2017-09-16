بعد اتهامه بقتل جنين بـ”سيخ كباب”.. هذه آخر تطورات قضية مبتعث قام بالاعتداء على امرأة بولاية كولورادو!
صحيفة المرصد: قضت محكمة أمريكية بولاية كولورادو بإسقاط تُهَمًا عن طالب سعودي، تتعلق بجريمة اعتداء على امرأة (32 عامًا) بسيخ كباب، وقتل جنينها.
وتفصيلا؛ قرر قاضي مقاطعة ال باسو رفض القضية عقب كشف التحقيقات هروب الضحية المزعومة إلى كازاخستان؛ ما أثار الشكوك في ادعاءاتها.
كان الطالب السعودي (23 عامًا) قد تم إيقافه العام الماضي عقب زعم امرأة كازاخستانية التعرُّض للضرب والعنف بسيخ كباب؛ ما أدى إلى إسقاط جنينها ،وفقًا لصحيفة “كولورادو سبرينغز” الأمريكية.
وأشار المدعون العامون إلى أن المدعية سبق أن روت قصتها مرات عدة، وتراجعت أكثر من مرة عن التعاون مع الجهات الأمنية للكشف عن الجريمة المزعومة؛ ما أثار الشكوك حول أقوالها. كما أن هروبها إلى بلادها يشير بشكل كبير إلى أن ادعاءاتها قد تكون غير صحيحة،رغم تقديمها في وقت سابق تقارير طبية، تؤكد حملها وإسقاط الجنين عقب تعرُّضها للعنف، إلا أنه لم يكن هناك أدلة على ارتكاب الطالب السعودي تلك الجريمة.
وكان من المقرر أن تجري محاكمة المتهم في 10 أكتوبر المقبل، وفي حال إدانته بتلك الجرائم كان الحكم المنتظر السجن مدى الحياة.
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التعليقات
اذا مظلوم ربي يفرج كربه..وان كانت صادقه وهو فعلا ضربها بسيخ..ربي ينصرها وبقتص منه..كفاكم يامعلقين تنصرو اي شخص فقط لانه من ديرتك حتى اجرم..غالبا الضرب صعب يثبت لو ضربني شخص كيف اثبت لو انكر
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عاشت عدالة القضاء الامريكي النزيه .. عاشت الولايات المتحدة الامريكية (حفظها الله) .. امريكا مثل الأم الحنون على من يسكن اراضيها .. وشرسه على المجرمين وعلى من لا يحترم القانون .. حفظها الله ونصرها
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كم دفعو لها
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بارك الله في عدالة امريكا.
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سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته-
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ان شاء الله بريء باذن الله
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رأي قينان الغامدي إذا في بعض الأمور صحيحة مع اني اخالفه كثيرا في توجهاته لماذا لا يتم استقطاب الخبرات لبلادنا والاستفادة منهم هنا وعدم ابتعاث الشباب للخارج مخافة الغدر بهم والسقوط في الهاوية
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الحمد لله ربي نجاه اكيد والديه يدعون له لانه مدى الحياه مصيبه مابعدها
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تم انقاذه باخطاء محتمله الصدق والكذب وربما لولا انه وضع نفسه في موضع الاغراء للتجريء عليه لاستحواذه طمعا في الحصول على مايظن انه سيصير ماكان وقع له مايعاني منه اليوم وعداله ال USA فوق الشبهات
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الحمد لله تعالى على نجاة من شر الاشرار وكيد الفُجّار.. والتّقصير يلحق وزارة التعليم التي لا تُثقّف المبتعثين بالانظمة وبمكر العصابات في الخارج. وبحقوقهم و واجباتهم..
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