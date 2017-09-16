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حشرة آكلة اللحوم تهاجم أم لثلاثة أطفال وتجعلها بنصف وجه.. هذا ما حدث لها من البداية!

حشرة آكلة اللحوم تهاجم أم لثلاثة أطفال وتجعلها بنصف وجه.. هذا ما حدث لها من البداية!
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المرصد 5 3٬482 3 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية قصة انسانية مؤثرة لسيدة تعاني من مرض خطير ونادر، فقدت على اثره نصف وجهها، بعد أن هاجمتها حشرة آكلة اللحوم.
وقالت الصحيفة أن الأم دونا كوردن 46 عامًا من مدينة مانشستر ببريطانيا، تعرضت لحادث مروع حيث ارتطم رأسها بفرن، أدى لانشطار جزء من وجهها وأصيبت بعدوى مميتة.
أوضحت “كوردن” أنها أصيبت بقطع في وجهها بينما كانت تقف في المطبخ، وأنها رفضت الذهاب للمستشفى في حينها، وأمرت بالطبيب يأتي الى المنزل، الذي ضمّد الجرح.
وبينت “الديلي ميل” أنه في غضون 24 ساعة فقط تحول وجه السيدة الى ظل أسود مخيف، وشخّص أطباء المستشفى حالتها بأنه التهاب نتيجة مهاجمة حشرة آكلة اللحم لها.
وتمّكن الجراحون من قطع الجسد الفاسد في وجهها لإبقائها حية، ولكن بعد أيام تطورت حالتها الى الأسوأ، وذهبت في غيبوبة، ما اضطر الأطباء الى التعامل مع حالتها بالمضادات الحيوية حتى تتمكن من التعافي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-16 13:27:19
أسال الله يشافيك برغم كبر سنها إلا جميلة
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4 - سعود
2017-09-16 10:53:29
عين ماصلت علا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ...حلوه وشال ربي حلاها ...الحشره حاطه عينها عليها من زمان
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3 - غييييوووورررر
2017-09-16 10:49:24
يمكن لشمانيا او الي يسمونها عندنا المستاكله لها كوي عند البدو يوقف انتشارها لكن تبقى الكويه علامه مميزه لجيل الطيبين
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2 - نوره
2017-09-16 10:29:58
هي الغلطانه ليش ماراحت المستشفى يعقمونها على طول ويضربونها ابرة الكزاز
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1 - احمد
2017-09-16 10:28:09
سبحان الله مقلب الأحوال
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