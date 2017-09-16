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تهديد رسمي بسجن المخلوع صالح.. تعرف على التفاصيل!

تهديد رسمي بسجن المخلوع صالح.. تعرف على التفاصيل!
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المرصد 36 4٬176 4 ساعات

صحيفة المرصد: طالبت هيئة مكافحة الفساد في العاصمة اليمنية صنعاء، والخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، المخلوع صالح بتقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاماً من تربعه على كرسي السلطة.

ووجهت الهيئة، إلى المخلوع صالح خطاباً هددته فيه بالسجن في حال عدم الالتزام بتقديم إقرار بالذمة المالية، وفقاً لـ “العربية نت”.

وأكدت قيادات حوثية، على الفساد المالي الكبير للمخلوع صالح خلال 33 عاماً من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج، قالت إنها “منهوبة من أموال الشعب”، ويجب محاسبته عليها.

وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - خيال
2017-09-16 14:53:23
كلهم نصابين
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35 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-16 14:50:23
هذه نهاية كل خائن لدينه ووطنه ومواطنيه لتحالفه مع زنادقة الروافض المجوس وأعوانهم اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود اللهم آمين
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34 - العراق المحتل
2017-09-16 14:50:00
يستاهل الجبان لان باع السعوديه لايران وتآمر مع الحوثيين من أجل الطعن بالسعوديه هاذي نتيجة خاين الزاد والملح الذي عطتكياه السعوديه وعالجتك وكرمتك ياعارض
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33 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-16 14:46:48
هذه نهاية كل خائن خان دينه ووطنه ومواطنيه وتحالف مع الزنادقة اذناب المجوس اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود اللهم آمين
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32 - فاهم غلط
2017-09-16 14:44:55
حيلهم بينهم
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31 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-16 14:41:52
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين اللهم عليك باذناب المجوس وأعوانهم في كل مكان اللهم احصهم عددا ولا تغادرمنهم احدا آمين
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30 - 123
2017-09-16 14:34:11
لعن الله هذا الوجه المحروق انت والحوثي الخبيث
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29 - الثقفي
2017-09-16 14:17:32
يجب دق خشم الحوثه جرذان المجوس كلاب الخرا خامئني الولي السفيه 😡
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28 - الثقفي
2017-09-16 14:14:47
العربيه اصبحت المتحدث بأسم الحوثه 😎
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27 - الثقفي
2017-09-16 14:14:10
م 4،5 تتمسخر قصدك السعوديه ***عاشق القات يالدحباشي القائمه السودا تنتظركم لن تفلتوا من العقاب 😎
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26 - الثقفي
2017-09-16 14:11:34
اصبحت المتحدث الرسمي باسم الحوثه 👀
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25 - البيضفاعي
2017-09-16 14:05:13
لولاه لكان اليمن في افضل حال هو سلم الحوثيين الاسلحه ووقف معهم والان انتهت مهمته وعليه ان يواجه مصيره
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24 - سركيس بااااريس
2017-09-16 14:01:00
تعليق 4+5 /////. اول مرة أقراء لك جملة مفيدة بحق اليمن /// ان شاء الله ربي يهديك ويهدينا للحق .
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23 - سوط الحق
2017-09-16 13:58:54
إلى 20 تراك***
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22 -
2017-09-16 13:53:03
تمثيل دور انهم متخاصمين يمثلون ويكذبون
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21 - زائر من الكواكب
2017-09-16 13:37:53
يَا أيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ:
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20 - مصدر الكلمه
2017-09-16 13:33:03
ليس بينهم خلاف لان ثنيناتهم مشغلين الشعب اليمني بالحرب حتى لايقتص منهم وميدان السبعين شاهد على استغفال شعبهم الذي يريد الفقر والاهانه وطبق المثل جوع يتبعك
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19 - مسمار
2017-09-16 13:24:48
ت16 هل تخاف الحشد الشيعي ان يأتي اليمن؟! اذا لعلمك فالحشد الجحشي اذا نجح في العراق فهو لان اغلب العراق شيعه يساندونه ويدينون بالولاء لايران لكن هنا يختلف فهنا اسود السنه احفاد الصحابه ولا اضنك منهم !!
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18 - سعد التميمي
2017-09-16 13:24:14
وانقلب السحر على الساحر
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17 - مدري
2017-09-16 13:22:51
عوافي
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16 - الحذر الحذر
2017-09-16 13:12:12
ضحك على الذقون كذابين كلهم الهدف هو الاستنزاف لدول الخليج كفانا الله شرهم لابد من انهاء هذه الحرب بهزيمتهم باسرع وقت هؤلاء السلق ينتظرون حرب العراق تنتهي لكي يطلبو المساعدة من الحشد الايراني
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15 - العجرشي لويس التاسع عشر ولد قحطان
2017-09-16 13:02:33
في الصورة المخلوع واضع يده على رأسه ياهو خايف يجيه معبر ( اللي هو طلقة رصاصه) او مالقى تخزينه وبعدين ابو مصلفح الرياض هو ماله ديره يروح لها ٢٤ ساعه مقنبر هانا
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14 - واليوم انا ببكيك لو كنت حيّا .
2017-09-16 13:01:17
اللهم عجل بسقوطه .
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( عدد التعليقات 28,692 )
13 - برق _ الحرم
2017-09-16 12:51:11
((((((( باقي معه ذمه ......مركع أمه للمجوس ))))
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( عدد التعليقات 28,692 )
12 - برق _ الحرم
2017-09-16 12:50:31
(((عــــــاجل ..غاراتين _نوعية .....لمقاتلانا _الكواسر...تجح بمباغتت المليشيات في (((كمب_مقبنة ))) بتعز وأخرى تقصف أحد المواقع في ((الهمالي)) غربي تعز وثالثة تصطاد قيادي يستخدم دراجة _نارية بتعز)))
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11 - اذا كان هذا الكلام صحيح وماكد
2017-09-16 12:48:52
فالمخلوع علي صالح مريض ولم يستوعب الدرس والاهانة التي اودة بحياة القذافي . المفروض على صالح يهرب من اليمن
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10 -
2017-09-16 12:42:15
والله ما ادري
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( عدد التعليقات 28,692 )
9 - برق _ الحرم
2017-09-16 12:36:52
https://www.youtube.com/watch?v=uzbsFpm9Nkc
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( عدد التعليقات 28,692 )
8 - برق _ الحرم
2017-09-16 12:36:14
((((((( اقرار الذمة المالية لم ليس له ذمة في الاصل .....وباع وطنه وركعته عبيد الملالي واذلته وأطيال صنعاء وشيوخ حاشد معه )))))
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( عدد التعليقات 28,692 )
7 - برق _ الحرم
2017-09-16 12:33:55
(((((( عـــــــــــاجل ....(((3))) غارات _عنيفة .........لمقاتلاتنا _الكواسر .....تباغت تعزيزات للمليشيات في محيط (((معسكر _خالد ))) غربي تعز )))))
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( عدد التعليقات 28,692 )
6 - برق _ الحرم
2017-09-16 12:31:05
((((((عــــــــــــــــــاجل ...........(((الان ))) ....مقاتلاتنا _الكواسر ....تعاود التحليق _المنخفض الكثيف .... في (((سماء _صنعاء ))) ومحيطها ))))
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5 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-16 12:21:46
قطر دعمت صالح ٣٠ سنة وبعدين قالوا عنه عفاش وعلي سلته لانه ضحك عليهم طول هذي السنين!😂😂
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4 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-16 12:18:49
قطر السبب
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3 - مسمار
2017-09-16 12:11:50
اللهم اجعل بأسهم فيما بينهم!!
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2 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-16 12:11:48
تعليق مخالف
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1 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-16 12:08:01
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة : شبابي

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