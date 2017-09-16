حقيقة توقيف نساء أكاديميات في المملكة

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صحيفة المرصد:نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ما أشيع مؤخراً عن توقيف عدد من السيدات الأكاديميات في المملكة، داعية إلى عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها.

وقالت جمعية حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”أمس الجمعة، “إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول توقيف بعض السيدات في المملكة، ترغب الجمعية التوضيح بأنها تواصلت مع عدد من السيدات اللاتي نشرت أسماؤهن في بعض وسائل الإعلام وثبت عدم صحة ما أشيع عن توقيفهن”.

وأكدت “الجمعية ضرورة عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها، واحترام حق الأفراد في المحافظة على خصوصياتهم وعدم الزج بأسماء هؤلاء النسوة في وسائل الإعلام؛ حيث يعد هذا العمل تجاوزاً على حقوقهن”.

وكانت وسائل إعلام قطرية زعمت توقيف بعض الأكاديميات السعوديات من قبل الجهات الأمنية، وهو ما نفته جمعية حقوق الإنسان.

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