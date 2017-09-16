خلاص سامي ما ينفع ..جماهير نادي الشباب تفتح النار على “الجابر” وتطالب برحيله !-فيديو

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صحيفة المرصد:فتحت الجماهير الشبابية النار على سامي الجابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عقب الخسارة أمام الباطن أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة بدوري جميل للمحترفين.

وطالبت جماهير الشباب، المدرب الوطني بالرحيل عن تدريب الليوث في ظل تراجع النتائج، وتقديم مستوى ضعيف أمام الباطن في ثالث مواجهات دوري المحترفين.

يذكر أن الشباب خسر في الجولة الأولى أمام أحد 2-1، وفاز في الجولة الثانية على القادسية 4-1، قبل أن يخسر أمس أمام الباطن 2-1، ليحصد الليوث 3 نقاط فقط من أصل 3 مباريات في موسم 2017-2018 بدوري جميل.

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