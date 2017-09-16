حقيقة توقيف نساء أكاديميات في المملكة
صحيفة المرصد:نفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ما أشيع مؤخراً عن توقيف عدد من السيدات الأكاديميات في المملكة، داعية إلى عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها.
وقالت جمعية حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”أمس الجمعة، “إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول توقيف بعض السيدات في المملكة، ترغب الجمعية التوضيح بأنها تواصلت مع عدد من السيدات اللاتي نشرت أسماؤهن في بعض وسائل الإعلام وثبت عدم صحة ما أشيع عن توقيفهن”.
وأكدت “الجمعية ضرورة عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها، واحترام حق الأفراد في المحافظة على خصوصياتهم وعدم الزج بأسماء هؤلاء النسوة في وسائل الإعلام؛ حيث يعد هذا العمل تجاوزاً على حقوقهن”.
وكانت وسائل إعلام قطرية زعمت توقيف بعض الأكاديميات السعوديات من قبل الجهات الأمنية، وهو ما نفته جمعية حقوق الإنسان.
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التعليقات
ترى المرأة أشد عند أعدائنا يستخدمونها واذا تم عقابها بما اقترفت يديها اتو أعدائنا ومن هالكلام ليه تسجنون نساء ومن هالكلام وفكوهن ..إلخ هزلت
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ليه مايردون همه وينفون ويقولون كذب ماحد وقفنا ولا احد حقق معنا تجي حقوق الانسان ترد مع انه ليست جهة مخولة بالرد ولامعنية بالقبض ولا التحقيق
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مافيه بالقرآن مكتوب اللي تسعى فساد بالأرض ماتحاكم ""القرآن جمع لم يستثني احد
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وش فيها حتى لو مثلا قبضنا على نساء مافيه فرق بين ذكور و إناث كل من يهدد امننا يقبض عليه وهذا هو العدل ولحفظ امننا✌
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أهم شي المواقف لي السيارات عند الدوائر الحكومية عشان المراجعين وخصوصا البطحا زحمه
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كل هذه الأخبار الكاذبة والمختلفة وراها والمروج لها بومة وقرد لندن الفقيه والسفيه غانم
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اشاعات مغرظه
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اساسا لايوجد موقوفات ولا موقوفين .. كلها اشاعات .. طالما ماصدر من وكالة الانباء السعودية خبر فلا تصدقون .. والحمد لله على نعمة تويتر
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الأخونج ,,,عملاء الحكومه القطريه ,,,,هم من يروج لهذه الإشاعات
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علم (ويش مشكله في نساء من أخطاء في حق هذا (البلد الأمين ) يسجن ليش اخوف من تبرأآت
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حقوق الا نسان اكبر كذبه كلهم يستلمون رواتب من الحكومة فكيف تكون نزيه وصادقه
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طيب خلوهم بأنفسهم يطلعون وينفون ... مو أنتم !! عشان نصدق أو نكذب الإشاعات
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