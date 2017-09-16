فضيحة شهر عسل وزير أمريكي تعود للواجهة !

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صحيفة المرصد-وكالات:تفاعلت “فضيحة شهر عسل الوزير الأمريكي” الذي أراد استخدام بحسب وسائل الإعلام الأمريكية طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو في رحلة إلى أوروبا.

ويدور الحديث عن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، الذي نفى في مؤتمر صحفي تقديم طلب إلى مكتب المفتش العام في وزارة المالية الأمريكية، للحصول على طائرة نفاثة قائلا: “هل تعتقد حقا بأني سأطلب طائرة على نفقة الخزانة لكي أشاهد الكسوف في كنتاكي؟؟ لا أظن ذلك وليس لدي أي مصلحة في ذلك”.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن رحلته كانت مكرسة بشكل رئيسي لاحتفالات رسمية، ومقابلات مع سياسيين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أفادت في وقت سابق بأن الوزير وزوجته الممثلة وعارضة الأزياء الإسكتلندية لويز لينتون، خططا لقضاء شهر العسل في أوروبا، وللانتقال أثناء الرحلة لزيارة إسكتلندا وفرنسا وإيطاليا، وأرادا استعمال الطائرة، إلا أن مكتب المفتش العام في وزارة المالية رأى أن هذا الطلب غير مناسب ورفضه.

وفي سياق متصل صرحت الإدارة العامة للمراقبة في وزارة المالية بأن عملية تفتيش بدأت بناء على شكوى مقدمة بحق وزير المالية وزوجته بشأن النفقات المدفوعة والطيران والالتزام بالقواعد الأخلاقية الملزمة للموظفين الحكوميين.

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