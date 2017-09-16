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شرطة القصيم تعلن القبض على منفذي عمليه «السطو المسلح» على سيارة نقل الأموال بالرس وتكشف عن جنسيتمها- صور

شرطة القصيم تعلن القبض على منفذي عمليه «السطو المسلح» على سيارة نقل الأموال بالرس وتكشف عن جنسيتمها- صور
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المرصد 37 5٬513 5 ساعات

صحيفة المرصد : صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن شرطة محافظة الرس تلقت بلاغاً صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/١٢/٢١هـ، عن تعرض مركبة نقلِ أموالٍ خاصة للسطو المسلح أثناء قيام موظفيّ الشركة بممارسة عملهما بتغذية جهازٍ للصرف الآلي بالنقود وذلك من قبل شخصٍ مجهول قام بإشهار السلاح نحوهما واطلاق النار بإتجاههما وسلب مبالغ مالية تقدر قيمتها بثلاثمائة ألف ريال واللوذ بالفرار على مركبةٍ كان يستقلها.

‏‎وأوضح الرائد بدر السحيباني، في تصريح صحفي، أنه ونظراً لأهمية الحادثة والغموض الذي اكتنف هوية الجاني، فقد عمدت شرطة محافظة الرس إلى تشكيل فريق عملٍ لكشف ملابساتها وإماطة اللثام عن مرتكبها حتى تكللت تلك الجهود ولله الحمد بالتوصل لمتهمين – سعوديي الجنسية – والقبض عليهما أثناء محاولتهما الفرار خارج البلاد والعثور على المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها والسلاح المستخدم بالحادثة رغم محاولاتهما الهرب والتخفي عن الأنظار وسلك طريقٍ صحراوي أثناء التنقل.

وبين أن أحد المتهمين أقر عند سماع أقواله بإرتكابه الحادثة، وبمسئولية المتهم الآخر في مساعدته على الفرار، وتم استكمال الإجراءات اللازمة لهما وإيداعهما التوقيف وإحالتهما للنيابة العامة تمهيداً لعرضهما على القضاء الشرعي لينالا جزاءهما الرادع.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - مزاجي كذا
2017-09-16 21:52:32
اعجبني كلمة ويفر خارج البلاد جد اغبياء ثلاث مائة ألف لا وفرو للبر بناس حتى الافلام الهندية الاتفكر بهذة الطريقة
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36 - اتكلم عما ارى
2017-09-16 21:34:32
اكيد هم نفسهم اللي سرقوا الصرافات في حي الرائد شدوا عليهم وبيقرون
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35 - رهين الحياة
2017-09-16 21:05:55
شكرا رجال الامن شكرا وزارة الداخليه شكرا لكم مواطن شريف يخاف على سمعة وامن وطنه ولاعزاء لكل خائن اوضعيف نفس قليل التربيه معدوم الضميرالسؤال هنا ماهي العقوبه السجن لم يعد يجدي لتأديب والتهذيب
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34 - Smile
2017-09-16 20:45:36
تعليق 1 اذا نسبه جرايم السعوديين 1‎%‎ فأنتم يالوافدين نسبة جرايمكم 99‎%‎ ف اخر من يتكلم انتم ياوافدين جرايمكم متنوعة بين نصب احتيال سرقه اغتصاب تزوير قتل وووووو
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33 - بنت الوطن
2017-09-16 20:26:29
الله يسعدكم يا ولاة الامر نبي لهم جلد كل أسبوع امام المولات ومدارس الثانوية للأولاد لأخذ العظة والعبرة وما تتكرر هذه العملية
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32 - علي
2017-09-16 19:51:35
٣٠٠ الف ؟؟؟؟ تضيع سمعتك وعمرك عشان ٣٠٠الف؟؟؟ ياحيف بس
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31 - مسمار
2017-09-16 19:47:27
اقترح نقل الاموال يكون على دفع ولايكون دفعه واحده حتى لو حصل ماحصل تكون الفقشه ع الاقل خفيفه وليست كارثيه !!
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30 - تمازي
2017-09-16 19:41:51
سرقة 300000 الف من البنوك قليله والبنوك تاكل المواطن ولاترحمه ولا لها مساهمه بالبلد يخدم البلد والمواطن مع اني لست مع اي سرقة ولكن ماذا تقولون من يسرق المليارات اوالتريلونات بسبب الفساد وهو طليق حر
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29 - مسمار
2017-09-16 19:27:22
هذي اخرة التبطح في الاجازه ومتابعة افلام الاكشن بعد النظري تطبيق عملي تكفوون ياقضاتنا لاتنسون الايه الكريمه السارق والسارقه لاني ماشوفها الا في القران ايضا الايه تحتاج تطبيق عملي!!
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28 - الثقفي
2017-09-16 19:24:40
مو معقول سعوديين اكيد وافدين مو مصدق انا
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27 - ابو منصور
2017-09-16 19:17:05
والله لو أنهم نفذوا في واحد من هؤلاء تقطيع اليدين والرجلين. والله على أعلى رافعة في شارع عام. لكان اختفت هذه الظاهرة وغيرها..لكن..!!!
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26 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 19:16:44
يمكن اللي سرقو يبون يودون الأموال لداعش!/ شكرا لرجال الأمن القبض عليهم قبل ان يهرب خارج البلاد
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25 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-16 19:15:03
تعليق رقم 1 ياما فيه مقيمين يأتون لبلادنا ويسرقون ومسلحين ويقتلون اما إذا صار الفاعل مواطن يكون بوطنه وسينال جزاءه لكن انت يا المقيم الوافد احترم نفسك ولا تضر بلادنا عيب عليك
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24 - جبال سدير
2017-09-16 19:13:35
حسبتها لقيتها 380 الف رجعو للحرامي 80 الف ريال انتم تقولون 300 الف ريال
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23 - loving liberal
2017-09-16 19:07:25
14صدقني مانت عارف شي
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22 - _
2017-09-16 19:06:09
يستاهلون لابارك الله فيهم ذولاء الحراميه أللهما ديم علينا نعمة الامن ولامان
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21 - loving liberal
2017-09-16 19:04:57
14صدقني مانت عارف شي
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20 - عوكل
2017-09-16 18:58:38
شكل الصرافه مافيها الا ميات وخمسينات غريبه وين ال ٥٠٠ 🤔
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19 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-16 18:56:18
تعليق 14 ههههههه ههههههه نعم صدق فمك والله أنك صادق الله المستعان ممكن خوينا يحسبها 3000000 مليون ههههههه
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18 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-16 18:53:47
مهما حول الإنسان السرقة أو أخذ حق إنسانة بأي طريقة لم يجني غير التعب فى الدنيا والعذاب فى الآخرة يا الإنسان لا تأخذ مال أحد بالباطل فسوف تحاسب حساب عسير فى الدنيا والاخرة .
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( عدد التعليقات 10,917 )
17 - العنيد
2017-09-16 18:51:25
الحمدلله الخيركثير والدوله ماقصرت واللي يسعى في طلب رزقه الله عزوجل بيرزقه لكن الحرامي حرامي لويملك ملايين،،،
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16 - نصراوي شرقاوي
2017-09-16 18:48:22
تعليق 1: (وإماطة اللثام عن مرتكبها حتى تكللت تلك الجهود ولله الحمد بالتوصل لمتهمين – سعوديي الجنسية – والقبض عليهما) أعتقد ستلتزم الصمت بعد أن عرفت جنسيتهما.
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( عدد التعليقات 10,917 )
15 - العنيد
2017-09-16 18:48:22
نعم لابد من اعلان وتشهير بالمجرمين وتنفيذ الاحكام الشرعية بكل صرامة الي مايردعه الخوف من الله وحب وطنه والدفاع عنه يردعه السيف الأملح او يفكنا منه !!!
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14 - ت 12 الله يصلحك
2017-09-16 18:48:15
300 الف ريال تبني لك عمارة طابقين . والله ماتقدر تبني بها حوش وبدون باب بعد
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13 - البرادعي
2017-09-16 18:42:00
السيف
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12 - loving liberal
2017-09-16 18:41:49
هروب خارج البلاد هذولاء مرتزقه جنسيته الاساسيه امامه وهذا المبلغ ليس بسيط كل واحد يبنيله عماره دورين ويصير من الطبقه الغنيه
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11 - مواطن غيور
2017-09-16 18:39:19
ضاعت حياتهم بلاش
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10 - ابوصالح سكري
2017-09-16 18:36:55
ممتاز القبض علاسعوديين معهم مبلغ كبير مسروق قبل الهروب خارج الوطن اتمنايكون التفتيش علاكل اجنبي مسافرولابس ثياب قديمة ووشنط قديمة تموية لعدم التفتيش ووهو ياتاجر متسترعلية اوحرامي الشنط فيهافلوس كثيرة
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9 - بدر 66
2017-09-16 18:36:48
الحد ...الحد ... الشرعي ...يرتدع من في قلبه مرض او تسول له نفسه يقلدهم.
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8 - محمدين
2017-09-16 18:36:26
اذا تم سجنهم فيه مصاريف على الدوله مأكل ومشرب وملبس لكن لماذا لايتم سجنهم ومعاقبتهم بالسجن والطريقه احضار برميل ملئ بالاسيد ووضعهم به لمده 50 ثانيه وبعدها دفنهم بأي منطقه وعدم دفنهم مع المسلمين
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7 - منصف
2017-09-16 18:34:38
هل نسمع قطع يدين ، حتى يكونون عبرة لأمثالهم
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6 -
2017-09-16 18:33:45
ياحلو شكل الفلوس، يارب الرزق الحلا
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5 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-16 18:32:58
لعرضهما على السيف..
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4 - زائره
2017-09-16 18:29:03
قلنالكم الرجال ناقصين عقل بس ماحد يصدق لا ويزعلون لاقلنا الرجال ناقصين عقل
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3 - عارف
2017-09-16 18:24:25
هذي دولة ابن سعود مافيها لعب
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2 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-16 18:24:11
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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1 - ❗️🤔❗️>> 😂😂
2017-09-16 18:24:08
هل هم من جنسية عربيه أو آسيويه او افريقيه ؟؟
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