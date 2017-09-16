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الحناكي: «سبق السيف العذل» يا أحمد منصور..والاعتذار لا يمحو العار!

الحناكي: «سبق السيف العذل» يا أحمد منصور..والاعتذار لا يمحو العار!
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المرصد 14 3٬265 3 ساعات

صحيفة المرصد:شن الكاتب السعودي أحمد الحناكي هجوما على أحمد متصور مقدم برنامجي «بلا حدود» و«شاهد على العصر» اللذين يبثان من قناة الجزيرة صاحبة «الرأي والرأي الآخر» إثر تغريدة تخص الشعب الأمريكي بعد هروب الملايين من إعصار إيرما قاصد التشفي ،على حد قوله .

إعصار إيرما وتشفي أحمد منصور

وقال الكاتب السعودي أحمد الحناكي خلال مقال منشور في صحيفة “الحياة”؛ ” في تغريدة بائسة ذكر أحمد منصور مقدم برنامجي «بلا حدود» و«شاهد على العصر» اللذين يبثان من قناة الجزيرة صاحبة «الرأي والرأي الآخر» كما تدعي، أن نحو 20 مليون أميركي يهربون من إعصار إيرما، قالها وأردفها بآية، وكان معنى التغريدة هي التشفي بالأميركيين، مؤكدا” أن تكره السياسة الأميركية والخارجية الأميركية والاستخبارات الأميركية والرئيس الأميركي شيء، وأن تكره الشعب الأميركي شيء آخر مختلف تماما”ً.

 التعاطف مع الحركات الإسلامية

وعن اتجاهات أحمد منصور أكد “الحناكي” ؛” للأمانة أحمد منصور رجل دقيق في عمله ومجتهد، لكنه في المقابل له رأي أحادي لا يتزحزح عنه قيد أنملة، وهو التعاطف مع الحركات الإسلامية مهما كان تطرفها، وبالتالي فهو منحاز وليس بمقدم برامج عادل ويحقد على عبدالناصر كأي إخواني.

هجومه على عبد الناصر

وأضاف “الحناكي” ؛”أحمد منصور ينتقي الضيوف الذين يطمع منهم في أن يسيؤوا إلى ذكراه، فإن لم يجد في الضيف ضالته يقاطعه أو يشتت الموضوع أو لا يسأل إلا أسئلة عن المواقف السيئة في حياة عبدالناصر، كنكسة 67 أو ما يقال عن تعذيب في السجون، أو حرب اليمن. على كل حال، فأحمد منصور ليس وحيد عصره، فهناك فيصل القاسم، لكن الأخير أكثر سطحية ومتقلب في آرائه، فهو بحسب الموجة التي يريدها رؤساؤه، ومن شاهد الاتجاه المعاكس الذي قدمه في البدايات لاحظ الانحياز إلى نظام صدام وحافظ الأسد، بينما انقلبت الموجة هذه الأيام وقبل 17 عاماً كتبت عنه مقالة بالمعنى نفسه، فرأيي لا يتغير بحسب الموجة.

افتضاح أمر منصور

وتابع “الحناكي” حاول أحمد منصور بعدها أن يعتذر، وللحقيقة فهو دبج ما يسمى اعتذاراً بعد أن ترجم تغريدته الكاتب والباحث الأميركي إيريك تريغر باستياء، مستغرباً أن يعمد زميل يدعي أنه مهتم بالحرية وحقوق الإنسان والبحث عن العدالة بتغريدة كهذه، وعلى كل فهو أدان نفسه بالاعتذار، فلولا أنه كان يعرف أنه أخطأ أو أنه انكشف وافتضح لما كلف نفسه بالرد.

مهاجمة السعودية والسودان

وأشار الكاتب الى أنه لم تكن تغريدة منصور الأولى في البشاعة، فقد سبقها بتغريدة في أيار (مايو) هذا العام يتحدث عن الشعب السعودي بكل عنصرية ووقاحة، لذا فإن الرجل لا يناقض نفسه من حيث البذاءة التي تعبر عن أفق ضيق، فاحتقار الشعوب جريمة لا يغفرها له أحد، ولكي لا يظن القارئ أن دفاعي كونه هاجم السعوديين تحديداً، فهو قبلها بنحو العام سخر من الشعب السوداني، مستكثراً عليهم أن يمنعوا استيراد بعض الأغذية من مصر للاشتباه بالتسمم. الفنان الكبير محمد صبحي عمل لقاء مع أحمد منصور، وسأله عن كتابه عن الفلوجة، فبكى منصور وهو يقرأ مقطعاً من الكتاب عما ذكر أنه مأساة حدثت لسكانها، ولا نختلف جميعاً في التعاطف مع أية مأساة أو نكبة، لكن لا يكون ذلك اختياراً، فالإنسان هو الإنسان في كل بقاع الأرض، وتحديداً ذلك البريء الذي لا يرتدي ثياب الحرب أو مجرم موغل في الإجرام.

انتقادات وادانات شاسعة

وأضاف “الحناكي”؛بعض الذين انتقدوه قالوا: ألا تعرف أن هناك مسلمين من الهاربين في فلوريدا، وهؤلاء لا يختلفون كثيراً عن أحمد منصور، فالمانع لديهم من التشفي والفرح إنما هو أن بعضهم مسلمون ولم يتعلموا من تجارب التكاثف في ما حدث في أميركا، ابتداء من أحداث أيلول (سبتمبر) إلى أعاصير لويزيانا وتكساس وفلوريدا، فالمسلمون كانوا سباقين إلى الوقوف مع الأميركيين عموماً بمختلف دياناتهم، كما فعلها الأميركيون تجاههم بعد أحداث الـ11 من سبتمبر، ومنع ترامب مواطني سبع دول من الدخول والإقامة.

اعتذار منصور لايمحو العار

واختتم الكاتب السعودي مقاله قائلا “سبق السيف العذل يا أحمد منصور، فالاعتذار لا يمحو العار، وفي مآسي الكوارث كالحرب والحرائق والزلازل لا يسأل الناس عن جنسية الآخر أو ديانته”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 -
2017-09-16 10:56:07
والله مسلمين انا لست عالما ولا مطلع ولكن شئ واضح محاوله*****
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13 -
2017-09-16 10:53:44
11******
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12 - رأي
2017-09-16 10:24:57
ومن انت يالحناكي هذا الاعثار اية من ايات ربي ينزله عقوبه وينزله ابتلاء والا صار عيب الاستشهاد بالقران الله يلطف بنا من هالكلام تعاطف مع الامريكان براحتك لكن اتق ربك فين فيماتقول
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11 - شيخ مزيون
2017-09-16 10:23:06
معروفين من يومهم مرتزقة والايام فضحتهم
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10 - والد ابراهيم
2017-09-16 10:20:14
قناة الجزيره حظيره لمثل هؤلاء الضالون و المتشردون و الشاذون
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9 - ابوفيصل ج @@
2017-09-16 10:13:58
كان ينبح مثل الكلاب الجائعة فى قناةالمحمدين والقافله تسيروراه وعندما ضاق الخناق عليه وعلى امثاله وحس بالخوف من اسياده الأمريكان قدم اعتذاره يخسره انه ينتمى مصر والأجناس مهماحاولات معهم سيبقون انجاس
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8 - مشــعل
2017-09-16 10:11:01
المأجورين مرتزقة الجزيرة لايمكن يسيئون لايران
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7 - مشــعل
2017-09-16 10:01:13
أحمد منصور ينتقي الضيوف الذين يطمع منهم في أن يسيؤوا إلى ذكراه، فإن لم يجد في الضيف ضالته يقاطعه أو يشتت الموضوع أو لا يسأل إلا أسئلة عن المواقف السيئة - نفس اسلوب فيصل القاسم وكافة كلاب الجزيرة .
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6 - شغموم
2017-09-16 09:54:39
ياحرام يتشفى بالأمريكيين لالا ماله حق ع فكره أحديصيرلك هناك
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5 -
2017-09-16 09:37:18
يسيؤون للاسلام والمسلمين بكل اريحيه للاسف انا لله وانا اليه راجعون
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4 -
2017-09-16 09:29:11
تعليق على كلمة:يتعاطف مع الحركات الاسلاميةمهماكان تطرفها لن يتركواالإسلام بسلام يسب يتنقص الإسلام بطريقةغير مباشره ويستغلوا المواقف وستفزاز المسلمين لينالوا ثقةالغرب فما دخل الإسلام ويدس السم الزعاف.
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3 -
2017-09-16 09:14:23
أجير ومرتزقة ولايهمه امر الإسلام ولا المسلمين راتب يصرف له من قناة الحقيرة ب آلاف الدولارات مايحلم فيه رؤساء دول
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2 - عبد الله
2017-09-16 08:24:00
اي عار واي خرابيط . الامريكان لايعيرون مثل هذه الامور اي اهتمام . امريكا وقطر في الحقيقة حليفان لبعض ويمونون على بعض . اكتب في الشأن المحلي افضل .
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( عدد التعليقات 2,174 )
1 - ابونواف...
2017-09-16 08:08:00
*** في قناة الجزيره يشنون حملة قذره على السعودية ولله الحمد صهر ماكانو يضمرون من حقد على هذه البلاد ولكن أمس تدوال المواطنيين وثائق عن خبث القياده القطرية التي تم لجمها واحباط مخططهم
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آخر تعليق
بواسطة : ابوصالح سكري

اكثرالجرايم لسرقة الشقق والفلل كلها بسبب راعي البيت واهل بيتة قبل السفر بشهر كله...
بواسطة : زائر

تعليق مخالف...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅

يا ويلك ,,,,ياملح الحياة ,,,,,صل اللامي ,,,علشان يربطك بالسيم...
بواسطة : اللامي

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...
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