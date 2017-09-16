رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / اغتيال ثاني قيادي سعودي لدى «هيئة تحرير الشام» في محافظة أدلب بسوريا

اغتيال ثاني قيادي سعودي لدى «هيئة تحرير الشام» في محافظة أدلب بسوريا

اغتيال ثاني قيادي سعودي لدى «هيئة تحرير الشام» في محافظة أدلب بسوريا
حجم الخط A A A
وكالات 82 6٬128 2 ساعتين

صحيفة المرصد-وكالات:اغتال مجهولون أمس الجمعة المسؤول الشرعي لدى هيئة تحرير الشام المعروف باسم «سراقة المكي» وهو سعودي الجنسية، وذلك بعد صلاة الجمعة في مدينة ادلب شمال سوريا.

ووفقاً لـ”القدس العربي”قال مصدر خاص من محافظة ادلب ان «سراقة المكي» هو داعية وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص، كما انه شرعي من صفوف جبهة النصرة، ومعروف جدا وله شعبية بسبب سمعة الحسنة في المدينة.

وأكد المتحدث ان مجهولون اغتالوه في ظروف غامضة دون اي معلومات عنهم، ليكون «المكي» هو القيادي الثاني من المهاجرين السعوديين، الذين يتم اغتيالهم في غضون ايام، فيما ذكرت وكالة اباء المتحدثة باسم هيئة تحرير الشام ان «مجهولين يغتالون الداعية «سراقة المكي» إمام وخطيب مسجد «سعد بن أبي وقاص» في مدينة إدلب بعد خروجه من صلاة الجمعة».

وكانت قد اكدت حسابات إعلامية لمقاتلين في هيئة تحرير الشام ومقربون منها، يوم الاربعاء الماضي، تصفية قيادي عسكري بارز سعودي الجنسية في ريف إدلب الجنوبي ضمن ظروف غامضة، لتتواصل في ذلك عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال قيادات بارزة لدى هيئة تحرير الشام، دون أن تتبناها أي جهة.

وقالت الحسابات التابعة والموالية للهيئة: «تم العثور على القيادي أبو محمد الجزراوي»، والملقب بـ «الحجازي» مقتولاً في مدينة سراقب بريف مدينة إدلب الجنوبي، ومرمياً على قارعة الطريق الدولي في سراقب».

وأكدت المصادر، بأن القيادي تمت تصفيته عبر إطلاق رصاصتين عليه في ظروف غامضة، مما أدى إلى مقتله على الفور»، لتبقى الجهة المسؤولة عن تنفيذ أعمال التصفية والاغتيال مجهولة، دون أن تتبنى أي جهة الاغتيالات».

القيادي المقتول حسب مصادر في المعارضة السورية، كان يشغل منصباً بارزاً في تنظيم «جند الأقصى» الذي تم حله قبل أشهر، ليتسلم بعد ذلك منصباً عسكرياً كبيراً في هيئة تحرير الشام، ومن ثم اغتياله ضمن ظروف لا تختلف عن الاغتيالات السابقة.

وتعتبر عملية الاغتيال الأخيرة ضد القيادي السعودي، الأولى من نوعها منذ تأجج الصراعات الداخلية داخل تحرير الشام، واستقالة أبرز أعضاء اللجنة الشرعية في الهيئة عبد الله المحيسني، ومصلح العلياني، بعد تسريبات لقيادات في الهيئة كانت ترغب باختطاف المحيسني لمحاولته منع الاقتتال بين الهيئة وحركة أحرار الشام مؤخراً.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 28,539 )
82 - قلم الحقيقه
2017-09-16 13:29:19
مايسمى بالفصئل الاسلامية أو الجهادية جميعهم قطعان عصابات ومرتزقة كل منهم وضع له عرعور في وجهه وأصبح ينادي بالجهاد وأين هو جهادهم المزعوم فوق أرض وطنهم لقتال بعضهم بعض والصهاية في فلسطين يتفرجون عليهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - عابر سبيل
2017-09-16 13:29:03
قلم ابليس .الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة. جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال ابن حوالة خر لي يارسول الله إن أدركت ذلك. فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 - فهد12
2017-09-16 13:27:25
71 لا اضحك لك سنا يامجرم من مات في اليمن فهو شهيد باذن الله لانه يقاتل تحت راية ولي الامر ويقاتل اعداء الاسلام ممن يشتمون الصحابة ((*****))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
79 - طاط بيييييب
2017-09-16 13:27:24
اش رايك ياقلم في قيام المجوس بعمل مدرسه في الموصل وسموها باسم ابو الارهاب مدرسة الخميني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-16 13:25:31
سرقوا عقول الناس واستعبدوهم لا اقصى تحرر ولا شام تعدل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 -
2017-09-16 13:24:48
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,539 )
76 - قلم الحقيقه
2017-09-16 13:24:23
74\ أي أخوة سوريين تتحدث عنهم ياكذوب لاتحاول لي عنق الحقائق.الفصيل منهم أصبح فصائل والجماعة أصبحت جماعات وكل منهم يغني على ليله وشيخه.السوريين الذين زعمو أنهم مجاهدين اليوم هم عصابات تقاتل بعضها بعضآ.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 -
2017-09-16 13:18:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - نبيل العبادله
2017-09-16 13:18:04
قلم الخديعه ياليتك ربع شجاعة السوري في الميدان. والاخوة السوريين ماينظرون لتافه وحاقد مثلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - مسمار
2017-09-16 13:16:34
ت61قلم النفسيه هل تعلم ان سوريا تلك التي تتشدق بها هي ارض المحشر وقد اشار الرسول بيده الكريمه اليها ثلاثا وان الخلق يحشرون اليها مشاة وركبانأ وعلى وجوههم يانفسيه لا تتحدث بجهل وتفتي ماليس لك به علم!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,539 )
72 - قلم الحقيقه
2017-09-16 13:07:59
فهل يعتبر ويرجعون لجادة الصواب صغار الأخونجية وفروخهم أم سنجدهم غدآ مثل هذا الهالك كل فرخ منهم فاتح فمه سنونه وثناياه واضحة معالمها وهم يبتسمون بسبب رؤيتهم للحور العين الذين وعدو فيها بعد هلاكهم .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
71 -
2017-09-16 13:05:28
ت 48 واذا مات باليمن وش تسميه مصارعات ولا ملاكمات . اكيد شهيد الوجب هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,692 )
70 - برق _ الحرم
2017-09-16 13:00:41
(((((بافتراض ان ابوسراقة الشامي .....مكي سعودي ...... سؤال هل مازال على ((بيعته )) او انقلب عليها ومن هو ولي أمره في الشام لايكون الظواهري او البغدادي )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
69 - سنونو
2017-09-16 13:00:16
ضحكوا عليه دعاة الفتنة الاخونجيين بأن هناك جهاد في سوريا وان حتى الملائكة تقاتل مع المعارضة على خيول بيضاء بينما هي حرب أهلية بين السوريين لا ناقة له فيها ولا جمل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,539 )
68 - قلم الحقيقه
2017-09-16 13:00:04
ونهايته مات موتة الجاهلية.ولم تكتب له شهادة ولم يجد من يدفن له جثته بعد هلاكه في أرض أجنبية.يعني راح من كيس أهله.لم يبايع حكامه ولم يخلص لوطنه والسوريين عاشو من سيخ كباب في وطنه وهو هلك برصاصتهم .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
67 - ت 46
2017-09-16 12:57:57
لو الموضوع يخص احد مرتزقة ايران واذناب حزب الشيطان كان ترحمت عليه . لكن انت لن تتعوذ من بليس حتى يتم قشعك انت ومعرفك الزائف .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,692 )
66 - برق _ الحرم
2017-09-16 12:56:40
((((( 63- عجبتني (((ابوسراقة _المكي))) ..... هكذا هم الخونة اذا قتلوا نسبوهم الي دول .... واذا انتصروا نسبوهم الي القاعدة وفروعها المنتشرة في الشام من النصرة الي فتح الشام ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - گُنّ صَدِيقي
2017-09-16 12:55:22
السوريين اتحدو ع تصفية ما يسمون بالمهاجرين.. ذهبو لنصرتهم واغتالوهم هذا هو مصير كل من يذهب للقتال في البلاد العربيه وعرب الشام معروفين بخياناتهم وحقدهم ع اهل الخليج بالذات
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
64 -
2017-09-16 12:50:05
الشوام تاج راسك ياقلم الخنبقة لانهم مسلمون يا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
63 -
2017-09-16 12:49:05
وايش دراق بابرق **** انه متجنس يعني انت سعودي من ملايين السنين في القبر لاهويه ولاعرق ولالون ولا اصل ايها الجاهل فقط عملك ولسانك ايها **** اللهم لاتؤاخذنا بما تكلم وفعل الجهلاء السفهاء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
62 - x x x x
2017-09-16 12:49:01
دخلت محل منتجات سوريه سمعت سوري داخل يبارك للي يبيعني يقول مبروك ماشاء الله المحل ربي يبارك لك وكان مبسوط وكرشته متر قدامه من النعمه وانتم يا المدرعمين روحوا بلادهم موتوا موتة الكلاب اغبياء حقاً
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,539 )
61 - قلم الحقيقه
2017-09-16 12:48:50
لو دخل مسجده وكان به امامآ أو مؤذنآ وصلى وتعبد بداخله وجعل ولائه لله ثم لوطنه وحكومته السعودية وجهاده لعائلته وزوجته وأولاده هل وقتها لن يدخل الجنة بمشيئة الله أم أن الجهاد من أجل الجنة أرضها سوريا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-16 12:48:30
في اللي مايحفظ .. الآن اصبحت الأرض انظف .. والله لايرحمة ولا يرحم كل متعاطف معه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
59 -
2017-09-16 12:47:52
افهم من ذلك أنك يا برق ضد المتحضرين لما قلت عاد إلى بلده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - نبيل العبادله
2017-09-16 12:47:22
ت46… قلم الخديعة. *****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - گُنّ صَدِيقي
2017-09-16 12:47:14
الله يرحمه و يتقبله ويجبر مصاب اهله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 -
2017-09-16 12:45:34
فلسطين هي ارض الجهاد الحقيقي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
55 - نبيل العبادله
2017-09-16 12:45:18
اللي يدور الجهاد الصح… يروح يقاتل الصهاينة في فلسطين او البوذيين في بورما اللي يقتلون المسلمين ويحرقونهم احياء
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
54 - ررر
2017-09-16 12:45:12
لجهنم ان شاء الله .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,692 )
53 - برق _ الحرم
2017-09-16 12:44:36
((قال ان القاعدي المطور ((ابوسراقة _المكي))سعودي .باقي شوي يقولوا القرشي _الهاشمي..من دمه ((شامي ابن شامي ))متجنس عاد الي أرضه مع النصرة وراح يعوث فيها مع الخدم العلويين واذناب الملالي اللبنانية))
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
52 - طاط بيييييب
2017-09-16 12:44:05
قلم ماعلق على مدرسة الخميني في الموصل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 - تأبط شراَ
2017-09-16 12:42:45
ت 42 بمثل هذه الاسقاطات والتضليل الشيطاني يتم استخدام آيات الله عبر حرف معاني القرآن وتوظيفها لصالح اتباع شياطين الإنس حيث يصورون لهم أن أفعالهم محموده والجوائز معدة وطريقهم طريق الصواب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - سوري
2017-09-16 12:42:10
ياقلم المرض السوريون موجودون ويعانون من القتل والفقر والجوع والتهجير كل يوم لاتشمل جميع السوريون ايها ***ولسنا بحاجة ***مثلك لتقييمنا والذي دمرنا الفتن واحمد ربك انه ال سعود تاج راسك ***
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
49 - محراك.
2017-09-16 12:41:16
نصيحه لا بناءنا السعوديين خلوكم في بلدكم واتركو الهياط اللي ماله سنع.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
48 - المطيري
2017-09-16 12:41:11
خرج عن طاعة ولي الامر حيث حذرت الداخليه من الذهاب الى اماكن الصراعات المضطربه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
47 - سوري
2017-09-16 12:37:59
كلهم مرتزقة الا من رحم ربي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,539 )
46 - قلم الحقيقه
2017-09-16 12:37:52
السوريين جنو من وطنه الذي تركه هذا الهالك الغبي من خلال أسياخ دجاجهم وكبابهم ثروة عاشو من خلالها في نعيم لهم ولعوائلهم وهو ماذا ترك لعائلته؟؟.البعد عنهم جعلهم لا يتمنون رؤيته بهذا المشهد المفجع.
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
45 - زائر
2017-09-16 12:36:09
بذلفه انت وبشار الى الجحيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,967 )
44 - نبرااس
2017-09-16 12:33:10
الحمدلله انه فطس قبل ينتهي الصراع في سوريا،،لان هؤلاء لايعيشون الا على القتل والسبي وعندما يطرد من سوريا سيتجه لوطننا بزعم انه يحررنا من الفسق والكفر،،الله لايرحمه لاهو ولا من مات منهم ولا من بيموت.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
43 -
2017-09-16 12:32:41
اي شخص يروح لاءماكن الاظطرابات وصراعات باي مكان ببلادالعالم وهوسعودي فقدارتكب خطاءكبير بخروجه لاءماكن الصراعات بدون أمر ولي الامرحاكم الوطن ويستاهل ماجاه يلاحق البغدادي المؤدلج بالخلافه وخراب الديار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
42 - بسم الله الرحمن الرحيم
2017-09-16 12:32:22
وجوه يومئذ ناعمة * لسعيها راضية * في جنة عالية * لا تسمع فيها لاغية * فيها عين جارية * فيها سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة * ونمارق مصفوفة * وزرابي مبثوثة *
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,539 )
41 - قلم الحقيقه
2017-09-16 12:30:32
أين هم السوريين الذي قاتل هذا الغبي الهالك عن وطنهم وأزهق روحه بسببهم. شقق فخمة وسيارات فارهة لأولادهم وعيشة لايحلم بها الملوك لعوائلهم وأين فوق أرض وطنه وهو لم يجد في وطنهم غير موته ولامن يدفن جثته.
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
40 - تأبط شراَ
2017-09-16 12:27:21
هذا ممن خرجوا على ولاة الأمر وبايعوا شياطين الإنس وكفروا الدولة وقتلو رجال الأمن المسلمين واستباحوا الدماء في كل مكان ...ولم يكن للنفس البشرية عندهم قيمة...فكان جزاؤه من نفس عمله واعتقاده الضال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - مسمار
2017-09-16 12:25:09
ت30قلم النفسيه اما زلت تتألا على الله وتصدر احكامك هذا للجنة وذاك للنار وكأن الجنة في يد والنار فى الاخرى اما آن لك ان تعلم ان من تآلا على الله احبط الله عمله؟! ان مابين العبد وربه لايعلمه الا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,539 )
38 - قلم الحقيقه
2017-09-16 12:21:59
أين كبار دعاته وشيوخه الذين سممو عقله وأوهموه كذبآ أن الجهاد في سوريا وفوق أراضيها جائز شرعآ بل هو فرض بينما الدفاع عن وطنهم المملكة العربية السعودية والمشاركة في حربه على الحد الجنوبي حرام وغير جائز.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 -
2017-09-16 12:20:17
سعودي الجنسيه لكن اصله سوري
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
36 - الصدق ينقال
2017-09-16 12:16:22
إلا الحماقة أعيت من يداويها ، وأخيراً مصيره كمصير أحد الحيوانات الضالة النافقة !
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
35 - الكشاف
2017-09-16 12:15:33
خليه ينفعه همد والكوميني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,539 )
34 - قلم الحقيقه
2017-09-16 12:14:12
لو تسأل هذا الهالك الفطيس قبل هلاكه ماهو اسم وطنك لأجابك بلاد الحرمين . لو تسأله هل لك بيعة في عنقك لولاة أمرك لقال لك لااعترف بهم ولا بحكومتهم شيوخه الدواعش ودعاته الأخوان.ولوقدر له لقاتل جنود حكومته
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
33 - ali
2017-09-16 12:13:17
عادي واحد من الدلوخ اللي عندنا وراح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - رووح الله وياك
2017-09-16 12:12:13
ليش اليماني يقول مسموه بدل ايش اسمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - جحدر
2017-09-16 12:09:28
إرهابي تم القضاء عليه الله يلحق بالبقية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,539 )
30 - قلم الحقيقه
2017-09-16 12:08:41
تركوالحد الجنوبي والاستشهاد فيه والقتال ضد اعداء وطنهم وحكومتهم وذهبو ليقاتلو فوق أرض ليس بأرضهم ووطن ليس بوطنهم وكان هذا مصيرهم الأسود الذي ينتظرهم لانالو شهادة ولا ريادة بل وصمت جباههم بالخزي والعار
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
29 - رووح الله وياك
2017-09-16 12:08:06
تزوقني بنت من عندكم حتى لو ما وافقت تقريبا لي هنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - مواطن سعودي
2017-09-16 12:06:34
الحمدلله ارهابي نفق اللهم لك الحمد على فضلك . الى جهنم وبئس المصير.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
27 - رووح الله وياك
2017-09-16 12:06:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ردعان
2017-09-16 11:59:52
مسكين را ضحية لثقافة الاستحمار ، لماذا يسهل استحمار شباب الاعراب وتخريب فطرته وركوبه كما تركب الدابه بخطبه في مسجد او كلام في مجلس او موقع بالنت هل هم حمير جاهزه للركوب ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
25 - بمرتبة مستشار
2017-09-16 11:58:36
وحسبنا الله فيمن غرر بالمسلمين ومهد لهم الطريق لمواقع الصراعات والفتن فهم متحمسين للجهاد فمنهم السعودي والمصري واليمني والعراقي والسوري والتركي والشيشاني والروسي والتونسي والفرنسي والبريطاني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - x x x x
2017-09-16 11:55:23
وش وداهم هناك صدق ناقصين عقل ودين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
23 - الهم عليك ولا على غيرك
2017-09-16 11:53:38
ههههههههه. 😆😆😆😆😆😆'₩₩₩₩₩
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - بمرتبة مستشار
2017-09-16 11:52:12
الجهاد فريضه وما يحصل الان فتنه وليس بجهاد ومن اثاروا الفتن لابادة المسلمين وتدمير ارضهم يريدون ليبطلوا الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والله معلن الحق ومظهر دينه وناصر المسلمين..
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
21 - عبدالله
2017-09-16 11:52:02
السفهاء والمنحطين وعملاء المجوس ياتصدرون الصحف والتعليقات ويدعون لانفسهم انهم حمامة سلام وهم اصحاب نظرية السحق والقتل بالدريل للمخالفين لهم سبحان الله من تعليقاتهم تعرفهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - التقية الإخونجية
2017-09-16 11:49:01
الخوارج الإخونج يقتلون بعضهم البعض كلاب اهل النار. اللهم أجعل بأسهم فيما بينهم
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
19 - بسكات
2017-09-16 11:45:50
عادي هو رايح برجليه ولا احد بيبكي عليه الا اهله
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
18 - غازي بن شبيب
2017-09-16 11:44:41
كلاب النار تتهاوى الى جهنم من غرر بهم يستمتع باموال تركيا وقطر هو واولاده مثل فلان وعلان هل يلدغ المؤمن من الجحر مرتين كانت الولى في افغانستان ،الشيشان ثم العراق ثم سوريا لو مؤمن مالدغ اكثرمن مره
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
17 - ماجد
2017-09-16 11:44:31
مالكم ومال بلاد الغدر والخيانة تجري في عروقهم مجرى الدم أضف إلى ذالك حقدهم على بلدنا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
16 -
2017-09-16 11:43:19
4 تعليق نروح نور قمر 15
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-16 11:40:20
طبعا مثل ماكان دور جهادي في أفغانستان برعاية أمريكا (الشيطان الأكبر) وأدواتها شباب العرب المتحمسين اللي يسهل إستحمارهم وبتسهيل من الدول وهذا صرح فيه عفاش المهم تم تكرار الأمر في سوريا واالآن ماينمار
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
14 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-16 11:37:21
سبحان الله كيف تغير تفكير الناس بقدرة قادر ماأدري هل هو مشروب جديد في السوق خلا بوصلة الجهاد في سوريا تتغير بعد ماكان الشيوخ وغيرهم يدعون للجهاد وإعلان حرب ع الجيش السوري اليوم الشيوخ يتم تجريمهم
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
13 - البتال
2017-09-16 11:36:51
انتهى دورهم .. وحسبنا الله على من غرر بشبابنا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-16 11:36:33
مسكين مغرر به باع عقله لتجار الدين من مثيري الفتن ومحرضي الجهاد الذي ينعم ابناءهم بالجامعات الغربية ويعيش اهاليهم في ربوع الريف الاوروبي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 901 )
11 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-16 11:35:02
وعقبال باقي الارهابيين ، والدور ان شاء الله على الكلبين غانم والفقيه نتمنى سيارة في لندن وسائق شجاع يفرمهم ويسحلهم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
10 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-16 11:34:55
المسألة في سوريا مو بشار هيبة الدولة ياناس فوق أي إعتبار أنا ماهمني بشار ولا أحبه ولا أنا مؤيد له لكن أرفض رفع السلاح ع الدولة مهما كان وهذا كان خطأ المغرر بهم طبعا أنا مؤمن بنظرية االمؤامرة ع سوريا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
9 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-16 11:34:14
هل يجوز دفن الخارجي عن طاعة ولي الامر في مقابر المسلمين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
8 - ابو سالم القحطاني
2017-09-16 11:32:36
الى جهنم وبئس المصير
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
7 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-16 11:30:36
أنا في شيء صراحة مستغرب منه العرعور اللي قال في مقطع فيديو 99.99 باالميةمن الدواعش مسالمون وطيبون وغيره من كلام المدح وينه فيه هذا التكفيري المحرض المشكلة انه سوري ويحرض الشباب للجهاد المزعوم في سوريا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-16 11:28:15
الحمد لله رب العالمين لعنة تلعنه الفطيسة هذا كلب ومات الله يحشره مع عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي عليه السلام وابن جرموز اللي قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه (بشر قاتل ابن صفية باالنار) الشعب ينتصر
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
5 -
2017-09-16 11:27:49
ممتاز عادي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
4 - المميز
2017-09-16 11:25:10
أي شخص يطلع من بلاد الحرمين يعتبر غير سعودي ونحنوا لا نعترف به وعلى جميع ابناء الحرمين الحذر من الخروج الي مناطق القتل كلهم خونه وحاقدين ع السعوديين وحفظ الله مملكتنا الغاليه بقياده خادم الحرمين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
3 -
2017-09-16 11:16:42
ابو جحيف انت شيخ ولا يجوز هالكلام بكرا تقولي هالكلام يالغالية.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,097 )
2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-16 11:14:51
لا ,,,ماهو سعودي أبدا ,,,,من يخرج على ولي الأمر,,,,ويذهب الى مواطن الفتن ,,,,ماهو منا ولا نحن منه
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
1 - ابوحجيف
2017-09-16 11:11:20
موت الحوت فطيس كل داعشي مجوسي وذنب جعله الهالك اللي يهلك خارج الحدود ويكفي الوطن شره ودابره
لا يعجبني(2) اعجبني(8)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : معيض يركض بين الزهور

هذه حالة مرضية تتقزز منها حتى الحيوانات فما بالك بالإنسان قال تعالى اي يحب أحدكم...
بواسطة : ءءء

الله يكفي المسلمين...
بواسطة : قلم الحقيقه

مايسمى بالفصئل الاسلامية أو الجهادية جميعهم قطعان عصابات ومرتزقة كل منهم وضع له...
بواسطة : عابر سبيل

قلم ابليس .الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مج...
كتاب الرأي
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
97 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هم نبت هذه الأرض لكنهم خونة لا يعبرون عنها !؟
168 2
mm

مشعل السديري

الحب أقوى من الموت
114 0
mm

محمد آل الشيخ

عندما يصبح المواطن جاسوساً
312 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الاصلاح والتحديث منهجاً ثابتاً في حياتنا !
148 1
mm

مشعل السديري

وما أدراك ما الوظيفة!
343 1
mm

محمد الساعد

عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !
283 0
mm

قينان الغامدي

المستقلون الجدد وخدمة تنظيم الحمدين: قبل فوات الأوان
341 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اخيراً سقطت…أقنعـة الحيادية المزيفـة !
350 2
mm

عبد العزيز الخريجي

الخروف العربي.. وموجة الاستعمار الثانية!
316 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
225 0
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
344 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
284 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
286 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬480 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
558 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
234 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
592 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
325 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
338 3
الاخبار الدولية
﻿افتتاح مدرسة باسم «الإمام الخميني» تثير غضب أهالي الموصل

﻿افتتاح مدرسة باسم «الإمام الخميني» تثير غضب أهالي الموصل

 المرصد 22 1٬824 3 ساعات
“عمرو موسى” يكشف عن مذكراته ويفجر مفاجأة صادمة عن “جمال عبد الناصر” ويثير الجدل على تويتر

“عمرو موسى” يكشف عن مذكراته ويفجر مفاجأة صادمة عن “جمال عبد الناصر” ويثير الجدل على تويتر

 المرصد 87 7٬928 12 ساعة
فتوى غريبة .. أستاذ بجامعة الأزهر: معاشرة الزوج لـ “زوجته الميتة ” حلال .. وهذه مبرراته!

فتوى غريبة .. أستاذ بجامعة الأزهر: معاشرة الزوج لـ “زوجته الميتة ” حلال .. وهذه مبرراته!

 المرصد 173 8٬342 13 ساعة
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مترو أنفاق لندن – صور

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مترو أنفاق لندن – صور

 المرصد 18 2٬402 14 ساعة
المرصد الرياضي
الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

 المرصد 65 8٬862 12 ساعة
بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف

 المرصد 49 3٬528 15 ساعة
بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدف

 المرصد 25 3٬147 17 ساعة
مارفيك يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة جديدة تكشف أسباب رحيله عن الأخضر!

مارفيك يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة جديدة تكشف أسباب رحيله عن الأخضر!

 المرصد 84 11٬552 22 ساعة
اخبار فنية
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 21 7٬480 5 ساعات
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 12٬874 يومين
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 15٬070 3 أيام
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬790 6 أيام
اخبار منوعة
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 75 16٬151 12 ساعة
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 37 12٬190 16 ساعة
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 121 14٬519 يوم واحد
ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

 المرصد 28 6٬427 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

 المرصد 32 11٬335 14 ساعة
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

 المرصد 76 6٬035 18 ساعة
بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

 المرصد 47 5٬796 19 ساعة
بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

 المرصد 12 5٬125 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬522 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬595 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬869 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬827 3 أسابيع
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 22٬608 4 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬647 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬157 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬433 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 33 3٬939 15 ساعة
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬317 يومين
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬933 4 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬859 5 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬535 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬570 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬517 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬736 أسبوعين
الاخيرة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 32 2٬504 7 ساعات
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 18 13٬314 17 ساعة
أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

 المرصد 20 16٬076 يوم واحد
محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

 المرصد 28 10٬451 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 138 1٬679 3 ساعات