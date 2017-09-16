بالصور:شاهد حشود آل مرة بالأحساء بعد سحب قطر الجنسية من شيخ القبيلة

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صحيفة المرصد:عقد مشايخ وأعيان قبيلة آل مرة، اليوم السبت، اجتماعاً في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية, وذلك لبحث الإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر بحقهم.

يهدف الاجتماع إلى التشديد على تأييد المشايخ والأعيان لشيخ قبائل آل مرة طالب بن شريم، ضد ما قامت به الحكومة القطرية من سحب لجنسيته، و55 آخرين من أفراد عائلته، إضافة إلى مصادرة أموالهم.

وتوافد المئات من قبيلة آل مرة على مقر الاجتماع، في الأحساء، التي تعد المقر الرئيسي لأبناء قبيلة آل مرة في المملكة.

وذكرت مصادر، أن المجتمعين يبحثون اتخاذ موقف تجاه حكومة قطر، وما لحق بالقبيلة من ظلم وإبعاد عن موطنهم، وانتزاع حقهم في خيراته، والعيش كباقي أفراد الشعب القطري، وفقاً لموقع قناة العربية، اليوم السبت.

وكانت السلطات القطرية سحبت جنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، شيخ قبائل آل مرة وأفراد عائلته، لرفضه طلب السلطات القطرية بالهجوم على السعودية والبحرين.

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