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﻿افتتاح مدرسة باسم «الإمام الخميني» تثير غضب أهالي الموصل

﻿افتتاح مدرسة باسم «الإمام الخميني» تثير غضب أهالي الموصل
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المرصد 22 1٬824 3 ساعات

صحيقة المرصد: افتتحت في قرية في ناحية برطلة التابعة للموصل، مدرسة تحمل اسم «الإمام الخميني»، الأمر الذي أدى إلى استياء وغضب أهالي المدينة التي تم تحريرها قبل فترة من تنظيم داعش، إذ اعتبر كثيرون أن «الإقدام على مثل هذه الأمور هو استفزاز لأهالي المدينة وتكريس الطائفية وعودتها من جديد»، داعين إلى «تدخل فوري من قبل وزير التربية وإلغاء اسم المدرسة».

وقال حسين حامد، مدير قسم الأبنية المدرسية في مديرية تربية نينوى (التابعة لوزارة التربية): «اكتمل تأهيل مدرسة ابتدائية (حكومية) أطلق عليها مدرسة الإمام الخميني (نسبة إلى الزعيم الإيراني الراحل)، في قرية خزنة ضمن ناحية برطلة شرق الموصل».

وأوضح أن المدرسة «شيدت على نفقة إيران وهي بسعة عشرة فصول»، مشيراً أنه «تم افتتاح المدرسة أول أمس الخميس من قبل القنصل الإيراني لدى أربيل مرتضى عبادي، الذي حضر إلى الناحية خصيصاً لافتتاحها».

وبيّن أن «المدرسة سبق أن انتهى بناؤها مع قرب دخول تنظيم داعش إلى الموصل في حزيران/ يونيو 2014، لكنه تم إعادة تأهيلها بعد الأضرار التي لحقت بها جراء عملية تحرير المنطقة (التي تقع بها) من سيطرة داعش ورفع بعض العبوات الناسفة التي كانت بداخلها».

وأضاف أن «جدلا ما بين تربية نينوى والجهات المستفيدة من المشروع (في إشارة لمسؤولين شيعة)، أثير حول اسم المدرسة التي سميت رسميا في سجلات تربية نينوى باسم مدرسة الزهراء، لكنها على أرض الواقع بقت على حالها باسم الإمام الخميني».

ويقطن ناحية برطلة خليط من الأقليات الشبك (لهجتهم كردية) السنة والشيعة إلى جانب المسيحيين في الناحية، وتتهم كل أقلية الأخرى بمحاولة تغيير المدينة ديموغرافيا.

وقال محمد يونس، وهو من أهالي الموصل‎ وفقاً لـ”القدس العربي”: «على حد علمي لاتوجد في كل العراق مدرسة باسم الخميني، ‎فلماذا تفتح في محافظة نينوى بالذات في ناحيه برطلة مدرسه بهذا الاسم».

‎وأضاف: أن «هذا الفعل، يدرج من باب الاستفزاز وإهانة متعمدة لكل أهالي القتلى الذين سقطوا إبان الحرب العراقية الإيرانية بغض النظر عن المتسبب بها، لأن نقتل هم جنود عراقيون كانوا يدافعون عن العراق وليس عن حاكم»، معتبراً أن «هذا الفعل محاوله لإذلال أهالي نينوى».

‎وتابع: «إذا كان هذا الأمر يأتي بدعم نينوى والتعليم فيها، فنقول هناك مئات المدارس هدمت أثناء تحرير نينوى، ومدرسة واحده هدية من إيران لن تخدم العمليه التعليمية، وتسمى باسم الخميني فهذا استفزاز لأهالي نينوى وصب الزيت على النار».

أما معتز، فقد دعا في وزير التربية لـ«رفض الموافقة على هذه التسمية الطائفية بدل أن يوافق»، مبيناً أن «الطائفية لايمكن لها أن تنتهي مادام هناك بعض السياسيين الذين يؤججون لنار الفتنة».

ولفت إلى أن «هناك الكثير من التسميات الطائفية بدأنا نشاهدها على جدران المنازل والمحلات والتي تحرض على الفتنة وتستفزنا».

وحسب المصدر «إذا ما استمرت مثل هذه الحالات، فإن المدينة لا يمكن لها أن تستقر ابداً وستعود بنا إلى أيام الطائفية»، ولم يستبعد ظهور تنظيم داعش جديد.

ووفق أبو كرم، من سكان الموصل، فـ»لم تقتصر التسميات الطائفية على المدارس فقط، بل هناك مساجد ودور عبادة تم تغيير اسمائها في الجانب الأيمن من المدينة».

وقال: «لازلنا نواجه التعامل نفسه من بعض الطائفيين ويجب أن يكون للحكومة دور لإيقاف مثل هذه التجاوزات التي من شأنها تشعل فتيل الطائفية وتمزيق وحدة المجتمع الموصلي».

ووفق المصدر «ليس من مصلحة أحد بناء مؤسسات ودور على أساس طائفي وعرقي سوى الذين يستفيدون من الفتن والصراعات الطائفية». إلى ذلك، طالب علي محمود مجلس محافظة نينوى والنواب عن المحافظة، بـ»منع تسمية أي مؤسسة أو مدرسة على أساس طائفي او عرقي».

وبين أن «جميع أهالي المدينة لا يسمحون برفع اسم الخميني في مدينتهم وهو كان السبب بقتل الآلاف من العراقيين إبان الحرب العراقية الإيرانية».

وأشار إلى أن «هذا استفزاز واضح لذوي القتلى الذين سقطوا في تلك الحرب، إضافة إلى دور إيران المشبوه في تأجيج الفتنة الطائفية في المنطقة العربية».وزاد «لا يمكن القبول بمدرسة تحمل اسم من كان سبباً في تدمير المنطقة».

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

22 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-16 13:26:44
اجل تبغونهم يفتحون مدارس صدام ههههههه
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21 - ع الشمري
2017-09-16 13:19:34
جميعنا يعلم ماذا تفعله ايران ؟ ولكن نحن ماذا نفعل بالمقابل ؟
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20 - مانع القحطاني
2017-09-16 13:15:12
داعش يدخل الموصل مثل غيرها ، الجيش العراقي يهاجم، إيران تدعم الجيش، داعش ينسحب، ايران تتربع في المنطقه يعني شغل ضحك ع الدقون خذوه مني لو تطلع عينك إيران ما تطلع من العراق ولا من سوريا فحافظوا ع اليمن
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19 - تأبط شراَ
2017-09-16 12:58:47
إطلاق اسم الخميني أو أي رمز ديني أو مذهبي فيه تكريس للطائفية في بلد طحنته الطائفية ومزقته ولا اعلم اين العقل في مثل هذا العبث
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18 - سلام ياوطني الحبيب
2017-09-16 12:52:33
اختلط الحابل بالنابل ولا نعلم اين نحن من تلك الامور احتلال رسمي للعراق وبرضاهم اي تثير وما تثير قلقهم اذا ما ننتصر في اليمن وننتصر على كلاب اليمن سيصير في اليمن مثلما صار في العراق
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17 - سامبدوريا
2017-09-16 12:41:58
الخميني ابو الارهاب صاحب الوجه الكئيب لارحمه الله جاءنا الارهاب مع وصوله للحكم حتى الشعب الايراني عائش في بؤس وشقاء بسبب المعممين المتخلفين الي كل حياتهم نواح ولطم وعزاء ودماء تسيل في كل مكان
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16 - جحدر
2017-09-16 12:39:43
وهل العراق لا يوجد به شخصيات تاريخية أدبية وشعرية ليضعو المدرسة باسمها مثل البحتري وابو العتاهية والرصافي
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15 - قمر
2017-09-16 12:24:10
مدرسه تعلمهم اللتشيع يارب متى يجي صلاح الدين ويسوي مدرسه سنيه
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14 -
2017-09-16 12:23:46
وفي المقابل ايران تسرق نفطهم هههههه
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13 -
2017-09-16 12:22:11
القط مايحب الا خناقه
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12 - كوكب الهند
2017-09-16 12:04:29
مجرمين القطيف الارهابيين يبونها كذا عندنا . عوامية الخميني. وقطيف السكستاني اخخخخخح ت
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11 - كوكب الهند
2017-09-16 12:02:27
اشبعوا ياهل العراق لعن بو هالشوااارب فاضلكم يومين بس وتشيل نسوانكم ايران ...
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10 - ام فهد
2017-09-16 11:44:18
أجل وش يكتب على المطعم ؟ هذاشي طبيعي لو السعوديين يسوون مطعم في ايران وش بيكتبون عليه اكيد المطعم السعودي لكن مدرسة الخميني أحرقه الله هذه كبيرة ياعرب لازم العراقيين يمنعون عيالهم مايدرسون فيها
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9 - غصن اخضر
2017-09-16 11:30:22
الاکراد سیجرون استفتاء للانفصال عن العراق لتکون لهم دولة مستقلة فی العراق واعتقد ان اهل السنه فی العراق سیاتی یوم ویطلبون الاستقلال بسبب الحشد الشیعی الطاٸفی الذی هو اسوأ بکثیر من داعش فی البطش والحقد
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8 -
2017-09-16 11:20:54
غش من الدش
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7 - موج البحر
2017-09-16 11:15:37
سنة كونية ( الأيام دول ) وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، اللهم ردنا إليك رداً جميلا و جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين
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6 -
2017-09-16 11:14:18
لاتاخربوا على باعضكم
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5 -
2017-09-16 11:02:45
اهل الموصل ذاقوا الأمرين وليس عنده سلاح ولا مال ولا سلطه و تعرفن كل هذا للاسف يغروا ضعفاء الفلوس.
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4 - زائر
2017-09-16 11:00:17
عندنا في الأحساء مطاعم ايرانيه مكتوب عليه المطعم الإيراني في مجمع العثيم وشارع الخالدي
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3 - ادري
2017-09-16 10:58:08
تقولون تحريرها ولا احتلالها من ايران والجخش الشيعي المجوسي التابع لايران يلتهم العراق وسويا *****
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2 - عبدالله
2017-09-16 10:54:10
وغدا تجدها في قطر
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1 - غييييوووورررر
2017-09-16 10:47:56
الخميني كائن كهنوتي هندوكي شيروكي صاحب فتوى تفخيذ الرضيعه يتبعه ويقدسه الروافض في العراق والخليج والي ينكر فهو كذاب يستخدم التقيه لايمكن للرواض الخروج عن منهج الخميني الهالك فهو سيدهم المقدس
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