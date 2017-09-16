تهديد رسمي بسجن المخلوع صالح.. تعرف على التفاصيل!

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صحيفة المرصد: طالبت هيئة مكافحة الفساد في العاصمة اليمنية صنعاء، والخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، المخلوع صالح بتقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاماً من تربعه على كرسي السلطة.

ووجهت الهيئة، إلى المخلوع صالح خطاباً هددته فيه بالسجن في حال عدم الالتزام بتقديم إقرار بالذمة المالية، وفقاً لـ “العربية نت”.

وأكدت قيادات حوثية، على الفساد المالي الكبير للمخلوع صالح خلال 33 عاماً من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج، قالت إنها “منهوبة من أموال الشعب”، ويجب محاسبته عليها.

وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار.

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