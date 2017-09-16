تفاصيل مروعة..مواطن يدهس آخر بسيارته بـ “الطائف.. إليك الأسباب!_صورة

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صحيفة المرصد: أسفر نشوب خلاف بين عدة أطراف على قطعة أرض في قرية العطاء ببلاد أربيع التابعة لمركز بني سعد جنوب محافظة الطائف، عن دهس مواطن لآخر بسيارة.

وسارعت الجهات المعنية إلى التعامل مع الواقعة ونقل المصاب إلى مستشفى السجن، وفقاً لـ “عكاظ”.

وفي التفاصيل، دب نزاع بين المواطنين، بسبب قيام أحد طرفي النزاع بتشييد غرفة على الأرض، محل النزاع، ويغلق الطريق المؤدي إليها بسيارة متهالكة لمنع الآخرين من الاقتراب منها؛ ما دفع أحد المتنازعين معه إلى الاعتراض على فعلته ليرد بدهسه بسيارته.

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