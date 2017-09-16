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تطبيقان لم يشملهما رفع الحجب بالمملكة ..تعرف عليهما!
صحيفة المرصد:احتوت قائمة التطبيقات التي سوف يتم رفع الحجب عنها في المملكة العربية السعودية خدمة الفيس تايم في آبل و لاين وتيليجرام وتانقو وماسنجر الفيس بوك وتطبيق قوقل هانق آوت وتطيبقات أخرى .
كما أن هناك تطبيقات لن يتم رفع الحجب عنها هي تطبيق الواتساب و فايبر ،بحسب صحيفة “سبق”.
كان وزير الاتصالات في السعودية عبدالله السواحة قد أعلن خلال الأيام الماضية بأنه سوف يتم رفع الحجب عن عدة تطبيقات بما يتوافق مع شروط وأنظمة هيئة الاتصالات، وسوف يتم عرض التفاصيل خلال الأيام القادمة.
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التعليقات
17 - محمد العلي2017-09-16 10:44:53
اهم واحد الواتس زرت دول عربيه مثل المغرب,,كل اتصالاتهم عن طريق الواتس..
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16 - سامي2017-09-16 10:35:07
امس كان كامل ليش تغير اليوم
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15 - عشتار بندر الحمدان2017-09-16 10:27:15
هههههههههههههههههه
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14 - ❤️شووووووق❤️2017-09-16 10:25:17
اتمنى وجود برنامج خاص بالنساء للدردشة وتبادل الأحاديث لأن الشباب كل ما استخدموا برنامج على طول ينحجب ثاني يوم اعوذ بالله شؤم على النت
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13 - الجال2017-09-16 10:24:17
اصلا الاتصالات استقبال فقط مافيه ارسال ؟ بالعربي تاخذمنك ولاتعطك
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12 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-16 10:15:25
التانقو ليس محجوب انا استخدمه باستمرار ولكن الأهم هو الفيسبوك بصراحة انحرمنا منه وهو الأهم بين التطبيقات ! اما الواتس فيه برنامج يكسر الحجب واجلس كلم ليل نهار ..
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11 -2017-09-16 10:07:24
على كذا لا نريد رفع الحجب عن التطبيقات الوزير يضحك على مين
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10 -2017-09-16 10:02:42
مكالمه الواتس فيه هدر لاقتصاد المملكه هاذا الى المضار النفسيه والمنزليه
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9 - مواطن2017-09-16 09:58:50
انا لا استخدم طرف ثالث في الاتصال اذا اردت اكلم احد اتصل عليه مباشره وكذلك الرسائل ..يازين ابو كشاف
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8 -2017-09-16 09:57:45
ت1 يقلك لاتشمل الواتساب اقرا الخبر زين
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7 -2017-09-16 09:56:41
كأنك يأبو زيد مغزيت
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6 -2017-09-16 09:56:17
ههههه الواتس اب حش البراطم مافيه الحريم عندنا تقعد بساعات على مسبقه الدفع كيف عاد بمكالمه الواتس
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5 - ياجوج وماجوج2017-09-16 09:45:06
تعليق مخالف
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4 -2017-09-16 09:39:13
سهله
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( عدد التعليقات 8,926 )3 - بسمه
مع رجعتها راح تطلع لنا عيناااااات من كل حدب وصوب 🤓
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2 - عايش الواقع2017-09-16 09:25:54
وايش الفائدة ماستفدنا شي اذا مارفعو الحجب عن مكالمات الفيديو في الواتس آب ..!!!!!!
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1 - مواطن2017-09-16 09:24:31
أهم شي أهم شي أهم شي رفع الحجب عن مكالمات الفيديو في الواتس آب
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آخر تعليق
بواسطة : ابوصالح سكري
اكثرالجرايم لسرقة الشقق والفلل كلها بسبب راعي البيت واهل بيتة قبل السفر بشهر كله...
بواسطة : زائر
تعليق مخالف...
بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
يا ويلك ,,,,ياملح الحياة ,,,,,صل اللامي ,,,علشان يربطك بالسيم...
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