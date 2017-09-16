حشرة آكلة اللحوم تهاجم أم لثلاثة أطفال وتجعلها بنصف وجه.. هذا ما حدث لها من البداية!

حجم الخط A A A المرصد 5 3٬482 3 ساعات

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية قصة انسانية مؤثرة لسيدة تعاني من مرض خطير ونادر، فقدت على اثره نصف وجهها، بعد أن هاجمتها حشرة آكلة اللحوم.

وقالت الصحيفة أن الأم دونا كوردن 46 عامًا من مدينة مانشستر ببريطانيا، تعرضت لحادث مروع حيث ارتطم رأسها بفرن، أدى لانشطار جزء من وجهها وأصيبت بعدوى مميتة.

أوضحت “كوردن” أنها أصيبت بقطع في وجهها بينما كانت تقف في المطبخ، وأنها رفضت الذهاب للمستشفى في حينها، وأمرت بالطبيب يأتي الى المنزل، الذي ضمّد الجرح.

وبينت “الديلي ميل” أنه في غضون 24 ساعة فقط تحول وجه السيدة الى ظل أسود مخيف، وشخّص أطباء المستشفى حالتها بأنه التهاب نتيجة مهاجمة حشرة آكلة اللحم لها.

وتمّكن الجراحون من قطع الجسد الفاسد في وجهها لإبقائها حية، ولكن بعد أيام تطورت حالتها الى الأسوأ، وذهبت في غيبوبة، ما اضطر الأطباء الى التعامل مع حالتها بالمضادات الحيوية حتى تتمكن من التعافي.

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