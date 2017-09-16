حكم نهائي بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق “محمد مرسي ” بتهمة التخابر مع قطر !

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صحيفة المرصد-رويترز:قالت مصادر قضائية، إن “محكمة النقض المصرية أصدرت، اليوم السبت، حكماً نهائياً على الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، بالسجن المؤبد في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته بالسجن 40 عاماً في القضية.

وقالت المصادر، إن “محكمة النقض قبلت طعناً أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاماً”.

وينفذ مرسي، الذي حكم مصر لمدة عام، حكماً نهائياً بالسجن 20 عاماً في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيساً.

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