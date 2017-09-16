تهديد رسمي بسجن المخلوع صالح.. تعرف على التفاصيل!
صحيفة المرصد: طالبت هيئة مكافحة الفساد في العاصمة اليمنية صنعاء، والخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، المخلوع صالح بتقديم إقرار بذمته المالية، للكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاماً من تربعه على كرسي السلطة.
ووجهت الهيئة، إلى المخلوع صالح خطاباً هددته فيه بالسجن في حال عدم الالتزام بتقديم إقرار بالذمة المالية، وفقاً لـ “العربية نت”.
وأكدت قيادات حوثية، على الفساد المالي الكبير للمخلوع صالح خلال 33 عاماً من الحكم، وكشفت عن مشاريع وشركات وأملاك وعقارات تابعة له في الخارج، قالت إنها “منهوبة من أموال الشعب”، ويجب محاسبته عليها.
وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار.
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التعليقات
كلهم نصابين
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هذه نهاية كل خائن لدينه ووطنه ومواطنيه لتحالفه مع زنادقة الروافض المجوس وأعوانهم اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود اللهم آمين
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يستاهل الجبان لان باع السعوديه لايران وتآمر مع الحوثيين من أجل الطعن بالسعوديه هاذي نتيجة خاين الزاد والملح الذي عطتكياه السعوديه وعالجتك وكرمتك ياعارض
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هذه نهاية كل خائن خان دينه ووطنه ومواطنيه وتحالف مع الزنادقة اذناب المجوس اللهم لا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية وأرنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود اللهم آمين
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حيلهم بينهم
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لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين اللهم عليك باذناب المجوس وأعوانهم في كل مكان اللهم احصهم عددا ولا تغادرمنهم احدا آمين
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لعن الله هذا الوجه المحروق انت والحوثي الخبيث
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يجب دق خشم الحوثه جرذان المجوس كلاب الخرا خامئني الولي السفيه 😡
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العربيه اصبحت المتحدث بأسم الحوثه 😎
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م 4،5 تتمسخر قصدك السعوديه ***عاشق القات يالدحباشي القائمه السودا تنتظركم لن تفلتوا من العقاب 😎
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اصبحت المتحدث الرسمي باسم الحوثه 👀
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لولاه لكان اليمن في افضل حال هو سلم الحوثيين الاسلحه ووقف معهم والان انتهت مهمته وعليه ان يواجه مصيره
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تعليق 4+5 /////. اول مرة أقراء لك جملة مفيدة بحق اليمن /// ان شاء الله ربي يهديك ويهدينا للحق .
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إلى 20 تراك***
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تمثيل دور انهم متخاصمين يمثلون ويكذبون
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يَا أيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ:
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ليس بينهم خلاف لان ثنيناتهم مشغلين الشعب اليمني بالحرب حتى لايقتص منهم وميدان السبعين شاهد على استغفال شعبهم الذي يريد الفقر والاهانه وطبق المثل جوع يتبعك
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ت16 هل تخاف الحشد الشيعي ان يأتي اليمن؟! اذا لعلمك فالحشد الجحشي اذا نجح في العراق فهو لان اغلب العراق شيعه يساندونه ويدينون بالولاء لايران لكن هنا يختلف فهنا اسود السنه احفاد الصحابه ولا اضنك منهم !!
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وانقلب السحر على الساحر
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عوافي
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ضحك على الذقون كذابين كلهم الهدف هو الاستنزاف لدول الخليج كفانا الله شرهم لابد من انهاء هذه الحرب بهزيمتهم باسرع وقت هؤلاء السلق ينتظرون حرب العراق تنتهي لكي يطلبو المساعدة من الحشد الايراني
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في الصورة المخلوع واضع يده على رأسه ياهو خايف يجيه معبر ( اللي هو طلقة رصاصه) او مالقى تخزينه وبعدين ابو مصلفح الرياض هو ماله ديره يروح لها ٢٤ ساعه مقنبر هانا
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اللهم عجل بسقوطه .
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((((((( باقي معه ذمه ......مركع أمه للمجوس ))))
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(((عــــــاجل ..غاراتين _نوعية .....لمقاتلانا _الكواسر...تجح بمباغتت المليشيات في (((كمب_مقبنة ))) بتعز وأخرى تقصف أحد المواقع في ((الهمالي)) غربي تعز وثالثة تصطاد قيادي يستخدم دراجة _نارية بتعز)))
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فالمخلوع علي صالح مريض ولم يستوعب الدرس والاهانة التي اودة بحياة القذافي . المفروض على صالح يهرب من اليمن
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والله ما ادري
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https://www.youtube.com/watch?v=uzbsFpm9Nkc
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((((((( اقرار الذمة المالية لم ليس له ذمة في الاصل .....وباع وطنه وركعته عبيد الملالي واذلته وأطيال صنعاء وشيوخ حاشد معه )))))
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(((((( عـــــــــــاجل ....(((3))) غارات _عنيفة .........لمقاتلاتنا _الكواسر .....تباغت تعزيزات للمليشيات في محيط (((معسكر _خالد ))) غربي تعز )))))
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((((((عــــــــــــــــــاجل ...........(((الان ))) ....مقاتلاتنا _الكواسر ....تعاود التحليق _المنخفض الكثيف .... في (((سماء _صنعاء ))) ومحيطها ))))
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قطر دعمت صالح ٣٠ سنة وبعدين قالوا عنه عفاش وعلي سلته لانه ضحك عليهم طول هذي السنين!😂😂
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قطر السبب
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اللهم اجعل بأسهم فيما بينهم!!
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