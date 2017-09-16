فضيحة شهر عسل وزير أمريكي تعود للواجهة !
صحيفة المرصد-وكالات:تفاعلت “فضيحة شهر عسل الوزير الأمريكي” الذي أراد استخدام بحسب وسائل الإعلام الأمريكية طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو في رحلة إلى أوروبا.
ويدور الحديث عن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، الذي نفى في مؤتمر صحفي تقديم طلب إلى مكتب المفتش العام في وزارة المالية الأمريكية، للحصول على طائرة نفاثة قائلا: “هل تعتقد حقا بأني سأطلب طائرة على نفقة الخزانة لكي أشاهد الكسوف في كنتاكي؟؟ لا أظن ذلك وليس لدي أي مصلحة في ذلك”.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن رحلته كانت مكرسة بشكل رئيسي لاحتفالات رسمية، ومقابلات مع سياسيين.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت في وقت سابق بأن الوزير وزوجته الممثلة وعارضة الأزياء الإسكتلندية لويز لينتون، خططا لقضاء شهر العسل في أوروبا، وللانتقال أثناء الرحلة لزيارة إسكتلندا وفرنسا وإيطاليا، وأرادا استعمال الطائرة، إلا أن مكتب المفتش العام في وزارة المالية رأى أن هذا الطلب غير مناسب ورفضه.
وفي سياق متصل صرحت الإدارة العامة للمراقبة في وزارة المالية بأن عملية تفتيش بدأت بناء على شكوى مقدمة بحق وزير المالية وزوجته بشأن النفقات المدفوعة والطيران والالتزام بالقواعد الأخلاقية الملزمة للموظفين الحكوميين.
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التعليقات
هاذي دول كافرة قائمة على ثوابت دستورية تضمن لها الديمومة وعدم الزوال بإذن الله ومن الثوابت النزاهة وعدم سلب المواطنين حقوقهم بالفساد ومن يفسد يسجن حتى لو رئيس الدولة لهذا هم ثابتون والآخرون متحركون
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هذا الحساب العسير فقط لأن الوزير مقدم طلب ورفض أيضا ! كيف لو أخذ بدون ما يطلب !يستقيل ثاني يوم ويرجع ما أخذه .
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اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والمنبطحين لامريكا الصهيونية وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار أمتنا يارب ياالله
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معقوله وشى هالوزير الي ماله كلمه,,في بعض الدول الوزير يسوي الي في راسه ولا احد يقدر يحاسبه,,هههههه
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جابوا العيد
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