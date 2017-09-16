الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

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صحيفة المرصد:مأساة تعيشها أسرة مواطنة تدعى ” نعمة الحكمي ” المكونة من أربعة أبناء بعد أن تكالبت عليها الأمراض والظروف المعيشية السيئة من جميع الجهات، فبدر ابن الـ30 عامًا أصيب بإعاقة حركيّة، وتبعه شقيقه علي الذي يصغره بخمسة أعوام لكنه يستطيع المشي متكئا على الجدار، ومن ثم وجدي ابن الـ17 ربيعا معاق جسديًّا.

وتكبد الشقيق الرابع عبدالإله المتاعب ويصارع لسداد الديون التي أثقلت كاهله بحثاً عن العلاج لأشقائه الثلاثة، وما زاد من المعاناة، فصله من العمل في المنطقة الشرقية، لكثرة تردده على جازان لمساعدة والدته في مراجعة إخوانه المستشفيات.

وسردت نعمة الحكمي التي تعيش في منزل الأسرة بضمد ظروف أسرتها الصغيرة بحسب صحيفة “عكاظ” قائلة: « التأهيل الشامل يمنح كل واحد من أبنائي المعاقين ألف ريال شهرياً لا تكفي لتوفير الحفاظات ودواء التشنج، فهم لا يستطيعون الذهاب لدورة المياه وفقدت القدرة عندما كبروا في السن ولا توجد لديهم كراسي طبية مخصصة أو سيارة تنقلهم للمستشفى، إذ يعانون من تشنجات ويجب إعطاؤهم دواء للحد من نوبات الصرع التي تباغتهم، وأشتريه من الصيدليات الخاصة لعدم القدرة على نقلهم للمستشفى، وإذا ذهبنا كثيراً ما يعتذرون عن عدم وجود الدواء».

وأضافت نعمة والدموع تنهال على وجهها: «عندما أستعين بعاملات منزليات لمساعدتي يرفضن العمل حتى عندما أدفع لهن نصف المبلغ الذي يقدمه التأهيل الشامل لصعوبة رعايتهم» مؤكدة : «أنا راضية بقضاء الله وقدره، وأتمنى أن أجد ما يخفف على أبنائي الثلاثة قسوة المرض».

وألتقط الابن «عبدالإله» (متزوج ولديه ولدان) منها أطراف الحديث قائلا « أشعر بالمرارة بسبب حمل والدتي الثقيل وفصلي من عملى بسبب لترددي على جازان بسبب مرض اخوته، التي طعنت في السن فإعاقة أشقائي تُعد حلقة صغيرة من ضمن سلسلة مصائب ومآسي أسرتي طوال سنوات» .

وأضاف عبدالإله: «صحة منطقة جازان تفاعلت معنا بعد توجيه نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووعدتنا بمنح إخواني أسرّة طبية، لكنهم بحاجة لسيارة مخصصة لنقلهم ورعاية طبية»، مناشداً أهل الخير والمسؤولين بمساعدة أسرته والوقوف على حالها، خصوصاً أشقاءه الذين تسوء حالتهم يوماً بعد آخر.

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