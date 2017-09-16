رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / خلاص سامي ما ينفع ..جماهير نادي الشباب تفتح النار على “الجابر” وتطالب برحيله !-فيديو

خلاص سامي ما ينفع ..جماهير نادي الشباب تفتح النار على “الجابر” وتطالب برحيله !-فيديو

خلاص سامي ما ينفع ..جماهير نادي الشباب تفتح النار على “الجابر” وتطالب برحيله !-فيديو
حجم الخط A A A
المرصد 33 1٬865 3 ساعات

صحيفة المرصد:فتحت الجماهير الشبابية النار على سامي الجابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عقب الخسارة أمام الباطن أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة بدوري جميل للمحترفين.

وطالبت جماهير الشباب، المدرب الوطني بالرحيل عن تدريب الليوث في ظل تراجع النتائج، وتقديم مستوى ضعيف أمام الباطن في ثالث مواجهات دوري المحترفين.

يذكر أن الشباب خسر في الجولة الأولى أمام أحد 2-1، وفاز في الجولة الثانية على القادسية 4-1، قبل أن يخسر أمس أمام الباطن 2-1، ليحصد الليوث 3 نقاط فقط من أصل 3 مباريات في موسم 2017-2018 بدوري جميل.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

33 - ليثاوي
2017-09-16 17:47:38
امل ان يسمح لي الكابتن سامي بانه فشل بامنتياز في تدريب الليث الأبيض حيث لا تكتيك و لا خطه و لا متعه مجرد طقها و ألحقها و ابحل بعمرك اذا مسكت الكوره لأنك ما تدري وين زميلك فيه يعني فريق بلا مدرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,937 )
32 - بسمه
2017-09-16 17:36:26
ابو حمود // راح تشوف بعينك كيف المستوى والهزائم من اول مشاركه 👌🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - جنب الحيط
2017-09-16 17:13:59
لابد نطور فكرة عقاب للمدربين . مثلاً نخليه ع دكة الإحتياط و نجيب مدرب جديد .. و نجربه في بعض المباريات و أجزاء من شوط المبارة .. 👴🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
30 - خشنال
2017-09-16 17:11:02
انا شبابي واحب سامي لكن موعلى حساب تاريخ الليث ارحل ياسامي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 - مانع القحطاني
2017-09-16 17:07:40
ما شاء الله عليك يا سامي نفسك طويل يعني صارحه كل الفرق عطوك فرصصصصصص وللاسف انك فشلت فلذلك حافظ على ما تبقى من ماء وجهك واعتزل مره وحده
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
28 - الوسمي
2017-09-16 17:03:59
سامي مدرب ممتاز وافضل من اي مدرب اجنبي ورجل مجتهد ولكن الظروف لم تخدمه الفريق وضعه سيء والمحترفين ليس بلي عليهم الكلام ولكن نسأل الله التوفيق لابو عبدالله ولفريقه الشباب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
27 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-16 16:50:22
بالعكس يا بسمة .. وراح تغيرين 《إحساسك》 بعد كأس العالم .. ان عطانا الله عمر وإياك ⁉️
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
26 - الخالدي الى تعليق 148
2017-09-16 16:49:36
جماهير الهلال اخر ناس تتكلم طردتو سامي وهذا تصرف صحيح واكبر غلطة حنا اخذناه بالله تطرد سامي والحين تقولي الله يعينك ياسامي بالله شوية عقل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - ابوصالح سكري
2017-09-16 16:47:44
ثلاثين عام ولاعبي الهلال يخافون من اي مبارة امام النصر ووووالباطن بقيادة المدرب الوطني خالدالقروني كشف لنادي الهلال سر ضعف دفاع العالمي وفازالباطن 4 علا النصر والهلال لعبها صح استغل ضروف النصروفاز 5
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - الخالدي الى تعليق 148
2017-09-16 16:45:23
الى تعليق رقم 11 هذا شيخ الاندية وله تاريخ يشرف وانا واحد من جماهيره على الاقل جبنا اسيا لكن غيرنا ما طال الشرف ذا شبابي وافتخر عرفت يا نيفيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,937 )
23 - بسمه
2017-09-16 16:40:52
16// اللي يشوفكم يقول ماخذين الدوري وآسيا قبل مايجي سامي😂😂 واحد يسجل بنفسه والحارس مأساة لوحده .. الله يعينك بس ياسامي💔
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
22 - رساله للنصراويين والاهلاويه
2017-09-16 16:38:17
طيب انتم وراك منتم برجال مثل جمهور شيخ الانديه العام مرمطتكم الانديه وطلعتو بح ولالكم صوت والسنه هذي واحد الي انجلد بلدوره العربيه والي انجلد باسيا ولا حتى لدوري انجلد وجهور لا احساس صدق جماهير ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,937 )
21 - بسمه
2017-09-16 16:31:31
ابو حمود// اصلاً ماجد تقسه مو مستوعب المنصب المسكين باقي مصدوم 😉
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
20 - ابوصالح سكري
2017-09-16 16:31:28
الحرب النفسية صعب علاجها نعم وقع المدرب الوطني سامي بحرب نفسية من جمهورالهلال والنصر وبلارحمة من جمهورولاعبي الشباب ولم يحرج الهلال بطل الدوري الا الباطن العام في اقوا مبارة والحكم رفض خسارة الهلال
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
19 - سامي ماهو بالعمري الي سجل الهدفين بمرماه
2017-09-16 16:31:00
اقل شي جمهور الشباب جمهور عنده احساس ودم يطالب المشكله بجماهير الانديه الي تدعي الكبر وهي النصر والاهلي ىوكلاهما انشخل مافيه لافقراوي حس وطالب برحيل المدرب او الاداره لانهم متعودين على المرمطه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 1,152 )
18 - رعد الشمال
2017-09-16 16:29:00
مين قص عليه وقال له أنه مدرب
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
17 - مواطن
2017-09-16 16:26:39
لا احب الكوره لاكن الشباب مستعجلين كثير الفريق قبل سامي لم يحقق نتائج كثيره الصبر زين وتغيير المدرب ماينفع الفريق يحتاج اعداد من جديد والفرق الاخرى دفعت فلوس كثيره والشباب مادفع مثل غيره لجلب لاعبين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
16 - الخالدي الى تعليق 148
2017-09-16 16:24:33
الى تعليق رقم 11 هذا شيخ الاندية وله تاريخ يشرف وانا واحد من جماهيره على الاقل جبنا اسيا لكن غيرنا ما طال الشرف ذا شبابي وافتخر عرفت يا نيفيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,937 )
15 - بسمه
2017-09-16 16:24:03
حفاظاً على تاريخه المفروض ترك ***هذولا من زمااان لكن قلبه كبير الزعيم 💙 والجماهير اللي تقولوا عنها اكيد مثل ماقال اسمر عبر *** 😏
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - زائر
2017-09-16 16:23:46
مين يتخذ القرار في الانديه الا يوجد مجلس تنفيذي يدرس السيره الذاتيه ويختار الافضل مثل سامي مع الاحترام لا CV ناجح ولا شهادات تدريب راح فرنسا ودفع للنادي الفرنسي لتطوير نفسه لكن التدريب صعبه قويه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-16 16:22:32
سمعت ان 《ماجد》 يفاوض 《ساميولا》 لتدريب المنتخب😂
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
12 - نصراوي منتف
2017-09-16 16:21:42
كل ما شوف صورة سامي ترجع بي الذاكرة لمباراتنا معهم يوم موسى نداو يشقنا بفاول من الباب للباب سامي جاب هدفين ونداو هدفين المباراة كانت العصر وبسببها جاني اكتئاب أتعالج منه للحين
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
11 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-16 16:18:28
من متى الشباب عندهم جمهور اصلاً ذولا فقراوية للحين فيهم ألم من ذكرى الأربعة الشهيرة بعشرة لاعبين والتيفو ابو ٩٠ دقيقة ههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
10 - نصراوي شرقاوي
2017-09-16 16:14:27
ساميولا سبع صنايع والبخت ضايع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - منقاش
2017-09-16 16:06:01
درب الهلال ولم يحقق شيء .. ودرب في الامارات ولم يحقق شيء وغادرها بخمس خسائر واربع انتصارات لنادي الوحدة . ودرب في قطر ولم يحقق شيء .. ودرب في الشباب ولم يحقق شيء . المقصود بالشيء بطولة ولو كانت صغيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - ابوصالح سكري
2017-09-16 15:54:59
مع الاسف جمهور الهلال وجمهورالنصر ولاعبي نادي الشباب بلارحمة ولاخوف من الله يحاربون المدرب الوطني الكبتن سامي الجابر اتمنا من معالي الشيخ تركي ال الشيخ ان ينقذ كل مدرب وطني في الرياضة السعودية
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
7 - شبابي
2017-09-16 15:49:21
خلاص راح سامي ولا بقى الشباب ماراح يرجع لان ضخ ودعم وزارة الدفاع انتهى
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - الحب ذابحني
2017-09-16 15:39:27
سامي اترك عنك التدريب لانه اكبر من مستواك وادخل عالم التمثيل فانت تجيده بامتياز
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
5 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-09-16 15:38:51
سامي مدرب وطني طموح ولازم ندعم ابن بلدنا،،، والمدرب السعودي أثبت جدارته العالمية وقدراته وأمانته في التدريب لكن ما عطيتو فرصة وتعطون الأجانب فرصة يدربون عندنا مع إنهم سباكين في بلدانهم ويجون يتعلمون
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
4 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-16 15:35:47
طلع هاشتاق عنصري يقولوا يمني مايبيه الله ياالدنيا صارت اليمن مسبة شكرا عفاش وشكرا للي دعم عفاش ل33 سنة هذا اللي خذيناه منك عموما ساميو الحارة طاقية هلامي وجيته للشباب مجااملة اعضو شرف هلالي شكرا طاقية
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
3 - فارس
2017-09-16 15:33:26
مشاء الله عليك يا ابو عبد الله طموحاتك كبيرة و تتحمل المسؤليات وانت قدها وغيرك له عشرين سنة مهمش واخر شي يكرم بالاشراف على المنتخب ..
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
2 - رياضي
2017-09-16 15:25:52
بدري اصبرو علية شوي
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
1 - رياضي
2017-09-16 15:22:30
بدري اصبرو علية شوي
لا يعجبني(6) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

المملكة محفوظة بأمر الله ونحن كمسلمين كل ماذهبنا إلى الحرمين ندعو للقائمين بأمره...
بواسطة : زينب..

ت 5 .كفى ***وكذبا النبي عليه الصلاة والسلام أوذي واخرج حتى من مكه ومن اقرب الناس...
بواسطة : طير شلوى

لك الله يامرسي فالدنيا ليس بها راحه فالجنه باْذن الله مثواك لأنك صبرت على ماابتل...
بواسطة : مانع القحطاني

لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا تميم آل مره العب معهم مر وراح تذوقه قريباً ان شاء الله...
كتاب الرأي
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
116 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هم نبت هذه الأرض لكنهم خونة لا يعبرون عنها !؟
194 6
mm

مشعل السديري

الحب أقوى من الموت
130 0
mm

محمد آل الشيخ

عندما يصبح المواطن جاسوساً
330 6
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الاصلاح والتحديث منهجاً ثابتاً في حياتنا !
148 1
mm

مشعل السديري

وما أدراك ما الوظيفة!
353 1
mm

محمد الساعد

عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !
284 0
mm

قينان الغامدي

المستقلون الجدد وخدمة تنظيم الحمدين: قبل فوات الأوان
347 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اخيراً سقطت…أقنعـة الحيادية المزيفـة !
356 2
mm

عبد العزيز الخريجي

الخروف العربي.. وموجة الاستعمار الثانية!
321 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
265 1
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
360 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
291 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
289 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬491 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
564 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
237 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
593 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
325 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
342 3
الاخبار الدولية
هايلي تكشف قائمة الدول الأعداء التي سيهاجمها ترامب الثلاثاء

هايلي تكشف قائمة الدول الأعداء التي سيهاجمها ترامب الثلاثاء

 وكالات 13 3٬378 2 ساعتين
فضيحة شهر عسل وزير أمريكي تعود للواجهة !

فضيحة شهر عسل وزير أمريكي تعود للواجهة !

 وكالات 5 2٬104 2 ساعتين
حكم نهائي بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق “محمد مرسي ” بتهمة التخابر مع قطر !

حكم نهائي بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق “محمد مرسي ” بتهمة التخابر مع قطر !

 رويترز 60 1٬573 3 ساعات
﻿افتتاح مدرسة باسم «الإمام الخميني» تثير غضب أهالي الموصل

﻿افتتاح مدرسة باسم «الإمام الخميني» تثير غضب أهالي الموصل

 المرصد 47 2٬857 7 ساعات
المرصد الرياضي
خلاص سامي ما ينفع ..جماهير نادي الشباب تفتح النار على “الجابر” وتطالب برحيله !-فيديو

خلاص سامي ما ينفع ..جماهير نادي الشباب تفتح النار على “الجابر” وتطالب برحيله !-فيديو

 المرصد 33 1٬865 3 ساعات
الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطري

 المرصد 66 9٬729 17 ساعة
بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدف

 المرصد 49 3٬696 20 ساعة
بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدف

بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدف

 المرصد 25 3٬257 21 ساعة
اخبار فنية
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 23 10٬536 9 ساعات
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 13٬003 يومين
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 15٬087 3 أيام
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬800 6 أيام
اخبار منوعة
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 84 19٬025 16 ساعة
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 37 12٬951 20 ساعة
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 121 14٬997 يوم واحد
ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

 المرصد 28 6٬446 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

 المرصد 35 11٬990 19 ساعة
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

 المرصد 76 6٬263 22 ساعة
بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

 المرصد 47 5٬999 23 ساعة
بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

 المرصد 12 5٬224 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬538 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬598 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬872 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬837 3 أسابيع
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 22٬661 4 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬657 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬162 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬440 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 35 4٬094 20 ساعة
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬326 3 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬936 4 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬866 5 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬543 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬570 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬520 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬739 أسبوعين
الاخيرة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 35 3٬030 12 ساعة
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 18 14٬031 21 ساعة
أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

 المرصد 20 16٬286 يوم واحد
محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

 المرصد 28 10٬606 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 318 2٬747 8 ساعات