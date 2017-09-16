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حكم نهائي بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق “محمد مرسي ” بتهمة التخابر مع قطر !

حكم نهائي بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق “محمد مرسي ” بتهمة التخابر مع قطر !
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رويترز 60 1٬575 3 ساعات

صحيفة المرصد-رويترز:قالت مصادر قضائية، إن “محكمة النقض المصرية أصدرت، اليوم السبت، حكماً نهائياً على الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، بالسجن المؤبد في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته بالسجن 40 عاماً في القضية.

وقالت المصادر، إن “محكمة النقض قبلت طعناً أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاماً”.

وينفذ مرسي، الذي حكم مصر لمدة عام، حكماً نهائياً بالسجن 20 عاماً في قضية قتل متظاهرين بمحيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيساً.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

60 - طير شلوى
2017-09-16 17:54:23
لك الله يامرسي فالدنيا ليس بها راحه فالجنه باْذن الله مثواك لأنك صبرت على ماابتلاك فيه رب العباد
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59 - التهمة مفصلة مثل البدلة الي لابسها//البدلة حمراء والتهمة اسود من الليل الدامس
2017-09-16 17:44:21
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ(42)مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء//إبراهيم
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58 - طريخم تركستاني
2017-09-16 17:38:40
لو تمكن الاخوان من الاستحواذ على ثروات الخليج حسب مخططهم لحرموا أهل الخليج من كل شئ وشغلوا أهل الخليج ***عندهم
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57 - المااااضي
2017-09-16 17:16:47
ماهذا الحكم المخفف..المفروض أعدام ..أي اخونجي يفترض قتله لأنه خطر على المجتمع
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56 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 17:11:38
إذا كشفنا خيانة و تآمر الاخونجية والسرورية قال جاهله ايه لأن الصراحة وتعريتهم بما قامو به يوجعهم"""""""نبي من حكومتنا حفظها الله القبض على من يتهم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
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55 - فهد12
2017-09-16 17:09:00
لا شك ان حفظ القران من اكبر النعم على الانسان ولكن... هل تعلم ان اول من يسعر بهم جهنم ثلاثة قارئ للقران... ومجاهد.... ومنفق ماله
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54 - Rima °°°ريما
2017-09-16 17:08:20
موت قهر يالمعقب حتى والاخونج والسرورية افعالهم مسجله ومصوره بفيديو باليوتيوب ماتقدرون تنكرون كذلك محرم ان تضع قصة وترتلها كالقرآن هذه بدعه اعرفو امور دينكم مثلنا" ومثل اهل السلف اللي يطبقون دينهم
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53 -
2017-09-16 17:05:31
لو كانت الصواريخ الحمساوية حقيقية كان زمانهم خلصوا اليهود بس اليهود زي ماهم الفلسطينيين والسوريين هم اللي خلصوا
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52 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 17:04:51
الاخونج والسرورية يحاربون دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب اللي قامت على القرآن والسنة اللي مافيها بدع ومحرم الخروج عن الحاكم المسلم ونصحه سرا وضد الثورات/والغير مسلم ماتثور عليه إلا اذاعندك قدرة 🚀🚀
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51 -
2017-09-16 17:01:48
اللهم احفظ سادتنا وقادتنا وامرائنا وارحم الملك عبدالله بن عبد العزيز اول من عرى هاذه الجماعة المتلونة الفاسدة وكشف عوراتهم يارب العالمين
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50 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 17:00:07
سسسسسسؤال لحماس الاخونجية الإرهابية الصواريخ المزعومة اللي تطلقونها على إسرائيل متى تصيب إسرائيل بأضرار من يوم عرفناكم صاروخكم لايصيب فقط تحرش باسراىيل والهدف لكي تضرب غزة ياخونة ياحماس !
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49 -
2017-09-16 16:59:04
اذا علق جاهل احمق غبي وش السواة يالربع مثل عانس المرصد المريضة
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48 -
2017-09-16 16:58:59
اتباع شريفة ههههههههههههههههه الحمد لله اللذي ذللهم واخزاهم مرتزقة ايران وتركيا وقطر
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47 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 16:57:30
ههههههه قالو حراك حراك بعينك 🏹🏹هههههه فشل كالعادة "" شفناكم وعرفناكم يا اخونج وسرورية تتحالفون مع أعدائنا وانتم أهل بدع باليوتيوب ولكم ملتقى النهضه بقطر ملتقى ليبرالي فكر وكذلك اختلاط
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46 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 16:54:30
كذلك هذا هنية الاخونجي اللي بحماس حافظ القرآن وارهابي وصل ارهاب حماس لليبيا وحتى حماس هم من اسباب حصار قطاع غزة بعد ما استولو عليها وقبل كم شهر إسرائيل وحماس بقطر هههه
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45 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-16 16:51:38
اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والمنبطحين لامريكا الصهيونية وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار أمتنا يارب ياالله
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44 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 16:51:11
ماله فائدة تحفظ القرآن ولاتعمل بما جاء بالقرآن لو تحفظ وتعمل به هذا الصح او على الأقل ماتحفظ وتطبق شرع الله بالدستور والفعل هذا الصح اما فقط شعارات وافعاله ضد الإسلام وش الفائدة من حفظه للقرآن !
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43 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 16:48:13
النفاق عند الاخونج كاالحوثي الموت لامريكا واسرائيل وعلى ما استلم الحكم مرسي خرب علاقتنا بمصر وسحبنا سفيرنا صار يعادينا ثم سافر مرسي لحبيبته إيران ويبي يجلب سياح ايرانيين مجوسيين لمصر!
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42 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 16:45:31
باليوتيوب مرسي اسمعو ماذا قال عن الملحد كذلك مرسي شبه عقيدة الإسلام بعقيدة النصارى !!!الله لايبلانا
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41 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 16:44:08
يستاهل مرسي السجن يتخابر مع قطر الخاين ""كذلك مرسي الاخونجي حط دستور مصر مدني ههه ويكذبون الاخونج يرفعون شعارات الإسلام وعلى الأرض ضد الإسلام
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40 - 007
2017-09-16 16:40:02
التخابر والعماله مع قطر وايران
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39 -
2017-09-16 16:34:48
اللهم فرج كربة المظلومين من عبادك يارب العامين
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38 -
2017-09-16 16:33:25
الاخ فهد يعني انا بحفظ القران واخون بلدي واتئآمر على شعبي عادي ههههههههههه ياخي ما جابنا للحضيض الا عقليتك وامثالها كثير
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37 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-16 16:33:13
هؤلاء هم اتباع شريفه والحمدلله تم دعسهم لابد
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36 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-16 16:24:59
عساه ما يطلع
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35 -
2017-09-16 16:24:48
منذ ان تولت ميليشيا الاخوان المفلسون الرئاسة في مصر اججت الشارع واعلنت الحرب على الجيش المصري الوطني واللذي يعد من اقوى الجيوش في العالم
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34 - فهد12
2017-09-16 16:16:30
حسني مبارك والملك فهد رحمه الله كانا ثنائي قوي وسد منيع ضد الزحف الايراني وحررا بقوة الله مدينة الفاو العراقية التي احتلتها ايران ايام المخزي البعثي صدمة حيين
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33 - هنطش
2017-09-16 16:16:27
الزمن هذا ارقص غني على الموسيقى على شيله وهزها هز وابشر أن أمورك في ( الدنيا )تسلك وتزحلق زحلقه من دون صابون
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32 -
2017-09-16 16:16:22
في حياتي كلها ما رأيت رئيس دولة يتئآمر مع اعداء وطنه على جيش بلده ويطالب بحلحلة وتفكيك المؤسسة العسكرية الاقوى في الشرق الاوسط
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31 - فهد12
2017-09-16 16:13:09
من الظلم ان نقارن رئيس جاهد بنفسه اسرائيل كحسني مبارك***
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30 - مهند البلغاري
2017-09-16 16:11:02
هل هذه احكام نزيهة وشفافة..
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29 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-16 16:11:02
هل فهمتو أن التخابر مع حماس قطر جريمه بحق الشعب السعودي والمصري والخليجي والعربي والإسلامي والعالمي اللعنه على الخونه
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28 - مهند البلغاري
2017-09-16 16:10:56
هل هذه احكام نزيهة وشفافة..
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27 - قمر
2017-09-16 16:09:57
ياارب تفكك اسرانا واسرا المسلمين السنه 💔
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26 - فهد12
2017-09-16 16:09:21
لا نستغرب من اخونجي ان يقارن مجرم كمرسي بسيدنا يوسف عليه السلام فالاخونج لا دين لهم
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25 - فهد12
2017-09-16 16:07:17
اتق الله ياسيسي في نفسك انت وقضاة مصر فقد ظلمتم شعب مصر فالسجن المؤبد عقوبة مخففة على من شارك في هدم السجون وقتل الجنود وتهريب الحدود فاتقوا الله واحكموا على مثل هذا ومن يسير في جماعته بالقتل والصلب
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24 - كلمة ولو جبر خاطر
2017-09-16 15:57:04
واحد حكم 30 سنة لعب بمصر واهلها لعب وطلع بعد شهور في سجن خمس نجوم وواحد حكم 8 شهور طلعوا عينه ولم تثبت عليه تهمة غير تهم سيدنا يوسف عليه السلام
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23 - ررر
2017-09-16 15:56:45
احسن موبد لايطلع من السجن .
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22 - روية
2017-09-16 15:54:43
سبحان الله من كد ما القاضي كريم عطاه دبل المؤبد اربعين سنة حتى المجرمين يطلعون بعد شهور مسكين يا ريس ناس تلعب وناس تتعب الله يرحم صدام حسين
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21 -
2017-09-16 15:54:02
وبكره يحاكمون ***بنفس التهم
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20 - احمد
2017-09-16 15:53:47
وين قلم الدلخ ما يعلق صفحة مناسبه لك هههههههههه
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19 - \/\/
2017-09-16 15:53:06
مصر مع حقبة العسكر من ايام عبدالناصر وهي من جرف لدحديرة دولة عسكرية وغير مسموح لرئيس مدني لا الانظمه العربيه تريد ذلك ولا اليهود ومن خلفها الغرب
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18 - قلم الحقيقه
2017-09-16 15:43:08
وينفذ مرسي، الذي حكم مصر لمدة 8 اشهر فقط، حكماً نهائياً بالسجن 20 عاماً في قضية ’ قتل متظاهرين !! طيب وحسني مبارك
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17 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 15:41:32
12 - فيصل ............ تخابر مع قطر قبل المقاطعه اوبعدها // قبل لأن الخيانة سابقة !! وخيانة حسن البنا قبل قيام قطر
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16 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 15:39:47
4 - فهد ... تتركون حاكم يحفظ القران // وعلى بالك ان الخوارج لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يحفظون القرآن ؟! كل ذلك فيهم وبضلال عقيدتهم هلكوا وضلوا وخانوا بحثا عن حاكمية
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15 -
2017-09-16 15:39:47
تعليق مخالف
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14 - مجرد سؤال
2017-09-16 15:38:38
ياهوه ياعالم كيف رئيس ويتخابر الرئيس يحق له يقيم علاقات مع اي دولة والا ايش معنى رئيس بعدين ايام حكمه كانت قطر من الدول المرضي عنها وعشان يطرحوه اتهموه باقامة علاقة مع ايران والان غيروا التهمة
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13 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 15:37:36
4 - فهد ... تتركون حاكم يحفظ القران // قال حافظ !! لا يخون ولا نبيله حفظ
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12 - فيصل ............
2017-09-16 15:36:02
تخابر مع قطر قبل المقاطعه اوبعدها
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11 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 15:34:19
4 - فهد ..... تتركون حاكم يحفظ القران // ولم يثبت ذلك حيث لم يقرأ آية قرآة صحيحة تلك كذبة أخونجية
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10 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 15:31:27
4 - فهد ..تتركون حاكم يحفظ القران // يخرج قوم من أمتي في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم
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9 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 15:30:47
4 - فهد ..تتركون حاكم يحفظ القران // لا يخون ولا يضيع دينه ولا نبيله حفظ قرآن !! الخوارج يتلون القرآن ويحفظونه ولا يتجاوز حناجرهم
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8 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 15:27:51
وأذناب جماعته في كل وطن خونة متخابرون خلايا استخباراتية
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7 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 15:23:36
خائن من عرض خونة الاخوان !!
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6 - مسافر
2017-09-16 15:23:23
صدقت ت ٤
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( عدد التعليقات 902 )
5 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-16 15:22:44
عقبال تميم وابوه يحكمون بالاعدام
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4 - فهد
2017-09-16 15:20:58
الله ينتقم منكم ... تتركون حاكم يحفظ القران وتأخذون حاكم علماني
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3 - مصري
2017-09-16 15:14:35
لاحول ولا قوة الا بالله
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2 -
2017-09-16 15:10:17
عقبال الإخونجيه في الخليج
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1 - احمد ابراهيم
2017-09-16 15:05:30
نسأل أن يحفظ مصر وأهلها من الفتن
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آخر تعليق
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لك الله يامرسي فالدنيا ليس بها راحه فالجنه باْذن الله مثواك لأنك صبرت على ماابتل...
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“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

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النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

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دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

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تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

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“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

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أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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