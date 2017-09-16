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الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!
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المرصد 22 1٬049 2 ساعتين

صحيفة المرصد:مأساة تعيشها أسرة مواطنة تدعى ” نعمة الحكمي ” المكونة من أربعة أبناء بعد أن تكالبت عليها الأمراض والظروف المعيشية السيئة من جميع الجهات، فبدر ابن الـ30 عامًا أصيب بإعاقة حركيّة، وتبعه شقيقه علي الذي يصغره بخمسة أعوام لكنه يستطيع المشي متكئا على الجدار، ومن ثم وجدي ابن الـ17 ربيعا معاق جسديًّا.

وتكبد الشقيق الرابع عبدالإله المتاعب ويصارع لسداد الديون التي أثقلت كاهله بحثاً عن العلاج لأشقائه الثلاثة، وما زاد من المعاناة، فصله من العمل في المنطقة الشرقية، لكثرة تردده على جازان لمساعدة والدته في مراجعة إخوانه المستشفيات.

وسردت نعمة الحكمي التي تعيش في منزل الأسرة بضمد ظروف أسرتها الصغيرة بحسب صحيفة “عكاظ” قائلة: « التأهيل الشامل يمنح كل واحد من أبنائي المعاقين ألف ريال شهرياً لا تكفي لتوفير الحفاظات ودواء التشنج، فهم لا يستطيعون الذهاب لدورة المياه وفقدت القدرة عندما كبروا في السن ولا توجد لديهم كراسي طبية مخصصة أو سيارة تنقلهم للمستشفى، إذ يعانون من تشنجات ويجب إعطاؤهم دواء للحد من نوبات الصرع التي تباغتهم، وأشتريه من الصيدليات الخاصة لعدم القدرة على نقلهم للمستشفى، وإذا ذهبنا كثيراً ما يعتذرون عن عدم وجود الدواء».

وأضافت نعمة والدموع تنهال على وجهها: «عندما أستعين بعاملات منزليات لمساعدتي يرفضن العمل حتى عندما أدفع لهن نصف المبلغ الذي يقدمه التأهيل الشامل لصعوبة رعايتهم» مؤكدة : «أنا راضية بقضاء الله وقدره، وأتمنى أن أجد ما يخفف على أبنائي الثلاثة قسوة المرض».

وألتقط الابن «عبدالإله» (متزوج ولديه ولدان) منها أطراف الحديث قائلا « أشعر بالمرارة بسبب حمل والدتي الثقيل وفصلي من عملى بسبب لترددي على جازان بسبب مرض اخوته، التي طعنت في السن فإعاقة أشقائي تُعد حلقة صغيرة من ضمن سلسلة مصائب ومآسي أسرتي طوال سنوات» .

وأضاف عبدالإله: «صحة منطقة جازان تفاعلت معنا بعد توجيه نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، ووعدتنا بمنح إخواني أسرّة طبية، لكنهم بحاجة لسيارة مخصصة لنقلهم ورعاية طبية»، مناشداً أهل الخير والمسؤولين بمساعدة أسرته والوقوف على حالها، خصوصاً أشقاءه الذين تسوء حالتهم يوماً بعد آخر.

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التعليقات


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22 - قلم الحقيقه
2017-09-16 07:59:37
هذلو الي يحتاجون والله سوف يحاسبك عليكم مهوب كوره وخرابيط
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21 - نواف بن شداد
2017-09-16 07:32:20
الله يشفيهم ويعينهم والحكومة إن شاء الله ماتقصر وأهل الخير كذلك
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20 - الى 10
2017-09-16 07:30:22
وحتى المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بالمجان تعطيهم بس مدري البعض كيف يتشكى شي غريب
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19 -
2017-09-16 07:26:49
هو لازم الراجحي ولا رجل أعمال يساعدهم ولا يقعدون ؟ وانتو وينكم ؟ الحفايظ والكرسي المتحرك العادي مقدور عليه مايحتاج رجل أعمال
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18 - hima
2017-09-16 07:24:11
الله يشفيهم ويعافيهم ويرزقهم من فضلو,شي يقطع القلب,ياريت يعطوهم من الفلوس اللي بتنصرف على كرة القدم.
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( عدد التعليقات 15,322 )
17 - ابويوسف
2017-09-16 07:22:43
الله يشفيهم ويسخر لهم خلقه
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16 - مقيم بالسعودية
2017-09-16 07:21:58
يعم والله الواحد بيشوف ستر ولاباس بنات وحشمة اهل الخليح بيتكسف الله يبعت لكم اهل الخير في بلد الخير
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15 - لله الأمر من قبل ومن بعد
2017-09-16 07:15:22
اليوم بإذن الله ستجد إستدعاء من نائب أمير منطقة جازان الأمير الشهم النبيل الذي لا يتأخر عن مد يد العون لكل محتاج ومضيوم.
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14 - محمد السعودي
2017-09-16 07:13:00
الاخوة الكرام,,, ادعو لهم با الشفاء العاجل,,,احسنو الظن با الناس,,,,,هم والله من يستحق الصدقه مهما كانت الظروف,,,اين التجار ومن رزقه الله با النعم,,,تصدقو يا عباد الله,,,والله اننا مقصرين وانا اولكم
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13 - -
2017-09-16 07:03:58
11- تصحيح يارب العالمين
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12 - -
2017-09-16 07:01:04
اللهم يسر امرهم ..وفك كربتهم واشف مرضاهم بارب العالمين
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11 - أبو سحاااب
2017-09-16 06:57:33
الله يشفيهم ويعين أمهم وأبنها بدر على ما أصابهم ويفرجها عليهم .
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10 -
2017-09-16 06:55:26
أصلا الدولة توفر للمعاقين سيارة خاصة لهم وممرضة وسواق ليش التزييف ؟
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9 - الرأي
2017-09-16 06:54:09
كل مواطن يعلم ان وراء ظهر دولة الانسانية لن تتخلى عنه
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8 - ابوصالح سكري
2017-09-16 06:41:28
الله يحفظكم والله يشفيكم يااخ بدرالدول تفزع وتدعم اصحاب الضروف الصعبة واي شخص عندة عذرشرعي لايفصل من عملة وانشاالله رجال الوطن يفزعون معكم الله يسعدك يابدربشخص ينقل وظيفتك من الشرقية لجيزان والحمدلله
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7 - في البلدان
2017-09-16 06:36:39
محزن ان الشخص لابد يذل نفسه في وسائل التواصل الاجتماعي عشان يلاقي عون ومساعدة متى ينتهى ذا الاسلوب
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6 -
2017-09-16 06:35:38
وين اللي يشترون ناقة ب ملايين عنهم
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5 - برقا
2017-09-16 06:29:59
نتمنى من مؤسسات الدولة واهل الخير التدخل بشكل سريع لمساعدة هذه الأسرة ونشكر صحيفة المرصد على تسليط الضوء على الحالات الانسانية
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4 -
2017-09-16 06:29:49
تذكير بركعتي الضحى
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3 - بومعاذ
2017-09-16 06:28:25
الله يفرج همي وهمكم ولا يطول عليكم شده اللهم آمين أجمعين
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2 - ااااااا
2017-09-16 06:27:54
وين يزيد الراجحي عنهم الله يفك كربهم كلها وييسر أمورهم وأمورنا الله يجزاه خير ويعطيه طولت العمر ويبسط له بالرزق ويبعده من أمراض هالعصر من ساعد أو ساهم في مساعدتهم .
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1 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-16 06:19:34
لاحول ولاقوه الا بالله ... اللهم ربي يسر لهم يا كريم يارحيم ياعفو ياغفور ..
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