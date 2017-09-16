اغتيال ثاني قيادي سعودي لدى «هيئة تحرير الشام» في محافظة أدلب بسوريا
صحيفة المرصد-وكالات:اغتال مجهولون أمس الجمعة المسؤول الشرعي لدى هيئة تحرير الشام المعروف باسم «سراقة المكي» وهو سعودي الجنسية، وذلك بعد صلاة الجمعة في مدينة ادلب شمال سوريا.
ووفقاً لـ”القدس العربي”قال مصدر خاص من محافظة ادلب ان «سراقة المكي» هو داعية وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص، كما انه شرعي من صفوف جبهة النصرة، ومعروف جدا وله شعبية بسبب سمعة الحسنة في المدينة.
وأكد المتحدث ان مجهولون اغتالوه في ظروف غامضة دون اي معلومات عنهم، ليكون «المكي» هو القيادي الثاني من المهاجرين السعوديين، الذين يتم اغتيالهم في غضون ايام، فيما ذكرت وكالة اباء المتحدثة باسم هيئة تحرير الشام ان «مجهولين يغتالون الداعية «سراقة المكي» إمام وخطيب مسجد «سعد بن أبي وقاص» في مدينة إدلب بعد خروجه من صلاة الجمعة».
وكانت قد اكدت حسابات إعلامية لمقاتلين في هيئة تحرير الشام ومقربون منها، يوم الاربعاء الماضي، تصفية قيادي عسكري بارز سعودي الجنسية في ريف إدلب الجنوبي ضمن ظروف غامضة، لتتواصل في ذلك عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال قيادات بارزة لدى هيئة تحرير الشام، دون أن تتبناها أي جهة.
وقالت الحسابات التابعة والموالية للهيئة: «تم العثور على القيادي أبو محمد الجزراوي»، والملقب بـ «الحجازي» مقتولاً في مدينة سراقب بريف مدينة إدلب الجنوبي، ومرمياً على قارعة الطريق الدولي في سراقب».
وأكدت المصادر، بأن القيادي تمت تصفيته عبر إطلاق رصاصتين عليه في ظروف غامضة، مما أدى إلى مقتله على الفور»، لتبقى الجهة المسؤولة عن تنفيذ أعمال التصفية والاغتيال مجهولة، دون أن تتبنى أي جهة الاغتيالات».
القيادي المقتول حسب مصادر في المعارضة السورية، كان يشغل منصباً بارزاً في تنظيم «جند الأقصى» الذي تم حله قبل أشهر، ليتسلم بعد ذلك منصباً عسكرياً كبيراً في هيئة تحرير الشام، ومن ثم اغتياله ضمن ظروف لا تختلف عن الاغتيالات السابقة.
وتعتبر عملية الاغتيال الأخيرة ضد القيادي السعودي، الأولى من نوعها منذ تأجج الصراعات الداخلية داخل تحرير الشام، واستقالة أبرز أعضاء اللجنة الشرعية في الهيئة عبد الله المحيسني، ومصلح العلياني، بعد تسريبات لقيادات في الهيئة كانت ترغب باختطاف المحيسني لمحاولته منع الاقتتال بين الهيئة وحركة أحرار الشام مؤخراً.
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التعليقات
مايسمى بالفصئل الاسلامية أو الجهادية جميعهم قطعان عصابات ومرتزقة كل منهم وضع له عرعور في وجهه وأصبح ينادي بالجهاد وأين هو جهادهم المزعوم فوق أرض وطنهم لقتال بعضهم بعض والصهاية في فلسطين يتفرجون عليهم.
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قلم ابليس .الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة. جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال ابن حوالة خر لي يارسول الله إن أدركت ذلك. فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله
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71 لا اضحك لك سنا يامجرم من مات في اليمن فهو شهيد باذن الله لانه يقاتل تحت راية ولي الامر ويقاتل اعداء الاسلام ممن يشتمون الصحابة ((*****))
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اش رايك ياقلم في قيام المجوس بعمل مدرسه في الموصل وسموها باسم ابو الارهاب مدرسة الخميني
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سرقوا عقول الناس واستعبدوهم لا اقصى تحرر ولا شام تعدل
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الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
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74\ أي أخوة سوريين تتحدث عنهم ياكذوب لاتحاول لي عنق الحقائق.الفصيل منهم أصبح فصائل والجماعة أصبحت جماعات وكل منهم يغني على ليله وشيخه.السوريين الذين زعمو أنهم مجاهدين اليوم هم عصابات تقاتل بعضها بعضآ.
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قلم الخديعه ياليتك ربع شجاعة السوري في الميدان. والاخوة السوريين ماينظرون لتافه وحاقد مثلك
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ت61قلم النفسيه هل تعلم ان سوريا تلك التي تتشدق بها هي ارض المحشر وقد اشار الرسول بيده الكريمه اليها ثلاثا وان الخلق يحشرون اليها مشاة وركبانأ وعلى وجوههم يانفسيه لا تتحدث بجهل وتفتي ماليس لك به علم!!
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فهل يعتبر ويرجعون لجادة الصواب صغار الأخونجية وفروخهم أم سنجدهم غدآ مثل هذا الهالك كل فرخ منهم فاتح فمه سنونه وثناياه واضحة معالمها وهم يبتسمون بسبب رؤيتهم للحور العين الذين وعدو فيها بعد هلاكهم .
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ت 48 واذا مات باليمن وش تسميه مصارعات ولا ملاكمات . اكيد شهيد الوجب هههههههههه
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(((((بافتراض ان ابوسراقة الشامي .....مكي سعودي ...... سؤال هل مازال على ((بيعته )) او انقلب عليها ومن هو ولي أمره في الشام لايكون الظواهري او البغدادي )))))
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ضحكوا عليه دعاة الفتنة الاخونجيين بأن هناك جهاد في سوريا وان حتى الملائكة تقاتل مع المعارضة على خيول بيضاء بينما هي حرب أهلية بين السوريين لا ناقة له فيها ولا جمل
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ونهايته مات موتة الجاهلية.ولم تكتب له شهادة ولم يجد من يدفن له جثته بعد هلاكه في أرض أجنبية.يعني راح من كيس أهله.لم يبايع حكامه ولم يخلص لوطنه والسوريين عاشو من سيخ كباب في وطنه وهو هلك برصاصتهم .
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لو الموضوع يخص احد مرتزقة ايران واذناب حزب الشيطان كان ترحمت عليه . لكن انت لن تتعوذ من بليس حتى يتم قشعك انت ومعرفك الزائف .
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((((( 63- عجبتني (((ابوسراقة _المكي))) ..... هكذا هم الخونة اذا قتلوا نسبوهم الي دول .... واذا انتصروا نسبوهم الي القاعدة وفروعها المنتشرة في الشام من النصرة الي فتح الشام ))))
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السوريين اتحدو ع تصفية ما يسمون بالمهاجرين.. ذهبو لنصرتهم واغتالوهم هذا هو مصير كل من يذهب للقتال في البلاد العربيه وعرب الشام معروفين بخياناتهم وحقدهم ع اهل الخليج بالذات
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الشوام تاج راسك ياقلم الخنبقة لانهم مسلمون يا ***
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وايش دراق بابرق **** انه متجنس يعني انت سعودي من ملايين السنين في القبر لاهويه ولاعرق ولالون ولا اصل ايها الجاهل فقط عملك ولسانك ايها **** اللهم لاتؤاخذنا بما تكلم وفعل الجهلاء السفهاء
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دخلت محل منتجات سوريه سمعت سوري داخل يبارك للي يبيعني يقول مبروك ماشاء الله المحل ربي يبارك لك وكان مبسوط وكرشته متر قدامه من النعمه وانتم يا المدرعمين روحوا بلادهم موتوا موتة الكلاب اغبياء حقاً
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لو دخل مسجده وكان به امامآ أو مؤذنآ وصلى وتعبد بداخله وجعل ولائه لله ثم لوطنه وحكومته السعودية وجهاده لعائلته وزوجته وأولاده هل وقتها لن يدخل الجنة بمشيئة الله أم أن الجهاد من أجل الجنة أرضها سوريا.
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في اللي مايحفظ .. الآن اصبحت الأرض انظف .. والله لايرحمة ولا يرحم كل متعاطف معه
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افهم من ذلك أنك يا برق ضد المتحضرين لما قلت عاد إلى بلده
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ت46… قلم الخديعة. *****
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الله يرحمه و يتقبله ويجبر مصاب اهله
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فلسطين هي ارض الجهاد الحقيقي
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اللي يدور الجهاد الصح… يروح يقاتل الصهاينة في فلسطين او البوذيين في بورما اللي يقتلون المسلمين ويحرقونهم احياء
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لجهنم ان شاء الله .
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((قال ان القاعدي المطور ((ابوسراقة _المكي))سعودي .باقي شوي يقولوا القرشي _الهاشمي..من دمه ((شامي ابن شامي ))متجنس عاد الي أرضه مع النصرة وراح يعوث فيها مع الخدم العلويين واذناب الملالي اللبنانية))
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قلم ماعلق على مدرسة الخميني في الموصل
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ت 42 بمثل هذه الاسقاطات والتضليل الشيطاني يتم استخدام آيات الله عبر حرف معاني القرآن وتوظيفها لصالح اتباع شياطين الإنس حيث يصورون لهم أن أفعالهم محموده والجوائز معدة وطريقهم طريق الصواب
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ياقلم المرض السوريون موجودون ويعانون من القتل والفقر والجوع والتهجير كل يوم لاتشمل جميع السوريون ايها ***ولسنا بحاجة ***مثلك لتقييمنا والذي دمرنا الفتن واحمد ربك انه ال سعود تاج راسك ***
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نصيحه لا بناءنا السعوديين خلوكم في بلدكم واتركو الهياط اللي ماله سنع.
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خرج عن طاعة ولي الامر حيث حذرت الداخليه من الذهاب الى اماكن الصراعات المضطربه
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كلهم مرتزقة الا من رحم ربي
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السوريين جنو من وطنه الذي تركه هذا الهالك الغبي من خلال أسياخ دجاجهم وكبابهم ثروة عاشو من خلالها في نعيم لهم ولعوائلهم وهو ماذا ترك لعائلته؟؟.البعد عنهم جعلهم لا يتمنون رؤيته بهذا المشهد المفجع.
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بذلفه انت وبشار الى الجحيم
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الحمدلله انه فطس قبل ينتهي الصراع في سوريا،،لان هؤلاء لايعيشون الا على القتل والسبي وعندما يطرد من سوريا سيتجه لوطننا بزعم انه يحررنا من الفسق والكفر،،الله لايرحمه لاهو ولا من مات منهم ولا من بيموت.
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اي شخص يروح لاءماكن الاظطرابات وصراعات باي مكان ببلادالعالم وهوسعودي فقدارتكب خطاءكبير بخروجه لاءماكن الصراعات بدون أمر ولي الامرحاكم الوطن ويستاهل ماجاه يلاحق البغدادي المؤدلج بالخلافه وخراب الديار
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وجوه يومئذ ناعمة * لسعيها راضية * في جنة عالية * لا تسمع فيها لاغية * فيها عين جارية * فيها سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة * ونمارق مصفوفة * وزرابي مبثوثة *
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أين هم السوريين الذي قاتل هذا الغبي الهالك عن وطنهم وأزهق روحه بسببهم. شقق فخمة وسيارات فارهة لأولادهم وعيشة لايحلم بها الملوك لعوائلهم وأين فوق أرض وطنه وهو لم يجد في وطنهم غير موته ولامن يدفن جثته.
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هذا ممن خرجوا على ولاة الأمر وبايعوا شياطين الإنس وكفروا الدولة وقتلو رجال الأمن المسلمين واستباحوا الدماء في كل مكان ...ولم يكن للنفس البشرية عندهم قيمة...فكان جزاؤه من نفس عمله واعتقاده الضال
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ت30قلم النفسيه اما زلت تتألا على الله وتصدر احكامك هذا للجنة وذاك للنار وكأن الجنة في يد والنار فى الاخرى اما آن لك ان تعلم ان من تآلا على الله احبط الله عمله؟! ان مابين العبد وربه لايعلمه الا الله
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أين كبار دعاته وشيوخه الذين سممو عقله وأوهموه كذبآ أن الجهاد في سوريا وفوق أراضيها جائز شرعآ بل هو فرض بينما الدفاع عن وطنهم المملكة العربية السعودية والمشاركة في حربه على الحد الجنوبي حرام وغير جائز.
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سعودي الجنسيه لكن اصله سوري
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إلا الحماقة أعيت من يداويها ، وأخيراً مصيره كمصير أحد الحيوانات الضالة النافقة !
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خليه ينفعه همد والكوميني
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لو تسأل هذا الهالك الفطيس قبل هلاكه ماهو اسم وطنك لأجابك بلاد الحرمين . لو تسأله هل لك بيعة في عنقك لولاة أمرك لقال لك لااعترف بهم ولا بحكومتهم شيوخه الدواعش ودعاته الأخوان.ولوقدر له لقاتل جنود حكومته
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عادي واحد من الدلوخ اللي عندنا وراح
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ليش اليماني يقول مسموه بدل ايش اسمه
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إرهابي تم القضاء عليه الله يلحق بالبقية
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تركوالحد الجنوبي والاستشهاد فيه والقتال ضد اعداء وطنهم وحكومتهم وذهبو ليقاتلو فوق أرض ليس بأرضهم ووطن ليس بوطنهم وكان هذا مصيرهم الأسود الذي ينتظرهم لانالو شهادة ولا ريادة بل وصمت جباههم بالخزي والعار
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تزوقني بنت من عندكم حتى لو ما وافقت تقريبا لي هنا
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الحمدلله ارهابي نفق اللهم لك الحمد على فضلك . الى جهنم وبئس المصير.
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مسكين را ضحية لثقافة الاستحمار ، لماذا يسهل استحمار شباب الاعراب وتخريب فطرته وركوبه كما تركب الدابه بخطبه في مسجد او كلام في مجلس او موقع بالنت هل هم حمير جاهزه للركوب ؟
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وحسبنا الله فيمن غرر بالمسلمين ومهد لهم الطريق لمواقع الصراعات والفتن فهم متحمسين للجهاد فمنهم السعودي والمصري واليمني والعراقي والسوري والتركي والشيشاني والروسي والتونسي والفرنسي والبريطاني
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وش وداهم هناك صدق ناقصين عقل ودين
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ههههههههه. 😆😆😆😆😆😆'₩₩₩₩₩
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الجهاد فريضه وما يحصل الان فتنه وليس بجهاد ومن اثاروا الفتن لابادة المسلمين وتدمير ارضهم يريدون ليبطلوا الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والله معلن الحق ومظهر دينه وناصر المسلمين..
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السفهاء والمنحطين وعملاء المجوس ياتصدرون الصحف والتعليقات ويدعون لانفسهم انهم حمامة سلام وهم اصحاب نظرية السحق والقتل بالدريل للمخالفين لهم سبحان الله من تعليقاتهم تعرفهم
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الخوارج الإخونج يقتلون بعضهم البعض كلاب اهل النار. اللهم أجعل بأسهم فيما بينهم
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عادي هو رايح برجليه ولا احد بيبكي عليه الا اهله
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كلاب النار تتهاوى الى جهنم من غرر بهم يستمتع باموال تركيا وقطر هو واولاده مثل فلان وعلان هل يلدغ المؤمن من الجحر مرتين كانت الولى في افغانستان ،الشيشان ثم العراق ثم سوريا لو مؤمن مالدغ اكثرمن مره
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مالكم ومال بلاد الغدر والخيانة تجري في عروقهم مجرى الدم أضف إلى ذالك حقدهم على بلدنا
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4 تعليق نروح نور قمر 15
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طبعا مثل ماكان دور جهادي في أفغانستان برعاية أمريكا (الشيطان الأكبر) وأدواتها شباب العرب المتحمسين اللي يسهل إستحمارهم وبتسهيل من الدول وهذا صرح فيه عفاش المهم تم تكرار الأمر في سوريا واالآن ماينمار
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سبحان الله كيف تغير تفكير الناس بقدرة قادر ماأدري هل هو مشروب جديد في السوق خلا بوصلة الجهاد في سوريا تتغير بعد ماكان الشيوخ وغيرهم يدعون للجهاد وإعلان حرب ع الجيش السوري اليوم الشيوخ يتم تجريمهم
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انتهى دورهم .. وحسبنا الله على من غرر بشبابنا
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مسكين مغرر به باع عقله لتجار الدين من مثيري الفتن ومحرضي الجهاد الذي ينعم ابناءهم بالجامعات الغربية ويعيش اهاليهم في ربوع الريف الاوروبي
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وعقبال باقي الارهابيين ، والدور ان شاء الله على الكلبين غانم والفقيه نتمنى سيارة في لندن وسائق شجاع يفرمهم ويسحلهم
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المسألة في سوريا مو بشار هيبة الدولة ياناس فوق أي إعتبار أنا ماهمني بشار ولا أحبه ولا أنا مؤيد له لكن أرفض رفع السلاح ع الدولة مهما كان وهذا كان خطأ المغرر بهم طبعا أنا مؤمن بنظرية االمؤامرة ع سوريا
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هل يجوز دفن الخارجي عن طاعة ولي الامر في مقابر المسلمين
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الى جهنم وبئس المصير
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أنا في شيء صراحة مستغرب منه العرعور اللي قال في مقطع فيديو 99.99 باالميةمن الدواعش مسالمون وطيبون وغيره من كلام المدح وينه فيه هذا التكفيري المحرض المشكلة انه سوري ويحرض الشباب للجهاد المزعوم في سوريا
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الحمد لله رب العالمين لعنة تلعنه الفطيسة هذا كلب ومات الله يحشره مع عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي عليه السلام وابن جرموز اللي قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه (بشر قاتل ابن صفية باالنار) الشعب ينتصر
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ممتاز عادي
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أي شخص يطلع من بلاد الحرمين يعتبر غير سعودي ونحنوا لا نعترف به وعلى جميع ابناء الحرمين الحذر من الخروج الي مناطق القتل كلهم خونه وحاقدين ع السعوديين وحفظ الله مملكتنا الغاليه بقياده خادم الحرمين
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ابو جحيف انت شيخ ولا يجوز هالكلام بكرا تقولي هالكلام يالغالية.
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لا ,,,ماهو سعودي أبدا ,,,,من يخرج على ولي الأمر,,,,ويذهب الى مواطن الفتن ,,,,ماهو منا ولا نحن منه
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موت الحوت فطيس كل داعشي مجوسي وذنب جعله الهالك اللي يهلك خارج الحدود ويكفي الوطن شره ودابره
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