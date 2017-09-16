هايلي تكشف قائمة الدول الأعداء التي سيهاجمها ترامب الثلاثاء
صحيفة المرصد-وكالات:كشفت نيكي هايلي المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطري في الكلمة التي سيلقيها في الجمعية العامة للأمم المتحدة على أصدقاء بلاده وسيهاجم أعداءها.
وفي حديث أدلت به اليوم، قالت هايلي: “الرئيس ترامب في كلمته المرتقبة خلال أعمال الجمعية العامة، سيهاجم الأعداء بمنتهى القوة، كما سيكثر من الثناء على الأصدقاء”، مفردة بين الأعداء الذين سيتعرضون لـ”هجوم” ترامب كلا من كوريا الشمالية وإيران.
وأضافت: “أعتقد أن ترامب سيهاجم الأشخاص الذين يستحقون، وسيشيد بمن هم أهل للثناء، كما سيجدد التأكيد في الختام على احتفاظ الولايات المتحدة بقوتها”، دون أن تتطرق إلى احتمال تقليصه حصة بلاده في تمويل الأمم المتحدة.
وسبق لهايلي أن ذكرت في تعليق للصحفيين مؤخرا حول كلمة ترامب المرتقبة في الجمعية العامة، “أنه سيحضر دورة الجمعية، وسيرى الجميع الرئيس الذي ضرب سوريا عقابا على استخدامها السلاح الكيميائي، ويحارب “داعش” في سوريا والعراق بوتيرة قياسية، واتخذ القرارات الصارمة والحكيمة تجاه أفغانستان”.
تجدر الإشارة إلى دونالد ترامب سوف يلقي كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل خلال أعمال دورتها الـ72.
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التعليقات
ترامب هذا عنصري يريد ابتزاز المسلمين خاصة ووجد من يسلمه الزمام .
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والله ترامب حسب اعتقادي انه حلو لسان قليل احسان .رجل تجاره حق ابتزاز يستغل قوتهم العسكريه في ابتزاز الدول بدون ان يقدم لحلفاؤه اي تعاون فهاهي ايران تلعب بالبيضه والحجر وقطر تمول الارهاب وهو يشيد ويهدد
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بالكلام سيهاجم ويهاجم ايران وكوبا وكوريا لكن عند الصدق لن يضرب الا الدول العربية وايران ليست منهم ******
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أمريكا دستورها واضح وبين مصالحي ومصالح شعبي حبيبي وصاحبي طالما منك مصلحة غير كذا دبّر نفسك وممكن اضحيبك لأجل آخر لي معاه مصلحة والسلام ختام
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الضاهر الذيخ ذا ماعنده ماعند جدتي. مغر تهديد ولابه شي.
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طميم المقد الجطري ههههههههههههههه سحب عليه اوردوغان و انجيلازميريكل
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اللهم احفظ لنا الولايات المتحدة الامريكية .. وابقها كما هي قوية في وجه كل الاعداء .. لننعم بالامن والاطمئنان والسكينة .. آمين يارب العالمين
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اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والمنبطحين لامريكا الصهيونية وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب انحدار أمتنا يارب ياالله
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يقصد هجوم باللسان يعني نباح على الفاظي .
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أهم شي مايهاجمني .,... خخخخخخخخخخخخ هذي آخرتها ياطرمبه صرتم تهاجمون بالكلام ... طيب سوو شيله
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(((((( أمريكا دائما ما تتوعد ايران .....................وتنتهي التهديدات بتسليمها مكاسب على الاراضي العربية من بغداد حتى الموصل من سلم ملالي ايران تلك المناطق ))))
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هذا وجهه وهو صاحي من النوم
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صورة ترامب هذي يشبه دونالد داك 😂😂 بطوط
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