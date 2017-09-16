“فلكي”: انتظروا الرياح الباردة.. ويحذر من أمراض يحملها “الصفري” خلال هذا الموسم!
صحيفة المرصد: قال الباحث الفلكي الدكتور خالد بن صالح الزعاق، ان اليوم السبت، أول أيام الموسم الصفري، وعدد أيامه 26 يومًا.
وأوضح الباحث الفلكي أن أهمية موسم الصفري تعود إلى كونه يحتوي على أمارات وعلامات “الوسم” من حيث الإجداب والأمطار، وكذلك الربيع.
ولفت “الزعاق” الى أنه من أهم مميزاته انكسار حِدَّة الحرارة في آخر النهار، وبداية هبوب الرياح الباردة في آخر الليل.
وأخبر “الزعاق” بأنه عند انتصاف هذا الموسم، يتساوى طول الليل والنهار، ومن علاماته بداية تخلُّق السُّحب من الجانب الشمالي الغربي، وهي سحب يسميها العامة “وسوم الصفري”. وأضاف: “إذا كان يميل لونه من بني إلى الأسود فإن ذلك يبشر بربيع مزده”.
ولفت “الزعاق” الى أن الأهالي قديمًا كانوا يحذرون من موسم الصفري، بسبب تقلُّب الأجواء تقلبًا حادًّا، إذ تنتشر فيه الأمْراض مثل الحساسية والزكام، وغيرهما من الأمْراض الخريفية المعروفة؛ لذلك سمي بالصفري؛ لأن الأجساد تصفرّ من كثرة الأمْراض.
وأضاف: الصفري موسم انتقالي، تتقلب فيه الأجواء فيتحول وجه السماء إلى الأصفر؛ إذ ينكسر فيه شعاع الشمس، ويتحول لونها في آخر النهار إلى اللون الأصفر.
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التعليقات
الى الدوسري خالد الزعاق كلامه واقعي وصادق لنه ماشاءالله حليق الدقن وشكله اليبرالي واليبرالي مايعرف اتصنع والبزبزه وياضع نفسه بغير محلها اهم ماعنده العمل الناجح اللهم اكثر من اليبراليين
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احذر المكيف أو المروحة وجسمك ورأسك مبتلان ، وايضا الخروج خارج المنزل وخاصة اذا كانت السماء ملبدة بالغيوم ، وانتبه لأطفالك من المكيف أظبطه على أقل درجه وبوضع دوران واترك أبواب غرفهم مفتوحه.
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اهلا بالتخيم والجو الزين // وعقبال الأمطار والنسيم البارد // وتشكر على البشارة
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اتابع تصريحات هالزعاق من فتره ولا صحت له الحصيني افضل منه في التحليل وكان اخر اخطائه تقديم دخول اسهيل اسبوع قبل حله راجع دروسك اول بأول تنجح وتصير الأول
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اتابع تصريحات هالزعاق من فتره ولا صحت له الحصيني افضل منه في التحليل وكان اخر اخذائه تقديم دخول اسهيل اسبوع قبل حله راجع دروسك اول بأول تنجح وتصير الأول
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الا يالهبوب الباردة عجلي هبي
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قرأت ولم اجد كلمة ان شاء الله وكان الاولى ان يقول ان شاء الله .. والله أعلم
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خالد الزعاق فلكي وكلامه واقعي جداً اماالصفري هذا مانعرفه وتقلبات الجوا والامراض تكون مع انتهى فصل الصيف وبداية فصل الشتاء وهوبداية الوسم وتكون من8اكتوبرالى12اكتوبر من كل سنه
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لو الانسان توكل على الله واكل سبع تمرات لو يتروش بموية باردة ويطلع في الحوش ماتنشف ما يجيه شي
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تعليق أسمر ههههههههههه. ههههههههههه هههههههههه 😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣
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والله ماعندك ماعند جدتي لك ٣ شهور وانت تقول الحر انتهى .. اليوم حر غير طبيعي وهذا يقول هواء بارد بالنهار
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كل ذلك بأمر الله لكن على المسلم التوكل على الله مع أخذ بالأسباب من مواد ترفع المناعة مثل العسل واطعمه وقائية مثل الليمون والبرتقال ووسائل تدفئة وما كتبه الله للعبد لا مفر منه
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الله يجيب الشتاء ملينا من الحر
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كافيه الا هبوب حارة الله يجيرنا..
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من يتوكل على الله لا يخاف من المرض
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