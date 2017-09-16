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تفاصيل مروعة..مواطن يدهس آخر بسيارته بـ “الطائف.. إليك الأسباب!_صورة
صحيفة المرصد: أسفر نشوب خلاف بين عدة أطراف على قطعة أرض في قرية العطاء ببلاد أربيع التابعة لمركز بني سعد جنوب محافظة الطائف، عن دهس مواطن لآخر بسيارة.
وسارعت الجهات المعنية إلى التعامل مع الواقعة ونقل المصاب إلى مستشفى السجن، وفقاً لـ “عكاظ”.
وفي التفاصيل، دب نزاع بين المواطنين، بسبب قيام أحد طرفي النزاع بتشييد غرفة على الأرض، محل النزاع، ويغلق الطريق المؤدي إليها بسيارة متهالكة لمنع الآخرين من الاقتراب منها؛ ما دفع أحد المتنازعين معه إلى الاعتراض على فعلته ليرد بدهسه بسيارته.
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التعليقات
21 - أفريقي2017-09-16 15:13:38
الله المستعان لولا الأجانب مالين البلد كان الناس عايشين ومرتاحين بدون مشاكل
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20 - مسفر2017-09-16 15:10:50
يذبحوا بعض علشان طمع دنيا احتكموا للشرع
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19 - الحين لو تطلع البر في كل مكان في المملكة تحصله مقسم بحصى وقدد2017-09-16 15:04:06
ويتهاوشون كل يوم يجي واحد يغير معالم التقسيم لصالحة // في الحقيقة ماهي بمملوكة ولا لاحد فيهم // نوع من وضع اليد على املاك عامة
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18 - بسم الله2017-09-16 15:03:22
هناك مماطلة في الفصل بين المتنازعين في المحاكم . وهناك مخالفات عدة في شرع الله وضلم ..وهناك يقهر الرجل
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17 - الحربي2017-09-16 15:00:11
الشغل دعوجه في دعوجه مااشوف عملية دهس الرجال مصور نفسه ورسلها على الصحيفه عشان الرأي العام يدخل
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16 - زائر رررر1112017-09-16 14:58:43
نرجوا من البلديات في جميع المناطق منع الإعتداء على الأراضي الجبلية حيث انتشر الإعتداء على الجبال والاسيلاء على مساحات كبيرة بحجة أنها قريبة من مزرعته علما أن بعض تلك الأراضي تزينها الأشجار الجميلة
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15 - شئ جميل - ادخل النار عشان قطعة ارض وغرفة2017-09-16 14:58:36
لو انا مكان احدهم // بقول خذ الارض والغرفة والشارع وفكنا من شرك
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14 - الحربي2017-09-16 14:56:55
**** ماقول الله يصلح الحال بس
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( عدد التعليقات 2,176 )13 - ابونواف...
يتقاتل المتخاصمين وتبقى الارض شاهدة على حمق بعض البشر
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12 - محمد العتيبي2017-09-16 14:43:58
تعليق مخالف
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11 - مواطن2017-09-16 14:36:02
املاك واراضي الدولة لابد ان تعود الى الد\ولة ضعاف النفوس استحوذو عليها بغير وجهه حق وخاصة في الجنوب والبلديات تتفرج
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10 - loovivool2017-09-16 14:33:44
ضعف وغياب القانون سبب رئيسي لوقوع الجريمة.
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9 - 🙂 ابن القرية 🙂2017-09-16 14:26:39
تصل المشكلة لهذه الدرجة والشروع في القتل لأن الجهات الحكومية لا تقوم بواجبها ، يا تحل المشكلة وتصلح الطرفين ، يا توقف المشكلة بقوة النظام، ولكن التهاون يؤدي بالمشكلة للقتل أحيانًا.
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8 -2017-09-16 14:13:58
الحمد لله
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7 - احمد2017-09-16 14:06:43
تعليق مخالف
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6 - 🌺 ندى 🌺2017-09-16 14:06:24
يتشاجرون على الارض كأنهم بيخلدون في الدنيا الطمع والجشع هذي نتائجه .
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5 - جواد جدة2017-09-16 14:06:03
اللهم صل وسلم على نبينا محمد فقد أوذي بأكثر من ذلك من أهل الطائف..!! سبحان الله شتان بين السكينة في المدينة النبوية وبين.....
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4 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-16 13:58:50
المشكله الموظوع مايستاهل كل الي صار من دهس بسبب غرفه في وادي .
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3 - سركيس بااااريس2017-09-16 13:50:52
حظور للشيطان في لحظة الاحتقان. /// نعوذ بالله من الشيطان ومن شرور انفسنا .
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2 - النادر2017-09-16 13:49:02
خلاص الارض محل النزاع سوف تكون من ضمن املاك الدوله ويمنعون الشخصين من امتلاكها . منعا للمشاكل . هذه التعليمات في حال نشوب نزاع على أرض بيضاء .
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1 - ابو عبدالرحمن2017-09-16 13:47:45
لا حول ولاقوة إلا بالله يريد أزهق نفس بسبب حفنة من التراب
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