الرئيسية / خلاص سامي ما ينفع ..جماهير نادي الشباب تفتح النار على “الجابر” وتطالب برحيله !-فيديو
خلاص سامي ما ينفع ..جماهير نادي الشباب تفتح النار على “الجابر” وتطالب برحيله !-فيديو
صحيفة المرصد:فتحت الجماهير الشبابية النار على سامي الجابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عقب الخسارة أمام الباطن أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة بدوري جميل للمحترفين.
وطالبت جماهير الشباب، المدرب الوطني بالرحيل عن تدريب الليوث في ظل تراجع النتائج، وتقديم مستوى ضعيف أمام الباطن في ثالث مواجهات دوري المحترفين.
يذكر أن الشباب خسر في الجولة الأولى أمام أحد 2-1، وفاز في الجولة الثانية على القادسية 4-1، قبل أن يخسر أمس أمام الباطن 2-1، ليحصد الليوث 3 نقاط فقط من أصل 3 مباريات في موسم 2017-2018 بدوري جميل.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
33 - ليثاوي2017-09-16 17:47:38
امل ان يسمح لي الكابتن سامي بانه فشل بامنتياز في تدريب الليث الأبيض حيث لا تكتيك و لا خطه و لا متعه مجرد طقها و ألحقها و ابحل بعمرك اذا مسكت الكوره لأنك ما تدري وين زميلك فيه يعني فريق بلا مدرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,937 )32 - بسمه
ابو حمود // راح تشوف بعينك كيف المستوى والهزائم من اول مشاركه 👌🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - جنب الحيط2017-09-16 17:13:59
لابد نطور فكرة عقاب للمدربين . مثلاً نخليه ع دكة الإحتياط و نجيب مدرب جديد .. و نجربه في بعض المباريات و أجزاء من شوط المبارة .. 👴🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
30 - خشنال2017-09-16 17:11:02
انا شبابي واحب سامي لكن موعلى حساب تاريخ الليث ارحل ياسامي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
29 - مانع القحطاني2017-09-16 17:07:40
ما شاء الله عليك يا سامي نفسك طويل يعني صارحه كل الفرق عطوك فرصصصصصص وللاسف انك فشلت فلذلك حافظ على ما تبقى من ماء وجهك واعتزل مره وحده
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
28 - الوسمي2017-09-16 17:03:59
سامي مدرب ممتاز وافضل من اي مدرب اجنبي ورجل مجتهد ولكن الظروف لم تخدمه الفريق وضعه سيء والمحترفين ليس بلي عليهم الكلام ولكن نسأل الله التوفيق لابو عبدالله ولفريقه الشباب
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
27 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-16 16:50:22
بالعكس يا بسمة .. وراح تغيرين 《إحساسك》 بعد كأس العالم .. ان عطانا الله عمر وإياك ⁉️
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
26 - الخالدي الى تعليق 1482017-09-16 16:49:36
جماهير الهلال اخر ناس تتكلم طردتو سامي وهذا تصرف صحيح واكبر غلطة حنا اخذناه بالله تطرد سامي والحين تقولي الله يعينك ياسامي بالله شوية عقل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - ابوصالح سكري2017-09-16 16:47:44
ثلاثين عام ولاعبي الهلال يخافون من اي مبارة امام النصر ووووالباطن بقيادة المدرب الوطني خالدالقروني كشف لنادي الهلال سر ضعف دفاع العالمي وفازالباطن 4 علا النصر والهلال لعبها صح استغل ضروف النصروفاز 5
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - الخالدي الى تعليق 1482017-09-16 16:45:23
الى تعليق رقم 11 هذا شيخ الاندية وله تاريخ يشرف وانا واحد من جماهيره على الاقل جبنا اسيا لكن غيرنا ما طال الشرف ذا شبابي وافتخر عرفت يا نيفيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,937 )23 - بسمه
16// اللي يشوفكم يقول ماخذين الدوري وآسيا قبل مايجي سامي😂😂 واحد يسجل بنفسه والحارس مأساة لوحده .. الله يعينك بس ياسامي💔
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
22 - رساله للنصراويين والاهلاويه2017-09-16 16:38:17
طيب انتم وراك منتم برجال مثل جمهور شيخ الانديه العام مرمطتكم الانديه وطلعتو بح ولالكم صوت والسنه هذي واحد الي انجلد بلدوره العربيه والي انجلد باسيا ولا حتى لدوري انجلد وجهور لا احساس صدق جماهير ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,937 )21 - بسمه
ابو حمود// اصلاً ماجد تقسه مو مستوعب المنصب المسكين باقي مصدوم 😉
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
20 - ابوصالح سكري2017-09-16 16:31:28
الحرب النفسية صعب علاجها نعم وقع المدرب الوطني سامي بحرب نفسية من جمهورالهلال والنصر وبلارحمة من جمهورولاعبي الشباب ولم يحرج الهلال بطل الدوري الا الباطن العام في اقوا مبارة والحكم رفض خسارة الهلال
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
19 - سامي ماهو بالعمري الي سجل الهدفين بمرماه2017-09-16 16:31:00
اقل شي جمهور الشباب جمهور عنده احساس ودم يطالب المشكله بجماهير الانديه الي تدعي الكبر وهي النصر والاهلي ىوكلاهما انشخل مافيه لافقراوي حس وطالب برحيل المدرب او الاداره لانهم متعودين على المرمطه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 1,152 )18 - رعد الشمال
مين قص عليه وقال له أنه مدرب
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
17 - مواطن2017-09-16 16:26:39
لا احب الكوره لاكن الشباب مستعجلين كثير الفريق قبل سامي لم يحقق نتائج كثيره الصبر زين وتغيير المدرب ماينفع الفريق يحتاج اعداد من جديد والفرق الاخرى دفعت فلوس كثيره والشباب مادفع مثل غيره لجلب لاعبين
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
16 - الخالدي الى تعليق 1482017-09-16 16:24:33
الى تعليق رقم 11 هذا شيخ الاندية وله تاريخ يشرف وانا واحد من جماهيره على الاقل جبنا اسيا لكن غيرنا ما طال الشرف ذا شبابي وافتخر عرفت يا نيفيا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,937 )15 - بسمه
حفاظاً على تاريخه المفروض ترك ***هذولا من زمااان لكن قلبه كبير الزعيم 💙 والجماهير اللي تقولوا عنها اكيد مثل ماقال اسمر عبر *** 😏
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - زائر2017-09-16 16:23:46
مين يتخذ القرار في الانديه الا يوجد مجلس تنفيذي يدرس السيره الذاتيه ويختار الافضل مثل سامي مع الاحترام لا CV ناجح ولا شهادات تدريب راح فرنسا ودفع للنادي الفرنسي لتطوير نفسه لكن التدريب صعبه قويه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-16 16:22:32
سمعت ان 《ماجد》 يفاوض 《ساميولا》 لتدريب المنتخب😂
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
12 - نصراوي منتف2017-09-16 16:21:42
كل ما شوف صورة سامي ترجع بي الذاكرة لمباراتنا معهم يوم موسى نداو يشقنا بفاول من الباب للباب سامي جاب هدفين ونداو هدفين المباراة كانت العصر وبسببها جاني اكتئاب أتعالج منه للحين
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
11 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-16 16:18:28
من متى الشباب عندهم جمهور اصلاً ذولا فقراوية للحين فيهم ألم من ذكرى الأربعة الشهيرة بعشرة لاعبين والتيفو ابو ٩٠ دقيقة ههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
10 - نصراوي شرقاوي2017-09-16 16:14:27
ساميولا سبع صنايع والبخت ضايع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - منقاش2017-09-16 16:06:01
درب الهلال ولم يحقق شيء .. ودرب في الامارات ولم يحقق شيء وغادرها بخمس خسائر واربع انتصارات لنادي الوحدة . ودرب في قطر ولم يحقق شيء .. ودرب في الشباب ولم يحقق شيء . المقصود بالشيء بطولة ولو كانت صغيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
8 - ابوصالح سكري2017-09-16 15:54:59
مع الاسف جمهور الهلال وجمهورالنصر ولاعبي نادي الشباب بلارحمة ولاخوف من الله يحاربون المدرب الوطني الكبتن سامي الجابر اتمنا من معالي الشيخ تركي ال الشيخ ان ينقذ كل مدرب وطني في الرياضة السعودية
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
7 - شبابي2017-09-16 15:49:21
خلاص راح سامي ولا بقى الشباب ماراح يرجع لان ضخ ودعم وزارة الدفاع انتهى
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
6 - الحب ذابحني2017-09-16 15:39:27
سامي اترك عنك التدريب لانه اكبر من مستواك وادخل عالم التمثيل فانت تجيده بامتياز
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
5 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-09-16 15:38:51
سامي مدرب وطني طموح ولازم ندعم ابن بلدنا،،، والمدرب السعودي أثبت جدارته العالمية وقدراته وأمانته في التدريب لكن ما عطيتو فرصة وتعطون الأجانب فرصة يدربون عندنا مع إنهم سباكين في بلدانهم ويجون يتعلمون
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
4 - أبو مصلفح الرياض2017-09-16 15:35:47
طلع هاشتاق عنصري يقولوا يمني مايبيه الله ياالدنيا صارت اليمن مسبة شكرا عفاش وشكرا للي دعم عفاش ل33 سنة هذا اللي خذيناه منك عموما ساميو الحارة طاقية هلامي وجيته للشباب مجااملة اعضو شرف هلالي شكرا طاقية
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
3 - فارس2017-09-16 15:33:26
مشاء الله عليك يا ابو عبد الله طموحاتك كبيرة و تتحمل المسؤليات وانت قدها وغيرك له عشرين سنة مهمش واخر شي يكرم بالاشراف على المنتخب ..
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
2 - رياضي2017-09-16 15:25:52
بدري اصبرو علية شوي
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
1 - رياضي2017-09-16 15:22:30
بدري اصبرو علية شوي
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مانع القحطاني
لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا تميم آل مره العب معهم مر وراح تذوقه قريباً ان شاء الله...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
هايلي تكشف قائمة الدول الأعداء التي سيهاجمها ترامب الثلاثاءوكالات 13 3٬378 2 ساعتين
فضيحة شهر عسل وزير أمريكي تعود للواجهة !وكالات 5 2٬104 2 ساعتين
حكم نهائي بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق “محمد مرسي ” بتهمة التخابر مع قطر !رويترز 60 1٬573 3 ساعات
افتتاح مدرسة باسم «الإمام الخميني» تثير غضب أهالي الموصلالمرصد 47 2٬857 7 ساعات
المرصد الرياضي
خلاص سامي ما ينفع ..جماهير نادي الشباب تفتح النار على “الجابر” وتطالب برحيله !-فيديوالمرصد 33 1٬865 3 ساعات
الأمير فيصل بن تركي يرد بتغريدة نارية على رئيس نادي الريان القطريالمرصد 66 9٬729 17 ساعة
بالفيديو : الفيصلي يهز شباك الاتحاد بهدفين مقابل هدفالمرصد 49 3٬696 20 ساعة
بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدفالمرصد 25 3٬257 21 ساعة
اخبار فنية
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صورالمرصد 23 10٬536 9 ساعات
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟المرصد 41 13٬003 يومين
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018المرصد 178 15٬087 3 أيام
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 37 6٬800 6 أيام
اخبار منوعة
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !المرصد 84 19٬025 16 ساعة
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!المرصد 37 12٬951 20 ساعة
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصرالمرصد 121 14٬997 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائهالمرصد 35 11٬990 19 ساعة
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريالالمرصد 76 6٬263 22 ساعة
بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراسالمرصد 47 5٬999 23 ساعة
بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!المرصد 12 5٬224 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 6٬538 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬598 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬872 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬837 3 أسابيع
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 22٬661 4 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬657 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬162 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬440 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”المرصد 35 4٬094 20 ساعة
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديوالمرصد 11 9٬326 3 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنيةالمرصد 23 2٬936 4 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 58 5٬866 5 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬543 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬570 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬520 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬739 أسبوعين
الاخيرة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!المرصد 35 3٬030 12 ساعة
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاءالمرصد 18 14٬031 21 ساعة
أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”المرصد 20 16٬286 يوم واحد
محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صورالمرصد 28 10٬606 يوم واحد
كاريكاتير