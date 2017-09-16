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بالصور:شاهد حشود آل مرة بالأحساء بعد سحب قطر الجنسية من شيخ القبيلة

بالصور:شاهد حشود آل مرة بالأحساء بعد سحب قطر الجنسية من شيخ القبيلة
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المرصد 40 3٬870 2 ساعتين

صحيفة المرصد:عقد مشايخ وأعيان قبيلة آل مرة، اليوم السبت، اجتماعاً في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية, وذلك لبحث الإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر بحقهم.

يهدف الاجتماع إلى التشديد على تأييد المشايخ والأعيان لشيخ قبائل آل مرة طالب بن شريم، ضد ما قامت به الحكومة القطرية من سحب لجنسيته، و55 آخرين من أفراد عائلته، إضافة إلى مصادرة أموالهم.

وتوافد المئات من قبيلة آل مرة على مقر الاجتماع، في الأحساء، التي تعد المقر الرئيسي لأبناء قبيلة آل مرة في المملكة.

وذكرت مصادر، أن المجتمعين يبحثون اتخاذ موقف تجاه حكومة قطر، وما لحق بالقبيلة من ظلم وإبعاد عن موطنهم، وانتزاع حقهم في خيراته، والعيش كباقي أفراد الشعب القطري، وفقاً لموقع قناة العربية، اليوم السبت.

وكانت السلطات القطرية سحبت جنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، شيخ قبائل آل مرة وأفراد عائلته، لرفضه طلب السلطات القطرية بالهجوم على السعودية والبحرين.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 - مانع القحطاني
2017-09-16 17:54:01
لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا تميم آل مره العب معهم مر وراح تذوقه قريباً ان شاء الله
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39 - بصمت لكن!!؟؟
2017-09-16 17:50:09
اجتماع مشايخ وأعيان قبيلة آل مرة وعبدالعزيز المريسل مترزز في اخر صورة هههههههههههههههههههههه
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38 - طير شلوى
2017-09-16 17:48:19
يعني شتبي الحين يابن شريم !! ***
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37 - كنكت
2017-09-16 17:46:49
****** اطلبوا العوض من الله وإبداوا حياةً جديدةً مفعمةً بالمغامرات
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36 - الرأي
2017-09-16 17:46:47
الله يحيكم في موطنكم الاصلي دياركم معروفة اما قطر خلوها للمجوسي والعجم
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35 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-16 17:44:47
حكومه مجرمه غير شريفه تذل شعبها
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34 - خوخان
2017-09-16 17:41:47
و ماخرب قطر الإ الأجانب و المهجنين من أهل الحقد و الكراهية و التنظيمات و اشوارهم الفاسدة عملوا على التآمر و نشر الفوضى *أما هذه القبائل عرب احرار عاشوا على كرم و كرامة و إخلاص و فداء لأوطانهم .
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33 - الحسا حساك لو الدهر نساك
2017-09-16 17:34:07
عاشوا شباب الحسا 😎
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32 - فهد العرماني
2017-09-16 17:25:55
بني مره يستطيعون طرد الاتراك من قطر و استلام الحكم فيها و طميم المقد الجطري يهاجر الى تل ابيب عند افيخاي
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( عدد التعليقات 10,883 )
31 - العنيد
2017-09-16 17:20:06
الله يقويكم على مبزرة قطر و الحق معكم بخشم البندق تردونه للصواب او ينزع حكمه .---
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30 - الحرقان عبيدة قحطان
2017-09-16 17:19:01
ال مره والعجمان ويام من جد واحد ومحلفهم قحطان والله ان يهزون دول خل مني قطر لحالها والزيدي اللي مسمي نفسه يمني عاشق الدمام ابضم على صغيره يا وجه ****ورح حرر بلادك اذا كان فيك حرية .
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29 - علي
2017-09-16 17:13:46
اشم ريحة عملاء واذناب ايران وقطر هنا يهمزون ويلمزون في تعليقاتهم ونعلم ان هولاء اذناب مدفوع لهم ثمن تعليقاتهم لو كان عندهم ضمير ما باعوا ذممهم لاجل المال ومستعدين لبيع (...) لاجل المال
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28 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-16 17:09:51
25-اللي ماتعرفه ان شيوخ القبائل لهم مكانه عند حكامنا معطينهم قدرهم يعني فوق مستوى الجنسيه .ليس ال مره فقط جميع شيوخ قبائل الجزيره العربيه من عهد المؤسس لهم وضع يحفظ لهم كرامتهم ويصونها .الله يديمهم
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27 -
2017-09-16 17:08:36
يسحب الجنسيه من اهل البلد ...ويجنس الفلسطينيين والمصريين
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26 - حساوي
2017-09-16 17:01:48
الربع الخالي موطنهم
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25 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-16 16:56:16
سؤال قانوني .. قطري اخذت منه الجنسية كيف دخل بدون هوية وهو ممنوع اساسا من الدخول .. ؟؟
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24 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-16 16:53:26
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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23 -
2017-09-16 16:48:55
الي نعرفة ان التجمعات والغوغاء ممنوعة كيف يخالفون النظام
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22 -
2017-09-16 16:48:29
آل مرة ما تقبل بالذل وقالها شيخهم الجنسية ترجع عنك يا حمد وان شاء الله انهم قدها
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21 - حساوي
2017-09-16 16:48:06
الله يعين هل الحسا بس
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20 - صديق فيه مخ
2017-09-16 16:46:23
ماهاكذا تورد الأبل
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19 - بدر
2017-09-16 16:45:43
اللي باعكم بيعوه والمملكه تعطيكم الجنسيه وخلصنا
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18 - ابو حسين
2017-09-16 16:45:22
هذا ما زرعه تميموه التكبر والعنجهيه ماكان يريده لبلاد الحرمين الشريفين وبلاد حزم سلمان وابو سلمان ارتد عليه خلوه يذوق مازرعه بيده الان احصد يا تميموه قيم اوفر الخلا ***التاريخ
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17 -
2017-09-16 16:45:11
الي نعرفة ان التجمعات والغوغاء ممنوعة كيف يخالفون النظام
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16 -
2017-09-16 16:44:24
لهذا هرب تمتم الصغير من ال مرة يستفزع بالترك والعجم
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15 - الدوسي
2017-09-16 16:44:17
آل مرة قبيلة أصلها الربع الخالي ترجع لأصلها وتبشر عند أبي فهد بعزها .
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14 - يمني عاشق الدمام 😂😂
2017-09-16 16:44:00
ياكثررررهم 😂😂😂
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13 -
2017-09-16 16:41:35
والله ان سحب التنظيم القطري لجنسية مشايخ ال مرة يدل على غباء مستفحل وعقلية سطحية وجهل غير محدود يا ويلكم ويلاه يا تنظيم الحمدين
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12 -
2017-09-16 16:41:04
خلاص عطوهم الجنسيه ... وخلو قطر هي وجنسيتها ويادار مادخلك شر طالما ان هالالوف مقيمين بالحسا وش لزومه يتمسكون بجنسية قطر ... والله شي عجيب
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11 -
2017-09-16 16:38:15
يابخت هل عمان ... لا لهم في القيل ولا في القال ... من حالهم في شانهم ... لايتدخلون في شؤون حد ومكبرين المخده ... ومطبقين المثل اللي يقول اللي في المدرج يتفرج ...
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10 - وطني الذي عشت وتربيت فوق أرضه وجاء الغريب وغربني
2017-09-16 16:37:12
يله ومن يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا..كان الخلاف ديني وعرقي واليوم اختلاف بالمظهر والمصالح والتبعية ومن لم يكن معنا فهوضدنا قولة بوش المشهورة ..والله بصير بعباده..والقيادة القطرية على كف عفريت..
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9 - Saeed
2017-09-16 16:35:12
احمد الله واشكره على نعمه الأمن والأمان اللي حنا فيها في المملكه العربيه السعوديه الله يعز ملكنا سلمان بن عبدالعزيز ويحفض ولي العهد محمد بن سلمان وينصرهم على من عاداهم
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8 - علي
2017-09-16 16:34:47
بعض الامور تحتاج الى حزم ولا ينفع معها غيره ..خلوا تميم ومن خلفه يشوفون منكم ذلك وسوف يغير موقفه وقراره الذي اتخذه بحقكم وحق عوائلكم واطفالكم غصبا عنه
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7 - الشمال
2017-09-16 16:34:35
تعليق مخالف
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6 - يا ساتر
2017-09-16 16:27:06
تعليق مخالف
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5 - اااااه
2017-09-16 16:21:46
الدنيا هذي مصالح وفلوس وحسبة وشهرة والباقي يفتح الله
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4 -
2017-09-16 16:16:59
طيب وإحنا مالنا ؟؟ نشاهد وإلا ما نشاهد . وش بيدنا يعني ؟؟؟؟ الشيوخ أبخص ...
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3 - خالد
2017-09-16 16:16:33
خل قطر الارهابيه ياشيخ انت سعودي ورجعت لديرتك عند خادم الحرمين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
2 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-16 16:15:45
آل مرة قادرين على غزو قطر واحتلالها في ربع ساعة 👌
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
1 - لامار
2017-09-16 16:14:09
الي ما ترضونه لكم لا ترضونه على غيركم هذا المفروض
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آخر تعليق
بواسطة :

المملكة محفوظة بأمر الله ونحن كمسلمين كل ماذهبنا إلى الحرمين ندعو للقائمين بأمره...
بواسطة : زينب..

ت 5 .كفى ***وكذبا النبي عليه الصلاة والسلام أوذي واخرج حتى من مكه ومن اقرب الناس...
بواسطة : طير شلوى

لك الله يامرسي فالدنيا ليس بها راحه فالجنه باْذن الله مثواك لأنك صبرت على ماابتل...
بواسطة : مانع القحطاني

لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا تميم آل مره العب معهم مر وراح تذوقه قريباً ان شاء الله...
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