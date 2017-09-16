الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
138 -2017-09-16 13:22:14
ث 1 الفتي الأقرعي وينك ياملح الحياة وت 2 الملح السلام عليكم غباء الضايع انكشف الملح هي منتف الفتى الأقرعي
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137 -2017-09-16 13:17:16
26 الفتي الالمعي يقول السحر يخليك ذنب بسه والثاني يخليك صرصور الضايع عقليته على هذا الشكل
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136 -2017-09-16 13:16:50
ارفع علومك يابو يوسف عن الناس .. وخلك على ماقيل شخصن شقردي. ..
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( عدد التعليقات 15,344 )135 - ابويوسف
خروج
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( عدد التعليقات 15,344 )134 - ابويوسف
بعض الخلق تاخذ طرحك نكته والبعض يستفيد انت ووعيك
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( عدد التعليقات 15,344 )133 - ابويوسف
130 المقصد اوعيك مو اضحكك لا قالو لك تعطيهم كتفك
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( عدد التعليقات 15,344 )132 - ابويوسف
قال لها والله ما رح اتركك إلا لما تتزوجين اوفى من كذا ما شفت الصراحه
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( عدد التعليقات 15,344 )131 - ابويوسف
البنت : انت ليه ماترد علي ؟ الولد: سويت حادث امس ورجلي انقطعت وسيارتي انحرقت وابوي مات وامي فالعناية وماني قادر اكلم احد البنت: انا احد ؟🌚🍺
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130 -2017-09-16 13:01:31
الترجمة. انا ماواطنك بعيشة الله نظرا لسوء كلماتك في بعض الأحيان والدليل تعليقك رقم 118 ف احترم الذوق العام بارك الله فيك ولا تأخذك العزة بالاثم
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( عدد التعليقات 15,344 )129 - ابويوسف
اللي معي ب الروضه نداوم الاسبوع الجاي ولا نسحب ؟🌚😂🏃♀️
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( عدد التعليقات 15,344 )128 - ابويوسف
خدعوا النساء بمقولة " السيدات أولاً " كي يتأملوا
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( عدد التعليقات 15,344 )127 - ابويوسف
الكذبة المشهورة عند المتينه: ترى متني مب من الأكل، لا والله أنا كذا طبيعيه وهي لو ينسون عندها طفل حطت عليه نوتيلا وبلعته 🌚
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( عدد التعليقات 15,344 )126 - ابويوسف
اللي يعرف انجليزي يترجم لي I Love you 😌💔🏃♀️
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( عدد التعليقات 15,344 )125 - ابويوسف
فرق كبير بين رجل يذكر اسمك في سجوده وبين ذكر يتخيلك**** طبعاً الأول أبوك 😌❤️ والثاني ****الي تحبينه 🌚🔪😂
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( عدد التعليقات 15,344 )124 - ابويوسف
سأكون ملكا لذلك الرجل يأخذني حيثما يشاء كيفما يشاء وبعد الزواج لامو على كيفك لايكون تفكر انك ملكتني وتتحكم فيني ٓ طيب وحيثما وكيفما😂💔🔪
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( عدد التعليقات 15,344 )123 - ابويوسف
اذا قال لك المدرس ليش تتكلم وأنا اشرح .... قول له ليش تشرح وانا اتكلم ....😜 بيعطوك هدية ملف اخضر فيه صورتك وانت صغير ☺😂😂😂
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( عدد التعليقات 15,344 )122 - ابويوسف
خبر اليوم 🤔 مواطن يكتشف إن خادمته 👩🏻🏫 الفلبينية* ذكر* 🤵🏻 🙀
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( عدد التعليقات 15,344 )121 - ابويوسف
بنات هالجيل : الشكل : ٣٠ سنه الأسلوب : ٢٣ سنه العمر الحقيقي : ١٥ سنه -شكرًا يا مطاعم الوجبات السريعة☺️😅😂
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( عدد التعليقات 15,344 )120 - ابويوسف
قالت له زوجته : اثق بذوقك فأنت اخترتني 😍 قال لها : ماشفتي الثانيه بعد 😎 هههههههههههههه كان خفيف دم الله يرحمه 😂😂
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( عدد التعليقات 15,344 )119 - ابويوسف
👦:كم عمرك؟ 👧:داخله13 👦:احسك مهمومه 👧:حبيبي القديم خاني💔 👦:اصير لك حبيب؟ 👧:كم عمرك؟ 👦:داخل14احبك 👧:اعشقك عطوني ***😂💔
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( عدد التعليقات 15,344 )118 - ابويوسف
الدم يمشي في كل مكان بالجسم تضربون أبره ****ليش ☻؟ بس يبون يشوفونها 🙂😂
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( عدد التعليقات 15,344 )117 - ابويوسف
البعض عامل قناص يصتاد كرك مع انه من طيور الماء نوديهم جده يصيدون نورس ماتفرق معهم
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( عدد التعليقات 15,344 )116 - ابويوسف
هههههههه اكثر قناصه سناب صيدهم قيسى مايفرقون بين النزل الجديد والمستوطن ابو الخنافس
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115 -2017-09-16 12:30:54
***ذاك لي حاط ايران تمساح إيران اضعف من التمساح
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( عدد التعليقات 15,344 )114 - ابويوسف
شكرا على الفتوى
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113 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 12:14:39
استودعكم الله"""خروج
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112 - حقاااني...2017-09-16 12:12:58
111 - Rima🙌 °°°ريما 2017-09-16 12:09:10 كأني اسمعك تقول اكفي خرافي🐏🐏شر عيونك هه/هههههه يا ريما وش دراك اني ابقولك اذكري الله عليهن كوود اطلع اليوووم اشيك عليهن لا يصيرن رايحات دهنة ههههه
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111 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 12:09:10
كأني اسمعك تقول اكفي خرافي🐏🐏شر عيونك هه
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110 - حقاااني...2017-09-16 12:08:28
لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
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109 - حقاااني...2017-09-16 12:07:35
صيد الطيور أو غيرها من الصيد مباح في كل زمان ومكان إلا إذا كان الشخص محرماً بحج أو عمرة، أو كان الصيد في الحَرَم ولو كان الشخص حلالاً فإنه حرام لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَ
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108 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 12:06:52
بآخر الزمان تكثر للزلازل
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107 - حقاااني...2017-09-16 12:06:27
وعليكم السلام ورحمة الله هلااا ابويوسف وصبااحك سعااادة
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106 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 12:04:34
مدري لكن يقال إذا ماتقدر تفي بالوعد لاتاعد صحيح لكن قله من يسمع
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105 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 12:02:30
والله حضرت منقول لكن عاجسه لا اكتبه بوقت آخر إن شاء الله
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( عدد التعليقات 15,344 )104 - ابويوسف
دخل الصفرى. ومعه تكثر الحساسيه انتبهو لورعانكم من الامثله الشعبيه يقال بالصفرى. المقصد الوعود الكاذبه صح ريما اوانا غلطان
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103 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 12:00:09
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابو يوسف
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102 - 999vs6662017-09-16 11:59:33
So you wanna play with magic, Cause I’m coming at you( الفتى الألمعي إنسان منصف like a dark horse
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101 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:59:07
حتى بالطبيعة فيه تحالف!
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100 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:58:13
نأخذ بالاسباب ونبني ملاجىء نستعد للكوارث والحروب قبل وقوع الشيء لاقدر الله ثم نقول ليت فعلنا كذا وكذا قبل وقوعها
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( عدد التعليقات 15,344 )99 - ابويوسف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على طارى الحمام هل يجوز الصيد في الاشهر الحرم
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98 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:54:47
براكين تثور🌋 وعواصف تهب💨💨ومياه تتحالف مع الرياح وتقتحم اماكن شاسعة🌏من اليابسة🌊🌊
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97 - المُزن2017-09-16 11:53:36
🍃🍁فآل الله ولا فالك ياللي اسمك ريما... وليه نحتاج لملاجئ؟ مايحتاج لها الا اللي عندهم حروب ، أو يجيهم اإعصار أو بركان يالله خير على هالافكار المتشائمة !!! 🍁🍃
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( عدد التعليقات 12,018 )96 - اللامي
// إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم \\
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95 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:47:29
اجمل شيء بالرجل ان يكون على الطبيعة خجول
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( عدد التعليقات 12,018 )94 - اللامي
أقتل الأفكار السيئه قبل أن تقتلك
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93 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:39:40
بالغرب حاطين ملاجىء عندما يأتي مثلا اعصار او حروب يدخلون فيها وحنا يالعرب والخليج العربي ماعندنا ملاجىء💔!
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92 - حقاااني...2017-09-16 11:37:17
أخوووي العزيز اللامي والاخواات المزن وريمااا وصبااحكم اسعد
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91 - حقاااني...2017-09-16 11:35:16
وإنما ليمتحن إيمانه وصبره ورضاه ، وليسمع تضرعه وابتهاله ، وليراه طريحا ببابه ، لائذا بجنابه ، مكسور القلب بين يديه ، رافعا الشكوى إليه
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90 - المُزن2017-09-16 11:34:54
🍃🍁صغير يشتهي الكِبَرْ،وشيخ ودَ لو صَغر، وصاحب مال في تعب ، وفي تعب من افتقر، وعاطلٌ يبتغي عملاً، وذو عملٍ في ضجر!!! سبحان الله العظيم. 🍁🍃
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89 - حقاااني...2017-09-16 11:34:34
المؤمن الموفق إذا أصابه ما يكره أحسن الظن بربه وعلم أن الذي ابتلاه أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه ، ولا ليعذبه به
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88 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:34:25
لاوالله اكره اكل الحمام ولافكرت اسويه
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87 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:33:07
حقاااني اطبخ الغداء ايضا وتكون كبسة لحم اذبح خروف من اللي بمزرعتك
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86 - حقاااني...2017-09-16 11:32:12
حقاااني اختفى عقب طلعت البر والطبخ واكل الحمام واليقطين والرز😂الظاهر ماراح يطبخ مرة ثانية والأكل يمكن أثر عليه⛐/هههههه الله يسعدك هاه شكلك ناوية تجربين الحمام مبين عليك تبي تبلشين اهلك عنده جيبو لي
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85 - المُزن2017-09-16 11:30:50
🍃🍁الأبتسامة لاتشتري لك خبزاً !! لكنها تشتري لك أرواحاً!! فسبحان من جعل الإبتسامة في ديننا العظيم عبادة نؤجر عليها..🍁🍃
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84 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:30:19
تعليق 68 لاتقراونه تقل شعوذه من اول كلمه
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( عدد التعليقات 12,018 )83 - اللامي
تمتع بالأشياء الصغيره في الحياة سياتي يوما و تنظر الى الماضي وبعدها تدرك أنها كانت أشياء كبيرة
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82 -2017-09-16 11:28:05
﴿وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32)﴾
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81 - المُزن2017-09-16 11:27:32
🍃🍁وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حقااني 🍁🍃
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80 -2017-09-16 11:26:24
اجتمعوا السحره والدجالين هنا وبعضهم اصطاد بالميه العكره . حذاري
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79 - المُزن2017-09-16 11:26:24
🍃🍁تصغر العقول عندما تنشغل بعقول الآخرين ! وتكْبُر العقول عندما تركز على ذاتها ..🍁🍃
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( عدد التعليقات 12,018 )78 - اللامي
الاخ حقاااني وعليكم السلام واسعد الله صباحك بالخير
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77 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:23:22
صباح النور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقاااني
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( عدد التعليقات 12,018 )76 - اللامي
الحياة تقدم دروس جديدة كل يوم ولك الخيار في حضور أو عدم حضور هذه الدروس والاستفادة منها
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75 - المُزن2017-09-16 11:21:30
🍃🍁ليس شيء أشرح للصدر ولا أعظم للأجر، ولاأدفعْ للضر ولاأعْون للعبد من الدعاء ..قال الرسول صل الله عليه وسلم ( ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ) وقال: (أعجز الناس من عَجِزَ عن الدعاء)🍁🍃
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74 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:20:52
ابوي الله يرحمه له هيبه واذا غبت مايدري اقفل الغرفة واطفي كل شيء ومايدري يحسبن بالمدرسة 💃
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73 - حقاااني...2017-09-16 11:19:42
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.🌹🌹
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72 - حقاااني...2017-09-16 11:18:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخيراااات جميعااا 🌹🌹اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم علمنا ما ينفعنا
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( عدد التعليقات 12,018 )71 - اللامي
﴿ وقَال إِنِّي ذَاهِب إِلَى رَبِّي سيهدِين ﴾ اذا شعرت بالحيرة والضياع اجمع هموم قلبك وارحل وتوجه بها الى الله فعنده فقط ستجد النجاة
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70 - المُزن2017-09-16 11:16:20
🍃🍁اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .🍁🍃
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69 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:15:09
اما الصحافة صحيح احب الصحافة لكن قبل كل شيء انا انثى وشلون اكون صحافيه⛐
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68 - فيا حامل الاسم الذى جل قدره تبقى به كل الامر تسلمت2017-09-16 11:13:50
والف ولام ثم (ميم) ورائها الى مجمع الارواح والروح قد علت / بسر حروف اودعت فى عزيمتى بنور ثناء الاسم والروح قد علت / فتلك حروف النور فاجمع خواصها وحقق معانيها بها الخير تممت
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( عدد التعليقات 12,018 )67 - اللامي
ترى كل كلمة تكتبها او تنطقها أشبه بالمجهر يشوف من خلاله الناس تفكير عقلك اما ان يصدمهم فراغه أو يدهشهم نضوجه !!!
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66 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:12:43
هه 💔الله يستر يمكن غطاتي بالنوم فجأة والأحلام من المشعوذه 👀كل شيء جايز ياتعليق58 🤔
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65 - المُزن2017-09-16 11:12:29
🍃🍁{الخالق سبحانه إذا اشتكى إليه المخلوق،وأنزل حاجته، واستغفره من ذنوبه،أيده الله وقواه وهداه وسد فاقته، وأغناه وقربه وأحبه واصطفاه!}أبن تيمية رحمه الله.🍁🍃
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( عدد التعليقات 22,097 )64 - الفتى الألمعي إنسان منصف
عادي ياريما ,,,,أنت بنت ,,,,أهم شي تتعلمي ,,,,حسن التبعل لزوجك ,,,,هذه مهمتك الأساس ,,,,والباقي ثانوي,,,,فقط ,,,****
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( عدد التعليقات 12,018 )63 - اللامي
وما مِنْ كاتـبٍ إلاَّ سَيَفنَـى ويُبقِى الدَّهـرُ ما كَتَبَتْ يــداهُ ^^^^ فلا تكتُب بِكَفِّـكَ غيرَ شىءٍ يسُرُّك يـومَ القيـامةِ أن تــراهُ
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62 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:09:53
ماراح اقول من اي مرحلة فصلت لكن مااحب الدراسة وغيابي كثير كثير كثير حتى كنت احيانا اهرب عن الحصة الأخيرة واذهب للبيت ههههه والمعلمة تحسبني غايبة 💃
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( عدد التعليقات 22,097 )61 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
( ص ) ,,,,,مهرطق
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( عدد التعليقات 12,018 )60 - اللامي
وما مِنْ كاتـبٍ إلاَّ سَيَفنَـى ويُبقِى الدَّهـرُ ما كَتَبَتْ يــداهُ ^^^^ فلا تكتُب بِكَفِّـكَ غيرَ شىءٍ يسُرُّك يـومَ القيـامةِ أن تــراهُ
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( عدد التعليقات 22,097 )59 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ت 51,,,,أنت تستعبط ,,,تفسر القرآن على كيفك,,,,أما تخشى الله ,,,وأنت تتلاعب بآياته ,,,,تب الى ربك ,,,,فهذا ذنب عظيم ,,,أن تقول بالقرآن ما لم تعلم
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58 -2017-09-16 11:07:02
ياربما يمكن الغطات والحلوم اللي تجيك وانت فاتحة الصفحه الكاركتير من ذبذبات المشعوذه
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57 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:06:53
حقاااني اختفى عقب طلعت البر والطبخ واكل الحمام واليقطين والرز😂 الظاهر ماراح يطبخ مرة ثانية والأكل يمكن أثر عليه⛐
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56 - (ص)2017-09-16 11:05:27
وصل على المختار والال كلهم بعد نبات الارض والريح ما سرت / فيكفيك أن الله صلى بنفسه وأملاكه صلت عليه وسلمت / وسلم عليه دائما متوسلا مدى الدهر والأيام ما شمس أشرقت
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( عدد التعليقات 22,097 )55 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
يا اللامي 12 ,,,,ماليش أنا بالشعوذه ,,,والسحر ,,,,أنا لي بس بالمزز,,,,ملح الحياة هي اللي ,,,,بنت تعلم الناس ,,,قراءت الطالع ,,,روح ربطها ,,,بسيم ,,,بأي حاجه ,,,واقرأ عليها علشان ماتحولك الى سعدان
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( عدد التعليقات 12,018 )54 - اللامي
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) رواه البخاري
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53 - (ص)2017-09-16 11:03:24
وكاف ويا هاء وعين وصادها وكفايتنا من كل عين بما حوت / بقاف ونون ثم حم بعدها وفى سورة الدخان سرا قد أحكمت / بك الحول والصول والشديد لمن أتى لباب جنابك والتجى ظلمة انجلت
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52 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 11:02:46
الحمدلله اللي انا مو معلمة يعني ادرس لمدة 16 سنة وبعدين احضر لاشرح الدرس للطالبات🤔معاناة وكذلك النفسيات وقلة ادب الطالبات
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51 -2017-09-16 11:02:41
ليش فصلتي ياريما من الكليه لاتكونين مثل قينان الغامدي فصلتي علشان الصحافه 😂😂
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( عدد التعليقات 22,097 )50 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
يا ويلك ,,,,ياملح الحياة ,,,,,صل اللامي ,,,علشان يربطك بالسيم
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( عدد التعليقات 12,018 )49 - اللامي
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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( عدد التعليقات 22,097 )48 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ت 42 ,,,,علشان ملح الحياة,,,,فتاة جنيه ,,,,أكيد ,,,شافتني وأنا أتروش ,,,,ما الجن ,,,عفاريت ,,,يخشوا بدون استئذان ,,,,,واكيد حبتني ,,,ومن ساعتها مالها الا ,,,حبيبي منصف
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( عدد التعليقات 8,850 )47 - المنتصر بالله
إللي جنب زويته البنشري وسحرته هذه *** هه 🐕🐩
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( عدد التعليقات 12,018 )46 - اللامي
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير
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( عدد التعليقات 22,097 )45 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
محكمه ,,,,لابد من محاكمة ,,,,,ملح الحياة ,,,,,هل أنتي إنسيه ,,,,ولا بنت من بنات الجن ,,,,خبرينا ,,,بالدليل والبرهان ,,,وإلا أرسلنا ,,,لك اللامي ,,,,معه بدور ,,,,علشان يربطونك بسيم
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44 - المُزن2017-09-16 10:58:33
🍃🍁يارب نسألك الأمن في أوطاننا، والسلامة في ديننا، والصحة في أبداننا، والرحمة والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا،والبركة في أرزاقناآمين يارب العالمين.🍁🍃
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( عدد التعليقات 8,850 )43 - المنتصر بالله
***جالسه جنب الفتى البنشري هههههههههاااي
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42 -2017-09-16 10:57:06
سؤال : ليش الملح ماتزعل من الاقرعي لما يتلقف عليها دائما ان دل على شي دل على ان منتف هو الملح وجالس يطقطق على الخلق .. ترى مكشوف يااقرعي
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41 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 10:56:30
كان معي بنات يدرسن كسلانات وسبحان الله تخرجن ههههه وانا فصلت ترى مو شرط ان إذا صارت معلمة يعني كانت شاطره
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( عدد التعليقات 8,850 )40 - المنتصر بالله
زويته البنشري ينظر إلى ***على أساس إنها بنت ووووو
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( عدد التعليقات 22,097 )39 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ياويلك يا ريما,,,,ملح الحياة طلعت جنيه ,,,,ماهي إنسيه ,,,,,بتسخطك وتحولك ,,,الى فوزيه ,,,,أعني فوزية الدريع
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38 - المُزن2017-09-16 10:54:26
🍃🍁بِسْم الله الرحمن الرحيم ( قُل أعوذ برب الفلق*من شرِ ماخَلَقْ * ومن شَرِ غَاسقٍ إذا وَقبْ*ومِنْ شرِ النفاثَاتِ في العُقَدْ*ومِنْ شَرِ حَاسِدٍ إذا حَسَدْ).🍁🍃
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( عدد التعليقات 8,850 )37 - المنتصر بالله
إللي جنبك هذه ***يا زويته البنشري هههههههههاااي
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36 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 10:52:30
الساحر المشعوذ مايرتاح إلا إذا ضر الناس الله يهلكه آمين
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( عدد التعليقات 22,097 )35 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
المزن ,,,,معلمه ,,,,,راتبها ,,,هالقد,,,,,وين تودين راتبك يابنت,,,,,,تجمعينه على قلبك ,,,,,وبعدها تموتين ,,,وفلوسك ما فيه أحد يتمتع بها أبد ,,,,تعالي أقول لك ,,,كلمه ,,,بالضبط رصيدك بالبنك كااااام
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( عدد التعليقات 8,850 )34 - المنتصر بالله
زويته البنشري شارب عصير شاهي على الجمر هههههه أبو لكسسسسسسسس ابيض
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( عدد التعليقات 22,097 )33 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
قبل ما أتعلم ( السحر التركوازي ),,,,إنسحرت ,,,,ما أدري وشلون إنسحرت ,,,,جلست بجنبي ,,,ساحره ,,,ممشوقة القد ,,,,رائعة الخد ,,,,عيونها خمري,,,معها رمانتين ,,,على قد الكف ,,,غبت عن الوعي ,,,وما حيت الا ب
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32 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 10:48:57
جزاك الله خير على التنبيه /نتمنى متابعة المشعوذين والقبض عليهم وتنفيذ حكم شرع الله فيهم🗡
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( عدد التعليقات 8,850 )31 - المنتصر بالله
علي الحرام أنك ****يا زويته البنشري هههههههههاااي وش النوعيه إللي انت ماكل اليوم ههههههه
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30 - بسم الله الرحمن الرحيم2017-09-16 10:47:58
يالله انبسطي يالملح والشعوذه سويت لك دعايه حلوه 😂😂😂
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29 - المُزن2017-09-16 10:47:11
🍁الحمدلله على الامن والامان والصحةوالعافية غداًسنخلع ثوب الكسل والخمول وبفرحة سنعود الى الفصول إلى النشاط الى شحذالهمم،ونحمدالله أننا نستطيع العودة الى مدارسنا ووطننايعيش الامن والاستقرار والرخاء🍁
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( عدد التعليقات 8,850 )28 - المنتصر بالله
ليتني قطو ميشو عند 112 أم شوشه منفوشه مقمله كلها صيبان وقشره خخخخخخخخ
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( عدد التعليقات 22,097 )27 - الفتى الألمعي إنسان منصف
زويته ,,,مستحيل أحد يقرب منه ,*****
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( عدد التعليقات 22,097 )26 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
فيه شي اسمه السحر الأسود ,,,,هذا يخليك مش داري باللي حولك ,,,,لكن الأعظم منه ,,,السحر التركوازي,,,,,يسخطك ويخليك ذنب بسه
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25 - بسم الله الرحمن الرحيم2017-09-16 10:42:35
اايوم تصبحنا بالسحره والمشعوذين والمجانين عليكم بقراءة المعوذتين فبل الدخول والكتابه .
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( عدد التعليقات 8,850 )24 - المنتصر بالله
ما يقدرون علي المشعوذين والدجالين أمثال زويته البنشري وأم أبراج ثور وعقرب ووووووووو
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23 - تحذير2017-09-16 10:40:23
الايات اكيد حولها طلاسم سحر واللي يقرأ الطلاسم اكيد بينسحر ويصاب . فعلى قراء صحيفة المرصد الانتباه من الملح وعلى المراقبين عدم نشرها
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( عدد التعليقات 22,097 )22 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
يا ويلك ,,,,يالمنثبر ,,,,عندي لك عزيمه من عزائم ,,,الجن الصيني الأصفر,,,,بيخليك تتحول إلى صرصار بنفسجي ,,,,,بيونق ينق شبرنق خبرنق تريبنق تحول يالمنثبر الى صرصور بنفسجي ,,,,!
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( عدد التعليقات 8,850 )21 - المنتصر بالله
هذا مشعوذ مثل أم أبراج ثور عقرب هههههه آمنت بالله العلي العظيم نسأل الله لك الشفاء العاجل
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20 -2017-09-16 10:36:19
المنتصر اشرد الوكاد بيسحرونك ويمسخونك ضب وتلعب مع ضبان جفن
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( عدد التعليقات 22,097 )19 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
طلعت لي صورة ,,,,ملح الحياة ,,,,هو أنتي كده ,,,,ليش شعرك مش مسرح ,,,,وبراطمك أقصد شفايفك ,,,منتفخه شويه ,,,,وقميصك حلو ,,,وجسمك معقول ,,,أنتي نحيله شويتين ,,,,بس قصيره نوعا ما,,,,مش ديا صورتك يا ملح ا
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18 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-16 10:35:09
نــــــــــ بو نقط ــــــــــداء
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( عدد التعليقات 8,850 )17 - المنتصر بالله
وش أخبار حراج أبو قاسم ههههههههههه يا الفتى البنشري مغير لساتك كفرات خخخخخخخخ
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( عدد التعليقات 22,097 )16 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
أبي أطلع صورتك الحين قدامي ,,,ياملح الحياة ,,,,سأتلوا عزيمه من عزائم الجن الأحمر ,,,,فاستعدي ياملح الحياة ,,,,عشتار بشتور خرتور جحدور إطلعي وباني يا ملح الحياة
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( عدد التعليقات 8,850 )15 - المنتصر بالله
صباح الخير والنسمه تهب وخاطري مرتاح تبرد واهج النيران في صدري مطافيها 🔪🗡🔫
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( عدد التعليقات 22,097 )14 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
اللي يتزوج جنيه ,,,,يعيش بسعاده ,,,,مره تتشكل على هيئة ( سعاد حسني ),,,,,ومره على شكل ( نرمين محسن ),,,,,مره تتشكل على هيئة ( حليمه بولند ),,,,وهكذا ,,,,كل ليله تعيش جو آآآآآخر ,,,مش كدا يا ملح الحياة
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( عدد التعليقات 8,850 )13 - المنتصر بالله
جاك المهستر منتف ***يمشطها ويكحلها هههههههههه خخخخخخ
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( عدد التعليقات 8,850 )12 - المنتصر بالله
هههههههعععععععخخخخخخخخخاااااااي قال شو قال الفتى المسحراتي
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( عدد التعليقات 22,097 )11 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
يقولون ,,,بالحواديت ,,,,أنكم يامعشر الجن,,,,تتشكلون على كيفكم ,,,,صح,,,,, ياملح الحياة !
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10 - الملح و القبلة2017-09-16 10:28:17
أي يوم يناسبكم أنزّلهـــــا ؟! عشان حخلّيها كم ساعة بس عشان تكتبونها .. *****
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( عدد التعليقات 22,097 )9 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
وتقرأون قرآن مثلنا ,,,,أنتي عن جد جنيه ,,,غريبه !
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( عدد التعليقات 8,850 )8 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 💐🌼🌵🍃🌻🌴🍂🌺🌳🍁🌹🌲🍀🏵🌱☘💮⚘🌿🌾🌷🌸🔪🗡🔫🍁⚘🌷🍂صباح الفل والياسمين والرياحين الخزامى 🌺⚘
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7 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-16 10:26:07
🎤 اللي بيتبرّع و يسوّي لي دعاية بالصفحة أكون شاكرة 🌹 عشان عارفة مُو كثير يتابعوني 🌹
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( عدد التعليقات 22,097 )6 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
ما ينفعش ,,,,ياملح الحياة ,,,,أولا إسخطي المطفوقه قرد !
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5 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-16 10:24:35
بس الأكيد بعد الساعة 12 صباحاً .. الآيات جد مُهمّة .. حتى للي مُو محتآج بيحتاجها لليوم الأسود ..
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( عدد التعليقات 22,097 )4 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
سبقتك ,,,,,ياملح الياة ,,,,,أنتم معشر الجن ,,,,,,تسلمون مثلنا ,,,,,عحيب !
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3 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-16 10:23:00
🎤 يا جمآعة 👏 أبغى أنزّل ( آيات قرآنية ) تمشّي الأمور المُعطّلة .. و بودّي لو ان أكبر عدد مُمكن منكم يكتبها .. يا ليت تتابعون الصفحة هالأيّام عشان في أي يوم مُمكن أنزّلها ..
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2 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-16 10:22:23
السَّلآمُ عليكم ..
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( عدد التعليقات 22,097 )1 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
فينك ,,,,ياملح الحياة ,,,؟؟
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